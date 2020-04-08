🚀 ¡Domina el mercado con Reversal Dominator! 🚀

Cansado de perseguir tendencias sólo para quedar atrapado en una reversión repentina? Reversal Domin ator es tu arma definitiva para detectar los giros del mercado de alta probabilidad antes de que sean obvios. Este potente indicador aprovecha un sofisticado cálculo de Fuerza Absoluta, emparejado con un filtro inteligente de media móvil, para darle la ventaja precisa necesaria para entrar o salir de las operaciones con confianza.

¿Por qué elegir Reversal Dominator?

Reversiones precisas: Nunca se pierda un punto de inflexión crítico de nuevo. El indicador utiliza una mezcla única de análisis de fuerza y confirmación de señal, trazando flechas claras de COMPRA y VENTA directamente en su gráfico, mostrándole exactamente dónde está cambiando la tendencia.

🛡️ Protección de tendencia integrada: Minimice las señales falsas con el filtro EMA 200 integrado. Esta potente función le garantiza que sólo tomará señales largas cuando el precio esté por encima de la tendencia a largo plazo (EMA 200) y señales cortas cuando el precio esté por debajo, manteniéndole en el lado correcto del flujo principal.

🧠 Conozca su mercado: La pantalla heads-up proporciona una instantánea en tiempo real del mercado. Vea instantáneamente el Momentum de Reversión y el estado de la Tendencia General, dándole una visión completa de la dinámica subyacente del mercado para tomar decisiones más inteligentes.

🔔 Nunca se pierda una operación: ¡Manténgase conectado y alertado de cada oportunidad! Con los ajustes de alerta altamente personalizables, puede recibir notificaciones a través de la Ventana de Alerta, Mobile Push y correo electrónico, para que pueda actuar con rapidez, incluso cuando esté lejos de su escritorio.

🛠️ Parámetros de personalización: Su ventaja, sus reglas

Personalice el Reversal Dominator para que se adapte a su estilo único de negociación y al mercado:

Parámetros de Fuerza Absoluta

RedLength: Define el periodo para el cálculo de la Fuerza Absoluta.

RedSmooth : El periodo utilizado para suavizar las líneas de fuerza calculadas.

RedSignal : El periodo para el cálculo de la línea de señal final.

RedMA_method : El método de Media Móvil (por ejemplo, Simple, Exponencial, Lineal Ponderada) utilizado para todos los cálculos internos.

Precio_RedMA: El tipo de precio (por ejemplo, Cierre, Máximo, Mínimo) utilizado para el cálculo base de la Fuerza Absoluta.

Configuración del filtro

UseEMAFilter: Activa o desactiva el filtro de tendencia a largo plazo (EMA 200).

EMAPeriod: El periodo para el filtro de Media Móvil Exponencial (por defecto es 200).

EMAAppliedPrice: El tipo de precio sobre el que se calcula el filtro EMA.

Configuración de alertas

EnableNotify: Interruptor maestro para activar todas las funciones de alerta.

SendAlert: Activar las alertas emergentes en su terminal MetaTrader.

SendApp: Activar las notificaciones push móvil a su aplicación MetaTrader.

SendEmail: Habilitar alertas por correo electrónico.

AlertDelaySeconds: Tiempo mínimo (en segundos) entre alertas para evitar spam.

ArrowOffset: Controla la distancia visual entre la flecha generada y el alto/bajo de la barra.

Desplazamiento: El desplazamiento de la barra para mostrar las flechas de señal.

🤝 Potencie su toma de decisiones

Para obtener los máximos resultados, combine Reversal Dominator con herramientas analíticas complementarias. No se limite a operar, opere con una estrategia completa.

Potencie su toma de decisiones: utilice indicadores adicionales para obtener los máximos resultados, como:

Mediante la combinación de estas potentes herramientas, usted puede mejorar su análisis y tomar decisiones comerciales con más confianza.

¡Obtenga su ventaja ahora!

¡Deje de adivinar y empiece a dominar! Descargue Reversal Dominator hoy mismo y transforme su forma de abordar las inversiones del mercado. Haz clic en el botón de descarga y dale a tu estrategia de trading la ventaja profesional que se merece.