WPR Candle Sniper
- Indicadores
- Lesedi Oliver Seilane
- Versión: 1.0
- Activaciones: 6
WPR Candle Sniper - ¡Flechas de Reversión de Precisión en la Vela Actual!
Características principales:
Una vez que aparece una flecha, permanece fija para siempre. ¡Sin frustrantes cambios de señal!
Señales en Tiempo Real en la Vela Actual - Las flechas se trazan inmediatamente cuando el WPR alcanza niveles extremos, dándole la entrada más rápida posible para scalping u operaciones intradía.
Optimizado para M15 Timeframe - Diseñado y probado para realizar excepcionalmente en el gráfico de 15 minutos a través de todos los pares de divisas (mayores, menores, exóticos), por lo que es ideal para los operadores activos día.
Alertas visuales claras - Flechas azules hacia arriba para oportunidades de COMPRA (reversiones de sobreventa) y flechas rojas hacia abajo para VENTA (condiciones de sobrecompra). Gráfico simple, limpio y sin desorden.