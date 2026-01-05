Gina Panel
- Utilitys
- Oscar Ozog
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
1. Kurzbeschreibung des Gina Panel Codes Funktionalität für den EndbenutzerDas"Gina Panel" ist ein anpassbarer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4), der auf dem Dashboard angezeigt wird. Er bietet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die Ihren Chart überlagert, um den Handel und die Kontoverwaltung zu vereinfachen. Die wichtigsten Funktionen umfassen:
- Kontoüberwachung: Anzeige von Kontostand, Eigenkapital, Gewinn/Verlust, Margin-Levels und Nettopositionen in Echtzeit in einem kompakten Panel.
- Ausführung von Geschäften: Schnellschaltflächen für den Kauf/Verkauf am Markt, das Festlegen von Losgrößen und das Schließen von Positionen (alle, letzte, gewinnbringende, verlustbringende oder schwebende Aufträge).
- Positionsverwaltung: Unterstützt Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Trailing Stop (TS) und Breakeven (BE) für Long-/Short-Trades. Die Werte können in Pips/Punkten, Prozentsätzen oder Geld berechnet werden, mit Optionen für eine auftragsbezogene oder durchschnittliche Anwendung.
- Symbol-Informationen: Zeigt Spread, Swap-Sätze, Tick-Werte, Leverage und andere Symboldetails in einer erweiterbaren Infobox an.
- Anpassungen: Helle/dunkle Themen, Größenanpassung des Panels, Diagrammverschiebungssteuerung und Min/Max-Lot-Modi. Minimierbar für eine kompakte Ansicht.
- Warnungen und Sicherheit: Pop-up-Warnungen für Aktionen (z. B. Auftragsbestätigungen, Warnungen bei Nullsaldo). Verarbeitet Marktschließungen, Verbindungsstatus und Fehlerwiederholungen.
- Effizienz: Zwischenspeicherung von Auftragsdaten zur Reduzierung von Berechnungen, Unterstützung mehrerer Symbole und Integration mit dem MT4 One-Click-Trading.
- Was ist Gina Panel? Ein Trading-Tool, das ein Panel zu Ihrem MT4-Chart hinzufügt. Es hilft Ihnen bei der Überwachung Ihres Kontos, der schnellen Ausführung von Trades, der Verwaltung offener Positionen (z.B. SL/TP setzen) und der Anzeige von Symboldetails. Es handelt sich nicht um einen automatischen Roboter, sondern erfordert Ihre Eingaben für den Handel.
- Hauptvorteile für Einsteiger:
- Vereinfacht die komplexen MT4-Funktionen durch Schaltflächen und Anzeigen.
- Reduziert Fehler durch die Anzeige von Echtzeitberechnungen (z. B. Auswirkungen von Trades auf die Margin).
- Anpassbar, um Ihr Diagramm nicht zu überladen.
- Beschränkungen: Es ist nur für Lern-/Handelszwecke gedacht - testen Sie es zuerst auf einem Demokonto. Keine Unterstützung für illegale Aktivitäten (gemäß den Sicherheitshinweisen im Code).
- System-Anforderungen: MT4-Terminal, stabiles Internet, beliebiger Broker/Symbol.
- Laden Sie den EA herunter: Speichern Sie den mitgelieferten MQL4-Code alsGina Panel.ex4
- In den MT4-Ordnerkopieren:
- Öffnen Sie MT4 > Datei > Datenordner öffnen.
- Navigieren Sie zuMQL4\Experts.
- Fügen Sie die .ex4-Datei hier ein.
- An Chartanhängen:
- Öffnen Sie in MT4 einen Chart (z. B. EURUSD).
- Ziehen Sie "Gina Panel" aus Navigator (Strg+N) > Experts auf den Chart.
- Aktivieren Sie im Popup-Fenster die Option "Live-Handel zulassen", wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Klicken Sie auf OK. Das Panel sollte nun in der oberen linken Ecke erscheinen.
- Fehlersuche:
- Wenn kein Panel erscheint: Prüfen Sie die Registerkarte Journal auf Fehler (z. B. "Experte nicht erlaubt"). Aktivieren Sie den automatischen Handel (Strg+E oder Schaltfläche in der Symbolleiste).
- Starten Sie MT4 neu, wenn die Probleme weiterhin bestehen.
- Testen Sie auf einem Demokonto, um Risiken mit echtem Geld zu vermeiden.
- Obere Leiste (immer sichtbar):
- Symbol zum Verschieben (ziehen, um das Panel neu zu positionieren).
- Schaltfläche "A": Prüft die Verbindung und passt die Größe des Bereichs automatisch an.
- Schaltfläche "Minimieren/Maximieren": Verkleinert den Bereich zu einer kleinen Leiste.