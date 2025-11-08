Volume Profiles Maxed

1
📊 Erweiterter Volumenprofil-Indikator für MT5

Verändern Sie Ihren Handel mit professioneller Volumenanalyse. Dieser umfassende Volumenprofil-Indikator liefert mit mehreren Profiltypen, einem fortschrittlichen Warnsystem und anpassbaren Anzeigeoptionen Markteinblicke in institutioneller Qualität.**

🚀 Hauptmerkmale

**Mehrere Profiltypen**
- **Sichtbares Bereichsprofil**: Analysiert das Volumen innerhalb des aktuellen Chartfensters
- **Festes Bereichsprofil**: Benutzerdefinierte Datumsbereichsanalyse mit visuellen Markierungen
- **Sitzungsprofil**: Automatische tägliche/wöchentliche/monatliche Aufschlüsselung der Sitzungen
- **Rolling Period Profile**: Dynamische gleitende Periodenanalyse

**Professionelle Anzeigestile**
- **Traditionelle Balken**: Klassische horizontale Volumenbalken
- **Heat Map**: Farbkodierte Intensitätsvisualisierung
- **Nur Umriss**: Saubere, minimalistische Rahmen
- **Getrenntes Kauf-/Verkaufsvolumen**: Getrennte Anzeige von Kauf-/Verkaufsvolumen mit benutzerdefinierten Farben

**Erweitertes Alarmsystem**
- **7 Alarmtypen**: POC Touch/Break, Value Area Entry/Exit, Volumen-Spikes, Exhaustion, Pattern Breakouts
- **Mehrkanalige Zustellung**: Ton, Popup, Push-Benachrichtigungen, E-Mail
- **Smart Cooldown**: Verhindert Alarm-Spam mit anpassbaren Intervallen
- **Erkennung von Volumenspitzen**: Konfigurierbare Multiplikator-basierte Anomalie-Erkennung

**Kontrollpunkt (POC) & Wertebereich**
- **Automatische POC-Berechnung**: Identifiziert Preisniveaus mit dem höchsten Volumen
- **Anpassbarer Wertbereich**: Einstellbarer Prozentsatz (Standard 70%)
- **Visuelle Indikatoren**: Farbige Linien mit anpassbaren Stilen und Breiten
- **Echtzeit-Aktualisierungen**: Dynamische Neuberechnung beim Eintreffen neuer Daten

⚙️ Leitfaden für Eingabeparameter

**Profiltyp & Berechnung**
- **Profiltyp**: Wählen Sie zwischen sichtbarem Bereich, festem Bereich, Sitzung oder Rolling
- **Anzahl der Balken**: Auflösung der Volumenverteilung (Standard: 100)
- **Rückblickende Balken**: Historischer Bereich für sichtbare Profile (Standardwert: 70)
- **Rolling Periode**: Periodenlänge für rollierende Profile (Standardwert: 20)
- **Feste Start-/Enddaten**: Benutzerdefinierte Bereichsgrenzen mit visuellen Markierungen

**Sitzungsprofileinstellungen**
- **Sitzungstyp**: Tägliche, wöchentliche oder monatliche Sitzungsgrenzen
- **Sitzungsbreite %**: Profilerweiterung als Prozentsatz der Sitzungsdauer (Standard: 70%)
- **Max-Sitzungen**: Anzahl der gleichzeitigen Sitzungen, die angezeigt werden sollen (Standard: 5)

**Anzeige & Styling**
- **Anzeigestil**: Traditionelle Balken, Heat Map, Gliederung oder geteiltes Volumen
- **Profilbreite**: Maximale Breite in % des Diagramms (Standardwert: 40%)
- **Farbanpassung**: Hauptprofil, Heatmap-Zonen, Kauf-/Verkaufsvolumen
- **Hintergrund-Zeichnung**: Option zum Zeichnen hinter/vor der Kerze
- **Volumen-Textanzeige**: Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen mit einstellbarer Größe

**Profil-Positionierung**
- **Anbringungspunkt**: Rechte Wand, linke Wand oder vertikale Linie
- **Profilversatz**: Feinabstimmung der Positionierung mit prozentualem Versatz
- **Vollständiger Fenstermodus**: Gesamtes sichtbares Diagramm vs. Bereichsauswahl verwenden
- **Bereichslinien**: Zweizeilige Bereichsauswahl mit anpassbaren Farben

** POC & Wertebereich**
- **POC-Anzeige**: Toggle Point of Control Linie mit benutzerdefinierter Farbe/Breite
- **Wertebereich-Anzeige**: Umschalten der VA-Grenzen mit Stiloptionen
- **VA-Prozentsatz**: Anpassung der Abdeckung des Wertebereichs (Standard: 70%)
- **Linienstile**: Optionen: durchgezogen, gestrichelt, gepunktet

**Alarm-Konfiguration**
- **Hauptschalter für Alarme**: Global aktivieren/deaktivieren
- **Einzelne Warnmeldungsarten**: Granulare Kontrolle über jeden Alarmtyp
- **Volumen-Spike-Einstellungen**: Multiplikator-Schwellenwert für die Spike-Erkennung
- **Abkühlzeit**: Verhinderung von Alarmfluten (Standard: 5 Minuten)
- **Übermittlungsmethoden**: Tondateien, Popup-Fenster, Push-Benachrichtigungen, E-Mail
- **Benutzerdefinierte Nachrichten**: Personalisierte Alarmthemen und Töne

📋 Technische Daten

- **Plattform**: MetaTrader 5
- **Kompatibilität**: Alle Symbole und Zeitrahmen
- **Ressourcenverbrauch**: Optimiert für minimale CPU-/Speicherauslastung
- **Aktualisierungen**: Berechnung in Echtzeit mit intelligenter Aktualisierungslogik
- **Persistenz**: Einstellungen werden zwischen den Sitzungen gespeichert


Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
SBA scalping v75
Umri Azkia Zulkarnaen
Indikatoren
ini adalah indikator khusus digunakan untuk trading di binary.com dengan pair volatility 75. indikator ini sangat simpel dan mudah digunakan baik untuk yang sudah profesional atau pun yang baru dalam dunia trading terutama yang baru di market volatility 75.indikator ini lebih bertujuan untuk scalping trader dan menggunakan timeframe M1 sebagai acuan untuk entry. Dies ist ein spezieller Indikator für den Handel auf binary.com mit einer Volatilität von 75. Dieser Indikator ist sehr einfach und lei
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Smart Leg Structure PRO
El Mehdi Oulkouch
Indikatoren
Übersicht Wenn Sie mit Smart Money Concepts oder Marktstrukturstrategien handeln, macht dieses Tool Ihre Charts sofort übersichtlicher und das Lesen der Strukturen viel einfacher. Smart Leg Structure PRO identifiziert automatisch das letzte Marktsegment, markiert das Hoch, das Tief und das Gleichgewicht und zeigt jede Fair Value Gap (FVG) und jeden Swing-Punkt innerhalb von Sekunden an. Kein Rätselraten oder manuelles Nachzeichnen von Linien mehr - dieser Indikator gibt Ihnen einen vollständigen
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
SMART SD ARROW INDICATOR Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Der Smart-SD-Pfeil-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihren Chart malt! Endlich gibt es ein All-in-One-Tool für Angebot und Nachfrage, das nicht nur Zonen zeichnet, sondern Ihnen präzise, umsetzbare Einstiegspfeile liefert. Hören Sie auf zu analysieren, fangen Sie an auszuführen. Lieber Trader, seien wir doch mal ehrlich. Sie haben Indikatoren ausprobiert, die komplizierte Zonen auf Ihrem Chart zeichne
FREE
Supply Demand And Turncoat Indicator
Muzeyen Yilmaz
Indikatoren
Stellen Sie sich einen Indikator vor, der Ihnen sofort alle Unterstützungen, Widerstände und Turncoats anzeigt und eine Benachrichtigung an Ihr Telefon oder einen Alarm an Ihren Computer senden kann. Darüber hinaus gruppiert er, wie oft er in jedes Feld eingetreten ist und dementsprechend die Stärke des Feldes. Supply Demand And Turncoat steht zu Ihren Diensten. Richten Sie es für jeden gewünschten TimeFrame und Chart ein und genießen Sie den einfachen Handel. Merkmale: Möglichkeit, die anzuzeig
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageindi
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Universal Soul Reaper ist ein atmosphärischer Marktfluss-Oszillator, der das Preisverhalten als einen Zyklus spiritueller Energie interpretiert. Anstatt nur auf den reinen Preis zu reagieren, visualisiert er den Seelenzustand des Marktes und zeigt an , wann die Dynamik erwacht, sich stabilisiert oder nachlässt. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und stellt drei miteinander verwobene Einheiten dar: den Ektoplasmischen Schleier , die Geistgrenze und den Seelenkern . Zusammen bilden
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Visual River Flow Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Einführung in den River Flow Divergence Indicator Sind Sie bereit, Ihr Handelspotenzial freizusetzen? Lernen Sie den River Flow Divergence Indicator kennen, ein leistungsfähiges Instrument, das Ihnen hilft, Markttrends und -umkehrungen mit Präzision zu steuern. Dieser Indikator ist auf Händler zugeschnitten, die ihre Strategien feinabstimmen und die Kontrolle über ihren Erfolg übernehmen möchten. Hinweis: Dieser Indikator ist nicht von Haus aus optimiert. Er wurde für Sie entwickelt, damit Sie
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
Indikatoren
Der Akkumulations- und Distributionsindikator ist ein volumenbasierter Indikator, der im Wesentlichen entwickelt wurde, um das zugrunde liegende Angebot und die Nachfrage zu messen. Dabei wird versucht festzustellen, ob die Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder distribuieren (verkaufen). Zu diesem Zweck wird das kumulative Gesamtvolumen des Geldflusses für jeden Zeitraum aufgezeichnet. Dieser Indikator kann Divergenzen zwischen dem Volumenfluss und dem tatsächlichen Preis aufzeigen, um
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Der MT5-Indikator Key Level Wedge zeichnet automatisch steigende Keilmuster und fallende Keilmuster für Sie auf dem Chart. Dieses Muster ist wirklich gut, wenn es als Bestätigung für den Einstieg an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Angebots- und Nachfragezonen und Umkehrzonen verwendet wird. Vorteile Der Key Level Wedge MT5-Block wird NICHT WIEDERGEBEN, was Ihnen Vertrauen gibt, wenn ein Signal erscheint, und auch beim Rückblick hilft. Der Key Level Wedge MT5 verfügt über eine
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für die Muster #24, #25, #26 und #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) PeriodBars - Zeitraum des Indikators K - ein zusätzlicher Parameter, der die Genauigkeit der Musterformerkennung beeinflusst. Je kleiner der Wert ist, desto glatter soll
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley-, Fledermaus-, Krebs-, Butterfly-, Cypher-, White Swan-, Black Swan-, Shark- und AB=CD-Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnunge
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Multi ZigZag
Jose Freitas Alves Neto
Indikatoren
# MultiZigZag Pro Indikator für MetaTrader 5 MultiZigZag Pro ist ein leistungsstarker technischer Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der auf intelligente und flexible Weise wichtige Wendepunkte und Trends auf Kurscharts identifiziert. ## Hauptmerkmale: - Fortschrittlicher Algorithmus, der Rauschen und irrelevante Marktbewegungen herausfiltert - Mehrere Zeitrahmen für die Analyse von kurz- bis langfristigen Trends - Anpassbare Parameter für Tiefe und Abweichung zur Anpassung an verschie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Weitere Produkte dieses Autors
Dynamic Spread and Swap
Bernard Kimani Mugwe
Indikatoren
Sind Sie es leid, sich manuell durch jeden Chart zu klicken, nur um den aktuellen Spread oder die Overnight-Swap-Gebühren zu überprüfen? Dynamic Spread and Swap ist ein unverzichtbares Dienstprogramm, das dieses Problem löst, indem es alle wichtigen Kosteninformationen für Ihre bevorzugten Handelssymbole in einem übersichtlichen, praktischen Dashboard anzeigt. Dieses leichtgewichtige Tool erkennt automatisch alle Symbole aus Ihren geöffneten Charts und zeigt die Daten in einem nicht störenden Pa
FREE
Robust Range Breakout
Bernard Kimani Mugwe
Experten
Der Robust Range Breakout EA ist ein leistungsstarkes und voll automatisiertes Handelswerkzeug für MetaTrader 5, das für den Handel mit einer der bewährtesten Strategien auf dem Markt entwickelt wurde: Session Breakouts . Dieser Expert Advisor identifiziert präzise den Höchst- und Tiefststand eines bestimmten Zeitfensters und platziert strategisch Trades, wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt und vermeidet alle gefährlichen Strategien. Er ver
Auswahl:
Ronald Hoard
499
Ronald Hoard 2025.12.26 02:26 
 

This indicator seems to work in "test" mode but does not plot anything on the live chart. What gives?

I see, that it works on forex pairs, but not the metals or commodities like XAUUSD. Is this fixable?

Also, how do you display both the weekly session plots with a flexible custom session profile? The flexible profile range selection lines don't work. Both lines are red when one should be blue. The selection lines don't slide for adjustments. The free demo is deceptive since all forex pairs work on it. However, the indexes, metals, and commodities do not work the real charts. The author has not responded to any questions. This product is not yet ready to deliver on its promises.

Bernard Kimani Mugwe
328
Antwort vom Entwickler Bernard Kimani Mugwe 2026.01.14 11:15
Hello, thank you for your feedback. I have just released an updated version that resolves the plotting issues on Metals, Commodities, and Indices (which were caused by a recent MT5 platform bug). Please download the update, and it should now work correctly on all symbols. Regarding the lines: Please double-click them to enable dragging/adjustments. You can also customize the specific colors in the input settings. Currently, only one profile type can be displayed at a time, but I have noted your suggestion for future updates. Please give the new version a try!
Antwort auf eine Rezension