Gina Panel

1. El"Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 4 (MT4). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funcionalidades clave incluyen:
  • Supervisión de la cuenta: Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto.
  • Ejecución de operaciones: Botones rápidos para comprar/vender a precio de mercado, establecer el tamaño de los lotes y cerrar posiciones (todas, últimas, rentables, perdedoras o pendientes).
  • Gestión de posiciones: Admite stop loss (SL), take profit (TP), trailing stop (TS) y breakeven (BE) para operaciones largas/cortas. Los valores pueden calcularse en pips/puntos, porcentajes o dinero, con opciones de aplicación por orden o basada en la media.
  • Información sobre símbolos: Muestra el diferencial, las tasas de swap, los valores de tick, el apalancamiento y otros detalles del símbolo en un cuadro de información ampliable.
  • Personalización: Temas claros/oscuros, cambio de tamaño del panel, control de desplazamiento del gráfico y modos de lote mínimo/máximo. Minimizable para una vista compacta.
  • Alertas y seguridad: Alertas emergentes para acciones (por ejemplo, confirmaciones de órdenes, avisos de saldo cero). Gestiona el cierre de mercados, el estado de la conexión y los reintentos de error.
  • Eficacia: Almacena en caché los datos de las órdenes para reducir los cálculos, soporta múltiples símbolos y se integra con la operativa en un clic de MT4.
Este EA es ideal para los operadores manuales que desean una interfaz simplificada sin automatización compleja. No auto-negocia sino que mejora el control manual.2. Manual de Gina PanelCódigo MQL4 para Usuarios PrincipiantesEstemanual está diseñado para principiantes nuevos en MT4 y EAs. En él se explica cómo instalar, utilizar y solucionar problemas de la "Gina Panel" EA.Introducción
  • ¿Qué es Gina Panel? Una herramienta de trading que añade un panel a su gráfico MT4. Ayuda a supervisar su cuenta, ejecutar operaciones rápidamente, gestionar posiciones abiertas (por ejemplo, establecer SL/TP) y ver los detalles del símbolo. No es un robot automatizado - requiere su entrada para las operaciones.
  • Ventajas clave para principiantes:
    • Simplifica las funciones complejas de MT4 en botones y pantallas.
    • Reduce los errores mostrando los cálculos en tiempo real (por ejemplo, el impacto del margen de las operaciones).
    • Personalizable para evitar el desorden de su gráfico.
  • Limitaciones: Es sólo para fines educativos / de comercio - prueba en una cuenta de demostración en primer lugar. No soporta actividades ilegales (por instrucciones de seguridad en el código).
  • Requisitos del sistema: Terminal MT4, internet estable, cualquier broker/símbolo.
Instalación
  1. Descargue el EA: Guarde el código MQL4 proporcionado comoGina Panel.ex4
  2. Cópielo en la carpetaMT4:
    • Abra MT4 > Archivo > Abrir carpeta de datos.
    • Navegue hastaMQL4\Experts.
    • Pegue el archivo .ex4 aquí.
  3. Adjuntar al gráfico:
    • En MT4, abra un gráfico (por ejemplo, EURUSD).
    • Arrastre "Gina Panel" desde Navigator (Ctrl+N) > Experts al gráfico.
    • En la ventana emergente, active "Permitir operaciones en directo" si se le solicita.
    • Haga clic en Aceptar. El panel debería aparecer en la esquina superior izquierda.
  4. Soluciónde problemas:
    • Si no aparece el panel: Compruebe si hay errores en la pestaña Diario (por ejemplo, "Experto no autorizado"). Active la negociación automática (Ctrl+E o botón de la barra de herramientas).
    • Reinicie MT4 si el problema persiste.
    • Pruebe en una cuenta demo para evitar riesgos con dinero real.
Visión general de la interfazElpanel aparece como una caja rectangular en su gráfico (arriba a la izquierda por defecto). Se puede minimizar/redimensionar/mover.
  • Barra superior (siempre visible):
    • Icono de movimiento (arrastre para reposicionar el panel).
    • Botón "A": Comprueba la conexión y redimensiona automáticamente el panel.
    • Botón Minimizar/Maximizar: Se reduce a una pequeña barra.

