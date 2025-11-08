Volume Profiles Maxed
- Indikatoren
- Bernard Kimani Mugwe
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 14 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
📊 Erweiterter Volumenprofil-Indikator für MT5
Verändern Sie Ihren Handel mit professioneller Volumenanalyse. Dieser umfassende Volumenprofil-Indikator liefert mit mehreren Profiltypen, einem fortschrittlichen Warnsystem und anpassbaren Anzeigeoptionen Markteinblicke in institutioneller Qualität.**
🚀 Hauptmerkmale
**Mehrere Profiltypen**
- **Sichtbares Bereichsprofil**: Analysiert das Volumen innerhalb des aktuellen Chartfensters
- **Festes Bereichsprofil**: Benutzerdefinierte Datumsbereichsanalyse mit visuellen Markierungen
- **Sitzungsprofil**: Automatische tägliche/wöchentliche/monatliche Aufschlüsselung der Sitzungen
- **Rolling Period Profile**: Dynamische gleitende Periodenanalyse
**Professionelle Anzeigestile**
- **Traditionelle Balken**: Klassische horizontale Volumenbalken
- **Heat Map**: Farbkodierte Intensitätsvisualisierung
- **Nur Umriss**: Saubere, minimalistische Rahmen
- **Getrenntes Kauf-/Verkaufsvolumen**: Getrennte Anzeige von Kauf-/Verkaufsvolumen mit benutzerdefinierten Farben
**Erweitertes Alarmsystem**
- **7 Alarmtypen**: POC Touch/Break, Value Area Entry/Exit, Volumen-Spikes, Exhaustion, Pattern Breakouts
- **Mehrkanalige Zustellung**: Ton, Popup, Push-Benachrichtigungen, E-Mail
- **Smart Cooldown**: Verhindert Alarm-Spam mit anpassbaren Intervallen
- **Erkennung von Volumenspitzen**: Konfigurierbare Multiplikator-basierte Anomalie-Erkennung
**Kontrollpunkt (POC) & Wertebereich**
- **Automatische POC-Berechnung**: Identifiziert Preisniveaus mit dem höchsten Volumen
- **Anpassbarer Wertbereich**: Einstellbarer Prozentsatz (Standard 70%)
- **Visuelle Indikatoren**: Farbige Linien mit anpassbaren Stilen und Breiten
- **Echtzeit-Aktualisierungen**: Dynamische Neuberechnung beim Eintreffen neuer Daten
⚙️ Leitfaden für Eingabeparameter
**Profiltyp & Berechnung**
- **Profiltyp**: Wählen Sie zwischen sichtbarem Bereich, festem Bereich, Sitzung oder Rolling
- **Anzahl der Balken**: Auflösung der Volumenverteilung (Standard: 100)
- **Rückblickende Balken**: Historischer Bereich für sichtbare Profile (Standardwert: 70)
- **Rolling Periode**: Periodenlänge für rollierende Profile (Standardwert: 20)
- **Feste Start-/Enddaten**: Benutzerdefinierte Bereichsgrenzen mit visuellen Markierungen
**Sitzungsprofileinstellungen**
- **Sitzungstyp**: Tägliche, wöchentliche oder monatliche Sitzungsgrenzen
- **Sitzungsbreite %**: Profilerweiterung als Prozentsatz der Sitzungsdauer (Standard: 70%)
- **Max-Sitzungen**: Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen, die angezeigt werden sollen (Standard: 5)
**Anzeige & Styling**
- **Anzeigestil**: Traditionelle Balken, Heat Map, Gliederung oder geteiltes Volumen
- **Profilbreite**: Maximale Breite in % des Diagramms (Standardwert: 40%)
- **Farbanpassung**: Hauptprofil, Heatmap-Zonen, Kauf-/Verkaufsvolumen
- **Hintergrund-Zeichnung**: Option zum Zeichnen hinter/vor der Kerze
- **Volumen-Textanzeige**: Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen mit einstellbarer Größe
**Profil-Positionierung**
- **Anbringungspunkt**: Rechte Wand, linke Wand oder vertikale Linie
- **Profilversatz**: Feinabstimmung der Positionierung mit prozentualem Versatz
- **Vollständiger Fenstermodus**: Gesamtes sichtbares Diagramm vs. Bereichsauswahl verwenden
- **Bereichslinien**: Zweizeilige Bereichsauswahl mit anpassbaren Farben
** POC & Wertebereich**
- **POC-Anzeige**: Toggle Point of Control Linie mit benutzerdefinierter Farbe/Breite
- **Wertebereich-Anzeige**: Umschalten der VA-Grenzen mit Stiloptionen
- **VA-Prozentsatz**: Anpassung der Abdeckung des Wertebereichs (Standard: 70%)
- **Linienstile**: Optionen: durchgezogen, gestrichelt, gepunktet
**Alarm-Konfiguration**
- **Hauptschalter für Alarme**: Global aktivieren/deaktivieren
- **Einzelne Warnmeldungsarten**: Granulare Kontrolle über jeden Alarmtyp
- **Volumen-Spike-Einstellungen**: Multiplikator-Schwellenwert für die Spike-Erkennung
- **Abkühlzeit**: Verhinderung von Alarmfluten (Standard: 5 Minuten)
- **Übermittlungsmethoden**: Tondateien, Popup-Fenster, Push-Benachrichtigungen, E-Mail
- **Benutzerdefinierte Nachrichten**: Personalisierte Alarmthemen und Töne
📋 Technische Daten
- **Plattform**: MetaTrader 5
- **Kompatibilität**: Alle Symbole und Zeitrahmen
- **Ressourcenverbrauch**: Optimiert für minimale CPU-/Speicherauslastung
- **Aktualisierungen**: Berechnung in Echtzeit mit intelligenter Aktualisierungslogik
- **Persistenz**: Einstellungen werden zwischen den Sitzungen gespeichert
This indicator seems to work in "test" mode but does not plot anything on the live chart. What gives?
I see, that it works on forex pairs, but not the metals or commodities like XAUUSD. Is this fixable?
Also, how do you display both the weekly session plots with a flexible custom session profile? The flexible profile range selection lines don't work. Both lines are red when one should be blue. The selection lines don't slide for adjustments. The free demo is deceptive since all forex pairs work on it. However, the indexes, metals, and commodities do not work the real charts. The author has not responded to any questions. This product is not yet ready to deliver on its promises.