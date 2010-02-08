Jesus XAUUSD ist ein professioneller EA für den Goldhandel, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde. Er nutzt eine fortschrittliche Erkennung von Preisaktionsmustern und eine Multi-Timeframe-Analyse, um stabile und präzise Einstiege in Gold zu ermöglichen. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die einen echten XAUUSD-Roboter auf institutioneller Ebene mit echter Candlestick-Logik suchen, der durch über 100.000 Optimierungszyklen getestet wurde.

ECHTES SIGNAL: 5K Live-Signal:Hier klicken

Gold ist schnell, aggressiv und unversöhnlich... aber mit der richtigen Strategie wird es zum profitabelsten Symbol auf dem Markt.

Jesus XAUUSD ist ein fortschrittlicher, mustergesteuerter Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er kombiniert eine tiefgreifende Marktstrukturlogik, eine verfeinerte Candlestick-Erkennung und eine High-Level-Filterung, um die stärksten Umkehrungen und Fortsetzungen auf mehreren Zeitrahmen zu erkennen.

Dieser EA ist das Ergebnis von mehr als 100.000 Optimierungsläufen, Tausenden von Vorwärtstests und Feinabstimmungen auf dem realen Markt, um ein Tool zu schaffen, das die Preisbewegungen so liest , wie es professionelle diskretionäre Händler tun, aber mit der Geschwindigkeit und Präzision einer automatisierten Logik.

Warum wählen Händler "Jesus XAUUSD"?



NUR für XAUUSD entwickelt

Kein Multi-Pair-EA, der versucht, "überall zu funktionieren".Dieses System wurde ausschließlich für das Volatilitätsprofil von Gold entwickelt, optimiert, unter Stress getestet und angepasst.

Menschenähnliche Candlestick-Mustererkennung

Der EA verwendet 42 leistungsstarke Preis-Aktions-Muster

Was macht Jesus XAUUSD anders?



100.000+ Optimierungszyklen abgeschlossen - jedes Muster, jeder Schwellenwert und jede Abschlussbedingung auf Stabilität abgestimmt.

jedes Muster, jeder Schwellenwert und jede Abschlussbedingung auf Stabilität abgestimmt. Keine riskanten Strategien - kein Martingal, kein Grid, kein Hedging-Wahnsinn, keine "Recovery"-Spielchen.

kein Martingal, kein Grid, kein Hedging-Wahnsinn, keine "Recovery"-Spielchen. Reine Preisaktionslogik - entwickelt für Händler, die Realismus und langfristige Beständigkeit schätzen.

entwickelt für Händler, die Realismus und langfristige Beständigkeit schätzen. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Trades - nicht auf häufigen Rauscheingängen.

nicht auf häufigen Rauscheingängen. Erstellt von einem Goldspezialisten, nicht von einem allgemeinen EA-Designer. Dieser EA jagt nicht dem Markt hinterher.

Er wartet auf Momente, in denen Institutionen klare Hinweise hinterlassen - und handelt sofort.

Viele EAs verbergen ihre Logik oder verwenden undurchsichtige Berechnungen.

Jesus XAUUSD zeigt jede Bedingung klar an: Sie wissen, warum ein Handel eröffnet wurde.

Sie wissen, welches Muster ihn ausgelöst hat

Sie sehen die SL/TP-Regeln pro Setup

Sie behalten die volle Kontrolle über das Risiko Diese Transparenz macht es ideal für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die ihr System verstehen und nicht nur auf "Start" drücken wollen.

Symbol: XAUUSD

Konto-Typ: Standard / ECN

Timeframes: M10, H2, H4 (automatisch verwaltet)

Mindestguthaben: $100 (abhängig vom Broker)

Funktioniert bei 3/5-stelligen Brokern Keine speziellen Datenfeeds oder Plug-ins erforderlich.

Trader, die ein sauberes, diszipliniertes Preis-Aktions-System wünschen Diejenigen, die einen risikoarmen / strategischen Handel bevorzugen Goldhändler, die ein speziell für das Verhalten des XAUUSD entwickeltes Tool wünschen Benutzer, die überoptimierte EAs mit unrealistischen Backtests leid sind Trader, die langfristige Stabilität dem Glücksspiel vorziehen

Mit dem Kauf von Jesus XAUUSD erhalten Sie:



Lizenz auf Lebenszeit

Kostenlose Updates

Schnelle Unterstützung

Ein sich ständig verbesserndes System

Ihre Ergebnisse sind die beste Werbung - und dieser EA wurde mit diesem Ziel entwickelt.