DraewWeigthLine

Bei Devisen-, Aktien-, Gold- und anderen parallelen Handelsszenarien mit mehreren Arten und Positionen sind die Händler oft mit dem Hauptproblem konfrontiert: Wenn sie mehrere Positionen derselben Art halten, ist es nicht möglich, schnell und intuitiv den aktuellen Marktpreis und die relative Position aller Long-/Short-Positionen zu bestimmen, es ist schwierig, die durchschnittlichen Kosten der Gesamtposition genau zu erfassen, was zu einer Verzögerung im Entscheidungsprozess des Stop-Loss führt; insbesondere im Falle einer gemischten Multiposition ist das Fehlen einer einheitlichen Kostenreferenz-Benchmark die Effizienz des Fondsmanagements beeinträchtigt. Die Effizienz des Fondsmanagements ist stark beeinträchtigt. Die traditionelle manuelle Berechnung des Durchschnittspreises ist nicht nur zeit- und arbeitsintensiv, sondern auch anfällig für Berechnungsfehler, was den Anforderungen an Echtzeit-Entscheidungen im Hochfrequenzhandel oder bei großen Positionen nicht gerecht wird.
Dieses MT5-Skript wurde entwickelt, um den Schmerzpunkt der Multi-Positions-Analyse zu lösen, der Kernwert ist es, die Beziehung zwischen der Position und dem Marktpreis der visuellen Darstellung zu machen, ohne die Notwendigkeit, manuell zu berechnen, kann Händlern in der Notierung Tabelle schnell erfassen die wichtigsten Informationen Position, so dass die Entscheidungsfindung ist effizienter und genauer. Das Skript wird automatisch berechnen und zeichnen drei Arten von Schlüssel-Durchschnitte, und mit dem aktuellen Marktpreis der Echtzeit-Verknüpfung, auf einen Blick zu bestimmen, der Marktpreis ist in der Gewinnzone oder Verlustzone, zur Unterstützung bei der schnellen Anpassung der Take-Profit-und Stop-Loss-Strategie, die Optimierung der Position Struktur:
  1. Long-Durchschnittspreislinie: fasst automatisch den Einstiegspreis aller Long-Positionen derselben Art zusammen, berechnet genau den Durchschnittswert der Erzeugung der exklusiven Linie, eine visuelle Darstellung der Gesamtkosten der Long-Position, so dass Sie die Rentabilität der Long-Position klar kennen;
  2. Short-Durchschnittspreis-Linie: Echtzeit-Statistiken aller Short-Positionen in der gleichen Art des Einstiegspreises, in Form einer Durchschnittspreis-Linie, die deutlich die Kosten Bereich der Short-Positionen, helfen Short-Positionen Risikokontrolle;
  3. Gewichtete Durchschnittspreislinie: unter Berücksichtigung der Größe aller Positionen (unabhängig von Long- und Short-Positionen) der gleichen Sorte von Positionen, nach der Gewichtung der gesamten durchschnittlichen Preis der Einreise, für eine Mischung aus Long-und Short-Positionen, um eine einheitliche Kosten-Referenz-Benchmark, zur Erleichterung der Risikobewertung und Verwaltung der gesamten Position.
Um sich an die individuellen Bedürfnisse verschiedener Trader anzupassen, unterstützt das Skript eine ganze Reihe von benutzerdefinierten Parametern, um den Anzeigeeffekt entsprechend den persönlichen Handelsgewohnheiten und visuellen Präferenzen flexibel anzupassen:
  • BuyAvgLineClr: Wird verwendet, um die Farbe der langen Durchschnittspreislinie anzupassen, um sie von anderen Linien zu unterscheiden und die visuelle Wiedererkennung zu verbessern;
  • BuyAvgLineStyle: Sie können den Stil der langen Durchschnittspreislinie wählen, einschließlich der durchgezogenen Linie, der gepunkteten Linie, der gestrichelten Linie usw., um sich an die individuellen Anzeigegewohnheiten der Kurstabelle anzupassen;
  • SellAvgLineClr: Unterstützung für die Anpassung der Farbe der kurzen Durchschnittspreislinie, es wird empfohlen, eine kontrastierende Farbe zur langen Linie einzustellen, um visuelle Verwirrung zu vermeiden;
  • SellAvgLineStyle: ermöglicht die Anpassung des Stils der kurzen Durchschnittspreislinie, kann mit der Volatilität der Handelsvarianten der Eigenschaften der Linie kombiniert werden, um den geeigneten Stil zu wählen;
  • WeigthAvgLineClr: die Möglichkeit, die Farbe der gewichteten Durchschnittspreislinie anzupassen, es wird empfohlen, sie auf eine auffällige Farbe einzustellen, die eine schnelle Konzentration auf die Kernkosten-Benchmarkdaten ermöglicht;
  • WeigthAvgLineStyle: unterstützt die Anpassung des Stils der Linie des gewichteten Durchschnittspreises, der flexibel nach den visuellen Bedürfnissen des eigenen Handelszyklus (kurzfristig / Swing / langfristig) ausgewählt werden kann.
Dieses Skript ist für eine breite Palette von Szenarien geeignet und deckt die wichtigsten Bedürfnisse aller Arten von Händlern ab:
  • Für Hochfrequenzhändler können Sie schnell die durchschnittlichen Kosten mehrerer kurzfristiger Positionen erfassen, was die Effizienz der Entscheidung, Positionen zu schließen, erheblich verbessert;
  • Swing-Trader können die Kostenveränderungen mehrerer Short-Positionen in Echtzeit überwachen und den Zeitpunkt des Auf- und Abbaus von Positionen genau optimieren;
  • Bei großen Positionen kann es das Gesamtrisiko mehrerer verstreuter Positionen genau verwalten und Entscheidungsfehler aufgrund von Kostenunklarheiten vermeiden;
  • Für EA-Portfoliohändler ist es möglich, die Kosten und den Marktpreis automatischer Handelspositionen visuell zu vergleichen und so Daten zur Optimierung der Strategieparameter bereitzustellen.
Darüber hinaus verfügt das Skript über vier zentrale Highlights:
  1. Echtzeit-Synchronisation: Wenn sich die Position ändert oder der Marktpreis aktualisiert wird, werden die drei Arten von Durchschnittswerten automatisch neu berechnet und in Echtzeit aktualisiert, um sicherzustellen, dass es keine Verzögerung bei den Daten gibt, was den Anforderungen an Echtzeit-Handelsentscheidungen entspricht;
  2. Einfache Bedienung: Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, das Skript kann mit einem Klick gestartet werden, so dass auch unerfahrene Händler schnell loslegen können;
  3. Leichtgewichtiges Design: Das Skript beansprucht nicht zu viele Plattform-Ressourcen während der Ausführung, um den reibungslosen Betrieb der MT5-Plattform zu gewährleisten, ohne die normale Nutzung anderer Handelswerkzeuge zu beeinträchtigen;
  4. Genaue Berechnung: automatische Identifizierung und Abgleich der Positionen der gleichen Art, effektive Vermeidung von artübergreifenden Dateninterferenzen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Durchschnittspreisberechnung genau und zuverlässig sind.
Durch dieses Skript wird die ursprüngliche komplexe Multi-Positions-Kostenanalyse einfach und intuitiv, um Händlern zu helfen, sich von den mühsamen manuellen Berechnungen zu befreien, sich auf die wichtigsten Handelsentscheidungen zu konzentrieren und die Effizienz des Positionsmanagements und die Gesamtrentabilität deutlich zu verbessern.
Herausgeber Teilen


Empfohlene Produkte
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitys
OTRX Fimathe Backtest ist ein Tool für den Trader oder Enthusiasten, der die von Trader Marcelo Ferreira entwickelte Fimathe-Technik nutzt, um sein Training durchzuführen und zu überprüfen, ob er Profitabilität erzielen kann. Mit diesem Tool können Sie: 1. Definieren Sie, ob Sie nach einem Kauf- oder Verkaufseinstieg suchen. (Trend). 2. Definieren Sie durch zweimaliges Klicken auf die horizontalen Linien, wo sich Ihre Referenzzone und Ihre neutrale Zone befinden werden. 3. Überwachen Sie de
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Probleme Handeln Sie schwebende Orders mi
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 5] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experten
Double Breakout ist ein automatischer Expert Advisor mit zwei separaten Strategien, die Martingale verwenden. Der MACD-Indikator mit einstellbaren Parametern wird als Input für jeden Auftragsfluss verwendet. Die festgelegten Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden zum Verlassen der Position verwendet. Allgemeine Empfehlung Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 1000 Cents. Der empfohlene Spread beträgt nicht mehr als 3 Punkte. Es ist besser, Trend-Währungspaare zu verwenden. Der Martingale-Par
FREE
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm können Sie Ihre Strategien manuell im Strategietester testen. Ein-Klick-Handel auf dem Visualisierungsdiagramm. Die neueste Version des Dienstprogramms bietet Händlern erweiterte Funktionen zum manuellen Testen ihrer Handelsstrategien. Mit dem Strategietester können Sie nun die Wirksamkeit Ihrer Handelsstrategien in einer simulierten Umgebung bewerten. Mit dieser Funktionalität können Sie die Leistung Ihrer Handelstechniken analysieren und diese verfeinern, um Ihre Handels
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitys
Sie können einen Handel manuell eröffnen (ein Klick), und dieser EA kümmert sich um die Einstellung des SL und TP. SL und TP werden basierend auf der Anzahl der Pips gesetzt, die Sie im Eingabebildschirm angeben. Sie können auch monetäre SL und TP wählen. SL und TP werden auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises (WAP) festgelegt. Wenn Sie also einen neuen Handel eröffnen, werden SL und TP entsprechend dem neuen WAP aktualisiert. Der WAP ist nicht eindeutig, sondern unterscheidet z
FREE
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Utilitys
n3oNpLoX Trade Manager Markt-Order. Stop-Order. Limit-Order. Um Sie bei der Platzierung von Geschäften zu unterstützen, basierend auf dem Geldbetrag in Dollar, den Sie riskieren möchten. Wie in den Screenshots zu sehen ist, können Sie die richtige Lotgröße für das Geld, das Sie riskieren möchten, berechnen. Berechnet die Lotgröße basierend auf dem Abstand zwischen Stop Loss und Entry Point. 5 Optionen für TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) Es hilft Ihnen, Ihr Risiko zu verwalten und Trades mit der r
FREE
TCA Panel
Seng Yang
Utilitys
Hinweis: Dies ist das einzige EA-Panel zur Verwaltung von Aufträgen ------------------------- EA input inclde - EA_Comment ------------------------ Das Panel beinhaltet - Eingabe der Lotgröße für BUY und SELL Button - Schließen ALLER SELL Orders (gleiches Symbol) - Schließen ALLER BUY Orders (gleiches Symbol) - Schließen ALLER Orders (gleiches Symbol) ------------------------- Sie können es für jedes Paar und jeden Zeitrahmen verwenden Danke
FREE
Antimartingale AKA Antimartingala Calculator
Francesco Strappini
Utilitys
Level- und Risikorechner für die Antimartingale (oder Antimartingala) Technik Völlig visuell, alles über das Kontrollpanel einstellbar Legen Sie Ihr Risiko und Ihre Marge fest, der EA berechnet und zeigt die Trading-Lavels auf dem Chart an Kostenlose Version des originalen Antimartingale EA: https: //www.mql5.com/en/market/product/53653 Öffentliche Signale unter Verwendung der Antimartingale-Technik: https://www.mql5.com/en/signals/1016250 https://www.mql5.com/en/signals/1018964 Dieser EA eröffn
FREE
TradeAssistant For Free
Tiecheng Fu
3 (2)
Utilitys
Ein "einfaches Design" Handels-Panel, das sich durch kleine Byte-Größe, geringe CPU-Nutzung, einfache Schritte und schnelle Bedienung auszeichnet, 1 bis 2 Klicks, um einen funktionalen Vorgang abzuschließen, spart Zeit und erhöht die Effizienz. Das Panel ist einfach zu bedienen, und die Einstellung der Parameter ist nicht kompliziert, was den Gewohnheiten der Händler entspricht. Gleichzeitig sind das kompakte Design, die Übersichtlichkeit und die umfassenden Funktionen ein leistungsstarkes Werkz
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitys
Grid Assistant Pro - Dienstprogramm zur Verwaltung von Grid-Strategien auf MetaTrader 4 Grid Assistant Pro ist ein professionelles Dienstprogramm , das Händlern hilft, unidirektionale Grid-Strategien direkt vom MT4-Chart aus zu verwalten und zu überwachen. Es bietet ein visuelles Dashboard , klare Kontrollen und automatische Risikoschutzfunktionen für einen präzisen und effizienten Grid-Betrieb. Hauptmerkmale Visuelles Dashboard Metriken in Echtzeit: Saldo, Eigenkapital, variabler P/
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
Indikatoren
Symbol Cycler ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm für den Chart, mit dem Sie mit zwei einfachen Pfeiltasten () schnell zwischen den Symbolen in Ihrer Market Watch Liste wechseln können. Mit einem einzigen Klick können Sie vorwärts oder rückwärts durch Ihre vordefinierten Symbole blättern, ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: Symbolwechsel mit einem Klick aus dem Chart heraus Funktioniert mit Ihrer Market Watch Liste Die Schaltflächen können in jeder Chartecke oder sogar in der Mi
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilitys
Voll funktionsfähiges manuelles Handels-Panel mit Risiko/Ertrag, Auto-SL, Losgrößenberechnung, Ein-Klick-Handel, verstecktem (virtuellem) Stop-Loss/Take-Profit und schwebenden Aufträgen, Skalierung in und aus Geschäften (Teilschluss), Nachrichtenereignissen und mehr. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Bringt eine unglaubliche Menge an Funktionalität in den MetaTrader - kostenlos und sowohl für Demo- als auch für Live-Konten. Merkmale Berechnung der Losgröße - basieren
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilitys
Eine Taste, um die Position des Gadgets zu schließen, können Sie Aufträge kaufen, verkaufen und ausstehende Aufträge für Batch-Betrieb, können Sie die aktuelle Tabelle Aufträge und alle Aufträge, einfach und effizient zu betreiben. Die erste Zeile der ersten Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Kaufaufträge zu schließen, die zweite Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Verkaufsaufträge zu schließen, die dritte Taste ist es, die aktuelle Chart-Vielfalt aller Aufträge zu schli
FREE
One Click Trader Demo
Andrzej Pierz
Utilitys
Wichtig! Die Demoversion funktioniert nur auf EURGBP. One Click Trader ist ein Tool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde und Ihnen ermöglicht, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. Es ermöglicht Ihnen das Eröffnen, Verwalten und Schließen Ihrer Trades auf einfache und effiziente Weise mit nur einem Mausklick. Pfeil nach oben minimiert das OCT-Panel Pfeil nach unten maximiert das OCT-Panel Pfeil nach rechts zeigt das nächste Panel mit zusätzlichen Funktionen an Pfeil nach
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilitys
Account Info EA Es ist ein Tool, das alle Positionen des Kontos und spezifische Informationen zu den Positionen, aber auch zum Konto grafisch darstellt. Es ermöglicht dem Benutzer, sich auf einen Blick ein Bild von seinem Konto zu machen. Verwenden Sie es wie jeden Expertenberater. Sie können ihn nicht mit anderen Expert Advisors im gleichen Chart verbinden. Er hat nicht die Möglichkeit, Positionen zu eröffnen oder zu verwalten. Sie können ihn auf jedem Chart und in jedem Zeitrahmen einsetzen.
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitys
Market Order Management Utility und Strategietester in einer Lösung. Die Software ist mit einer einfachen und intuitiven Schnittstelle ausgestattet, mit Risikomanagement in Lots, aber auch in Geld oder Prozent. Verwaltung der Marktposition durch BE und Aufteilung des Gewinns und Überwachung der Gewinne in Geld und Prozent. Auch verwendbar für MT4 BactTest System mit 4 verschiedenen Geschwindigkeiten.
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitys
Dieses einfache, aber nützliche Skript berechnet das Lot in % der Einlage. Es ist für das Risikomanagement unverzichtbar. Es gibt nur einen anpassbaren Parameter: MaxRisk - Risiko in % für die Losberechnung. Das Produkt funktioniert wie ein Standardskript. Starten Sie es einmal auf einem geeigneten Chart und beginnen Sie den Handel mit dem berechneten Lot-Wert. Genial ist die Einfachheit! Viel Spaß beim Handeln!
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten koste
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Experten
Harvest FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WARU
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitys
Scalping Day Trading Unterstützung Utility Scalping One MT4 kostenlos Eine Position wird mit einer Taste angezeigt. Anzeige von P & L, Lot und Point in Echtzeit. Es ist möglich, die Anzeige der Positionen von nur Chart-Währungen und allen Währungspaaren zu wechseln (die kostenlose Version hat nur 3 Positionen) Unterstützt automatische Identifikation in Japanisch und Englisch Die Notation der Kontowährung entspricht Dollar, Euro, Pfund, Yen (automatische Erkennung) Die Funktion zum Zeichnen der
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
Utilitys
Ein einfacher Handelsassistent, der es ermöglicht, mit der gewünschten Hebelwirkung einfach zu kaufen und zu verkaufen. Es wurde für den späteren oder unerfahrenen Trader entwickelt und von beliebten webbasierten Handelsplattformen wie eToro oder Binary.com inspiriert. Es verfügt über eine Reihe von Handelsschaltflächen, die verschiedene Hebeloptionen implementieren, und eine zusätzliche Schaltfläche zum Schließen aller Trades. Alle Trades werden mit einem Stop-Loss entsprechend der verwendeten
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
Utilitys
Zentrale Positionierung Das spezielle MT4-Tool für fortgeschrittene Analysen, das eine detaillierte Analyse des Handelsverlaufs und Dateneinblicke zur Optimierung von Strategien und zur Steigerung der Rentabilität bietet. Core Verwendet Bewertung der Strategieleistung: Analysieren Sie Rentabilität, Stabilität und Risiko, um ein objektives A+-D-Rating zu vergeben. Erkennung von Handelsmustern: Identifizieren Sie hochwertige Varianten, Zeitrahmen und Gewinngewohnheiten, die den unterschiedlichen
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Utilitys
Zentrale Positionierung MT5 ist ein spezielles, fortschrittliches Analysetool, das eine tiefgreifende Analyse der Handelshistorie bietet und Dateneinblicke zur Optimierung von Strategien und zur Steigerung der Rentabilität ermöglicht. Kernfunktionen Bewertung der Strategieperformance: Analysieren Sie Rentabilität, Stabilität und Risiko, um eine objektive A+-D-Bewertung zu erhalten. Erkennung von Handelsmustern: Identifizieren Sie hochwertige Varianten, Zeitrahmen und Gewinngewohnheiten, die den
FREE
DrawerWeightLineMT5
Hung Wen Lin
Utilitys
Bei Devisen-, Aktien-, Gold- und anderen parallelen Handelsszenarien mit mehreren Arten und Positionen sind die Händler oft mit dem Hauptproblem konfrontiert: Wenn sie mehrere Positionen derselben Art halten, ist es nicht möglich, schnell und intuitiv den aktuellen Marktpreis und die relative Position aller Long-/Short-Positionen zu bestimmen , es ist schwierig, die durchschnittlichen Kosten der Gesamtposition genau zu erfassen, was zu einer Verzögerung im Entscheidungsprozess des Stop-Loss füh
FREE
TrailingTradePro
Hung Wen Lin
Utilitys
TrailingTrader MT5 Moving Stop Loss Script Nach der Aktivierung des TrailingTrader-Skripts werden die Positionsaufträge der angegebenen Handelssorten im Kursfenster automatisch die intelligente gleitende Stop-Loss-Strategie ausführen, um Händlern zu helfen, Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren, ohne dass sie die Marktanpassungen manuell beobachten müssen. Kernkonfigurationsparameter Symbol : Sie müssen eine mobile Stop-Loss-Positionssorte einrichten, mehrere Sorten durch Kommas (,) g
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension