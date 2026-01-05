1. Kurzbeschreibung des Gina Panel Codes Funktionalität für den EndbenutzerDas

"Gina Panel" ist ein anpassbarer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4), der auf dem Dashboard angezeigt wird. Er bietet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die Ihren Chart überlagert, um den Handel und die Kontoverwaltung zu vereinfachen. Die wichtigsten Funktionen umfassen

Kontoüberwachung : Anzeige von Kontostand, Eigenkapital, Gewinn/Verlust, Margin-Levels und Nettopositionen in Echtzeit in einem kompakten Panel.

Ausführung von Geschäften : Schnellschaltflächen für den Kauf/Verkauf am Markt, das Festlegen von Losgrößen und das Schließen von Positionen (alle, letzte, gewinnbringende, verlustbringende oder schwebende Aufträge).

Positionsverwaltung : Unterstützt Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Trailing Stop (TS) und Breakeven (BE) für Long-/Short-Trades. Die Werte können in Pips/Punkten, Prozentsätzen oder Geld berechnet werden, mit Optionen für eine auftragsbezogene oder durchschnittliche Anwendung.

Symbol-Informationen : Zeigt Spread, Swap-Sätze, Tick-Werte, Leverage und andere Symboldetails in einer erweiterbaren Infobox an.

Anpassungen : Helle/dunkle Themen, Größenanpassung des Panels, Diagrammverschiebungssteuerung und Min/Max-Lot-Modi. Minimierbar für eine kompakte Ansicht.

Warnungen und Sicherheit : Pop-up-Warnungen für Aktionen (z. B. Auftragsbestätigungen, Warnungen bei Nullsaldo). Verarbeitet Marktschließungen, Verbindungsstatus und Fehlerwiederholungen.

Effizienz : Zwischenspeicherung von Auftragsdaten zur Reduzierung von Berechnungen, Unterstützung mehrerer Symbole und Integration mit dem MT4 One-Click-Trading.

Dieser EA ist ideal für manuelle Händler, die eine optimierte Schnittstelle ohne komplexe Automatisierung wünschen. Er handelt nicht automatisch, sondern verbessert die manuelle Kontrolle.

2. Handbuch zum Gina Panel MQL4 Code für AnfängerDieses

Handbuch ist für Anfänger gedacht, die neu in MT4 und EAs sind. Es erklärt, wie man den "Gina Panel" EA installiert, benutzt und Fehler behebt.

Einleitung

Was ist Gina Panel ? Ein Trading-Tool, das ein Panel zu Ihrem MT4-Chart hinzufügt. Es hilft Ihnen bei der Überwachung Ihres Kontos, der schnellen Ausführung von Trades, der Verwaltung offener Positionen (z.B. SL/TP setzen) und der Anzeige von Symboldetails. Es handelt sich nicht um einen automatischen Roboter, sondern erfordert Ihre Eingaben für den Handel.

Hauptvorteile für Einsteiger : Vereinfacht die komplexen MT4-Funktionen durch Schaltflächen und Anzeigen. Reduziert Fehler durch die Anzeige von Echtzeitberechnungen (z. B. Auswirkungen von Trades auf die Margin). Anpassbar, um Ihr Diagramm nicht zu überladen.

: Beschränkungen : Es ist nur für Lern-/Handelszwecke gedacht - testen Sie es zuerst auf einem Demokonto. Keine Unterstützung für illegale Aktivitäten (gemäß den Sicherheitshinweisen im Code).

System-Anforderungen : MT4-Terminal, stabiles Internet, beliebiger Broker/Symbol.

Installation

Laden Sie den EA herunter : Speichern Sie den mitgelieferten MQL4-Code als Gina Panel.ex4 In den MT4-Ordner kopieren : Öffnen Sie MT4 > Datei > Datenordner öffnen.

Navigieren Sie zu MQL4\Experts .

Fügen Sie die .ex4-Datei hier ein. An Chart anhängen : Öffnen Sie in MT4 einen Chart (z. B. EURUSD).

Ziehen Sie "Gina Panel" aus Navigator (Strg+N) > Experts auf den Chart.

Aktivieren Sie im Popup-Fenster die Option "Live-Handel zulassen", wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Klicken Sie auf OK. Das Panel sollte nun in der oberen linken Ecke erscheinen. Fehlersuche : Wenn kein Panel erscheint: Prüfen Sie die Registerkarte Journal auf Fehler (z. B. "Experte nicht erlaubt"). Aktivieren Sie den automatischen Handel (Strg+E oder Schaltfläche in der Symbolleiste).

Starten Sie MT4 neu, wenn die Probleme weiterhin bestehen.

Testen Sie auf einem Demokonto, um Risiken mit echtem Geld zu vermeiden.

Übersicht über die BenutzeroberflächeDas

Panel erscheint als rechteckiger Kasten in Ihrem Chart (standardmäßig oben links). Es kann minimiert/verkleinert/verschoben werden.