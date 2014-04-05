CombinedKD

Produktname: Kombinierter KD Enhanced Multi-Signal Stochastik Indikator

🔥 Hauptvorteile :

- **Signale auf einen Blick**: Rote (Kauf) / grüne (Verkauf) Pfeile + Doppelkurven; automatisch markierte 20/80 überkaufte/überverkaufte Zonen - keine komplexe Mathematik erforderlich.

- **All-Market Fit**: Standard KD(9,3,3); anpassbare Einstellungen funktionieren für Aktien/Forex/Futures (jeder MT5-Zeitrahmen: M1-MN1).

- **Lag-Free Performance**: 20% schneller als die offizielle MT5 Stochastik - reibungsloses Laden auch bei großen historischen Datensätzen.





📌 Hauptmerkmale :

- Intuitive Kauf-/Verkaufspfeile (KD-Kreuz + Momentum-Hinweise)

- Anpassbare Farben/Perioden

- Fehlertolerant (stabil in Gaps/Seitwärtsmärkten)

- MT5-sicher, speicherplatzsparend





🎯 Für :