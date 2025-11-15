AuraSphere FX Quantum

QUANTUMGRID FX - Fortgeschrittenes Forex-Grid-System

🚀 PROFESSIONELLER GRID-HANDEL FÜR DIE WICHTIGSTEN DEVISENPAARE

🎯 SENDEN SIE MIR NACH DEM KAUF EIN DM FÜR PERSONALISIERTE EINSTELLUNGEN:

  • Individuelle Optimierung für GBPUSD & EURUSD

  • Einstellungen zugeschnitten auf Ihre Kontogröße

  • Brokerspezifische Empfehlungen

  • 24/7 Premium-Support-Zugang

💡 INTELLIGENTE FOREX-GRID-HANDELSTECHNOLOGIE

Traditionelle Grid-EAs verwenden veraltete Technologie:
❌ Fixe Grids, die sich nicht an die Marktbedingungen anpassen
❌ Kein Sitzungsbewusstsein für die Forex-Märkte
❌ Einfaches Risikomanagement, das nicht mit Volatilität umgehen kann
❌ Einheitsgrößen-Einstellungen

QuantumGrid FX Funktionen der nächsten Generation:
ADAPTIVE GRID TECHNOLOGY - Selbstanpassendes Gitter basierend auf Echtzeit-Volatilität
SESSION INTELLIGENCE - Optimiert für London/New Yorker Handelszeiten
QUANTUM RISK MANAGER - Mehrschichtiges Schutzsystem
PAIR-SPECIFIC OPTIMIZATION - Individuelle Einstellungen für GBPUSD & EURUSD

>>>>> KLICKEN SIE AUF DIE REGISTERKARTE "CHARTS", UM DIE LIVE-PERFORMANCE ZU SEHEN! <<<<<

🧠 E RWEITERTE FUNKTIONEN FÜR ERNSTHAFTE TRADER

ADAPTIVE GRID-ENGINE

Unsere proprietäre Technologie passt sich automatisch an die Marktbedingungen an:

Text

🔄 SMART GRID ADJUSTMENT - Grid-Abstand vergrößert sich bei hoher Volatilität - Grid zieht sich bei ruhigen Marktbedingungen zusammen - Echtzeit-ATR-Analyse für optimale Performance 🎯 INTELLIGENT ENTRY SYSTEM - Multi-Zeitrahmen-Bestätigung für höhere Genauigkeit - Bollinger Band + RSI-Konvergenzsignale - Volumengewichtetes Einstiegs-Timing 🛡️ FORTGESCHRITTENES RISIKOMANAGEMENT - Virtueller Gleichgewichtsschutz - Sichert Gewinne - Notfall-Schaltkreisunterbrecher - Automatischer Schutz - Session-basierte Exposure-Kontrolle - Intelligente Positionsgrößenbestimmung

💎 PREMIUM-FUNKTIONEN INKLUSIVE

Merkmal Vorteil
✅ GBPUSD & EURUSD SPEZIALISIERUNG Optimiert für die meistgehandelten Devisenpaare der Welt
✅ SESSION-ADAPTIVES RASTER Passt sich automatisch an die Volatilität in London/New York an
✅ QUANTEN-RISIKOMANAGER Mehrschichtiges Schutzsystem
✅ SCHUTZ DURCH NACHRICHTENFILTER Erhöhter Schutz bei wirtschaftlichen Ereignissen
✅ INTELLIGENTE POSITIONSGRÖSSENBERECHNUNG Intelligente Verwaltung der Losgröße
✅ 24/7 PERSONALISIERTE UNTERSTÜTZUNG Individuelle Einstellungen und laufende Optimierung

📊 PERFORMANCE-BEREIT FÜR DIE WICHTIGSTEN PAARE

GBP/USD (Kabel) - Hohe Leistung

Text

🎯 Optimiert für GBP-Volatilitätscharakteristiken 🔄 Adaptives Raster: 25-50 Pips (automatische Anpassung) 📈 Hervorragend während der Londoner Handelssitzungen 💪 Verarbeitet Wirtschaftsdatenveröffentlichungen mit Stabilität

EUR/USD (Fiber) - Konsistente Ergebnisse

Text

🎯 Perfekt für stabile, liquide Handelsbedingungen 🔄 Raster: 20-40 Pips (volatilitätsbereinigt) 📈 Konsistente Performance über die Sitzungen hinweg 💪 Glatte Aktienkurve mit kontrolliertem Risiko

Performance auf professionellem Niveau:

Text

✅ 94,7% Gewinnrate (konservative Einstellungen) ✅ 12,3% maximaler Drawdown (risikokontrolliert) ✅ 247,3% Gesamtwachstum (12-Monats-Backtest) ✅ 1.284 ausgeführte Trades (nachgewiesene Zuverlässigkeit)

⚙️ EINFACHE EINRICHTUNG & OPTIMIERUNG

Empfohlene Kontogröße:

Text

💰 $500 KONTO: - Base Lot: 0.01 | Konservative Einstellungen - Ideal für EURUSD-Handel 💰 $1.000 KONTO: - Basis-Lot: 0.02 | Ausgewogene Einstellungen - Ideal für GBPUSD & EURUSD 💰 $2.000+ KONTO: - Base Lot: 0.03 | Aggressive Einstellungen - Professioneller Portfoliohandel

Session-Optimierung:

Text

🌅 ASIAN SESSION: Reduzierte Aktivität, engere Raster 🏙️ LONDON SESSION: Volle Handelskapazität 🌆 NEW YORK SESSION: Verbesserte Volatilitätseinstellungen 🌃 SESSION OVERLAPS: Maximales Gewinnpotenzial

🛡️ UMFASSENDE SCHUTZSYSTEME

Erweiterte Sicherheitsfunktionen:

  1. Notstopp-Schutz - Automatischer Handelsstopp

  2. Tägliches Drawdown-Limit - Tägliches Risikomanagement

  3. Virtual Balance Protection - Technologie zur Gewinnsicherung

  4. Session Exposure Control - Intelligente Positionsgrößenbestimmung

  5. Margin Safety Check - Überprüfung der Marge vor dem Handel

  6. Wochenendschutz - Automatische Positionsschließung

  7. Trend Protection Filter - Erkennung von Marktbedingungen

📈 ERFOLGSGESCHICHTEN VON UNSEREN HÄNDLERN

Text

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Endlich ein Grid-EA, der die Forex-Sessions versteht! Das adaptive Raster während der Überschneidung von London und New York ist brillant. Habe im ersten Monat 8% auf GBPUSD gemacht." - Michael B. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Die GBPUSD-Optimierung ist unglaublich. Sie haben individuelle Einstellungen für mein IC Markets-Konto vorgenommen und ich bin durchweg profitabel." - James L. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Die EURUSD-Performance ist so reibungslos. Niedriger Drawdown, konstante Erträge. Endlich ein Grid EA, den ich nicht babysitten muss." - Rachel M. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ "Der personalisierte Support ist hervorragend. Sie haben die Einstellungen für mein $1.500-Konto optimiert und die Performance war hervorragend." - Sarah K.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Wie werden Nachrichtenereignisse behandelt?

A: Unser fortschrittlicher Nachrichtenfilterschutz passt die Einstellungen automatisch an wichtige wirtschaftliche Ereignisse an, um die Stabilität zu erhöhen.

F: Warum ist QuantumGrid besser als andere Grid-EAs?

A: Drei Hauptvorteile: Adaptive Grid-Technologie, Sitzungsintelligenz für Forex-Märkte und personalisierte Optimierung für Ihr spezifisches Konto.

F: Wie ist Ihre Rückerstattungspolitik?

A: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie , wenn Sie nicht vollständig mit der Leistung zufrieden sind.

F: Muss ich die Einstellungen für verschiedene Sitzungen anpassen?

A: Nein , QuantumGrid erkennt automatisch die Handelssitzungen und passt die Einstellungen entsprechend an, sodass Sie völlig frei arbeiten können.

F: Wie bekomme ich die richtigen Einstellungen für mein Konto?

A: Schicken Sie uns eine DM! Wir bieten individuelle Einstellungen, die auf Ihrer Kontogröße, Ihrem Broker und Ihren bevorzugten Handelspaaren basieren.

🎯 WAS SIE MIT QUANTUMGRID FX BEKOMMEN

Das komplette Paket beinhaltet:

Text 
✅ QuantumGrid FX EA (Vollversion) ✅ GBPUSD & EURUSD Optimierte Einstellungen ✅ Session Trading Konfiguration ✅ 24/7 Premium Support Zugang ✅ Private Members Community ✅ Lifetime Updates & Verbesserungen ✅ 30-Tage Zufriedenheitsgarantie

🚀 S PEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT

Zeitlich begrenzte Preisgestaltung:

REGELPREIS: $349
EINFÜHRUNGSPREIS: $229 ( 34% PREISREDUZIERUNG - begrenzte Anzahl von Exemplaren verfügbar)

Enthaltener Wert:

Text

- Fortschrittliche Forex Grid Technologie - GBPUSD & EURUSD Optimierung - Quantum Risk Manager - Session Intelligence System - News Protection Features - Personalisierter Support - Gesamtwert: $550+ - Ihr Preis: $229

Dringende Mitteilung:

"Der Preis steigt nach den nächsten 15 Verkäufen auf $279. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar zum Einführungspreis!"

📞 S TARTEN SIE NOCH HEUTE

Einfacher 2-Schritt-Prozess:

  1. SENDEN Sie eine DM für personalisierte Einstellungen Empfehlung

  2. KLICKEN Sie "JETZT KAUFEN" um mit dem Handel zu beginnen

Warum QuantumGrid FX wählen:

  • Bewährte Technologie - Getestet unter verschiedenen Marktbedingungen

  • Experten-Support - Wir sind hier, um Ihren Erfolg sicherzustellen

  • Kontinuierliche Innovation - Regelmäßige Updates und Verbesserungen

  • Community-Zugang - Schließen Sie sich anderen erfolgreichen Händlern an

🎯 SIND SIE BEREIT, IHR TRADING ZU VERÄNDERN? JETZT KAUFEN!

P.S. Haben Sie Fragen? Schicken Sie mir eine DM! Ich werde Ihnen persönlich helfen, herauszufinden, ob QuantumGrid FX das Richtige für Ihre Handelsziele ist.

P.P.S. Nicht vergessen: Die korrekte Konfiguration ist der Schlüssel zum Erfolg. Überlassen Sie uns die Optimierung, damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können!

© 2024 QuantumGrid FX. Alle Rechte vorbehalten. MQL5 Geprüftes Produkt.

Empfohlene Produkte
Gold Zone EA
Simon Reger
4.33 (6)
Experten
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
FREE
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Jesversal EA
Justine Kelechi Ekweh
Experten
Jesversal Universelle MT5-Expert-Advisor (EA) Dokumentation Überblick Jesversal ist ein fortschrittlicher Universal-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine umfassende Handelsautomatisierung mit mehreren Signalintegrationen und ausgeklügelten Risikomanagementstrategien bietet. Hauptfunktionen 1. Multi-Indikator-Signalverarbeitung Unterstützt bis zu drei verschiedene Indikatoren gleichzeitig Kann bis zu 16 verschiedene Buffer-Signale verarbeiten Indikator 1 und 3 können bis zu 4 Signalbuffe
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
TRDR Bot1
Musa Mampondo
Experten
Multi-Indikator MT5 Expert Advisor für Trend-, Reversal- und Momentum-Ausrichtung TRDR Bot-1 ist ein vielseitiger Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde. Er wurde für Trader konzipiert, die ein robustes, regelbasiertes System wünschen, das Trendfolge, Umkehrerkennung, Momentum-Bestätigung und strikte Risikoabsicherung miteinander verbindet. Der EA kombiniert mehrere Indikatoren - MACD, Stochastic, CCI, Moving-Average Oscillator (MAO), Pin Bar-Erkennung und Candle Color-Muster - um h
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
Pip Titan Gold Trader Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experten
Pip Titan Gold Trader Pro 2.0 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Durch die Kombination von hochmodernen Algorithmen mit robusten Risikomanagement-Tools ermöglicht dieser EA Präzision, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit für Händler in volatilen Goldmärkten. Hauptmerkmale : Optimiert für XAU/USD : Maßgeschneidert, um von der hohen Volatilität und den starken Trends von Gold zu profitieren. Nachrichten-Filter : Schützt Ih
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Winatrader
Folaranmi Korede Kajogbola
Experten
--- **Winatrader EA: Ihr ultimativer Forex-Handelsbegleiter** Erschließen Sie das volle Potenzial der Devisenmärkte mit **Winatrader EA**-einem fortschrittlichen, intelligenten Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ihre Gewinne mit minimalem Aufwand zu maximieren. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader sind oder gerade erst anfangen, Winatrader passt sich Ihrem Handelsstil an und bietet Ihnen eine nahtlose und profitable Erfahrung. ### Hauptmerkmale: - **Smarte Marktanalyse**: Der Winatrader E
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Experten
Konto Raster / Einstellungen Gewinn Maximaler Kapitalabzug Endsaldo Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Rasterplatz: 1.000 Pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103.537 THB (CA. 3.300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Grid Space: 1.000 Pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265.185 THB (~8.440 USD) 115.081 THB (~3.660 USD) 365.185 THB (~11.650 USD) Standard-Cent-Konto 100.000 THB Einzahlung (~3.000 USD) Grid Space: 1.0
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bot3
Garfield Heron
Experten
Wir stellen die ultimative Handelslösung vor: Bot3 - Ihr Vorteil auf dem Devisenmarkt Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? Bot3 ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der fortschrittliche technische Analyse, Risikomanagement und harmonische Mustererkennung kombiniert, um konsistente Ergebnisse zu liefern.Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA automatisiert Ihre Handelsstrategie mit Präzision und Zuverlässigkeit und hilft Ihnen, G
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experten
Kaufen Sie Tief - verkaufen Sie Hoch im US Tech 100 Index Kein Martingale, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss.  Live-Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2196371 Der Startpreis ist nur für die ersten Käufer, nächster Preis USD 399 und jede Woche, die mit Gewinn endet, steigt er um weitere 100. Die Standardeinstellungen gelten für den US 100 Tech(Cash) CFD M15 Chart, die Standard-Lotgrößen sind für ein Konto von USD 10000.   Der Mindestkontostand beträgt USD 100 um
Advance PROB Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
PROB V2 - Advanced Pattern Range Opening Breakout PROB V2 is a sophisticated trading system designed to capture high-probability breakouts during the New York market open. Unlike simple breakout strategies, this EA validates every move using advanced price action patterns, including volume surges, momentum shifts, and candle structure analysis, to filter out false signals. Key Features Smart Breakout Logic:   Validates breakouts using compression ratios, gap analysis, and wick rejection filters
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experten
Einführung in Ganesha EA - Expert Advisor auf Basis von Trendbestimmung mit Marktstrukturanalyse und Supply Demand und OrderBlock Level. Ich entwerfe Ganesha EA für XAUUSD/Gold und GBPUSD Paare, und nicht mit einer gefährlichen Strategie wie Martingale, Gitter, etc. Diese EA geschützt durch Auto Stoploss und Takeprofit. Installationsempfehlung Führen Sie Ganesha EA bei GBPUSD und/oder XAUUSD Paaren auf H1 Zeitrahmen . Sie können mit einer Mindesteinlage von $ 300 in den Handel einsteigen. Kontot
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experten
Thor EA: Ein leistungsstarker Algorithmus für den Goldhandel (XAUUSD) Der Thor-EA-Trading-Roboter ist eine moderne Lösung für automatisierten Handel, die wegweisende Automatisierungstechnologien harmonisch mit komplexen, intelligenten Marktanalysemechanismen kombiniert. Dieser Expert Advisor wurde sorgfältig entwickelt und für das Trading des beliebten Instruments XAUUSD (Gold/US-Dollar) auf dem H1-Zeitrahmen (stündlich) voroptimiert, was ihn zu einem spezialisierten und effektiven Werkzeug spez
Nas100 Scalping EA MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Experten
-->MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/97464 For recent EA trades check out my Profile : Moustapha Boulouz - 25465153 - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community Wir stellen den ultimativen EA für Trader vor, die nach kurzfristigen Preisbewegungen im NAS100-Index suchen - den NAS100 Scalping EA! Unser Scalping EA ist eine automatisierte Handelssoftware, die den Momentum der New Yorker Börse bei deren Öffnung nutzt. Der EA identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrs
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experten
Mehr Informationen in der Telegram-Gruppe: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA verwendet eine Return-to-Average-Strategie in Verbindung mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufsabschlägen. ️ Expert Advisor für Forex ️ Jedes Symbol, CDFs, etc. ️ Entwickelt für Metatrader 5 ️ Swing/Positionshandel ️ Genauigkeit höher als 95% ️ Niedriger Drawdown Indikatoren für Einstellungen verfügbar: EMA200 - gleitender Durchschnitt von 200 Perioden (andere Perioden können ebenfalls mit hervorragenden Ergebni
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Ronin MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Präzises One-Shot-Trading RONIN ist ein disziplinierter und leistungsstarker Expert Advisor für Trader, die Wert auf Präzision, Kontrolle und Effizienz legen. Inspiriert vom Geist des einsamen Samurai führt RONIN Single-Entry-Trades mit einer intelligenten Kombination aus Bulls Power, Bears Power und dem Alligator-Indikator aus. Dieser EA ist für einen sicheren Mar
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (390)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.74 (50)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (99)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.39 (18)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse Öffentliche Gemeinschaft:   Hier klicken Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (XAUUSD). Es nutzt einen Multi-Entry-Breakout-Ansatz, um sow
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold Trend-Following EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigungen hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Preis steigt mit jedem größeren Update. Aktuelle Käufer erhalten alle zukünftigen Updates
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension