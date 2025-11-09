Impulse MACD Indicator for MT5

Impuls-MACD-Indikator für MT5

Überblick

Der Impuls-MACD-Indikator ist ein Momentum-basiertes Tool, das Händlern helfen soll, Verschiebungen in der Kursstärke zu erkennen, indem es geglättete gleitende Durchschnitte, Zero-Lag-Berechnungen und farbkodierte Momentum-Zustände kombiniert. Er erweitert das traditionelle MACD-Konzept durch eine adaptive High-Low-Channel-Logik, die eine klarere Richtungsvorgabe und eine frühzeitige Momentum-Erkennung ermöglicht.

Der Indikator bietet eine Histogramm-Färbung, eine Signallinie und integrierte Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Momentum-Übergängen. Er ist für eine schnelle Ausführung optimiert und unterstützt automatisierte Tests und alarmgesteuerte Workflows.

Wie er funktioniert

Der Indikator berechnet eine geglättete Mid-Price-Momentum-Linie und vergleicht sie mit adaptiven High-Low-Bändern. Die Differenz zwischen diesen Komponenten bildet den Impuls-MACD-Wert.

Die Farbzustände des Momentums ändern sich dynamisch auf der Grundlage der Interaktion des Preises mit dem gleitenden Durchschnitt ohne Verzögerung und den geglätteten Hoch-/Tief-Kanälen.

Das Histogramm, das die Signallinie kreuzt, erzeugt umsetzbare Kauf-/Verkaufssignale, die direkt im Unterfenster angezeigt werden.

Merkmale

Zero-Lag-Momentum-Engine für eine schnellere Signalreaktion.

Farbkodiertes Impuls-MACD-Histogramm, das vier verschiedene Momentum-Zustände anzeigt.

Signallinie und MACD-ähnliches Histogramm zur Bestätigung.

Automatische Kauf- und Verkaufspfeilpuffer auf der Grundlage der Momentum-Crossover-Logik.

Integrierte Alarme und Push-Benachrichtigungen für neue Signale.

Eingebautes Backtesting-Panel , das die Anzahl der Käufe/Verkäufe, die Gewinn/Verlust-Ergebnisse und die Gesamtgewinnrate direkt im Chart berechnet.

Vollständig pufferbasiertes Design für Hochgeschwindigkeitsverarbeitung und EA-Kompatibilität.

Funktioniert für alle Symbole und Zeitrahmen.

Eingaben

MA-Länge: Steuert die Glättungslänge, die auf hohe und niedrige Kanäle angewendet wird.

Signal-Länge: Bestimmt die Glättung der MACD-Signallinie.

Bereich Tester

Backtest umschalten

Startdatum

Take Profit und Stop Loss in Punkten

Abschnitt Alarme

Alarme aktivieren

Aktivieren von Push-Benachrichtigungen

Verwendung

Verwenden Sie den Impuls-MACD zur Identifizierung:

Momentumverschiebungen, die durch Histogramm-Signalüberkreuzungen bestätigt werden

Frühe Einstiege während sich beschleunigender Trends

Abschwächende Bewegungen, wenn das Momentum in entgegengesetzte Zustände übergeht

Übertreibung oder Erschöpfung des Trends durch Farbwechsel

Händler können den Indikator mit Preisstrukturen, Volatilitätsfiltern oder Trendfolgesystemen kombinieren.

Der eingebaute Tester ermöglicht es den Nutzern, die Leistung von Momentum-Signalen direkt an historischen Daten ohne externe Tools zu messen.