Precision Breakout

🚀 Präzisionsausbruch: Meistern Sie die Wendepunkte des Marktes!

Haben Sie es satt, falschen Ausbrüchen hinterherzulaufen? Precision Breakout ist der Pivot-Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit maximaler Klarheit zu erkennen. Es handelt sich dabei nicht um ein weiteres Unterstützungs- und Widerstandsinstrument, sondern um ein dynamisches System, das sich ständig an die Marktbewegungen anpasst und Ihnen genau die Niveaus liefert, die Sie benötigen, um Ihren Einstieg perfekt zu timen.

Wichtige Funktionen und Vorteile, die Ihnen einen Vorteil verschaffen

🎯 Punktgenaue Ausbruchssignale

Der Indikator zeichnet automatisch dynamische obere und untere Pivot-Kanäle, die klare, sichtbare Ziele darstellen. Er generiert nur dann sofortige KAUF- (Pfeil nach oben) oder VERKAUFSsignale (Pfeil nach unten), wenn der Preis diese Kanäle entscheidend durchbricht, wodurch Rätselraten und falsche Signale drastisch reduziert werden.

Integrierte Trendbestätigung

Wir haben einen optionalen, aber leistungsstarken EMA 200-Filter integriert. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Ausbruchssignale auf den vorherrschenden langfristigen Trend abgestimmt sind.

  • Kaufsignale werden nur generiert, wenn der Kurs über dem EMA 200 liegt (Aufwärtstrend).

  • Verkaufssignale werden nur generiert, wenn der Kurs unter dem EMA 200 liegt (Abwärtstrend).

    Dieser Trend-Filter-Mechanismus stellt sicher, dass Sie nur die Ausbrüche mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit handeln.

⏱️ Zero Repaint, Zuverlässige Alarme

Handeln Sie mit der Gewissheit, dass die Signale auf bestätigten Bar-Schlusskursen beruhen und sich nie wiederholen. Wenn ein hochwertiger Ausbruch stattfindet, erfahren Sie es als Erster! Das integrierte Alarmsystem sendet Benachrichtigungen direkt an Ihr MT4-Terminal, Ihr Telefon (App) oder Ihre E-Mail, so dass Sie nie eine wichtige Marktbewegung verpassen.

🧘 Totale Flexibilität

Passen Sie die Empfindlichkeit der Pivot-Kanäle an jeden Handelsstil, Vermögenswert oder Zeitrahmen an. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind, Precision Breakout passt sich Ihren Bedürfnissen an. Zur weiteren Verfeinerung können Sie sogar wählen, ob die Pivots auf der Grundlage des High/Low des Balkens oder des Kerzenkörpers berechnet werden sollen.

⚙️ Indikator-Parameter (Eingaben)

Passen Sie Ihr Handelserlebnis mit diesen leistungsstarken Einstellungen an:

  • BarsBack: Steuert, wie viele historische Balken der Indikator verarbeitet. Verwenden Sie eine höhere Zahl für mehr Daten, aber achten Sie auf die Verarbeitungszeit.

  • lowSensitivity / highSensitivity: Passt den Rückblickzeitraum für die Bestimmung des unteren und oberen Pivot-Levels an, so dass Sie die Reaktionsfähigkeit des Indikators auf Marktstörungen fein abstimmen können.

  • PivotLänge: Legt den Zeitraum fest, der bei der zugrunde liegenden Durchschnittsberechnung für die Pivot-Linien verwendet wird.

  • UseBody: Setzen Sie diese Option auf TRUE, um die Pivots auf der Grundlage des Kerzenkörpers (Open/Close) anstelle des gesamten Bereichs (High/Low) zu berechnen.

  • EMAFilter verwenden: Setzen Sie diese Option auf TRUE, um den leistungsstarken EMA-200-Trendbestätigungsfilter für qualitativ hochwertigere Signale zu aktivieren.

  • EMAPeriode: Die Anzahl der Balken, die zur Berechnung des Exponential Moving Average verwendet werden (Standardwert ist 200).

  • EMAAngewandterPreis: Gibt den Preistyp (Close, Open, High, Low, etc.) an, den die EMA-Berechnung verwendet.

  • EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Schalten Sie die verschiedenen Benachrichtigungsmethoden ein, um sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig Signale erhalten, egal wo Sie sich befinden.

  • AlertDelaySeconds: Legt eine Mindestverzögerung zwischen den Alarmen fest, um Benachrichtigungsspam zu vermeiden.

  • PfeilAbstand: Steuert den Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Höchst- oder Tiefststand der Kerze.

  • Verschiebung: Verschiebt die Indikatorausgabe auf dem Chart um eine bestimmte Anzahl von Balken.

📈 Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Precision Breakout ist zwar schon für sich allein ein wirkungsvolles Werkzeug, aber seine Leistung vervielfacht sich, wenn es mit anderen spezialisierten Analysemethoden kombiniert wird. Nutzen Sie ein umfassendes Arsenal für maximale Ergebnisse:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Warten Sie nicht - übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, mit Zuversicht zu handeln. Precision Breakout liefert Ihnen die Klarheit und Bestätigung, die Sie brauchen, um intelligentere Trades durchzuführen und von bedeutenden Marktbewegungen zu profitieren.

Klicken Sie jetzt auf den Download-Button und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ausbrüche sehen! Ihr Vorsprung auf dem Markt beginnt hier. Auch im EA-Format erhältlich, hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/158465


