Jesus XAUUSD

Jesus XAUUSD es un EA profesional construido específicamente para el XAUUSD, utilizando el reconocimiento avanzado de patrones de precio-acción y análisis multi-marco de tiempo para ofrecer entradas estables y precisas en el oro. Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que buscan un verdadero robot de grado institucional XAUUSD con la lógica real de velas, probado a través de más de 100.000 ciclos de optimización.

- SEÑAL REAL:

5K Live Signal :Haga clic aquí

El oro es rápido, agresivo e implacable... pero con la estrategia adecuada, se convierte en el símbolo más rentable del mercado.
Jesus XAUUSD es un Asesor Experto avanzado, basado en patrones, construido específicamente para XAUUSD, que combina una profunda lógica de estructura de mercado, un refinado reconocimiento de velas y un filtrado de alto nivel para detectar los retrocesos y continuaciones más fuertes en múltiples marcos temporales.

Este EA es el resultado de más de 100.000 ejecuciones de optimización, miles de pruebas a futuro y ajustes en el mercado real para crear una herramienta que lee la acción del precio como lo hacen los operadores discrecionales profesionales, pero con la velocidad y precisión de la lógica automatizada.

¿Por qué los operadores eligen "Jesus XAUUSD"?

  • Diseñado SOLO para XAUUSD
No es un EA multipar que intenta "trabajar en todas partes".
Este sistema está construido, optimizado, sometido a pruebas de estrés y adaptado exclusivamente para el perfil de volatilidad del Oro.

  • Reconocimiento humano de patrones de velas

El EA utiliza 42 potentes patrones de precio-acción

¿Qué hace diferente a Jesus XAUUSD?

  • Más de 100.000 ciclos de optimización completados - cada patrón, umbral y condición de cierre ajustados para la estabilidad.
  • Sin estrategias arriesgadas - sin martingala, sin rejilla, sin locura de cobertura, sin juegos de "recuperación".
  • Lógica de acción de precios pura: creada para operadores que aprecian el realismo y la consistencia a largo plazo.
  • Centrado en operaciones de calidad, no en frecuentes entradas de ruido.
  • Creado por un especialista en Oro, no por un diseñador general de EAs.

Este EA no persigue al mercado.
Espera los momentos en los que las instituciones dejan pruebas claras - y actúa inmediatamente.

Diseñado para operadores que quieren control

Muchos EA ocultan su lógica o utilizan cálculos opacos.
Jesus XAUUSD muestra cada condición claramente:

  • Sabe por qué se abrió una operación

  • Sabe qué patrón la desencadenó

  • Puede ver las reglas SL/TP por configuración

  • Mantiene un control total sobre el riesgo

Esta transparencia lo hace ideal tanto para principiantes como para traders avanzados que quieren entender su sistema, no sólo pulsar "Start".

Configuraciones recomendadas

  • Símbolo:XAUUSD

  • Tipo de cuenta: Estándar / ECN

  • Plazos: M10, H2, H4 (autogestionado)

  • Saldo mínimo: $100 (depende del broker)

  • Funciona con brokers de 3/5 dígitos

No requiere alimentación de datos especiales o plug-ins.

¿Para quién es este EA?

  1. Operadores que quieren un sistema de precio-acción limpio y disciplinado
  2. Aquellos que prefieren bajo riesgo / trading estratégico
  3. Operadores de oro que quieren una herramienta construida específicamente para el comportamiento del XAUUSD
  4. Usuarios cansados de EAs sobre-optimizados con backtests poco realistas
  5. Traders que aprecian la estabilidad a largo plazo por encima de las apuestas

Compre una vez, use para siempre

La compra de Jesus XAUUSD le ofrece:

  • Licencia de por vida
  • Actualizaciones gratuitas
  • Soporte rápido
  • Un sistema en continua mejora

Sus resultados son la mejor publicidad - y este EA fue construido con eso en mente.


Productos recomendados
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Asesores Expertos
Presentamos Neural Bitcoin Impulse , un innovador robot de negociación creado utilizando tecnología de entrenamiento de redes neuronales sobre voluminosos conjuntos de datos de mercado. El modelo matemático de inteligencia artificial incorporado busca el impulso potencial de cada próxima barra de mercado y utiliza los patrones resultantes de divergencia y convergencia entre los indicadores predictivos y el precio para formar puntos de inversión de alta precisión para abrir posiciones de negocia
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Aureus MT5
Theo Karam
Asesores Expertos
Ampliación de la Ronda 1 de precios especiales para los primeros en adoptar | Precio actual: $ 299 - Sólo quedan 10 copias a este precio | Próximo precio: $ 399 Aureus MT5 es un Asesor Experto de vanguardia diseñado exclusivamente para el comercio de Oro. Combinando la precisión de una estrategia de inversión de precios con el aprendizaje automático avanzado, Aureus MT5 proporciona a los operadores una herramienta fiable para navegar por las complejidades del mercado del oro. Estrategia Aure
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
G Edge
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Asesores Expertos
Aureus Trader es un robot automatizado de scalping para MetaTrader 5 diseñado para operar activamente en pares líquidos de divisas y criptomonedas con un estricto control del riesgo y una ejecución de baja latencia. Qué hace Aureus Trader Aureus Trader se centra en los movimientos de precios a corto plazo, abriendo y cerrando operaciones con frecuencia durante las sesiones de alta liquidez. El algoritmo utiliza filtros técnicos para evitar diferenciales anormales y períodos de baja volatilidad,
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Asesores Expertos
Doble Fuerza EA La Solución Definitiva de Martingala Inteligente de JoSignals Transforme su experiencia de trading en BTCUSD con **Doubling Force EA**, el Asesor Experto inteligente diseñado para ayudar a los traders a aprovechar el poder de las estrategias inteligentes de Martingala manteniendo la flexibilidad y el control. Desarrollado por **JoSignals**, este EA permite a los operadores adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar la rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Características
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Asesores Expertos
¡¡ una colección de la esencia de más de diez años de experiencia comercial! En primer lugar, es muy difícil lograr transacciones de tendencia en las transacciones automáticas, al igual que la cuestión de si hay un indicador primero o un precio primero, por supuesto, hay un precio primero y luego un indicador, por lo que tenemos un retraso con referencia a cualquier indicador. El comercio de martinger es un método de comercio muy famoso, pero este método hará que la cuenta final explote y regre
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Core TDM
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Core TDM este bot funciona utilizando el indicador Trend TD . La esencia del trabajo es abrir una pequeña serie de órdenes y salir del mercado ya sea con ganancias o con pérdidas, pero salir y no quedarse y abrir la siguiente serie en las señales del indicador. El corazón de este algoritmo es la fórmula para salir del mercado, cuándo salir y con qué ganancia o pérdida, cuántas órdenes se puede permitir utilizar en una serie. Y la configuración del indicador Trend TD. El bot funciona durante to
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
FTMO pasando EA (Alto riesgo) es único Asesor Experto que continúa la serie iBoss de asesores. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El iBossTrade es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 1999-2023
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Otros productos de este autor
Infi Trade MT4
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Infi Trade: Revoluciona tu Trading con Automatización Avanzada Desbloquea el Poder del Trading Automatizado: Infi Trade es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para traders que buscan eficiencia y rentabilidad en el mercado Forex. Nuestro EA aprovecha la sofisticada estrategia de cobertura en rejilla para maximizar tus oportunidades de trading, proporcionando una experiencia de trading automatizada sin interrupciones. Estrategia Inteligente de Cobertura en Rejilla: En el corazón de Infi Trad
GA RSI Project
Osama Echchakery
3.67 (3)
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
GA Moving Average
Osama Echchakery
4 (2)
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
GA Bollinger Bands
Osama Echchakery
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
GA MAcD
Osama Echchakery
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
GA Paraboli SAR
Osama Echchakery
3.5 (2)
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
GA Stochastic Oscillator
Osama Echchakery
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
Jesus
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Hola, traders! Soy Jesús , la máquina definitiva de trading en Oro . Mi estrategia se basa en miles de patrones de velas optimizados, meticulosamente refinados para extraer las mejores configuraciones en XAUUSD . La precisión es mi base, y mi objetivo es simple: dominar el mercado del oro con precisión láser. No soy sólo un Asesor Experto, soy una fuerza implacable en el comercio de oro, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y ofrecer resultados excepcionales. Tanto si se trata de
GA Single Moving Average
Osama Echchakery
Asesores Expertos
"GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
FREE
Jesus GBPUSD
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Hola, traders! Soy Jesús , la máquina definitiva de trading en GBP . Mi estrategia se basa en miles de patrones de velas optimizados, meticulosamente refinados para extraer las mejores configuraciones en GBPUSD . La precisión es mi base, y mi objetivo es simple: dominar el mercado GBPUSD con precisión láser. No soy sólo un Asesor Experto, soy una fuerza implacable en el trading del GBPUSD, diseñado para cortar el ruido del mercado y ofrecer resultados excepcionales. Ya se trate de picos volátil
Stochastic Oscillator PROject mt5
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) Stochastic Oscillator PROject , una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador Stochastic Oscillator, ampliamente utilizado. Este EA está diseñado con filtros avanzados y ajustes flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones de confi
Last Hope MT4
Osama Echchakery
Asesores Expertos
¡Presentamos   Last Hope EA   , uno de mis 30 EA principales, el innovador Asesor Experto MQL4 que está transformando la forma en que opera! Desarrollado por mí y con amor, con más de 5 años de experiencia comercial. ¡IMPORTANTE! Pares recomendados: EURCHF, EURUSD, USDCHF, GBPCAD y EURCAD ¡Precio promocional de sólo   50   USD!   ¡El precio pronto aumentará a $   100   y luego aumentará en $   50   después de cada 10 compras! Este EA no necesita descripción, pruébelo usted mismo y vea los resul
Tweezer Bottom GA
Osama Echchakery
Asesores Expertos
El patrón de velas Tweezer Bottom está formado por dos velas. He aquí cómo identificar el patrón de velas Tweezer Bottom: La primera vela es bajista La segunda vela es alcista Los mínimos de ambas velas deben estar más o menos al mismo nivel Este patrón de velas alcistas de 2 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este patrón después de un movimiento a la baja, mostrando que los toros están empezando a tomar el contro
Three Outside Up GA
Osama Echchakery
Asesores Expertos
El patrón de velas Three Outside Up está formado por tres velas. He aquí cómo identificar el patrón de velas Three Outside Up: La primera vela es bajista y pequeña La segunda vela es alcista y envuelve a la primera por completo La tercera vela es alcista y cierra por encima de las demás Este patrón de vela alcista de 3 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este patrón después de un movimiento a la baja, mostrando que
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Asesores Expertos
El patrón de vela Línea de Contraataque Alcista está formado por dos velas. A continuación te explicamos cómo identificar el patrón de velas Bullish Counterattack: La primera vela es bajista y grande La segunda vela es alcista y pequeña Hay un hueco entre el cierre de la primera vela y la apertura de la segunda. Ambas cierran al mismo nivel Este patrón de vela alcista de 2 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este p
MA crossover PROject
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere el potencial del trading automatizado con nuestro Asesor Experto (EA) de última generación Moving Average Crossover, diseñado para proporcionar una experiencia de trading sin fisuras. Este EA integra filtros robustos y ajustes completos, por lo que es una opción ideal para los operadores de todos los niveles de experiencia. $32 (quedan 3 copias) siguiente precio $99 Características y Beneficios Clave: Control total sobre sus operaciones : Sin Martingala, Cobertura o Cuadrícula : Garantiz
RSI PROject MT5
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Descubra todo el potencial del trading automatizado con RSI PROject, nuestro vanguardista Asesor Experto (EA) para MT5. Esta sofisticada herramienta está diseñada para agilizar su operativa, ofreciendo una interfaz fácil de usar combinada con potentes filtros y opciones de personalización en profundidad. Si usted es un principiante o un operador experimentado, RSI PROject se adapta a sus necesidades, ayudándole a optimizar estrategias y tomar decisiones informadas con confianza. $32 (quedan 3 co
Parabolic SAR PROject
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) Parabolic SAR PROject , una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador Parabolic SAR. Este EA está diseñado con filtros avanzados y ajustes flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones de confirmación de tendencia y métodos versátil
ADX PROject
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) ADX PROject , una herramienta automatizada altamente personalizable creada en torno al indicador ADX ampliamente utilizado. Este EA está diseñado con filtros avanzados y configuraciones flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, el stop-loss, el take-profit y los filtros de sesión. Con múltiples opciones de confirmación de tendencia
MACD Project
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del trading con MACD PROject Expert Advisor (EA) , una herramienta automatizada altamente personalizable basada en el popular indicador MACD. El EA está diseñado con filtros robustos, lo que permite a los operadores gestionar los riesgos a través de ajustes flexibles como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Ofrece múltiples opciones de confirmación de tendencia y métodos de trailing stop, por lo que es adecuado para diversas condiciones de me
Bollinger Bands PROject
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) de las Bandas de Bollinger, una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador ampliamente utilizado de las Bandas de Bollinger. Este EA está diseñado con filtros avanzados y configuraciones flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones
Fibonacci Retracement Assistant
Osama Echchakery
Utilidades
Maximice la eficiencia de sus operaciones con el Asistente de retroceso de Fibonacci para MetaTrader 5. Esta potente herramienta automatiza el proceso de colocación de órdenes Buy Limit y Sell Limit tan pronto como usted dibuja sus niveles de retroceso de Fibonacci. Diseñado para los operadores que buscan precisión y velocidad, elimina el esfuerzo manual de colocación de órdenes, lo que le permite centrarse en el análisis del mercado. Características principales: Colocación automática de órdene
CandleFibo Pro
Osama Echchakery
Asesores Expertos
Libere el poder del trading automatizado con el EA de Retroceso de Fibonacci Totalmente Automatizado para MetaTrader 5. Este Asesor Experto identifica dinámicamente los niveles de retroceso de Fibonacci y coloca operaciones basadas en formaciones de velas, completamente manos libres. Diseñado para simplificar su proceso de negociación, garantiza una ejecución precisa y oportuna sin necesidad de supervisión constante. Características principales: Ejecución automática de operaciones : El EA anali
Hammer PROject
Osama Echchakery
Asesores Expertos
El patrón de vela Hammer está formado por una sola vela. A continuación te explicamos cómo identificar el patrón de velas Hammer: La vela tiene un cuerpo pequeño La mecha en la parte inferior debe ser grande en comparación con el cuerpo En la parte superior, no debe tener mecha, o ser muy pequeña El color del cuerpo no importa Este patrón de vela alcista de 1 vela es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar fondos. Por esta razón, queremos ver este patrón después d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario