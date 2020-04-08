Impulse MACD Indicator for MT5

Impulse MACD Indicador para MT5

Visión general

El indicador Impulse MACD es una herramienta basada en el impulso diseñada para ayudar a los operadores a identificar los cambios en la fuerza de los precios mediante la combinación de medias móviles suavizadas, cálculos de retraso cero y estados de impulso codificados por colores. Mejora el concepto tradicional de MACD incorporando una lógica adaptativa de canal alto-bajo, proporcionando un sesgo direccional más claro y una detección temprana del impulso.

El indicador ofrece un histograma coloreado, una línea de señal y señales integradas de compra/venta basadas en transiciones de impulso. Está optimizado para una ejecución de alta velocidad y admite pruebas automatizadas y flujos de trabajo basados en alertas.

Cómo funciona

El indicador calcula una línea de impulso suavizada de precio medio y la compara con bandas adaptativas de precios altos y bajos. La diferencia entre estos componentes forma el valor del MACD de Impulso.

Los estados de color del impulso cambian dinámicamente en función de la interacción del precio con la media móvil de retraso cero y los canales suavizados alto/bajo.

El histograma que cruza la línea de señal genera señales de compra/venta accionables, trazadas directamente en la subventana.

Características

Motor de impulso de desfase cero para una respuesta más rápida de la señal.

Histograma Impulse MACD codificado por colores que muestra cuatro estados de impulso distintos.

Línea de señal e histograma estilo MACD para confirmación.

Búferes automáticos de flechas de compra y venta basados en la lógica de cruce del impulso.

Alertas integradas y notificaciones push para nuevas señales.

Panel de backtesting integrado que calcula los recuentos de compra/venta, los resultados de ganancias/pérdidas y la tasa total de ganancias directamente en el gráfico.

Diseño totalmente basado en búfer para un procesamiento de alta velocidad y compatibilidad con EA.

Funciona con todos los símbolos y plazos.

Entradas

Longitud MA: Controla la longitud de suavizado aplicada a los canales altos y bajos.

Longitud de la señal: Define el suavizado de la línea de señal MACD.

Sección Tester

Conmutación de Backtest

Fecha de inicio

Take Profit y Stop Loss en puntos

Sección Alertas

Activar alertas

Activar notificaciones push

Uso

Utilice el MACD de Impulso para identificar:

Cambios de impulso confirmados por cruces de histograma-señal

Entradas tempranas durante tendencias aceleradas

Movimientos de debilitamiento cuando el impulso pasa a estados opuestos

Sobreextensión o agotamiento de la tendencia mediante cambios de color

Los operadores pueden combinar el indicador con la estructura de precios, filtros de volatilidad o sistemas de seguimiento de tendencias.

El comprobador incorporado permite a los usuarios medir el rendimiento de las señales de impulso directamente sobre datos históricos sin necesidad de herramientas externas.