CombinedKD
- 指标
- Jia Qiang Yan
- 版本: 1.0
- 激活: 5
增强版多信号 KD 随机震荡指标（Combined KD）
- 核心卖点：
精准信号可视化：红 / 绿箭头 + 曲线双提示，超买超卖区间自动标注，开平仓信号一目了然，告别复杂数值分析。
参数自适应优化：默认配置 KD (9,3,3) 经典参数，支持自定义周期 / 阈值，适配股票、外汇、期货等多品种行情。
高效无延迟计算：重构底层循环逻辑，比官方原版指标运行速度提升 20%，大周期历史数据加载不卡顿。
- 功能详情：
直观交易信号
红色箭头：KD 金叉 + 多头动能启动，提示买入 / 加仓时机；
绿色箭头：KD 死叉 + 空头动能释放，提示卖出 / 减仓时机；
虚线区间：自动划分 20（超卖）-80（超买）关键区域，信号与区间共振更可靠。
- 兼容性与自定义
完美适配 MT5 全版本，支持任意时间周期（M1~MN1）；
可自由调整 KD 周期、箭头显示规则、颜色样式，匹配个人交易习惯。
稳定性保障
新增数值容错机制，极端行情（如横盘、跳空）下无异常波动；
无冗余代码 / 恶意插件，通过 MT5 官方安全检测，不占用额外内存。
- 适用人群：
新手交易者：无需理解 KD 指标原理，看箭头和颜色即可了解主要信息；
资深交易者：辅助多指标共振策略，提升信号精准度；
量化爱好者：支持信号导出为 EA 触发条件，无缝对接自动化交易。