Erreichen Sie Handelspräzision mit dem perfekten Einstiegssignal!

Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Zuversicht zu handeln! Der Perfect Entry Signal-Indikator durchbricht das Marktrauschen und liefert Ihnen klare, wahrscheinliche Einstiegspunkte. Basierend auf einem leistungsstarken, nicht nachlaufenden gleitenden Durchschnitt und gefiltert durch den Goldstandard EMA 200, wurde dieses Tool entwickelt, um Trends frühzeitig zu erkennen und Ihre Handelsrichtung zu bestätigen.

Es ist nicht nur eine Linie auf Ihrem Chart - es ist Ihr persönlicher Handelsvorteil, der Ihnen sofortige, umsetzbare Signale liefert, wenn Sie sie brauchen.

Hauptmerkmale & Vorteile (Warum Sie das brauchen)

Zero-Lag Reaktionsfähigkeit: Der Kern verwendet eine fortschrittliche NonLagMA-Berechnung, die viel schneller reagiert als herkömmliche gleitende Durchschnitte. Sie werden Kursbewegungen früher erkennen und Ihr Gewinnpotenzial maximieren.

Trendbestätigungsleistung: Die Signale werden anhand des EMA 200 gefiltert, um sicherzustellen, dass Sie nur Trades eingehen, die mit dem Haupttrend übereinstimmen. Dadurch werden Fehlsignale drastisch reduziert und Sie bleiben auf der richtigen Seite des Marktes.

Klare visuelle Signale: Vergessen Sie das Starren auf komplexe Linien! Leicht lesbare Kauf- (grün) und Verkaufssignale (rot) erscheinen direkt auf Ihrem Chart und markieren den perfekten Einstiegszeitpunkt.

Verpassen Sie keine Bewegung: Mit dem robusten Multi-Alarm-System (Popup-Warnungen, Push-Benachrichtigungen an Ihr Telefon und E-Mail) können Sie Ihre Lieblingspaare überwachen, ohne an den Bildschirm gefesselt zu sein.

Dynamische Informationstafel: Ein Echtzeit-Textfeld auf dem Chart zeigt Ihnen das aktuelle Signal, den Non-LagMA-Trend und den Gesamttrend des EMA 200 auf einen Blick.

Auch im EA-Format verfügbar. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/158573

Vollständig anpassbare Parameter

Sie haben die volle Kontrolle darüber, wie der Indikator funktioniert. Passen Sie diese Eingaben so an, dass sie perfekt zu Ihrem Handelsstil und den von Ihnen gehandelten Vermögenswerten passen:

Preis: Wählen Sie aus, welche Kursdaten der NonLagMA verwenden soll (z.B. Close, High, Low, Typical Price).

Länge: Legen Sie den Berechnungszeitraum für die NonLagMA fest (je niedriger die Zahl, desto schneller die Reaktion).

Anzeige/Verschiebung: Stellen Sie die horizontale Verschiebung der Indikatorlinie ein.

PctFilter: Wenden Sie einen dynamischen Volatilitätsfilter an, um die Linie zu glätten und Ausschläge zu reduzieren, um zu verhindern, dass kleine Schwankungen falsche Signale erzeugen.

Abweichung: Feinabstimmung der Empfindlichkeit des NonLagMA.

EMA-Filter verwenden: Schalten Sie den leistungsstarken EMA-200-Trendfilter EIN oder AUS.

EMAPeriode: Passen Sie die EMA-Periode an (Standard ist 200).

Warnungsoptionen: Einfaches Aktivieren oder Deaktivieren von Warnungen , Benachrichtigungen (SendApp) und E-Mail-Warnungen mit anpassbarer Verzögerung.

Pfeil-Versatz: Stellen Sie ein, wie weit die Kauf-/Verkaufspfeile von den Kerzen entfernt sind.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Werden Sie jetzt aktiv!

Sind Sie bereit, nicht mehr hinter Trades herzulaufen, sondern zum perfekten Zeitpunkt in den Markt einzusteigen?

Das Perfect Entry Signal ist Ihr unverzichtbarer Partner für präzises und gefiltertes Trading. Überlassen Sie Ihren Erfolg nicht dem Zufall - laden Sie diesen Indikator noch heute herunter und verwandeln Sie Ihre Charts in einen leistungsstarken Signalgenerator!