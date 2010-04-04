STRAT Price Action Trade Manager

Dieser Expert Advisor benötigt den Indikator "STRAT Price Action Scanner", um zu funktionieren. Der Indikator muss installiert sein und auf dem Chart laufen.

Wichtig
Um Trades direkt über das Trade Assistant-Panel zu platzieren, müssen Sie auch den STRAT Price Action Trade Manager EA (siehe Kommentar) auf demselben Terminal installieren. Der Indikator sendet die Handelsanweisungen; der EA ist die Komponente, die die Aufträge tatsächlich platziert und verwaltet.

Installationsanweisung (bitte lesen) Anleitung zur STRAT-Handelsstrategie

Was dieser EA macht

Dieser EA ist die Handelsausführungsmaschine für den STRAT Price Action Scanner.
Er generiert keine eigenen Signale. Stattdessen hört er auf das Pop-up-Fenster des Handelsassistenten des Scanners und sendet automatisch Orders, die auf Ihren Einstellungen basieren:

  • Führt Market BUY/SELL und Pending BUY/SELL direkt über die Schaltflächen des Trade Assistant aus

  • Verwendet die Entry-, SL-, TP- und Risiko-%/Lot-Größe des Handelsassistenten, um Aufträge zu platzieren

  • Wendet die von Ihnen gewählte magische Zahl, den Handelskommentar und die Slippage zur einfachen Verfolgung und Verwaltung an

  • Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen, die vom STRAT Price Action Scanner unterstützt werden

Mit diesem Setup können Sie die gesamte Analyse und Risikoplanung innerhalb des Indikators durchführen, während der EA die eigentliche Orderplatzierung im Hintergrund erledigt.

Wie zu verwenden?

  1. Befestigen Sie den STRAT Price Action Scanner auf dem Chart.

  2. Verbinden Sie diesen EA mit demselben Chart (aktivieren Sie den Algo-Handel).

  3. Öffnen Sie den Handelsassistenten für den Indikator.

  4. Stellen Sie Ihr Risiko %, SL, TP, Entry ein und klicken Sie auf die Schaltflächen Market oder Pending.

  5. Der EA liest den Befehl und sendet die Order automatisch an Ihren Broker.


Warum STRAT?

Der meiste Preisaktionshandel ist vage: "Diese Kerze sieht stark aus ... vielleicht."
Der STRAT behebt dies, indem er jeden Balken in einen einfachen, objektiven Code verwandelt:

  • 1 - Inside bar: Der Preis blieb innerhalb des vorherigen Balkens → Konsolidierung.

  • 2u / 2d - Direktionale Balken: nur das Hoch (aufwärts) oder nur das Tief (abwärts) durchbrochen → Fortführung.

  • 3 - Außerhalb des Balkens: Durchbruch sowohl des Hochs als auch des Tiefs → hohe Volatilität, potenzielle Umkehr oder starke Fortführung.

Keine Indikatoren, keine Parameter zum Optimieren - nur "hat der Preis das Hoch, das Tief, beides oder keines von beiden gebrochen?"
Jeder sieht das Gleiche, auf jedem Markt und in jedem Zeitrahmen.

Der STRAT Price Action Scanner nutzt diese objektive Logik und verwandelt sie in ein visuelles Dashboard und ein Handelspanel, so dass Sie sie tatsächlich in Echtzeit nutzen können.

Was ist der STRAT Price Action Scanner?

Der STRAT Price Action Scanner ist ein Multi-Timeframe-Signalscanner mit einem integrierten Handelsassistenten für Forex, Indizes und Rohstoffe.

Sie müssen kein STRAT-Experte sein - der Indikator wandelt die Strichcodes in eine bunte Matrix und eine klare "Actionable Signal"-Linie um, die Ihnen sagt, wann ein Setup Ihre Aufmerksamkeit verdient.

Wichtigste Merkmale

1. Multi-Asset, Multi-Timeframe Signal Matrix

  • Scannt 30+ Symbole über M1 → Monthly in einer einzigen Ansicht.

  • Zeigt STRAT-Codes (1, 2u, 2d, 3, ...) in jeder Zelle an.

  • Die Farben zeigen sofort die bullische / bärische / neutrale Tendenz an.

  • Ein Klick auf eine beliebige Zelle springt direkt zu diesem Symbol und Zeitrahmen in Ihrem Chart.

2. Hervorhebung des "Actionable Signal"

  • Im unteren Bereich wird das aktuelle Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ihrem Chart hervorgehoben, z. B.

    • "2D BEARISH CONTINUATION" (FORTSETZUNG NACH UNTEN)

    • "3 ZINSBULLISCHE AUSSENSTANGEN".

  • Wenn sich kein sauberes Muster abzeichnet, wird "KEIN HANDELBARES SIGNAL " angezeigt - so können Sie Chop- und Rachegeschäfte vermeiden.

3. Eingebauter Handelsassistent

  • Wechseln Sie zwischen den Modi Dynamisch (Risiko %) und Fixed Lot.

  • Automatische Berechnung der Lotgröße anhand Ihres Risikoprozentsatzes, des SL-Abstands und der Balance.

  • Bearbeiten Sie Entry, SL, TP und R:R direkt im Panel (nach Preis oder Pips).

  • Ein-Klick-Buttons für Market BUY/SELL und Pending BUY/SELL.

  • Zeichnet SL/TP-Linien und Infoboxen auf dem Chart, die Pips, Risiko und potenziellen Gewinn anzeigen.

4. Drag-and-Trade Chart-Steuerung

  • SL- und TP-Zonen werden visuell schattiert (Risiko vs. Gewinn).

  • Ziehen Sie Linien auf dem Chart, um Entry, SL und TP anzupassen - die Werte werden sofort aktualisiert.

  • Richten Sie Ihre Stopps an den letzten Höchst-/Tiefstständen oder der Struktur aus, ohne die Eingaben zu berühren.

  • Blenden Sie das Dashboard und den Handelsassistenten mit einem Klick aus/ein, um einen übersichtlichen Chart zu erhalten.

5. Entwickelt für diskretionäre Trader

  • Verringert die Anzahl der Bildschirmsprünge und manuellen Berechnungen.

  • Sie sehen das Signal, die Richtung und das Risiko an einem Ort.

  • Ihr Prozess bleibt konsistent und regelbasiert, aber dennoch vollständig unter Ihrer Kontrolle.

Wie man es benutzt (Quick Workflow)

  1. Scannen Sie die Matrix

    • Suchen Sie nach Paaren, bei denen mehrere Zeitrahmen in dieselbe Richtung weisen
      (viele grüne 2u-Zellen für Long-Positionen, viele rote 2d-Zellen für Short-Positionen).

  2. Lesen Sie das handlungsrelevante Signal

    • Klicken Sie auf das Symbol/den Zeitrahmen, der Ihnen gefällt.

    • Überprüfen Sie den Text "ACTIONABLE SIGNAL":

      • 2u / 2d → Trendfortsetzungsideen.

      • 3 und bestimmte 2-Kombinationen → mögliche Umkehr- oder Ausbruchspunkte.

  3. Den Handel einrichten

    • Öffnen Sie den Handelsassistenten.

    • Wählen Sie Risiko % oder Fixed Lot.

    • Setzen Sie SL über ein logisches Niveau hinaus, passen Sie TP an Ihr gewünschtes R:R an.

  4. Ausführen & Verwalten

    • Senden Sie Market- oder Pending-Orders direkt aus dem Panel heraus.

    • Verwalten Sie den Handel visuell über die verschiebbaren Linien und Infoboxen.

Für wen ist es geeignet?

  • Trader, die klare, regelbasierte Eingaben wünschen, ohne ihren eigenen Scanner zu programmieren.

  • Händler, die sich für STRAT interessieren, aber eine einfache visuelle Schnittstelle wünschen.

  • Intraday- und Swing-Trader, die Wert auf Geschwindigkeit, Risikokontrolle und Objektivität legen.

Der STRAT Price Action Scanner verwandelt die Multi-Timeframe STRAT-Analyse in eine einfache visuelle Checkliste und gibt Ihnen ein handelsbereites Kontrollpanel direkt auf Ihrem Chart - so verbringen Sie weniger Zeit mit dem Raten und mehr Zeit mit der Ausführung solider, objektiver Trades.


