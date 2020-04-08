Perfect Entry Signal

¡Alcanza la precisión en el trading con la señal de entrada perfecta! 🎯

¡Deje de adivinar y empiece a operar con confianza! El indicador Perfect Entry Signal atraviesa el ruido del mercado, ofreciéndole puntos de entrada claros y de alta probabilidad. Construido sobre una poderosa media móvil no rezagada y filtrada por el estándar de oro EMA 200, esta herramienta está diseñada para detectar tendencias tempranas y confirmar su dirección de trading.

No es sólo una línea en su gráfico, es su ventaja comercial personalizada, que le proporciona señales inmediatas y procesables justo cuando las necesita.

Principales características y ventajas (por qué lo necesita)

  • Capacidad de respuesta Zero-Lag: El núcleo utiliza un cálculo avanzado NonLagMA que reacciona mucho más rápido que las medias móviles estándar. Captará antes los movimientos de los precios, maximizando su potencial de beneficios.

  • Poder de confirmación de la tendencia: Las señales se filtran utilizando la EMA 200, lo que garantiza que sólo realice operaciones alineadas con la tendencia principal. Esto reduce drásticamente las señales falsas y le mantiene en el lado correcto del mercado.

  • Señales visuales claras: Olvídese de mirar líneas complejas. Las flechas de compra (verde) y venta (roja) son fáciles de leer y aparecen directamente en el gráfico, marcando el momento de entrada perfecto.

  • No se pierda ni un movimiento: viene equipado con un robusto sistema de alertas múltiples (alertas emergentes, notificaciones push a su teléfono y correo electrónico) para que pueda supervisar sus pares favoritos sin estar pegado a la pantalla.

  • Panel de información dinámica: Un panel de texto en tiempo real sobre el gráfico le muestra la señal actual, la tendencia NonLagMA y la tendencia general EMA 200 de un vistazo.

  • También disponible en formato EA. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158573

Parámetros totalmente personalizables

Usted tiene el control total sobre el funcionamiento del indicador. Ajuste estas entradas para que se adapten perfectamente a su estilo de negociación y a los activos con los que opera:

  • Precio: Seleccione qué datos de precio debe utilizar el NonLagMA (por ejemplo, Cierre, Máximo, Mínimo, Precio típico).

  • Duración: Establezca el periodo de cálculo para el NonLagMA (cuanto menor sea el número, más rápida será la respuesta).

  • Desplazamiento: Ajuste el desplazamiento horizontal de la línea del indicador.

  • PctFilter: Aplica un filtro dinámico de volatilidad para suavizar la línea y reducir el picado, evitando que pequeñas fluctuaciones generen señales falsas.

  • Desviación: Ajusta la sensibilidad del NonLagMA.

  • Usar filtro EMA: Active o desactive el potente filtro de tendencia EMA 200.

  • EMAPeriod: Personaliza el periodo de la EMA (por defecto es 200).

  • Opciones de Alerta: Active o desactive fácilmente las alertas, las notificaciones (SendApp) y las alertas por correo electrónico con un retardo personalizable.

  • ArrowOffset: Ajuste la distancia entre las flechas de Compra/Venta y las velas.

Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados y un verdadero dominio del mercado, nunca confíe en una sola herramienta. Combine la Señal de Entrada Perfecta con estos potentes indicadores complementarios para mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras:

¡Actúe Ahora!

¿Listo para dejar de perseguir operaciones y empezar a entrar en el mercado en el momento perfecto?

La Señal de Entrada Perfecta es su aliado esencial para una operativa precisa y filtrada. No deje su éxito al azar: descargue este indicador hoy mismo y transforme sus gráficos en un potente generador de señales.


Productos recomendados
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Pivot SR
Wartono
4.67 (3)
Indicadores
Identifica los niveles de precios de pivote, soporte y resistencia del marco temporal seleccionado y, a continuación, traza líneas en el gráfico. CARACTERÍSTICAS: Opción de especificar el Período del marco temporal en el cálculo del PivotSR. Opción de mostrar el PivotSR de la última vela, de cada vela o de la vela actual. Opciones para mostrar etiquetas, grosor de línea y color de línea. Los PivotSR pueden interpretarse como niveles de reversión o reacciones de precios pasadas que pueden utiliza
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de ondas de precios   MT4 --(Patrón ABCD)--     El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:  
FREE
Bollinger Bands Moving Average BBMA MT4
Benny Subarja
Indicadores
Por favor, buena crítica sobre este indicador, y yo tal vez producir más indicadores, Próximamente, EA basado en estos indicadores Linear Weighted Moving Average con HLCC precio aplicado, y las bandas de Bollinger con LWMA como precio aplicado. Interesante flecha de compra y venta basado en este indicador, no Lag indicador como flecha aparecerá 1 vela después de crossed...............
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicadores
Destaca las sesiones de negociación en el gráfico ¡¡¡La versión demo sólo funciona en el gráfico AUDNZD !!! La versión completa del producto está disponible en: (*** por añadir ***) El Indicador de Sesiones de Negociación muestra los inicios y finales de cuatro sesiones de negociación: Pacífico, Asiático, Europeo y Americano. la posibilidad de personalizar el inicio/fin de las sesiones; la posibilidad de mostrar sólo las sesiones seleccionadas; funciona en los marcos temporales M1-H2; Se pue
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Mechas ArribaAbajo Objetivo GJ Wicks UpDown Target GJ se especializa en pares de divisas GJ . Movimiento agitado hacia arriba y hacia abajo en el rango de apertura todos los días. Se recomienda operar con rupturas en las sesiones de Londres y Nueva York. Guía Idea de estrategia de entrada: Paso 1 - Formación de la ruptura (¡Atención! Opere en las sesiones de Londres y Nueva York) Paso 2 - Inicio de la ruptura (Actúe según su plan de trading) Paso 3 - Cierre parcial de la orden y establecimi
FREE
Magic Supply Demand MT4
Reni
5 (1)
Indicadores
Magic Supply Demand Indicator funciona en todos los productos y plazos. Es una nueva fórmula, y las características muy nuevas son dos funciones de la fuerza de la zona ajustable por la entrada del usuario! Esto es una gran ventaja en el comercio. Cuando aprenda a utilizar las funciones propias, como la fuerza de la zona con un factor X mínimo de desplazamiento del precio, podrá saber si la zona es fuerte o no. Las zonas de oferta y demanda se utilizan como un disparador de alerta . Puede utili
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
Indicadores
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/157662 ASISTENTE MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), DROP BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / DEBAJILLO, BASE OCULTA Presentamos el indicador "Oferta-Demanda MT4": su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mundo de los mercados financieros con precisión y confianza. Este innovador in
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
Bar Size MT4
Mikhail Tcvetkov
5 (3)
Indicadores
El indicador técnico, en tiempo real, busca velas que su Tamaño excede el especificado en la configuración y da señales. Como regla general, tales velas anormalmente grandes aparecen al comienzo de impulsos fuertes o al final del movimiento direccional del precio. Al comienzo del impulso, la señal puede servir como base para encontrar el punto de entrada, al final del movimiento, es un signo de clímax y puede hablar sobre el final cercano de la tendencia. El Tamaño de referencia para filtrar vel
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indicadores
¿Estás listo para convertirte en el Sherlock Holmes del trading forex? ️‍️ ¡Presentamos la herramienta definitiva para el trading: el indicador Lisek Levels and Channels ! Olvídate de hacer malabares con múltiples indicadores como en un número de circo. Hemos empaquetado todo lo que necesitas en un espectáculo impresionante: ¿Niveles de precio? ¡Listo! ¿Canales de precio? ¡Puedes apostarlo! ¿VWAP de precio? ¡Oh sí! ¿Volumen On Balance? ¡Está todo aquí! ¿Y la guinda del pastel? ¡Ala
FREE
High Trend Lite
Evgeniy Scherbina
1 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Indicadores
Busque rápidamente medias móviles (MA) coincidentes en cualquier punto del gráfico en el que haga clic. Al mostrar instantáneamente las MAs que pasan por cualquier punto seleccionado, es excelente para identificar picos de tendencia y apoyar mejores decisiones de trading. Características: Funcionamiento sencillo: Haga clic en cualquier punto donde desee encontrar la MA. Resultados instantáneos: Muestra las MAs coincidentes si las encuentra. Función de reposo: Oculta los botones cuando no están e
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Indicadores
ÍNDICE EUR El proyecto del índice de divisas es UNA parte de un estudio exhaustivo de Forex. Mucha gente desconoce la base teórica que impulsa a los tipos de cambio a moverse en el mercado. Con este conjunto de herramientas podrá tener una visión más completa de todo el mercado analizando no sólo la única divisa de un intercambio, ¡sino todos los tipos de cambio que componen esa divisa mirando una única ventana! El indicador representa fielmente el índice real de una única divisa presente en u
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicadores
Este indicador muestra los puntos pivote en el gráfico, incluidos los valores históricos, y admite muchos modos de cálculo para los puntos pivote y los niveles S/R. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Traza niveles históricos para backtesting Permite seleccionar el marco temporal de referencia Implementa diferentes modos de cálculo de Puntos Pivote Implementa diferentes modos de cálculo de SR Colores y tamaños personalizables Modos
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Pivot Points Daily MT4
Davide Zunino
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra puntos pivotantes diarios. Es posible especificar el número de días a mostrar. Para forex no considera los datos de la sesión del domingo. Es posible modificar el color, el estilo y la anchura de cada nivel. es mejor utilizar este indicador con un marco de tiempo no superior a Н1. 4 Niveles de soporte y resistencia con también Niveles Intermedios que es posible ocultar.
FREE
FFx Volumes
Eric Venturi-Bloxs
3.5 (2)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
FFx Stochastic
Eric Venturi-Bloxs
4.6 (5)
Indicadores
El objetivo de esta nueva versión del indicador estándar MT4 que entra en la entrega de la plataforma consiste en mostrar en la subventana varios períodos de tiempo del mismo indicador. Véase la imagen que se muestra más abajo. Sin embargo, su visualización no es como de un simple indicador MTF. Es la visualización real del indicador en su período de tiempo. A continuación, puede ver los ajustes disponibles en el indicador FFx: Selección del período de tiempo para la visualización (de M1 a MN) D
FREE
FFx Standard Deviation
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador. Vea el ejemplo que se muestra en la imagen de abajo. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su marco de tiempo. Aquí están las opciones disponibles en el indicador FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir el ancho (número de barra
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario