Volume Profiles Maxed

📊 Erweiterter Volumenprofil-Indikator für MT5

Verändern Sie Ihren Handel mit professioneller Volumenanalyse. Dieser umfassende Volumenprofil-Indikator liefert mit mehreren Profiltypen, einem fortschrittlichen Warnsystem und anpassbaren Anzeigeoptionen Markteinblicke in institutioneller Qualität.**

🚀 Hauptmerkmale

**Mehrere Profiltypen**

- **Sichtbares Bereichsprofil** : Analysiert das Volumen innerhalb des aktuellen Chartfensters

- **Festes Bereichsprofil** : Benutzerdefinierte Datumsbereichsanalyse mit visuellen Markierungen

- **Sitzungsprofil** : Automatische tägliche/wöchentliche/monatliche Aufschlüsselung der Sitzungen

- **Rolling Period Profile** : Dynamische gleitende Periodenanalyse

**Professionelle Anzeigestile**

- **Traditionelle Balken** : Klassische horizontale Volumenbalken

- **Heat Map** : Farbkodierte Intensitätsvisualisierung

- **Nur Umriss** : Saubere, minimalistische Rahmen

- **Getrenntes Kauf-/Verkaufsvolumen** : Getrennte Anzeige von Kauf-/Verkaufsvolumen mit benutzerdefinierten Farben

**Erweitertes Alarmsystem**

- **7 Alarmtypen** : POC Touch/Break, Value Area Entry/Exit, Volumen-Spikes, Exhaustion, Pattern Breakouts

- **Mehrkanalige Zustellung** : Ton, Popup, Push-Benachrichtigungen, E-Mail

- **Smart Cooldown** : Verhindert Alarm-Spam mit anpassbaren Intervallen

- **Erkennung von Volumenspitzen** : Konfigurierbare Multiplikator-basierte Anomalie-Erkennung

**Kontrollpunkt (POC) & Wertebereich**

- **Automatische POC-Berechnung** : Identifiziert Preisniveaus mit dem höchsten Volumen

- **Anpassbarer Wertbereich** : Einstellbarer Prozentsatz (Standard 70%)

- **Visuelle Indikatoren** : Farbige Linien mit anpassbaren Stilen und Breiten

- **Echtzeit-Aktualisierungen** : Dynamische Neuberechnung beim Eintreffen neuer Daten

⚙️ Leitfaden für Eingabeparameter

**Profiltyp & Berechnung**

- **Profiltyp** : Wählen Sie zwischen sichtbarem Bereich, festem Bereich, Sitzung oder Rolling

- **Anzahl der Balken** : Auflösung der Volumenverteilung (Standard: 100)

- **Rückblickende Balken** : Historischer Bereich für sichtbare Profile (Standardwert: 70)

- **Rolling Periode** : Periodenlänge für rollierende Profile (Standardwert: 20)

- **Feste Start-/Enddaten** : Benutzerdefinierte Bereichsgrenzen mit visuellen Markierungen

**Sitzungsprofileinstellungen**

- **Sitzungstyp** : Tägliche, wöchentliche oder monatliche Sitzungsgrenzen

- **Sitzungsbreite %** : Profilerweiterung als Prozentsatz der Sitzungsdauer (Standard: 70%)

- **Max-Sitzungen** : Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen, die angezeigt werden sollen (Standard: 5)

**Anzeige & Styling**

- **Anzeigestil** : Traditionelle Balken, Heat Map, Gliederung oder geteiltes Volumen

- **Profilbreite** : Maximale Breite in % des Diagramms (Standardwert: 40%)

- **Farbanpassung** : Hauptprofil, Heatmap-Zonen, Kauf-/Verkaufsvolumen

- **Hintergrund-Zeichnung** : Option zum Zeichnen hinter/vor der Kerze

- **Volumen-Textanzeige** : Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen mit einstellbarer Größe

**Profil-Positionierung**

- **Anbringungspunkt** : Rechte Wand, linke Wand oder vertikale Linie

- **Profilversatz** : Feinabstimmung der Positionierung mit prozentualem Versatz

- **Vollständiger Fenstermodus** : Gesamtes sichtbares Diagramm vs. Bereichsauswahl verwenden

- **Bereichslinien** : Zweizeilige Bereichsauswahl mit anpassbaren Farben

** POC & Wertebereich**

- **POC-Anzeige** : Toggle Point of Control Linie mit benutzerdefinierter Farbe/Breite

- **Wertebereich-Anzeige** : Umschalten der VA-Grenzen mit Stiloptionen

- **VA-Prozentsatz** : Anpassung der Abdeckung des Wertebereichs (Standard: 70%)

- **Linienstile** : Optionen: durchgezogen, gestrichelt, gepunktet

**Alarm-Konfiguration**

- **Hauptschalter für Alarme** : Global aktivieren/deaktivieren

- **Einzelne Warnmeldungsarten** : Granulare Kontrolle über jeden Alarmtyp

- **Volumen-Spike-Einstellungen** : Multiplikator-Schwellenwert für die Spike-Erkennung

- **Abkühlzeit** : Verhinderung von Alarmfluten (Standard: 5 Minuten)

- **Übermittlungsmethoden** : Tondateien, Popup-Fenster, Push-Benachrichtigungen, E-Mail

- **Benutzerdefinierte Nachrichten** : Personalisierte Alarmthemen und Töne

📋 Technische Daten

- **Plattform** : MetaTrader 5

- **Kompatibilität** : Alle Symbole und Zeitrahmen

- **Ressourcenverbrauch** : Optimiert für minimale CPU-/Speicherauslastung

- **Aktualisierungen** : Berechnung in Echtzeit mit intelligenter Aktualisierungslogik