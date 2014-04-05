V Power Cloud System

V-POWER CLOUD SYSTEM:

V-Power Cloud ist ein fortschrittlicher Strukturindikator, der die Volumenanalyse neu definiert, indem er die kritische Masse im Preis visualisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Clouds ist dieses System so konzipiert, dass es die Niveaus identifiziert, auf denen Institutionen Aufträge akkumulieren und ihre Positionen mithilfe von Flat Bases und Cloud Density verteidigen.

1. Das Konzept der Masse (Wolkendichte)

Die Wolke repräsentiert die Menge an Verträgen und Liquidität in einem bestimmten Bereich.

  • Breite Wolken (Massenabsorption): Sie weisen auf Bereiche mit hoher institutioneller Dichte hin, in denen der Preis dazu neigt, sich zu verlangsamen oder zu konsolidieren, bevor eine größere Bewegung stattfindet.

  • Dünne Wolken (Liquiditätsleere): Kennzeichnen "Gelegenheitsfenster", in denen der Preis aufgrund fehlender Gegenaufträge zu schnellen Bewegungen (freier Fall oder Anstieg) neigt.

2) Flache Basiswerte: Der institutionelle Betonboden

Das leistungsfähigste Merkmal dieses Systems ist die Erkennung von horizontalen Basen.

  • Synchronität mit Smart Money: Eine Flat Base zeigt an, dass der Durchschnittspreis des Instituts statisch geblieben ist, was visuell das Vorhandensein eines Order Blocks (OB) oder Breaker Blocks auf genau diesem Niveau bestätigt.

  • FLIP-Zonen: Das System ermöglicht die Beobachtung, wenn eine flache Basis, die als Obergrenze fungierte, durchbrochen wird und zur neuen Unterstützung wird (Polaritätswechsel), was die Fortsetzung des Orderflusses bestätigt.

3. die Navigation der Liquiditätsknoten

Die V-Power Cloud bietet einen klaren Fahrplan für Gewinnmitnahmen und Handelsmanagement:

  • "Ziele jenseits der Wolke: Sobald der Preis seine aktuelle Wolke durchbricht, diktiert die Systemlogik, dass der wahrscheinlichste Stopp nicht ein zufälliges Niveau ist, sondern die nächste große flache Basis der Wolke auf höheren Zeitrahmen (H4 oder Daily).

  • Institutionelle Ablehnung: Das Auftreten von Ablehnungsdochten auf einer flachen Basis ist die ultimative Bestätigung, dass die institutionelle Masse den Kampf auf diesem Niveau gewonnen hat.

Was macht die V-Power Cloud einzigartig?

  • Strukturelle Filterung: Entfernt das Marktrauschen, indem nur die Bereiche angezeigt werden, in denen das Volumen wirklich Gewicht hat.

  • Zielklarheit: Ermöglicht die Festlegung von Take Profits auf der Grundlage der realen Marktmasse und vermeidet vorzeitige Schließungen.

  • Breaker-Validierung: Erkennt visuell, wenn ein internes Liquiditätsniveau (IRL) erreicht wurde, um eine Expansion einzuleiten.


