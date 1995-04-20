Precision Breakout

¿Cansado de perseguir falsas rupturas? Precision Break out es el indicador de pivote de nueva generación diseñado para detectar oportunidades de trading de alta probabilidad con la máxima claridad. No se trata simplemente de otra herramienta de soporte y resistencia, sino de un sistema dinámico que se adapta constantemente a la acción del mercado, proporcionándole los niveles exactos que necesita para programar perfectamente su entrada.

Características y ventajas clave que le dan ventaja

🎯 S eñales de ruptura precisas

El indicador dibuja automáticamente canales dinámicos de pivote superior e inferior, proporcionando objetivos claros y visibles. Genera señales instantáneas de COMPRA (flecha hacia arriba) o VENTA (flecha hacia abajo) sólo cuando el precio rompe decisivamente estos canales, reduciendo drásticamente las conjeturas y las señales falsas.

Confirmación de tendencia integrada

Hemos incluido un opcional pero potente Filtro EMA 200. Esta función garantiza que sus señales de ruptura estén alineadas con la tendencia predominante a largo plazo.

Las señales de compra sólo se generan cuando el precio está por encima de la EMA 200 (tendencia alcista).

Lasseñales deventa sólo se generan cuando el precio está por debajo de la EMA 200 (tendencia bajista). Este mecanismo de filtrado de tendencias le garantiza que sólo negociará las rupturas con mayor probabilidad de éxito.

⏱️ Cero repintado, alertas fiables

Opere con confianza sabiendo que las señales están basadas en precios de cierre de barra confirmados y nunca repintados. Cuando se produzca una ruptura de alta calidad, ¡usted será el primero en saberlo! El sistema de alertas incorporado envía notificaciones directamente a su terminal MT4, teléfono (App), o correo electrónico, para que nunca se pierda un movimiento crítico del mercado.

🧘 F lexibilidad Total

Personalice la sensibilidad de los canales de pivote para adaptarse a cualquier estilo de negociación, activo o marco temporal. Tanto si es un day trader como un swing trader, Precision Breakout se adapta a sus necesidades. Incluso puede elegir calcular los pivotes basándose en el Máximo/Mínimo de la barra o en el Cuerpo de la Vela para un mayor refinamiento.

⚙️ Parámetros del Indicador (Entradas)

Personalice su experiencia de trading con estos potentes ajustes:

BarsBack: Controla cuántas barras históricas procesa el indicador. Utilice un número mayor para obtener más datos, pero tenga en cuenta el tiempo de procesamiento.

lowSensitivity / highSensitivity: Ajusta el periodo de retrospectiva para determinar los niveles inferior y superior del pivote, lo que le permite ajustar con precisión la capacidad de respuesta del indicador al ruido del mercado.

pivotLength: Define el periodo utilizado en el cálculo de la media subyacente para las líneas pivote.

UseBody: Establézcalo en TRUE para calcular los pivotes basándose en el cuerpo de la vela (Apertura/Cierre) en lugar de su rango completo (Alto/Bajo).

UsarEMAFiltro: Establecer en TRUE para activar el potente filtro de confirmación de tendencia EMA 200 para obtener señales de mayor calidad.

EMAPeriod: El número de barras utilizadas para calcular la Media Móvil Exponencial (por defecto es 200).

EMAAppliedPrice: Especifica el tipo de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.) que utiliza el cálculo de la EMA.

EnableNotify / SendAlert / SendApp / SendEmail: Alterna entre los distintos métodos de notificación para garantizar que recibe las señales a tiempo esté donde esté.

AlertDelaySeconds: Establece un retardo mínimo entre las alertas para evitar el spam de notificaciones.

ArrowOffset: Controla la distancia de las flechas de compra/venta desde el máximo o mínimo de la vela.

Desplazamiento: Desplaza la salida del indicador en el gráfico un número especificado de barras.

📈 Potencie su toma de decisiones

Aunque Precision Breakout es una potente herramienta por sí sola, su potencia se multiplica cuando se combina con otros métodos de análisis especializados. Utilice un arsenal completo para obtener los máximos resultados:

Combinando estas potentes herramientas, podrá mejorar sus análisis y tomar decisiones de trading con mayor confianza.

No espere más

Deje de adivinar y empiece a operar con confianza. Precision Breakout le ofrece la claridad y la confirmación que necesita para ejecutar operaciones más inteligentes y aprovechar los movimientos significativos del mercado.

También disponible en formato EA