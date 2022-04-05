DraewWeigthLine

Bei Devisen-, Aktien-, Gold- und anderen parallelen Handelsszenarien mit mehreren Arten und Positionen sind die Händler oft mit dem Hauptproblem konfrontiert: Wenn sie mehrere Positionen derselben Art halten, ist es nicht möglich, schnell und intuitiv den aktuellen Marktpreis und die relative Position aller Long-/Short-Positionen zu bestimmen, es ist schwierig, die durchschnittlichen Kosten der Gesamtposition genau zu erfassen, was zu einer Verzögerung im Entscheidungsprozess des Stop-Loss führt; insbesondere im Falle einer gemischten Multiposition ist das Fehlen einer einheitlichen Kostenreferenz-Benchmark die Effizienz des Fondsmanagements beeinträchtigt. Die Effizienz des Fondsmanagements ist stark beeinträchtigt. Die traditionelle manuelle Berechnung des Durchschnittspreises ist nicht nur zeit- und arbeitsintensiv, sondern auch anfällig für Berechnungsfehler, was den Anforderungen an Echtzeit-Entscheidungen im Hochfrequenzhandel oder bei großen Positionen nicht gerecht wird.

Dieses MT5-Skript wurde entwickelt, um den Schmerzpunkt der Multi-Positions-Analyse zu lösen, der Kernwert ist es, die Beziehung zwischen der Position und dem Marktpreis der visuellen Darstellung zu machen, ohne die Notwendigkeit, manuell zu berechnen, kann Händlern in der Notierung Tabelle schnell erfassen die wichtigsten Informationen Position, so dass die Entscheidungsfindung ist effizienter und genauer. Das Skript wird automatisch berechnen und zeichnen drei Arten von Schlüssel-Durchschnitte, und mit dem aktuellen Marktpreis der Echtzeit-Verknüpfung, auf einen Blick zu bestimmen, der Marktpreis ist in der Gewinnzone oder Verlustzone, zur Unterstützung bei der schnellen Anpassung der Take-Profit-und Stop-Loss-Strategie, die Optimierung der Position Struktur:

Long-Durchschnittspreislinie: fasst automatisch den Einstiegspreis aller Long-Positionen derselben Art zusammen, berechnet genau den Durchschnittswert der Erzeugung der exklusiven Linie, eine visuelle Darstellung der Gesamtkosten der Long-Position, so dass Sie die Rentabilität der Long-Position klar kennen; Short-Durchschnittspreis-Linie: Echtzeit-Statistiken aller Short-Positionen in der gleichen Art des Einstiegspreises, in Form einer Durchschnittspreis-Linie, die deutlich die Kosten Bereich der Short-Positionen, helfen Short-Positionen Risikokontrolle; Gewichtete Durchschnittspreislinie: unter Berücksichtigung der Größe aller Positionen (unabhängig von Long- und Short-Positionen) der gleichen Sorte von Positionen, nach der Gewichtung der gesamten durchschnittlichen Preis der Einreise, für eine Mischung aus Long-und Short-Positionen, um eine einheitliche Kosten-Referenz-Benchmark, zur Erleichterung der Risikobewertung und Verwaltung der gesamten Position.

Um sich an die individuellen Bedürfnisse verschiedener Trader anzupassen, unterstützt das Skript eine ganze Reihe von benutzerdefinierten Parametern, um den Anzeigeeffekt entsprechend den persönlichen Handelsgewohnheiten und visuellen Präferenzen flexibel anzupassen:

BuyAvgLineClr : Wird verwendet, um die Farbe der langen Durchschnittspreislinie anzupassen, um sie von anderen Linien zu unterscheiden und die visuelle Wiedererkennung zu verbessern;

: Wird verwendet, um die Farbe der langen Durchschnittspreislinie anzupassen, um sie von anderen Linien zu unterscheiden und die visuelle Wiedererkennung zu verbessern; BuyAvgLineStyle : Sie können den Stil der langen Durchschnittspreislinie wählen, einschließlich der durchgezogenen Linie, der gepunkteten Linie, der gestrichelten Linie usw., um sich an die individuellen Anzeigegewohnheiten der Kurstabelle anzupassen;

: Sie können den Stil der langen Durchschnittspreislinie wählen, einschließlich der durchgezogenen Linie, der gepunkteten Linie, der gestrichelten Linie usw., um sich an die individuellen Anzeigegewohnheiten der Kurstabelle anzupassen; SellAvgLineClr : Unterstützung für die Anpassung der Farbe der kurzen Durchschnittspreislinie, es wird empfohlen, eine kontrastierende Farbe zur langen Linie einzustellen, um visuelle Verwirrung zu vermeiden;

: Unterstützung für die Anpassung der Farbe der kurzen Durchschnittspreislinie, es wird empfohlen, eine kontrastierende Farbe zur langen Linie einzustellen, um visuelle Verwirrung zu vermeiden; SellAvgLineStyle : ermöglicht die Anpassung des Stils der kurzen Durchschnittspreislinie, kann mit der Volatilität der Handelsvarianten der Eigenschaften der Linie kombiniert werden, um den geeigneten Stil zu wählen;

: ermöglicht die Anpassung des Stils der kurzen Durchschnittspreislinie, kann mit der Volatilität der Handelsvarianten der Eigenschaften der Linie kombiniert werden, um den geeigneten Stil zu wählen; WeigthAvgLineClr : die Möglichkeit, die Farbe der gewichteten Durchschnittspreislinie anzupassen, es wird empfohlen, sie auf eine auffällige Farbe einzustellen, die eine schnelle Konzentration auf die Kernkosten-Benchmarkdaten ermöglicht;

: die Möglichkeit, die Farbe der gewichteten Durchschnittspreislinie anzupassen, es wird empfohlen, sie auf eine auffällige Farbe einzustellen, die eine schnelle Konzentration auf die Kernkosten-Benchmarkdaten ermöglicht; WeigthAvgLineStyle: unterstützt die Anpassung des Stils der Linie des gewichteten Durchschnittspreises, der flexibel nach den visuellen Bedürfnissen des eigenen Handelszyklus (kurzfristig / Swing / langfristig) ausgewählt werden kann.

Dieses Skript ist für eine breite Palette von Szenarien geeignet und deckt die wichtigsten Bedürfnisse aller Arten von Händlern ab:

Für Hochfrequenzhändler können Sie schnell die durchschnittlichen Kosten mehrerer kurzfristiger Positionen erfassen, was die Effizienz der Entscheidung, Positionen zu schließen, erheblich verbessert;

können Sie schnell die durchschnittlichen Kosten mehrerer kurzfristiger Positionen erfassen, was die Effizienz der Entscheidung, Positionen zu schließen, erheblich verbessert; Swing-Trader können die Kostenveränderungen mehrerer Short-Positionen in Echtzeit überwachen und den Zeitpunkt des Auf- und Abbaus von Positionen genau optimieren;

können die Kostenveränderungen mehrerer Short-Positionen in Echtzeit überwachen und den Zeitpunkt des Auf- und Abbaus von Positionen genau optimieren; Bei großen Positionen kann es das Gesamtrisiko mehrerer verstreuter Positionen genau verwalten und Entscheidungsfehler aufgrund von Kostenunklarheiten vermeiden;

kann es das Gesamtrisiko mehrerer verstreuter Positionen genau verwalten und Entscheidungsfehler aufgrund von Kostenunklarheiten vermeiden; Für EA-Portfoliohändler ist es möglich, die Kosten und den Marktpreis automatischer Handelspositionen visuell zu vergleichen und so Daten zur Optimierung der Strategieparameter bereitzustellen.

Darüber hinaus verfügt das Skript über vier zentrale Highlights:

Echtzeit-Synchronisation: Wenn sich die Position ändert oder der Marktpreis aktualisiert wird, werden die drei Arten von Durchschnittswerten automatisch neu berechnet und in Echtzeit aktualisiert, um sicherzustellen, dass es keine Verzögerung bei den Daten gibt, was den Anforderungen an Echtzeit-Handelsentscheidungen entspricht; Einfache Bedienung: Es sind keine komplexen Einstellungen erforderlich, das Skript kann mit einem Klick gestartet werden, so dass auch unerfahrene Händler schnell loslegen können; Leichtgewichtiges Design: Das Skript beansprucht nicht zu viele Plattform-Ressourcen während der Ausführung, um den reibungslosen Betrieb der MT5-Plattform zu gewährleisten, ohne die normale Nutzung anderer Handelswerkzeuge zu beeinträchtigen; Genaue Berechnung: automatische Identifizierung und Abgleich der Positionen der gleichen Art, effektive Vermeidung von artübergreifenden Dateninterferenzen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Durchschnittspreisberechnung genau und zuverlässig sind.

Durch dieses Skript wird die ursprüngliche komplexe Multi-Positions-Kostenanalyse einfach und intuitiv, um Händlern zu helfen, sich von den mühsamen manuellen Berechnungen zu befreien, sich auf die wichtigsten Handelsentscheidungen zu konzentrieren und die Effizienz des Positionsmanagements und die Gesamtrentabilität deutlich zu verbessern.