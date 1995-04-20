Precision Breakout

🚀 Precision Breakout: ¡Domina los puntos de inflexión del mercado!

¿Cansado de perseguir falsas rupturas? Precision Break out es el indicador de pivote de nueva generación diseñado para detectar oportunidades de trading de alta probabilidad con la máxima claridad. No se trata simplemente de otra herramienta de soporte y resistencia, sino de un sistema dinámico que se adapta constantemente a la acción del mercado, proporcionándole los niveles exactos que necesita para programar perfectamente su entrada.

Características y ventajas clave que le dan ventaja

🎯 S eñales de ruptura precisas

El indicador dibuja automáticamente canales dinámicos de pivote superior e inferior, proporcionando objetivos claros y visibles. Genera señales instantáneas de COMPRA (flecha hacia arriba) o VENTA (flecha hacia abajo) sólo cuando el precio rompe decisivamente estos canales, reduciendo drásticamente las conjeturas y las señales falsas.

Confirmación de tendencia integrada

Hemos incluido un opcional pero potente Filtro EMA 200. Esta función garantiza que sus señales de ruptura estén alineadas con la tendencia predominante a largo plazo.

  • Las señales de compra sólo se generan cuando el precio está por encima de la EMA 200 (tendencia alcista).

  • Lasseñales deventa sólo se generan cuando el precio está por debajo de la EMA 200 (tendencia bajista).

    Este mecanismo de filtrado de tendencias le garantiza que sólo negociará las rupturas con mayor probabilidad de éxito.

⏱️ Cero repintado, alertas fiables

Opere con confianza sabiendo que las señales están basadas en precios de cierre de barra confirmados y nunca repintados. Cuando se produzca una ruptura de alta calidad, ¡usted será el primero en saberlo! El sistema de alertas incorporado envía notificaciones directamente a su terminal MT4, teléfono (App), o correo electrónico, para que nunca se pierda un movimiento crítico del mercado.

🧘 F lexibilidad Total

Personalice la sensibilidad de los canales de pivote para adaptarse a cualquier estilo de negociación, activo o marco temporal. Tanto si es un day trader como un swing trader, Precision Breakout se adapta a sus necesidades. Incluso puede elegir calcular los pivotes basándose en el Máximo/Mínimo de la barra o en el Cuerpo de la Vela para un mayor refinamiento.

⚙️ Parámetros del Indicador (Entradas)

Personalice su experiencia de trading con estos potentes ajustes:

  • BarsBack: Controla cuántas barras históricas procesa el indicador. Utilice un número mayor para obtener más datos, pero tenga en cuenta el tiempo de procesamiento.

  • lowSensitivity / highSensitivity: Ajusta el periodo de retrospectiva para determinar los niveles inferior y superior del pivote, lo que le permite ajustar con precisión la capacidad de respuesta del indicador al ruido del mercado.

  • pivotLength: Define el periodo utilizado en el cálculo de la media subyacente para las líneas pivote.

  • UseBody: Establézcalo en TRUE para calcular los pivotes basándose en el cuerpo de la vela (Apertura/Cierre) en lugar de su rango completo (Alto/Bajo).

  • UsarEMAFiltro: Establecer en TRUE para activar el potente filtro de confirmación de tendencia EMA 200 para obtener señales de mayor calidad.

  • EMAPeriod: El número de barras utilizadas para calcular la Media Móvil Exponencial (por defecto es 200).

  • EMAAppliedPrice: Especifica el tipo de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) que utiliza el cálculo de la EMA.

  • EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Alterna entre los distintos métodos de notificación para garantizar que recibe las señales a tiempo esté donde esté.

  • AlertDelaySeconds: Establece un retardo mínimo entre las alertas para evitar el spam de notificaciones.

  • ArrowOffset: Controla la distancia de las flechas de compra/venta desde el máximo o mínimo de la vela.

  • Desplazamiento: Desplaza la salida del indicador en el gráfico un número especificado de barras.

📈 Potencie su toma de decisiones

Aunque Precision Breakout es una potente herramienta por sí sola, su potencia se multiplica cuando se combina con otros métodos de análisis especializados. Utilice un arsenal completo para obtener los máximos resultados:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

No espere más - ¡Tome el control de sus operaciones hoy mismo!

Deje de adivinar y empiece a operar con confianza. Precision Breakout le ofrece la claridad y la confirmación que necesita para ejecutar operaciones más inteligentes y aprovechar los movimientos significativos del mercado.

Haga clic en el botón de descarga ahora y transforme su forma de ver las rupturas. Su ventaja en el mercado empieza aquí. También disponible en formato EA, descárguelo aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158465


Productos recomendados
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Indicadores
MQLTA Support Resistance Lines es un indicador que calcula los niveles históricos de Soporte y Resistencia y los muestra como Líneas en el gráfico. También le avisará si el precio está en una zona segura o peligrosa para operar y le mostrará la distancia hasta el siguiente nivel. El indicador es ideal para ser utilizado en otros Expert Advisor a través de la función iCustom. Esta DEMO sólo funciona con AUDNZD, el producto completo se puede encontrar en https://www.mql5.com/en/market/product/2632
FREE
Pullback Power
Andri Maulana
Indicadores
El poder del retroceso: ¡Atrapa la tendencia, maximiza tus beneficios! ¿Cansado de perseguir operaciones y quedar atrapado en el ruido del mercado? El indicador Pullback Power es su herramienta esencial para encontrar entradas de alta probabilidad en un mercado en tendencia. No se trata de adivinar; se trata de operar con confianza, sabiendo que tiene un sistema diseñado para confirmar la continuación de la tendencia genuina después de un breve retroceso . Este indicador inteligente combina la
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
MQLTA Support Resistance Lines
MQL4 Trading Automation
4.27 (11)
Indicadores
MQLTA Support Resistance Lines es un indicador que calcula los niveles históricos de Soporte y Resistencia y los muestra como Líneas en el gráfico. También le avisará si el precio está en una zona segura o peligrosa para operar y le mostrará la distancia hasta el siguiente nivel. El indicador es ideal para ser utilizado en otros Expert Advisor a través de la función iCustom. Este indicador se puede probar EN VIVO en AUDNZD con la siguiente DEMO https://www.mql5.com/en/market/product/26572 ¿Cómo
FREE
Current Candle Close above TL Alert
Chen Yau Weng
Indicadores
Este es un simple indicador que muestra una alerta cuando la vela actual cierra por encima de la línea de tendencia. Las velas anteriores no afectan a la alerta. El indicador está ligado a la Línea de Tendencia por lo que si la Línea de Tendencia es borrada accidentalmente, la Alerta no funcionará. El indicador dibujará otra Línea de Tendencia si la Línea de Tendencia actual es borrada. Eliminar el indicador eliminará la Línea de Tendencia. Hay 4 tipos de Alerta para configurar: Alerta Emergente
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indicadores
Super tendencia es uno de los mejores indicadores de tendencia en metatrader 4 (MT4). Triple indicador SuperTrend es un indicador que consta de tres indicador de tendencia súper que puede ser aranged. Este indicador es construido por el lenguaje mql4 y no proporcionado por la plataforma MT4. Muy recomendable el uso de EMA SuperTrend Estrategia Indicador si desea obtener un mejor resultado en aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Este indicador es fácil de usar, el poder completo
FREE
Multi Pivot Point
Meysam Ghasemi
Indicadores
puntos de pivote utilizando por muchos comerciantes y los niveles de pivote la mayoría de las veces son muy helpfull . este indicador es una costumbre con parámetros internos. puede mostrar dos veces pivote (semanal y diario). usted puede elegir los periodos totales para cada vez que se muestran los pivotes.( 1 semana , 2 semanas ,...1day , 2day ,...) cuando se usan pivotes semanales y diarios, puede mostrar muchas zonas de soporte y resistencia. si tiene propuesta comentario demasiado me para a
FREE
Time Box Indicator MT4
Young Ho Seo
4.71 (7)
Indicadores
Introducción al indicador de caja de tiempo Time Box Indicator es un indicador imprescindible para cualquier operador. Mostrará un cuadro diario, semanal y mensual de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, puede extender cualquier nivel de precios importantes en su gráfico de forma automática. Puede utilizarlos como niveles de soporte y resistencia significativos. Es una herramienta muy simple pero efectiva para sus operaciones. Configuración gráfica Usar Gráfico Blanco Estilo de línea para e
FREE
Pro Support Resistance
Suvashish Halder
4.86 (7)
Indicadores
Este es el mejor Indicador de Soporte y Resistencia del mercado, y muestra tanto los Soportes y Resistencias confirmados como los Retests. Soporte y Resistencia: El soporte marca donde la demanda de compra detiene la caída de los precios, actuando como una red de seguridad. La resistencia tapa las subidas de precios, impulsadas por la presión vendedora. Los operadores aprovechan estos niveles para predecir retrocesos, planificar entradas y salidas, y gestionar riesgos, convirtiéndolos en guías f
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicadores
.....................................hi....................... ................para mostrar máximos y mínimos y soportes y resistencias .....................tenemos muchas maneras............................... puede ser útil para encontrar tendencias, máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos, mínimos más bajos .......................hoy escribo sobre ellos.......................... ........................puedes introducir el número del último soporte y resistencia .............
FREE
Strong Retracement Points
Farhad Kia
4.67 (3)
Indicadores
SRP (Strong Retracement/Reversal Points) es un poderoso y único indicador de soporte y resistencia. Muestra los niveles importantes más cercanos en los que esperamos el retroceso/reversión del precio. Si todos los niveles se rompen por un lado, recalcula y dibuja nuevos niveles de soporte y resistencia, por lo que los niveles pueden ser válidos durante varios días dependiendo del mercado. Características principales Puede utilizarlo en todos los plazos inferiores al diario. Muestra los niveles
FREE
Pivot Point daily
Meysam Ghasemi
Indicadores
.................................si necesitas niveles de punto pivote............................... ............................este es un creador de niveles de puntos pivote diarios........................... ...es para pivotes diarios y muestra niveles en periodos H4 , H1 , M30 , M15 ,M 5... .................................también muestra los niveles de 3 últimos días.............................. ................puede utilizarlo con otros indicadores y ver los niveles importantes...........
FREE
Squeeze Indicator
Federico Quintieri
Indicadores
El único indicador que identifica un Squeeze de Volatilidad. Un Squeeze es una compresión de la volatilidad en el mercado. Si esta compresión de la volatilidad alcanza un determinado porcentaje significa que el mercado podría explotar en instantes. Recomiendo encarecidamente utilizar el indicador junto con el calendario económico. Si hay noticias importantes y el indicador muestra un HISTOGRAMA AZUL en la bolsa en cuestión, señal de una potente compresión de la volatilidad. Entonces prepáre
FREE
Pivot SR
Wartono
4.67 (3)
Indicadores
Identifica los niveles de precios de pivote, soporte y resistencia del marco temporal seleccionado y, a continuación, traza líneas en el gráfico. CARACTERÍSTICAS: Opción de especificar el Período del marco temporal en el cálculo del PivotSR. Opción de mostrar el PivotSR de la última vela, de cada vela o de la vela actual. Opciones para mostrar etiquetas, grosor de línea y color de línea. Los PivotSR pueden interpretarse como niveles de reversión o reacciones de precios pasadas que pueden utiliza
FREE
Selective PinBar mt4
Daniel Opoku
Indicadores
La barra pin selectiva está diseñada para identificar retrocesos. Para utilizar la barra de espigas selectiva con eficacia, los operadores suelen buscar un fuerte rechazo: La cola de la barra debe extenderse significativamente más allá de la acción del precio circundante. Indica que hubo un fuerte rechazo de precios más altos o más bajos durante el período de negociación. Un rechazo fuerte sugiere que el sentimiento del mercado puede estar cambiando.
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT4
Young Ho Seo
4.33 (9)
Indicadores
Peak Trough Analysis es una gran herramienta para detectar picos y valles en su gráfico. La herramienta Peak Trough Analysis puede utilizar tres algoritmos diferentes de detección de picos y valles. Los tres algoritmos incluyen el Indicador de Fractales original de Bill Williams, el Indicador de Fractales Modificado y el Indicador ZigZag. Puede utilizar esta herramienta de análisis de picos y valles para detectar el patrón de precios formado por el proceso de ondas fractales de equilibrio. Para
FREE
BEP and Average Level
Stefanus Wardoyo
5 (1)
Indicadores
He creado este indicador gratuito para ayudarle a trazar su COMPRA / VENTA Promedio y el nivel de BEP en su gráfico. Sólo tienes que arrastrar a su gráfico, y se puede ver el nivel y planificar mejor a su comercio. Es útil si usted tiene una posición promedio o incluso la posición de cobertura, por lo que puede planificar su comercio mejor y no hay necesidad de calcular manualmente de nuevo. Usalo gratis, y por favor deja un comentario si crees que es útil.
FREE
Professional Pivot Points
Simon Busley
3.88 (8)
Indicadores
Esta herramienta le da la oportunidad de mostrar los niveles de soporte y resistencia de los puntos pivote, así como los niveles de apertura diaria, cierre semanal y cierre mensual en su gráfico con altos niveles de personalización. Los puntos pivote son importantes niveles horizontales de soporte y resistencia que se calculan utilizando el precio máximo, mínimo y de cierre del periodo anterior (por ejemplo D1). Con este indicador, puede elegir entre plazos horarios y mensuales para basar el c
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indicadores
SR es un indicador de soporte y resistencia , muestra los principales máximos y mínimos de diferentes colores. El color de un nivel cambia si el último máximo o mínimo lo tocan. Después del cierre de una barra por encima o por debajo del nivel, lo borrará. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Este indicador no es perfecto y debe ser usado con otros análisis de mercado y confirmaciones.
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales basadas en el oscilador RSI del terminal en el gráfico. Es posible filtrar señales repetidas. En este caso, el oscilador se utiliza para buscar una señal inversa. Se recomienda como punto de entrada en estrategias de swing y trading desde niveles. Está disponible un panel de control multidivisa. Con él, puede cambiar fácilmente entre gráficos. En las discusiones de productos, puede sugerir un algoritmo en el que puede incrustar un panel de control. Parámetros de
FREE
ARKA Logical Trader vL MT4
Aren Davidian
5 (3)
Indicadores
Este indicador se basa en la estrategia ACD del Sr. Mark Fisher, basada en el libro "The Logical Trader". - Líneas OR - Líneas A - Líneas C - Rango pivote diario - Rango pivote N días - Sesión de negociación personalizable - Dibujo de O con el tiempo deseado Dibujo de los niveles A y C en función del ATR diario o de un número constante - Posibilidad de mostrar los pivotes diarios y del último día en zona de color - Visualización del estado de los PMA diarios (capa 4) en la esquina del gráfico
FREE
MP Demark Pivot Levels
Pierre Ksachikian
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Demark's Pivots. Cálculos: PP = X / 4 R1 = X / 2 - LOWprev S1 = X / 2 - HIGHprev Usos: Cuando el precio del par de divisas puede cambiar la dirección del movimiento. Posibles restricciones de soporte y resistencia que crean mesetas para los precios del par de divisas. Identificación de tendencias comparando los precios actuales según el punto pivote del día actual y también los puntos pivote del día anterior
FREE
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Indicadores
El indicador dibuja líneas de números redondos por distancia de pips. 1. Puede activar / desactivar el indicador para mostrar / ocultar las líneas. 2. Puede establecer la distancia de pips entre las líneas. 3. Puede editar el número de líneas. 4. Puede editar las propiedades de las líneas por entradas (estilo (DASH, DOT, SOLID, ...) , anchura (1 para DASH, DOT, 2 no es para DASH, DOT, sólo SOLID), color). Cuando se elimina el indicador del gráfico, se eliminan las líneas.
FREE
Forex Time Ext MT4
Yuriy Ponyatov
Indicadores
Una versión ampliada del indicador para visualizar los rangos temporales de las principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Americana. La principal ventaja de este indicador es la construcción automática de un perfil de precios para una sesión de negociación. El indicador tiene la funcionalidad de establecer la hora de inicio y fin de cada sesión de negociación, así como determinar automáticamente la zona horaria del servidor de negociación. Los indicadores incluyen la capacidad de trab
FREE
Grapic ByArrowTrend Pro
Truong Cong Truc
1 (1)
Indicadores
Indicador compatible sólo con: Entry Point to Trend Pro Soporte del indicador de enlace : https://www.mql5.com/en/market/product/70867 Soporta todos los pares de divisas declarados en la definición. Ayuda a los inversores no necesitan abrir muchos gráficos. Tenga en cuenta el DEAL: múltiples marcos de tiempo de confluencia M15, H1, H4. Punto de entrada a Trend Pro El indicador ayuda a los inversores a identificar el punto de inversión más temprano y perfecto. Fácil de tomar la decisión de op
FREE
AC Pivot Panel MT4
Atefe Shoopani
Indicadores
AC Pivot Panel - Su herramienta definitiva para operar con pivotes El Panel Pivote AC es un indicador de puntos pivote potente pero fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia con facilidad. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador simplifica las operaciones con pivotes y mejora su proceso de toma de decisiones. Características principales : Panel de selección interactivo : Ajuste fácilmente la confi
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
SFT Fibo Smart Pivot
Artem Kuzmin
Indicadores
El indicador SFT Fibo Smart Pivot es una potente herramienta de negociación basada en la proporción áurea de Fibonacci, diseñada para identificar niveles clave de soporte y resistencia en el mercado de divisas. Este indicador tiene la capacidad de señalar niveles de precios significativos que pueden servir como puntos de entrada y salida para las operaciones. Permite a los operadores analizar el mercado con mayor eficacia y tomar decisiones con conocimiento de causa. El indicador utiliza la prop
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indicadores
El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indicadores
Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indicadores
Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indicadores
Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indicadores
Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indicadores
¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indicadores
Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indicadores
Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indicadores
El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indicadores
Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indicadores
Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indicadores
Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indicadores
Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indicadores
Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indicadores
¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indicadores
Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indicadores
El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indicadores
Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilidades
Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indicadores
Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
Last High and Low
Andri Maulana
Indicadores
Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilidades
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario