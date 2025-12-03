Gold Flux Signal Pro

Gold Flux Signal Pro ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator mit Multi-Timeframe-Logik, Candle Timer & strukturiertem Signalpanel

Intelligenter Scalping- und Swing-Indikator für MT5

Dieser MT5-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, Struktur und Präzision bei der Entscheidungsfindung legen.

Er bietet eine saubere Visualisierung von Kauf- und Verkaufssignalen unter Verwendung eines stabilen Logiksystems, das entwickelt wurde, um die Konsistenz nach Kerzenschluss zu erhalten.

Die Schnittstelle umfasst ein modernes UI-Panel, das einen Echtzeit-Kerzen-Timer, Informationen über kommende Kerzen und eine Signalausrichtung für mehrere Zeitrahmen anzeigt.

Sie hilft Händlern, organisiert und synchron mit dem Marktgeschehen zu bleiben.

Das System ist für schnelle Performance optimiert und eignet sich daher sowohl für Scalping-Strategien als auch für mittelfristige Setups.
Es funktioniert reibungslos auf Forex-, Gold- und Krypto-Paaren und bietet strukturiertes visuelles Feedback durch Pfeile und Textbeschriftungen, wenn die Bedingungen übereinstimmen.
Der leichtgewichtige Algorithmus sorgt für eine minimale Belastung des Charts bei gleichzeitig reaktionsschneller Signalerzeugung.
Händler können mobile Alarme empfangen und bleiben auch dann in Verbindung, wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen.

Hauptmerkmale:

-Stabile Signallogik, die für Klarheit und Konsistenz sorgt
-Signalausrichtung auf mehrere Zeitrahmen für eine breitere Marktsicht
-Kerzen-Timer, der den Übergang zum nächsten Balken in Echtzeit anzeigt
-Optimiert für Scalping und kurzfristigen Handel
-Funktioniert mit Gold, Kryptowährungen und den wichtigsten Devisenpaaren
-Saubere Kauf/Verkaufsvisualisierung mit Textbeschriftung
Schnell und leichtgewichtig für einen reibungslosen MT5-Betrieb
-Inklusive mobiler Alarme für schnelle Benachrichtigungen
-Strukturierte Benutzeroberfläche für eine bessere Organisation des Handels


Warum Trader es benutzen

Entwickelt für disziplinierte Trader, die strukturierte Setups dem Zufall vorziehen.
Der Indikator legt Wert auf visuelle Klarheit, stabile Logik und einen organisierten Signalfluss, der eine systematische Entscheidungsfindung in jedem Marktumfeld unterstützt.

Kompatibilität:

MetaTrader 5 - Alle Kontotypen
Zeitrahmen: M1 bis H4 bis D1
Instrumente: Forex, Gold, Krypto

⚠ Hinweis zu den Parametern:
Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD optimiert. Für andere Paare können Anpassungen der Eingabeparameter erforderlich sein. Es wird empfohlen, die Setups im MT5 Strategy Tester zu überprüfen und entsprechend anzupassen.

Hinweis

  • Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.

  • Die Ergebnisse können je nach Symbol, Zeitrahmen und Brokerbedingungen variieren.

Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex, Gold und CFDs birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Dieses Tool dient nur der technischen Analyse und stellt keine Finanzberatung dar. Vergangene Performance oder Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


