Synchronization of multiple charts for MT5

MultiChartSync5 - Multi-Chart Auto-Sync Tool Benutzerhandbuch

📋 Programmübersicht

MultiChartSync5 ist ein professionelles MetaTrader 5 Multi-Chart-Synchronisationstool, das die automatische Ausrichtung der Zeitachse und die synchronisierte Navigation über mehrere Chart-Fenster hinweg ermöglicht und so die Effizienz bei Multi-Instrument- und Multi-Timeframe-Analysen erheblich verbessert.

Hauptmerkmale

1. Intelligente Chart-Synchronisierung

  • Automatische Chart-Ausrichtung: Alle sekundären Charts werden automatisch an der Candlestick-Timeline des Master-Charts ausgerichtet
  • Synchronisations-Updates in Echtzeit: Alle Charts folgen und synchronisieren sich automatisch, wenn der Hauptchart gescrollt wird
  • Multi-Timeframe-Anpassung: Unterstützt die präzise Synchronisation zwischen Charts verschiedener Zeitrahmen
  • Multi-Instrumenten-Kooperation: Unterstützt die Synchronisation zwischen Charts verschiedener Handelsinstrumente

2. Flexible Synchronisationsmodi

  • Fester Symbolmodus: Synchronisiert 3 bestimmte Instrumentencharts
  • Smart Mode Switching: Unterstützt die dynamische Umschaltung des Synchronisationsmodus während der Laufzeit

3. Visuelle Statusanzeige

  • Zeit-Etiketten: Zeigt die Referenzzeit der aktuellen Ansicht auf jedem Diagramm an, um eine sofortige Rückmeldung über die Synchronisierung zu geben
  • Synchronisations-Status: Farbcodierte Anzeige für erfolgreiche Synchronisierung (weiß) oder Abweichungen (rot)
  • Überwachung in Echtzeit: Kontinuierliche Überwachung des Synchronisationsstatus und automatische Korrektur von Abweichungen

Wesentliche Vorteile

1. Steigerung der Effizienz

  • Ein-Klick-Synchronisation: Eliminiert die manuelle Anpassung der einzelnen Kartenpositionen
  • Zeitliche Präzision: Gewährleistet, dass alle Diagramme denselben Zeitbereich anzeigen
  • Batch-Betrieb: Verwaltet die Zeitnavigation für mehrere Karten gleichzeitig

2. Bedienungskomfort

  • Automatischer Betrieb: Läuft nach der Konfiguration automatisch ohne manuelles Eingreifen
  • Transparenter Betrieb: Behält die Position der Hauptkarte während der Neuabtastung bei
  • Intelligente Anpassung: Erkennt automatisch Änderungen des Chart-Zeitrahmens und passt sich entsprechend an

3. Professionelle Funktionen

  • Zoom-Synchronisierung: Optionale Synchronisierung der Zoomstufen des Charts
  • Offset-Anpassung: Konfigurierbarer Navigations-Offset für optimierte Ansichtspositionierung
  • Wiederherstellung von Ausnahmen: Automatische Erkennung und Wiederherstellung von abnormalen Synchronisationszuständen

Anweisungen für die Verwendung

1. Grundlegende Konfigurationsschritte

  • Installation und Laden: Laden Sie das Programm auf eine beliebige Karte als Master-Karte
  • Parameter-Einstellungen:
    • Symbol für Chart 1-3: Legen Sie die zu synchronisierenden Instrumente fest (z.B. GBPUSD, EURUSD, etc.)
    • Sync-Intervall: Synchronisationsintervall (Standard: 500ms)
    • Navigations-Offset: Navigations-Offset (Standardwert: 2 Kerzen)
    • Skala mit Master synchronisieren: Ob die Zoomstufen synchronisiert werden sollen
    • Etikett X-Position: X-Koordinate der Zeitmarke
    • Etikett Y-Position: Y-Koordinate der Zeitmarke
    • Schriftgröße des Labels: Schriftgröße der Zeitmarke
    • Farbe bei Synchronisierung: Farbe der Beschriftung bei perfekter Synchronisation
    • Farbe, wenn nicht synchronisiert: Farbe des Etiketts bei abweichender Synchronisierung

2. Hotkey-Bedienung

  • Taste S: Manuelle Sofortsynchronisation aller Diagramme
  • Taste A: Umschalten zwischen automatischem und manuellem Synchronisationsmodus
  • Taste R: Drucken von Informationen zum aktuellen Synchronisationsstatus
  • Taste F: Karten neu scannen (nach Änderung der Parameter)

Einschränkungen

1. Technische Beschränkungen

  • Plattform-Beschränkung: Unterstützt nur MetaTrader 4 Plattform
  • Datenanforderungen: Erfordert die Unterstützung historischer Daten für die entsprechenden Instrumente

2. Funktionelle Beschränkungen

  • Anzahl der Fenster: Synchronisiert 2 bis 4 Charts
  • Zeitrahmen-Kompatibilität: Bei extremen Timeframe-Kombinationen können geringfügige zeitliche Diskrepanzen auftreten
  • Chart-Typ: Hauptsächlich für Standardpreis-Charts optimiert

Risiko-Hinweise

1. Operative Risiken

  • Springen der Ansicht: Synchronisationsvorgänge können zu plötzlichen Änderungen der Chart-Ansicht führen
  • Ablenkung der Aufmerksamkeit: Zu viele synchronisierte Diagramme können den analytischen Fokus beeinträchtigen
  • Fehlbedienung: Hotkeys können mit anderen EAs oder Indikatoren in Konflikt geraten

2. Best-Practice-Empfehlungen

  • Parameter-Optimierung: Sync-Intervall und Offset auf Basis der Instrumentencharakteristik anpassen
  • Status-Überwachung: Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität der Synchronisation mit der Statusdruckfunktion
  • Fehlersuche: Verwenden Sie die Rescan-Funktion zur Behebung von Synchronisationsanomalien


Empfohlene Produkte
EASY Trade Copier MT5 or MT4
Filip Valkovic
Utilitys
AUTOMATISCHER HANDELSKOPIERER für den lokalen* Gebrauch . (Kopieren von Trades zwischen mehreren Metatrader-Terminals auf dem lokalen Computer/ *oder GLOBAL nach Einstellung Ihres Netzwerks /Servers !) Kann Trades von einem oder mehreren Haupt-MT5-Konten auf mehrere MT5- und MT4-Konten kopieren ( ohne Limit). Für das Kopieren von MT5 zu MT4 müssen Sie auch die Version für Metatrader 4 hier erwerben: https://www.mql5.com/en/market/product/80842 - sehr schnelle Ausführung (theoretisch bis zu 5ms
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indikatoren
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Dieser Indikator basiert auf dem von W.D. Gann eingeführten Konzept des Gleichgewichts zwischen Zeit und Preis. Er erkennt Preisschwünge im Chart und projiziert die Zeitintervalle der Quarter-, Half- und Full-Cycles in die Zukunft, wobei diese mit vertikalen Linien markiert werden. Das Werkzeug wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, die Beziehung zwischen Schwunggröße und vergangener Zeit direkt auf MT5-Charts zu untersuchen. Funktionen Erkennt Swing-Hochs u
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 5" wurde entwickelt, um Händlern bei der Navigation durch die Marktsituation zu helfen. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärts- "Impulse" von Kursbewegungen an. Diese Impulse dienen als Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die aus "Korrektur "-Zonen der Kursbewegungen besteht, und verfügt außerdem über "Potenzial"-Zonen für mögliche Szenarien der Kursbewegungen. Die auf- und absteigenden Impulse werden auf der Grundlage einer modifizie
Quantum Market Scanner V333
George Fayek Francis Abdelmalak
Utilitys
Quantum Market Scanner v4.0 - Erweiterte Multi-Symbol-Signal-Scanner Überblick: Quantum Market Scanner v4.0 ist ein hochentwickelter Multi-Market-Scanning-Indikator, der kontinuierlich mehrere Finanzinstrumente überwacht, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Mithilfe eines einzigartigen progressiven Bestätigungssystems verfolgt er Signale von der ersten Erkennung bis hin zu den besten Einstiegsbedingungen und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit größerem Vertr
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Professional Trading Analytics Suite
Atanas Kolev
5 (1)
Utilitys
Professional Trading Analytics Suite v6.00 Das ultimative MT5 Performance & Risiko Management Dashboard Transformieren Sie Ihren Handel mit Analysen in institutioneller Qualität, Echtzeitüberwachung und hochentwickelten Risikomanagement-Tools, die von professionellen Händlern und Fondsmanagern verwendet werden. Hauptmerkmale 17+ erweiterte Visualisierungen 7 professionelle Gewinnkurven: Roh-GuV, Netto-GuV, Balance, Drawdown, risikoadjustierte, rollierende Performance, Multi-View Indikator
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Nova AC Trader
Anita Monus
Experten
Nova AC Trader ist eine moderne Automatisierung des Accelerator Oscillator (AC) - ein Momentum-Tool von Bill Williams, das entwickelt wurde, um Verschiebungen in der Marktbeschleunigung zu erkennen, bevor sich Trends vollständig bilden. Dieser EA verwandelt den Frühwarncharakter des Indikators in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann reagiert, wenn Momentumveränderungen eindeutig und konsistent sind. Anstatt zu warten, bis der Trend offensichtlich ist, identifiziert Nova AC Trader , wan
Volume Spread Analyzer pattern and signal
Daniel Damian Palasz
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erkennt Volume Spread Analysis (VSA)-Muster für BUY/SELL/NEUTRAL-Signale. Verfügt über eine minimierbare GUI, die Symbol und Muster anzeigt. Scannt Kerzen von aktuell bis vor 4 Bars. Muster KAUFEN/VERKAUFEN: SellingClimax, StoppingVolume, Shakeout, Test, End of Rising Market, No Demand, Upthrust, Supply Coming In. Teil von Trader Menu Info v5 - All in One.
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitys
DRS halbautomatisch: Fair Value Gap Trading Inspiriert durch die DRS-Strategie von SMT FX. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie deren Website. Hauptmerkmale: 1. Fair Value Gap-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair Value Gaps auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. 2. Anpassbare Handelssitzungen: Handeln Sie in London, New York oder in beiden Sitzungen mit einstellbaren Startzeiten. 3. Risikomanagement: Legen Sie den Risikoprozentsatz fest und wählen Sie zwischen aktienbasierter oder fester
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein technisches Hilfsmittel, das auf harmonischen Annäherungen der Sonnen- und Mondzyklen beruht . Er verwendet keine exakten astronomischen Positionen. Dieser Indikator verwendet mathematische Wellen, um die täglichen Sonnen- und monatlichen Mondzyklen für Handelszwecke zu approximieren . Er erfasst allgemeine Marktrhythmen, die von Tag/Nacht- und Mondphasen beeinflusst werden, aber er verfolgt keine exakten astronomischen Positionen . Führen Sie vor dem Kauf eine Analyse
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Bronze Path Indikator Der Bronze Path Indicator ist ein leistungsfähiges und dennoch anpassbares Handelsinstrument, das Händlern hilft, potenzielle Marktchancen mithilfe fortschrittlicher technischer Analysen zu erkennen. Dieser Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von Kauf- und Verkaufssignalen und gewährleistet, dass Händler fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen treffen können. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht optimiert ist; er wurde für Si
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Quick View
Xiaoyu Huang
Utilitys
1 Tag Aktionspreis: $49 Aktivierung: 30 10 Tage Aktionspreis: $59 Aktivierung: 20 Einführung Schnellansicht Überprüfen Sie schnell die Rentabilität für einen bestimmten Zeitraum und zeigen Sie die Statistiken an Filtern Sie schnell historische Transaktionen und erstellen Sie Statistiken basierend auf Zeit, magischer Zahl, Währung und Kommentaren Die Statistiken umfassen Nettogewinn, LotTotal, Gewinnfaktor, Short Trades (Gewinn %), Long Trades (Gewinn %), Average Profit Trade usw. Aktualisi
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
Indikatoren
Der Indikator, der Ihnen jetzt zur Verfügung steht, ist zweifellos eines der besten Instrumente für den Handel im NASDAQ 100 Markt, insbesondere im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde sorgfältig für hohe Präzision entwickelt und kann auch für andere Zeitrahmen angepasst werden. Lassen Sie ihn einfach laufen und erhalten Sie gute Ausstiegssignale. Hauptmerkmale: Spezialisierte Leistung im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen: Obwohl dieser Indikator auch in anderen Zeitrah
Orders SL and TP Values Show
Nelson Queiros De Almeida
Indikatoren
Orders SL and TP Values Show Dies ist ein Indikator, der die Werte von Gewinn und Verlust über den Linien im Hauptdiagramm anzeigt. Außerdem wird der Abstand in Punkten angezeigt. Einige der Merkmale dieses Indikators sind: Option zum Einbeziehen von Swap-Werten zur genaueren Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Werte Ihrer Aufträge. (Standardmäßig aktiviert) Option zum Einbeziehen der Ticketnummer links vom Preiswert. Dies ist nützlich, um das Niveau entsprechend der Toolbox Ihres Termi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Weitere Produkte dieses Autors
VSMartin Customizable
Zhi Hua Zhou
Utilitys
Dies ist das EA-Tool "VS Martin" (VSMT), das ich entwickelt und verwendet habe. Jetzt teile ich es mit Benutzern, die es brauchen. Funktion: Automatisiert den Handel nach der vom Benutzer voreingestellten Martingale-Handelssequenz. Das Tool kann Marktveränderungen in Echtzeit überwachen und automatisch die Preise entsprechend dem eingestellten Gewinnziel anpassen, um den maximalen Gewinn zu erzielen und den Handel rechtzeitig zu beenden. Der gesamte Martingale-Ausführungsprozess erfordert kein
Synchronization of multiple charts
Zhi Hua Zhou
Utilitys
MultiChartSync4 - Multi-Chart Auto-Sync Werkzeug Programmübersicht MultiChartSync4 ist ein professionelles MetaTrader 4 Multi-Chart-Synchronisationstool, das die automatische Ausrichtung der Zeitachse und die synchronisierte Navigation über mehrere Chart-Fenster hinweg ermöglicht und so die Effizienz bei Multi-Instrument- und Multi-Timeframe-Analysen erheblich verbessert. Hauptmerkmale 1. Intelligente Chart-Synchronisation Automatische Chart-Ausrichtung : Alle sekundären Charts werden automat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension