Synchronization of multiple charts for MT5
- Utilitys
- Zhi Hua Zhou
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 8
MultiChartSync5 - Multi-Chart Auto-Sync Tool Benutzerhandbuch
📋 Programmübersicht
MultiChartSync5 ist ein professionelles MetaTrader 5 Multi-Chart-Synchronisationstool, das die automatische Ausrichtung der Zeitachse und die synchronisierte Navigation über mehrere Chart-Fenster hinweg ermöglicht und so die Effizienz bei Multi-Instrument- und Multi-Timeframe-Analysen erheblich verbessert.
Hauptmerkmale
1. Intelligente Chart-Synchronisierung
- Automatische Chart-Ausrichtung: Alle sekundären Charts werden automatisch an der Candlestick-Timeline des Master-Charts ausgerichtet
- Synchronisations-Updates in Echtzeit: Alle Charts folgen und synchronisieren sich automatisch, wenn der Hauptchart gescrollt wird
- Multi-Timeframe-Anpassung: Unterstützt die präzise Synchronisation zwischen Charts verschiedener Zeitrahmen
- Multi-Instrumenten-Kooperation: Unterstützt die Synchronisation zwischen Charts verschiedener Handelsinstrumente
2. Flexible Synchronisationsmodi
- Fester Symbolmodus: Synchronisiert 3 bestimmte Instrumentencharts
- Smart Mode Switching: Unterstützt die dynamische Umschaltung des Synchronisationsmodus während der Laufzeit
3. Visuelle Statusanzeige
- Zeit-Etiketten: Zeigt die Referenzzeit der aktuellen Ansicht auf jedem Diagramm an, um eine sofortige Rückmeldung über die Synchronisierung zu geben
- Synchronisations-Status: Farbcodierte Anzeige für erfolgreiche Synchronisierung (weiß) oder Abweichungen (rot)
- Überwachung in Echtzeit: Kontinuierliche Überwachung des Synchronisationsstatus und automatische Korrektur von Abweichungen
Wesentliche Vorteile
1. Steigerung der Effizienz
- Ein-Klick-Synchronisation: Eliminiert die manuelle Anpassung der einzelnen Kartenpositionen
- Zeitliche Präzision: Gewährleistet, dass alle Diagramme denselben Zeitbereich anzeigen
- Batch-Betrieb: Verwaltet die Zeitnavigation für mehrere Karten gleichzeitig
2. Bedienungskomfort
- Automatischer Betrieb: Läuft nach der Konfiguration automatisch ohne manuelles Eingreifen
- Transparenter Betrieb: Behält die Position der Hauptkarte während der Neuabtastung bei
- Intelligente Anpassung: Erkennt automatisch Änderungen des Chart-Zeitrahmens und passt sich entsprechend an
3. Professionelle Funktionen
- Zoom-Synchronisierung: Optionale Synchronisierung der Zoomstufen des Charts
- Offset-Anpassung: Konfigurierbarer Navigations-Offset für optimierte Ansichtspositionierung
- Wiederherstellung von Ausnahmen: Automatische Erkennung und Wiederherstellung von abnormalen Synchronisationszuständen
Anweisungen für die Verwendung
1. Grundlegende Konfigurationsschritte
- Installation und Laden: Laden Sie das Programm auf eine beliebige Karte als Master-Karte
- Parameter-Einstellungen:
- Symbol für Chart 1-3: Legen Sie die zu synchronisierenden Instrumente fest (z.B. GBPUSD, EURUSD, etc.)
- Sync-Intervall: Synchronisationsintervall (Standard: 500ms)
- Navigations-Offset: Navigations-Offset (Standardwert: 2 Kerzen)
- Skala mit Master synchronisieren: Ob die Zoomstufen synchronisiert werden sollen
- Etikett X-Position: X-Koordinate der Zeitmarke
- Etikett Y-Position: Y-Koordinate der Zeitmarke
- Schriftgröße des Labels: Schriftgröße der Zeitmarke
- Farbe bei Synchronisierung: Farbe der Beschriftung bei perfekter Synchronisation
- Farbe, wenn nicht synchronisiert: Farbe des Etiketts bei abweichender Synchronisierung
2. Hotkey-Bedienung
- Taste S: Manuelle Sofortsynchronisation aller Diagramme
- Taste A: Umschalten zwischen automatischem und manuellem Synchronisationsmodus
- Taste R: Drucken von Informationen zum aktuellen Synchronisationsstatus
- Taste F: Karten neu scannen (nach Änderung der Parameter)
Einschränkungen
1. Technische Beschränkungen
- Plattform-Beschränkung: Unterstützt nur MetaTrader 4 Plattform
- Datenanforderungen: Erfordert die Unterstützung historischer Daten für die entsprechenden Instrumente
2. Funktionelle Beschränkungen
- Anzahl der Fenster: Synchronisiert 2 bis 4 Charts
- Zeitrahmen-Kompatibilität: Bei extremen Timeframe-Kombinationen können geringfügige zeitliche Diskrepanzen auftreten
- Chart-Typ: Hauptsächlich für Standardpreis-Charts optimiert
Risiko-Hinweise
1. Operative Risiken
- Springen der Ansicht: Synchronisationsvorgänge können zu plötzlichen Änderungen der Chart-Ansicht führen
- Ablenkung der Aufmerksamkeit: Zu viele synchronisierte Diagramme können den analytischen Fokus beeinträchtigen
- Fehlbedienung: Hotkeys können mit anderen EAs oder Indikatoren in Konflikt geraten
2. Best-Practice-Empfehlungen
- Parameter-Optimierung: Sync-Intervall und Offset auf Basis der Instrumentencharakteristik anpassen
- Status-Überwachung: Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität der Synchronisation mit der Statusdruckfunktion
- Fehlersuche: Verwenden Sie die Rescan-Funktion zur Behebung von Synchronisationsanomalien