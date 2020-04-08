Perfect Entry Signal
- Indicadores
- Andri Maulana
- Versión: 1.0
¡Alcanza la precisión en el trading con la señal de entrada perfecta! 🎯
¡Deje de adivinar y empiece a operar con confianza! El indicador Perfect Entry Signal atraviesa el ruido del mercado, ofreciéndole puntos de entrada claros y de alta probabilidad. Construido sobre una poderosa media móvil no rezagada y filtrada por el estándar de oro EMA 200, esta herramienta está diseñada para detectar tendencias tempranas y confirmar su dirección de trading.
No es sólo una línea en su gráfico, es su ventaja comercial personalizada, que le proporciona señales inmediatas y procesables justo cuando las necesita.
Principales características y ventajas (por qué lo necesita)
-
Capacidad de respuesta Zero-Lag: El núcleo utiliza un cálculo avanzado NonLagMA que reacciona mucho más rápido que las medias móviles estándar. Captará antes los movimientos de los precios, maximizando su potencial de beneficios.
-
Poder de confirmación de la tendencia: Las señales se filtran utilizando la EMA 200, lo que garantiza que sólo realice operaciones alineadas con la tendencia principal. Esto reduce drásticamente las señales falsas y le mantiene en el lado correcto del mercado.
-
Señales visuales claras: Olvídese de mirar líneas complejas. Las flechas de compra (verde) y venta (roja) son fáciles de leer y aparecen directamente en el gráfico, marcando el momento de entrada perfecto.
-
No se pierda ni un movimiento: viene equipado con un robusto sistema de alertas múltiples (alertas emergentes, notificaciones push a su teléfono y correo electrónico) para que pueda supervisar sus pares favoritos sin estar pegado a la pantalla.
-
Panel de información dinámica: Un panel de texto en tiempo real sobre el gráfico le muestra la señal actual, la tendencia NonLagMA y la tendencia general EMA 200 de un vistazo.
-
También disponible en formato EA. Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158573
Parámetros totalmente personalizables
Usted tiene el control total sobre el funcionamiento del indicador. Ajuste estas entradas para que se adapten perfectamente a su estilo de negociación y a los activos con los que opera:
-
Precio: Seleccione qué datos de precio debe utilizar el NonLagMA (por ejemplo, Cierre, Máximo, Mínimo, Precio típico).
-
Duración: Establezca el periodo de cálculo para el NonLagMA (cuanto menor sea el número, más rápida será la respuesta).
-
Desplazamiento: Ajuste el desplazamiento horizontal de la línea del indicador.
-
PctFilter: Aplica un filtro dinámico de volatilidad para suavizar la línea y reducir el picado, evitando que pequeñas fluctuaciones generen señales falsas.
-
Desviación: Ajusta la sensibilidad del NonLagMA.
-
Usar filtro EMA: Active o desactive el potente filtro de tendencia EMA 200.
-
EMAPeriod: Personaliza el periodo de la EMA (por defecto es 200).
-
Opciones de Alerta: Active o desactive fácilmente las alertas, las notificaciones (SendApp) y las alertas por correo electrónico con un retardo personalizable.
-
ArrowOffset: Ajuste la distancia entre las flechas de Compra/Venta y las velas.
Potencie su toma de decisiones
Para obtener los máximos resultados y un verdadero dominio del mercado, nunca confíe en una sola herramienta. Combine la Señal de Entrada Perfecta con estos potentes indicadores complementarios para mejorar su análisis y tomar decisiones más seguras:
-
Fibonacci Auto Trend Detection: Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/146143
-
Último Máximo y Último Mínimo: Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133711
-
Multi Timeframe Soporte Resistencia: Descargue aquí https://www.mql5.com/en/market/product/133662
-
Scalp Master Pro: Descargue Aquí https://www.mql5.com/en/market/product/134211
¡Actúe Ahora!
¿Listo para dejar de perseguir operaciones y empezar a entrar en el mercado en el momento perfecto?
La Señal de Entrada Perfecta es su aliado esencial para una operativa precisa y filtrada. No deje su éxito al azar: descargue este indicador hoy mismo y transforme sus gráficos en un potente generador de señales.