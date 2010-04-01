WPR Candle Sniper
- Indikatoren
- Lesedi Oliver Seilane
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 6
WPR Candle Sniper - Präzise Umkehrpfeile auf der aktuellen Kerze!
Hauptmerkmale:
Non-Repainting & No Redraw - Sobald ein Pfeil erscheint, bleibt er für immer fixiert. Keine frustrierenden Signaländerungen!
Echtzeitsignale zur aktuellen Kerze - Die Pfeile werden sofort gezeichnet, wenn der WPR extreme Niveaus erreicht, was Ihnen den schnellstmöglichen Einstieg für Scalping oder Intraday-Trades ermöglicht.
Optimiert für den M15-Zeitrahmen - Entwickelt und getestet, um auf dem 15-Minuten-Chart für alle Währungspaare (Majors, Minors, Exotics) eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen, was es ideal für aktive Daytrader macht.
Klare visuelle Warnungen - Blaue Aufwärtspfeile für KAUFEN-Gelegenheiten (überverkaufte Umkehrungen) und rote Abwärtspfeile für VERKAUFEN (überkaufte Bedingungen). Einfaches, übersichtliches Diagramm ohne Unordnung.