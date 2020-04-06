Jesus XAUUSD es un EA profesional construido específicamente para el XAUUSD, utilizando el reconocimiento avanzado de patrones de precio-acción y análisis multi-marco de tiempo para ofrecer entradas estables y precisas en el oro. Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que buscan un verdadero robot de grado institucional XAUUSD con la lógica real de velas, probado a través de más de 100.000 ciclos de optimización.

SEÑAL REAL: 5K Live Signal :Haga clic aquí

El oro es rápido, agresivo e implacable... pero con la estrategia adecuada, se convierte en el símbolo más rentable del mercado.

Jesus XAUUSD es un Asesor Experto avanzado, basado en patrones, construido específicamente para XAUUSD, que combina una profunda lógica de estructura de mercado, un refinado reconocimiento de velas y un filtrado de alto nivel para detectar los retrocesos y continuaciones más fuertes en múltiples marcos temporales.

Este EA es el resultado de más de 100.000 ejecuciones de optimización, miles de pruebas a futuro y ajustes en el mercado real para crear una herramienta que lee la acción del precio como lo hacen los operadores discrecionales profesionales, pero con la velocidad y precisión de la lógica automatizada.

¿Por qué los operadores eligen "Jesus XAUUSD"?



Diseñado SOLO para XAUUSD

No es un EA multipar que intenta "trabajar en todas partes".Este sistema está construido, optimizado, sometido a pruebas de estrés y adaptado exclusivamente para el perfil de volatilidad del Oro.

Reconocimiento humano de patrones de velas

El EA utiliza 42 potentes patrones de precio-acción

¿Qué hace diferente a Jesus XAUUSD?



Más de 100.000 ciclos de optimización completados - cada patrón, umbral y condición de cierre ajustados para la estabilidad.

cada patrón, umbral y condición de cierre ajustados para la estabilidad. Sin estrategias arriesgadas - sin martingala, sin rejilla, sin locura de cobertura, sin juegos de "recuperación".

sin martingala, sin rejilla, sin locura de cobertura, sin juegos de "recuperación". Lógica de acción de precios pura : creada para operadores que aprecian el realismo y la consistencia a largo plazo.

creada para operadores que aprecian el realismo y la consistencia a largo plazo. Centrado en operaciones de calidad , no en frecuentes entradas de ruido.

no en frecuentes entradas de ruido. Creado por un especialista en Oro, no por un diseñador general de EAs. Este EA no persigue al mercado.

Espera los momentos en los que las instituciones dejan pruebas claras - y actúa inmediatamente.

Muchos EA ocultan su lógica o utilizan cálculos opacos.

Jesus XAUUSD muestra cada condición claramente: Sabe por qué se abrió una operación

Sabe qué patrón la desencadenó

Puede ver las reglas SL/TP por configuración

Mantiene un control total sobre el riesgo Esta transparencia lo hace ideal tanto para principiantes como para traders avanzados que quieren entender su sistema, no sólo pulsar "Start".

Símbolo: XAUUSD

Tipo de cuenta: Estándar / ECN

Plazos: M10, H2, H4 (autogestionado)

Saldo mínimo: $100 (depende del broker)

Funciona con brokers de 3/5 dígitos No requiere alimentación de datos especiales o plug-ins.

Operadores que quieren un sistema de precio-acción limpio y disciplinado Aquellos que prefieren bajo riesgo / trading estratégico Operadores de oro que quieren una herramienta construida específicamente para el comportamiento del XAUUSD Usuarios cansados de EAs sobre-optimizados con backtests poco realistas Traders que aprecian la estabilidad a largo plazo por encima de las apuestas

La compra de Jesus XAUUSD le ofrece:



Licencia de por vida

Actualizaciones gratuitas

Soporte rápido

Un sistema en continua mejora

Sus resultados son la mejor publicidad - y este EA fue construido con eso en mente.