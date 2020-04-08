Hören Sie auf, Trends zu verfolgen, und fangen Sie an, Umkehrungen zu erkennen: Einführung in den Stochastic Sniper 🎯

Haben Sie es satt, mit Seitwärtsmärkten zu handeln oder von falschen Ausbrüchen überrascht zu werden? Der Stochastic Sniper Indikator wurde für einen präzisen Einstieg entwickelt. Er kombiniert die Volatilitätskanäle der Keltner-Bänder mit dem Momentum-Timing des Stochastik-Oszillators, um extreme Preisumkehrungen mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Scharfschützenzielfernrohr auf dem Markt. Es wartet, bis der Preis sein Maximum erreicht hat, bestätigt die Erschöpfung mit einem starken Momentum-Signal und feuert dann einen sauberen Einstiegspfeil ab. Dieses System wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die "Wende" zu erwischen und das Gewinnpotenzial von Marktrückgängen und Umkehrungen zu maximieren.

Unschlagbare Vorteile & Merkmale

Präziser Handel mit Umkehrungen

Die Kernstrategie von Stochastic Sniper ist die dreifache Bestätigung der Umkehrung:

Keltner Channel Extreme: Stellt sicher, dass der Kurs weit aus dem normalen Volatilitätsbereich herausgedrängt wird (oberhalb des oberen Bandes für einen Verkauf, unterhalb des unteren Bandes für einen Kauf). Dies bestätigt, dass sich der Markt in einem Streckungsextrem befindet.

Stochastisches Momentum Erschöpfung: Der Stochastik-Oszillator bestätigt, dass der Markt genau an diesem extremen Punkt überkauft (über 80) oder überverkauft (unter 20) ist, was bedeutet, dass das Momentum erschöpft ist und eine Wende bevorsteht.

Preis-Aktions-Auslöser: Eine zinsbullische Schlusskerze (für Kaufen) oder eine bärische Schlusskerze (für Verkaufen) liefert den endgültigen, nicht wiederholbaren Auslöser für einen sauberen, bestätigten Einstieg.

Warum Sie dies jetzt herunterladen sollten:

Hochwirksame Pfeile: Sie erhalten klare, nicht übermalende Kauf- (weiß) und Verkaufspfeile (rot) direkt auf Ihrem Chart, die genau den Balken markieren, bei dem alle drei Bedingungen erfüllt sind.

Eingebaute Trendsicherheit (optional): Sie haben die Möglichkeit, einen 200 EMA-Filter zu aktivieren. Wenn er aktiviert ist, erzeugt das System nur dann Kaufsignale, wenn der Kurs über dem 200 EMA liegt, und Verkaufssignale, wenn der Kurs darunter liegt, wodurch Ihre Umkehrungen mit dem größeren Trend in Einklang gebracht werden.

Anpassbare Leistung: Stellen Sie die Keltner-Länge, den ATR-Multiplikator und die Stochastik-Perioden einfach so ein, dass sie perfekt zu Ihrem bevorzugten Handelsstil, Vermögenswert und Zeitrahmen passen.

Verpassen Sie keine Bewegung: Umfassende Alarmoptionen stellen sicher, dass Sie sofortige Benachrichtigungen per Alarm-Pop-up, Mobile-App-Push und E-Mail erhalten, sobald ein bestätigtes Signal bereit ist.

Live-Dashboard: Ein kompaktes Informationspanel auf dem Chart bietet eine sofortige Statusaktualisierung der Keltner-Position, des Stochastik-Levels und des EMA-200-Trends, damit Sie die Kontrolle behalten.

Indikatorparameter (Stimmen Sie Ihr Scharfschützengewehr ab)

Passen Sie die Leistung von Stochastic Sniper mit diesen einfach zu verwendenden Eingaben an:

KeltnerLength (Standardwert 10): Die Periode für den gleitenden Kerndurchschnitt des Keltner-Kanals.

KeltnerATRMultiplikator (Voreinstellung 1.0): Steuert die Breite der Kanalbänder; eine höhere Zahl bedeutet breitere Bänder.

StochKPeriod (Voreinstellung 15): Die Periode für die %K (Hauptstochastiklinie).

StochDPeriod (Voreinstellung 3): Die Periode für die %D (Signallinie).

StochSlowing (Voreinstellung 3): Die interne Glättungsperiode für die stochastische Berechnung.

UseEMAFilter (Voreinstellung False): Schalter, um den EMA 200 Trend Filter ein- oder auszuschalten.

EMAPeriod (Voreinstellung 200): Periode für die Trendfilterung des gleitenden Durchschnitts.

AlertDelaySeconds (Voreinstellung 60): Mindestzeit in Sekunden zwischen den Alarmen, um Spamming zu verhindern.

ArrowOffset (Standardwert 50): Stellt ein, wie weit der Signalpfeil vom Hoch/Tief des Candlesticks entfernt ist.

Sind Sie bereit, Ihre Eingaben von Ratespielen zu präzisen, bestätigten Trades zu machen?

➡️ Warten Sie nicht auf die nächste Marktpeitsche! Laden Sie Stochastic Sniper jetzt herunter und beginnen Sie, mit unübertroffener Genauigkeit Gewinne anzupeilen!

Stärken Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Kombinieren Sie Stochastic Sniper mit anderen leistungsstarken Marktinstrumenten, um maximale Handelsergebnisse zu erzielen:

Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/146143

Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/133662

Scalp Master Pro Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/134211

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.