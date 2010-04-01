WPR Candle Sniper

WPR Candle Sniper - ¡Flechas de Reversión de Precisión en la Vela Actual!

Descubra lo último en momentum trading con WPR Candle Sniper, un poderoso indicador MT4 basado en el clásico oscilador Williams Percent Range (WPR). Esta herramienta proporciona señales de flecha de compra y venta cristalinas directamente en la vela actual (en vivo), lo que le permite actuar al instante sin esperar al cierre de la barra.


Características principales:

Una vez que aparece una flecha, permanece fija para siempre. ¡Sin frustrantes cambios de señal!

Señales en Tiempo Real en la Vela Actual - Las flechas se trazan inmediatamente cuando el WPR alcanza niveles extremos, dándole la entrada más rápida posible para scalping u operaciones intradía.

Optimizado para M15 Timeframe - Diseñado y probado para realizar excepcionalmente en el gráfico de 15 minutos a través de todos los pares de divisas (mayores, menores, exóticos), por lo que es ideal para los operadores activos día.

Alertas visuales claras - Flechas azules hacia arriba para oportunidades de COMPRA (reversiones de sobreventa) y flechas rojas hacia abajo para VENTA (condiciones de sobrecompra). Gráfico simple, limpio y sin desorden.

100% Sin Retraso - Las señales se generan en tiempo real basadas en la acción del precio de la vela en curso en relación con el cálculo WPR, ayudándole a capturar las inversiones en su etapa más temprana.
