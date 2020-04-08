🚀 Dominieren Sie den Markt mit Reversal Dominator! 🚀

Haben Sie es satt, Trends hinterherzulaufen, nur um von einer plötzlichen Trendwende überrascht zu werden? Reversal Dominator ist Ihre ultimative Waffe, um hochwahrscheinliche Marktwenden zu erkennen , bevor sie offensichtlich werden. Dieser leistungsstarke Indikator nutzt eine ausgeklügelte Berechnung der absoluten Stärke, gepaart mit einem intelligenten Filter für gleitende Durchschnitte, um Ihnen den präzisen Vorteil zu verschaffen, den Sie benötigen, um mit Zuversicht in Trades ein- oder auszusteigen.

Warum Reversal Dominator wählen?

🎯 Punktgenaue Umkehrungen: Verpassen Sie nie wieder einen kritischen Wendepunkt. Der Indikator verwendet eine einzigartige Mischung aus Stärkeanalyse und Signalbestätigung und zeichnet klare KAUF- und VERKAUFS-Pfeile direkt auf Ihrem Chart ein, die Ihnen genau zeigen, wo sich der Trend ändert.

🛡️ Eingebauter Trendschutz: Minimieren Sie falsche Signale mit dem integrierten EMA 200-Filter. Diese leistungsstarke Funktion stellt sicher, dass Sie nur dann Long-Signale erhalten, wenn der Kurs über dem langfristigen Trend (EMA 200) liegt, und Short-Signale, wenn der Kurs darunter liegt, so dass Sie immer auf der richtigen Seite des Haupttrends bleiben.

🧠 Kennen Sie Ihren Markt: Das Heads-up-Display bietet eine Echtzeit-Schnappschuss des Marktes. Sie sehen sofort das Umkehrmomentum und den Gesamttrendstatus und erhalten so einen umfassenden Überblick über die zugrundeliegende Marktdynamik für intelligentere Entscheidungen.

🔔 Verpassen Sie keinen Trade: Bleiben Sie in Verbindung und werden Sie über jede Gelegenheit informiert! Mit hochgradig anpassbaren Alarmeinstellungen können Sie Benachrichtigungen per Alarmfenster, Mobile Push und E-Mail erhalten, damit Sie schnell handeln können, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

🛠️ Anpassungsparameter: Ihr Vorteil, Ihre Regeln

Passen Sie den Reversal Dominator an Ihren individuellen Handelsstil und Markt an:

Absolute Stärke-Einstellungen

RoteLänge: Legt den Zeitraum für die Berechnung der absoluten Stärke fest.

RotGlätten : Der Zeitraum, der zur Glättung der berechneten Stärkelinien verwendet wird.

RotSignal : Die Periode für die endgültige Berechnung der Signallinien.

RedMA_Methode : Die gleitende Durchschnittsmethode (z. B. einfach, exponentiell, linear gewichtet), die für alle internen Berechnungen verwendet wird.

RedMA_Preis: Der Preistyp (z. B. Close, High, Low), der für die Basisberechnung der absoluten Stärke verwendet wird.

Filter-Einstellungen

EMAFilter verwenden: Schaltet den langfristigen Trendfilter (EMA 200) ein oder aus.

EMAPeriode: Die Periode für den Exponential Moving Average-Filter (Standardwert ist 200).

EMAAngewandterPreis: Der Preistyp, auf dem der EMA-Filter berechnet wird.

Alert-Einstellungen

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter zum Aktivieren aller Benachrichtigungsfunktionen.

SendAlert: Aktivieren Sie Pop-up-Warnungen in Ihrem MetaTrader-Terminal.

SendApp: Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen für Ihre MetaTrader-App.

SendEmail: Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds: Mindestzeit (in Sekunden) zwischen den Alarmen, um Spamming zu verhindern.

PfeilAbstand: Steuert den visuellen Abstand zwischen dem erzeugten Pfeil und dem Hoch-/Tiefpunkt des Balkens.

Verschiebung: Die Balkenverschiebung für die Anzeige der Signalpfeile.

🤝 Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Um maximale Ergebnisse zu erzielen, kombinieren Sie Reversal Dominator mit ergänzenden Analysetools. Handeln Sie nicht nur, sondern handeln Sie mit einer kompletten Strategie!

Verstärken Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Fibonacci Auto Trend Detection Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

📥 Verschaffen Sie sich jetzt einen Vorteil!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie zu dominieren! Laden Sie Reversal Dominator noch heute herunter und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Marktumkehrungen angehen. Klicken Sie auf den Download-Button und verschaffen Sie Ihrer Handelsstrategie den professionellen Vorsprung, den sie verdient!