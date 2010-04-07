1. El

"Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 4 (MT4). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funcionalidades clave incluyen

Supervisión de la cuenta : Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto.

Ejecución de operaciones : Botones rápidos para comprar/vender a precio de mercado, establecer el tamaño de los lotes y cerrar posiciones (todas, últimas, rentables, perdedoras o pendientes).

Gestión de posiciones : Admite stop loss (SL), take profit (TP), trailing stop (TS) y breakeven (BE) para operaciones largas/cortas. Los valores pueden calcularse en pips/puntos, porcentajes o dinero, con opciones de aplicación por orden o basada en la media.

Información sobre símbolos : Muestra el diferencial, las tasas de swap, los valores de tick, el apalancamiento y otros detalles del símbolo en un cuadro de información ampliable.

Personalización : Temas claros/oscuros, cambio de tamaño del panel, control de desplazamiento del gráfico y modos de lote mínimo/máximo. Minimizable para una vista compacta.

Alertas y seguridad : Alertas emergentes para acciones (por ejemplo, confirmaciones de órdenes, avisos de saldo cero). Gestiona el cierre de mercados, el estado de la conexión y los reintentos de error.

Eficacia : Almacena en caché los datos de las órdenes para reducir los cálculos, soporta múltiples símbolos y se integra con la operativa en un clic de MT4.

Este EA es ideal para los operadores manuales que desean una interfaz simplificada sin automatización compleja. No auto-negocia sino que mejora el control manual.

2. Manual de Gina Panel Código MQL4 para Usuarios PrincipiantesEste

manual está diseñado para principiantes nuevos en MT4 y EAs. En él se explica cómo instalar, utilizar y solucionar problemas de la "Gina Panel" EA.

Introducción

¿Qué es Gina Panel ? Una herramienta de trading que añade un panel a su gráfico MT4. Ayuda a supervisar su cuenta, ejecutar operaciones rápidamente, gestionar posiciones abiertas (por ejemplo, establecer SL/TP) y ver los detalles del símbolo. No es un robot automatizado - requiere su entrada para las operaciones.

Ventajas clave para principiantes : Simplifica las funciones complejas de MT4 en botones y pantallas. Reduce los errores mostrando los cálculos en tiempo real (por ejemplo, el impacto del margen de las operaciones). Personalizable para evitar el desorden de su gráfico.

: Limitaciones : Es sólo para fines educativos / de comercio - prueba en una cuenta de demostración en primer lugar. No soporta actividades ilegales (por instrucciones de seguridad en el código).

Requisitos del sistema : Terminal MT4, internet estable, cualquier broker/símbolo.

Instalación

Descargue el EA : Guarde el código MQL4 proporcionado como Gina Panel.ex4 Cópielo en la carpeta MT4 : Abra MT4 > Archivo > Abrir carpeta de datos.

Navegue hasta MQL4\Experts .

Pegue el archivo .ex4 aquí. Adjuntar al gráfico : En MT4, abra un gráfico (por ejemplo, EURUSD).

Arrastre "Gina Panel" desde Navigator (Ctrl+N) > Experts al gráfico.

En la ventana emergente, active "Permitir operaciones en directo" si se le solicita.

Haga clic en Aceptar. El panel debería aparecer en la esquina superior izquierda. Solución de problemas : Si no aparece el panel: Compruebe si hay errores en la pestaña Diario (por ejemplo, "Experto no autorizado"). Active la negociación automática (Ctrl+E o botón de la barra de herramientas).

Reinicie MT4 si el problema persiste.

Pruebe en una cuenta demo para evitar riesgos con dinero real.

Visión general de la interfazEl

panel aparece como una caja rectangular en su gráfico (arriba a la izquierda por defecto). Se puede minimizar/redimensionar/mover.