CombinedKD4
- Indikatoren
- Jia Qiang Yan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Kombinierter KD Enhanced Multi-Signal Stochastik Indikator
🔥 Hauptvorteile:
- **Signale auf einen Blick**: Rote (Kauf) / grüne (Verkauf) Pfeile + Doppelkurven; automatisch markierte 20/80 überkaufte/überverkaufte Zonen - keine komplexe Mathematik erforderlich.
- **All-Market Fit**: Standard KD(9,3,3); anpassbare Einstellungen funktionieren für Aktien/Forex/Futures (jeder MT5-Zeitrahmen: M1-MN1).
- **Lag-Free Performance**: 20% schneller als die offizielle MT5 Stochastik - reibungsloses Laden auch bei großen historischen Datensätzen.
📌 Hauptmerkmale:
- Intuitive Kauf-/Verkaufspfeile (KD-Kreuz + Momentum-Hinweise)
- Anpassbare Farben/Perioden
- Fehlertolerant (stabil in Gaps/Seitwärtsmärkten)
- MT5-sicher, speicherplatzsparend
🎯 Für:
Neue Trader (einfach zu bedienen) | Profi-Trader (fördert den Zusammenfluss) | Quant-Trader (EA-kompatible Signale)