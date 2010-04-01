WPR Candle Sniper

WPR Candle Sniper - Präzise Umkehrpfeile auf der aktuellen Kerze!

Entdecken Sie den ultimativen Vorteil im Momentum-Trading mit dem WPR Candle Sniper, einem leistungsstarken MT4-Indikator, der auf dem klassischen Williams Percent Range (WPR) Oszillator basiert. Dieses Tool liefert kristallklare Kauf- und Verkaufspfeil-Signale direkt auf der aktuellen (Live-)Kerze, so dass Sie sofort handeln können, ohne auf den Abschluss des Balkens zu warten.


Hauptmerkmale:

Non-Repainting & No Redraw - Sobald ein Pfeil erscheint, bleibt er für immer fixiert. Keine frustrierenden Signaländerungen!

Echtzeitsignale zur aktuellen Kerze - Die Pfeile werden sofort gezeichnet, wenn der WPR extreme Niveaus erreicht, was Ihnen den schnellstmöglichen Einstieg für Scalping oder Intraday-Trades ermöglicht.

Optimiert für den M15-Zeitrahmen - Entwickelt und getestet, um auf dem 15-Minuten-Chart für alle Währungspaare (Majors, Minors, Exotics) eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen, was es ideal für aktive Daytrader macht.

Klare visuelle Warnungen - Blaue Aufwärtspfeile für KAUFEN-Gelegenheiten (überverkaufte Umkehrungen) und rote Abwärtspfeile für VERKAUFEN (überkaufte Bedingungen). Einfaches, übersichtliches Diagramm ohne Unordnung.

100% Non-Lagging - Die Signale werden in Echtzeit auf der Grundlage der laufenden Kerze im Verhältnis zur WPR-Berechnung generiert, was Ihnen hilft, Umkehrbewegungen im frühesten Stadium zu erfassen.
