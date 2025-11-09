Impulse MACD Indicator for MT5
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Impuls-MACD-Indikator für MT5
Überblick
Der Impuls-MACD-Indikator ist ein Momentum-basiertes Tool, das Händlern helfen soll, Verschiebungen in der Kursstärke zu erkennen, indem es geglättete gleitende Durchschnitte, Zero-Lag-Berechnungen und farbkodierte Momentum-Zustände kombiniert. Er erweitert das traditionelle MACD-Konzept durch eine adaptive High-Low-Channel-Logik, die eine klarere Richtungsvorgabe und eine frühzeitige Momentum-Erkennung ermöglicht.
Der Indikator bietet eine Histogramm-Färbung, eine Signallinie und integrierte Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Momentum-Übergängen. Er ist für eine schnelle Ausführung optimiert und unterstützt automatisierte Tests und alarmgesteuerte Workflows.
Wie er funktioniert
Der Indikator berechnet eine geglättete Mid-Price-Momentum-Linie und vergleicht sie mit adaptiven High-Low-Bändern. Die Differenz zwischen diesen Komponenten bildet den Impuls-MACD-Wert.
Die Farbzustände des Momentums ändern sich dynamisch auf der Grundlage der Interaktion des Preises mit dem gleitenden Durchschnitt ohne Verzögerung und den geglätteten Hoch-/Tief-Kanälen.
Das Histogramm, das die Signallinie kreuzt, erzeugt umsetzbare Kauf-/Verkaufssignale, die direkt im Unterfenster angezeigt werden.
Merkmale
-
Zero-Lag-Momentum-Engine für eine schnellere Signalreaktion.
-
Farbkodiertes Impuls-MACD-Histogramm, das vier verschiedene Momentum-Zustände anzeigt.
-
Signallinie und MACD-ähnliches Histogramm zur Bestätigung.
-
Automatische Kauf- und Verkaufspfeilpuffer auf der Grundlage der Momentum-Crossover-Logik.
-
Integrierte Alarme und Push-Benachrichtigungen für neue Signale.
-
Eingebautes Backtesting-Panel, das die Anzahl der Käufe/Verkäufe, die Gewinn/Verlust-Ergebnisse und die Gesamtgewinnrate direkt im Chart berechnet.
-
Vollständig pufferbasiertes Design für Hochgeschwindigkeitsverarbeitung und EA-Kompatibilität.
-
Funktioniert für alle Symbole und Zeitrahmen.
Eingaben
-
MA-Länge: Steuert die Glättungslänge, die auf hohe und niedrige Kanäle angewendet wird.
-
Signal-Länge: Bestimmt die Glättung der MACD-Signallinie.
Bereich Tester
-
Backtest umschalten
-
Startdatum
-
Take Profit und Stop Loss in Punkten
Abschnitt Alarme
-
Alarme aktivieren
-
Aktivieren von Push-Benachrichtigungen
Verwendung
Verwenden Sie den Impuls-MACD zur Identifizierung:
-
Momentumverschiebungen, die durch Histogramm-Signalüberkreuzungen bestätigt werden
-
Frühe Einstiege während sich beschleunigender Trends
-
Abschwächende Bewegungen, wenn das Momentum in entgegengesetzte Zustände übergeht
-
Übertreibung oder Erschöpfung des Trends durch Farbwechsel
Händler können den Indikator mit Preisstrukturen, Volatilitätsfiltern oder Trendfolgesystemen kombinieren.
Der eingebaute Tester ermöglicht es den Nutzern, die Leistung von Momentum-Signalen direkt an historischen Daten ohne externe Tools zu messen.