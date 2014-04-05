CombinedKD

Produktname: Kombinierter KD Enhanced Multi-Signal Stochastik Indikator
🔥 Hauptvorteile:
- **Signale auf einen Blick**: Rote (Kauf) / grüne (Verkauf) Pfeile + Doppelkurven; automatisch markierte 20/80 überkaufte/überverkaufte Zonen - keine komplexe Mathematik erforderlich.
- **All-Market Fit**: Standard KD(9,3,3); anpassbare Einstellungen funktionieren für Aktien/Forex/Futures (jeder MT5-Zeitrahmen: M1-MN1).
- **Lag-Free Performance**: 20% schneller als die offizielle MT5 Stochastik - reibungsloses Laden auch bei großen historischen Datensätzen.

📌 Hauptmerkmale:
- Intuitive Kauf-/Verkaufspfeile (KD-Kreuz + Momentum-Hinweise)
- Anpassbare Farben/Perioden
- Fehlertolerant (stabil in Gaps/Seitwärtsmärkten)
- MT5-sicher, speicherplatzsparend

🎯 Für:
Neue Trader (einfach zu bedienen) | Profi-Trader (fördert den Zusammenfluss) | Quant-Trader (EA-kompatible Signale)
Weitere Produkte dieses Autors
CombinedKD4
Jia Qiang Yan
Indikatoren
Produktname: Kombinierter KD Enhanced Multi-Signal Stochastik Indikator Hauptvorteile : - **Signale auf einen Blick**: Rote (Kauf) / grüne (Verkauf) Pfeile + Doppelkurven; automatisch markierte 20/80 überkaufte/überverkaufte Zonen - keine komplexe Mathematik erforderlich. - **All-Market Fit**: Standard KD(9,3,3); anpassbare Einstellungen funktionieren für Aktien/Forex/Futures (jeder MT5-Zeitrahmen: M1-MN1). - **Lag-Free Performance**: 20% schneller als die offizielle MT5 Stochastik - reibung
ColorfulMacd
Jia Qiang Yan
Indikatoren
【Trading Game-Changer: Fangen Sie Volatilität mit Präzision】 Dies ist nicht Ihr einfacher MACD - lernen Sie unseren **Optimierten MACD MT5-Indikator** kennen, der für Trader entwickelt wurde, die starke Bewegungen verfolgen: - **Dual-Signal Lock**: Der Hauptchart enthält eine "Smart Trend Anchor Line" und der Unterchart ein farbkodiertes "Emotion Traffic Light"-Histogramm (rot = bärisch, grün = bullisch, gelb = Umkehr). Überprüfen Sie einfach die umrahmten Bereiche im Chart: Sie erkennen Trendw
