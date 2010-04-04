STRAT Price Action Trade Manager

Este Asesor Experto requiere el indicador "STRAT Price Action Scanner" para funcionar. Debe tener el indicador instalado y funcionando en el gráfico

Importante
Para colocar operaciones directamente desde el panel del Asistente de Operaciones, también debe instalar el EA STRAT Price Action Trade Manager (consulte la sección de comentarios) en el mismo terminal. El indicador envía las instrucciones de operación; el EA es el componente que realmente coloca y gestiona las órdenes.

Instrucciones de instalación (por favor, léalas) Guía de la estrategia de trading STRAT

Qué hace este EA

Este EA es el motor de ejecución de operaciones para el Escáner de Acción de Precios STRAT.
No genera sus propias señales. En su lugar, escucha la ventana emergente del Asistente de Operaciones del Escáner y envía automáticamente órdenes basadas en su configuración:

  • Ejecuta órdenes de COMPRA/VENTA de mercado y órdenes pendientes de COMPRA/VENTA directamente desde los botones del Asistente Comercial.

  • Utiliza la Entrada, SL, TP y % de Riesgo / Tamaño de Lote del Asistente Comercial para colocar las órdenes.

  • Aplica el número mágico que elija , el comentario de la operación y el deslizamiento para facilitar el seguimiento y la gestión.

  • Funciona en todos los símbolos y marcos temporales soportados por el Escáner de Acción de Precios STRAT

Esta configuración le permite mantener todo el análisis y la planificación de riesgos dentro del indicador, mientras que el EA se encarga de la colocación de órdenes en segundo plano.

Instrucciones de uso

  1. Coloque el STRAT Price Action Scanner en el gráfico.

  2. Adjunte este EA al mismo gráfico (habilite el comercio de algo).

  3. Abra el Asistente de Comercio en el indicador.

  4. Establezca su Risk %, SL, TP, Entry y haga clic en los botones Market o Pending.

  5. El EA lee la orden y la envía a su broker automáticamente


¿Por qué STRAT?

La mayoría de las operaciones de acción del precio son vagas: "esta vela parece fuerte... tal vez".
El STRAT soluciona eso convirtiendo cada barra en un código simple y objetivo:

  • 1 - Barra interior: el precio se mantuvo dentro de la barra anterior → consolidación.

  • 2u / 2d - Barras direccionales: rompió sólo el máximo (arriba) o sólo el mínimo (abajo) → continuación.

  • 3 - Outside bar: rompió tanto el máximo como el mínimo → alta volatilidad, potencial reversión o fuerte continuación.

Sin indicadores, sin parámetros que optimizar: sólo "¿el precio rompió el máximo, el mínimo, ambos o ninguno?".
Todo el mundo ve lo mismo, en todos los mercados y en todos los plazos.

STRAT Price Action Scanner toma esta lógica objetiva y la convierte en un panel de control visual + panel de operaciones para que puedas utilizarla en tiempo real.

¿Qué es STRAT Price Action Scanner?

STRAT Price Action Scanner es un escáner de señales multi-marco de tiempo con un Asistente de Operaciones incorporado para Forex, índices y materias primas.

No necesitas ser un experto en STRAT - el indicador convierte los códigos de barras en una colorida matriz y una clara línea de "Señal de Acción" que te dice cuando una configuración merece tu atención.

Características principales

1. Matriz de Señales Multi-Activo, Multi-Tiempo

  • Escanea 30+ símbolos a través de M1 → Mensual en una sola vista.

  • Muestra los códigos STRAT (1, 2u, 2d, 3, ...) en cada celda.

  • Los colores muestran instantáneamente el sesgo alcista / bajista / neutral.

  • Un clic en cualquier celda salta directamente a ese símbolo & plazo en su gráfico.

2. "Señal de acción

  • El panel inferior muestra el patrón actual de alta probabilidad en su gráfico, por ejemplo

    • "2D CONTINUACIÓN BAJISTA

    • "3 BARRA EXTERIOR ALCISTA

  • Cuando no hay nada claro, muestra "SIN SEÑAL ACCIONABLE ", lo que le ayuda a evitar operaciones de recorte y venganza.

3. Asistente de operaciones incorporado

  • Cambia entre los modos Dinámico (Riesgo %) y Lote Fijo.

  • Calcula automáticamente el tamaño del lote a partir del % de riesgo, la distancia del SL y el saldo.

  • Edite la Entrada, SL, TP y R:R directamente en el panel (por precio o pips).

  • Botones de COMPRA/VENTA de mercado y COMPRA/VENTA pendiente con un solo clic.

  • Dibuja líneas SL/TP y cuadros informativos en el gráfico mostrando pips, riesgo y beneficio potencial.

4. Control de gráficos Drag-and-Trade

  • Zonas SL y TP sombreadas visualmente (riesgo vs recompensa).

  • Arrastre las líneas sobre el gráfico para ajustar la Entrada, SL y TP - los valores se actualizan instantáneamente.

  • Ajuste sus stops a máximos/mínimos recientes o a la estructura sin tocar las entradas.

  • Ocultar / mostrar el tablero de instrumentos y el Asistente de Comercio con un solo clic para un gráfico limpio.

5. Diseñado para operadores discrecionales

  • Reduce los saltos de pantalla y los cálculos manuales.

  • Usted ve la señal, la dirección y el riesgo en un solo lugar.

  • Mantiene su proceso consistente y basado en reglas, pero aún bajo su control.

Cómo utilizarlo (flujo de trabajo rápido)

  1. Escanee la matriz

    • Busque pares en los que varios plazos se alineen en la misma dirección
      (muchas celdas 2u verdes para largos, muchas celdas 2d rojas para cortos).

  2. Lea la señal de acción

    • Haga clic en el símbolo/marco temporal que desee.

    • Compruebe el texto "SEÑAL ACCIONABLE":

      • 2u / 2d → ideas de continuación de tendencia.

      • 3 y ciertas combinaciones de 2 → posibles puntos de reversión o ruptura.

  3. Configure la operación

    • Abra el Asistente de operaciones.

    • Elija % de riesgo o lote fijo.

    • Coloque SL más allá de un nivel lógico, ajuste TP a su R:R deseado.

  4. Ejecutar y gestionar

    • Envíe órdenes de mercado o pendientes directamente desde el panel.

    • Gestione la operación visualmente a través de las líneas de arrastre y los cuadros de información.

¿A quién va dirigido?

  • Traders que quieren entradas claras, basadas en reglas sin codificar su propio escáner.

  • Operadores de precio-acción que sienten curiosidad por STRAT pero desean una interfaz visual sencilla.

  • Traders intradía y swing traders que valoran la velocidad, el control del riesgo y la objetividad.

STRAT Price Action Scanner convierte el análisis STRAT de múltiples marcos temporales en una simple lista de control visual y le ofrece un panel de control listo para operar directamente en su gráfico, para que pase menos tiempo adivinando y más tiempo ejecutando operaciones sólidas y objetivas.


