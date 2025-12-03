Gold Flux Signal Pro
- Indikatoren
- Adnan Latif
- Version: 4.5
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 8
Gold Flux Signal Pro ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator mit Multi-Timeframe-Logik, Candle Timer & strukturiertem Signalpanel
Dieser MT5-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, Struktur und Präzision bei der Entscheidungsfindung legen.
Die Schnittstelle umfasst ein modernes UI-Panel, das einen Echtzeit-Kerzen-Timer, Informationen über kommende Kerzen und eine Signalausrichtung für mehrere Zeitrahmen anzeigt.
Sie hilft Händlern, organisiert und synchron mit dem Marktgeschehen zu bleiben.
Hauptmerkmale:
Warum Trader es benutzen
Kompatibilität:
⚠ Hinweis zu den Parametern:Hinweis
Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD optimiert. Für andere Paare können Anpassungen der Eingabeparameter erforderlich sein. Es wird empfohlen, die Setups im MT5 Strategy Tester zu überprüfen und entsprechend anzupassen.
-
Testen Sie vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto.
-
Die Ergebnisse können je nach Symbol, Zeitrahmen und Brokerbedingungen variieren.
Der Handel mit Forex, Gold und CFDs birgt das Risiko eines Kapitalverlustes. Dieses Tool dient nur der technischen Analyse und stellt keine Finanzberatung dar. Vergangene Performance oder Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.