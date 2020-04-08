Deje de perseguir tendencias, comience a francotirar retrocesos: Introduciendo Stochastic Sniper 🎯

¿Está cansado de operar en mercados laterales o de quedar atrapado por falsas rupturas? El indicador Stochastic Sniper está diseñado para entrar con precisión. Combina los canales de volatilidad de las Bandas de Keltner con la sincronización del momento del Oscilador Estocástico para señalar las reversiones extremas del precio con gran precisión.

Piense en ello como tener una mira de francotirador en el mercado. Espera a que el precio se estire al máximo, confirma el agotamiento con una potente señal de impulso y, a continuación, dispara una flecha de entrada limpia. Este sistema está diseñado para ayudarle a atrapar el "giro" y maximizar el potencial de ganancias de los retrocesos y retrocesos del mercado.

Ventajas y características inmejorables

Precisión en Reversiones

La estrategia central de Stochastic Sniper es la Triple Confirmación de Reversión:

Extremo del Canal de Keltner: Asegura que el precio es empujado lejos del rango normal de volatilidad (por encima de la Banda Superior para una Venta, por debajo de la Banda Inferior para una Compra). Esto confirma que el mercado se encuentra en un extremo de extensión.

Agotamiento del Momento Estocástico: El oscilador estocástico confirma que el mercado está sobrecomprado (por encima de 80) o sobrevendido (por debajo de 20) en ese punto extremo exacto, lo que indica que el impulso se ha agotado y que el giro es inminente.

Desencadenante de la acción del precio: Una vela de cierre alcista (para Comprar) o una vela de cierre bajista (para Vender) proporciona el desencadenante final, no repintado, para una entrada limpia y confirmada.

Por qué necesita descargar esto ahora:

Flechas de Alto Impacto: Obtenga flechas de compra (blancas) y venta (rojas) claras y sin repintado directamente en su gráfico, marcando la barra precisa en la que se cumplen las tres condiciones.

Seguridad de Tendencia Incorporada (Opcional): Tiene la posibilidad de activar un Filtro de 200 EMA . Si lo activa, el sistema sólo generará señales de Compra si el precio está por encima de la EMA 200 y señales de Venta si el precio está por debajo, alineando sus retrocesos con la tendencia mayor.

Potencia personalizable: Ajuste fácilmente la longitud de Keltner, el multiplicador ATR y los periodos estocásticos para que se adapten perfectamente a su estilo de negociación, activo y marco temporal preferidos.

Nunca se pierda un movimiento: Opciones de alerta integral aseguran que usted reciba notificaciones instantáneas a través de alerta emergente, aplicación móvil Push, y el correo electrónico en el momento una señal confirmada está listo.

Panel en vivo: Un panel de información compacto en el gráfico proporciona una actualización instantánea del estado de la posición de Keltner, el nivel estocástico y la tendencia de la EMA 200, lo que le permite mantener el control.

Parámetros del Indicador (Afine su Rifle de Francotirador)

Personalice el poder de Stochastic Sniper con estas entradas fáciles de usar:

KeltnerLength (Por defecto 10): El periodo para la Media Móvil central del Canal Keltner.

KeltnerATRMultiplier (Por defecto 1.0): Controla la anchura de las bandas del canal; un número mayor significa bandas más anchas.

StochKPeriod (Por defecto 15): El período para la %K (Línea Estocástica Principal).

StochDPeriod (Por defecto 3): El periodo para el %D (Línea de Señal).

StochSlowing (Por defecto 3): El periodo de suavizado interno para el cálculo estocástico.

UseEMAFilter (Falso por defecto): Interruptor para activar o desactivar el filtro de tendencia EMA 200 .

EMAPeriod (Por defecto 200): Periodo para la Media Móvil de filtrado de tendencia.

AlertDelaySeconds (Por defecto 60): Tiempo mínimo en segundos entre alertas para evitar el spam.

ArrowOffset (Por defecto 50): Ajusta la distancia a la que se coloca la flecha de señal desde el máximo/mínimo de la vela.

¿Listo para actualizar sus entradas de juegos de adivinanzas a operaciones precisas y confirmadas?

➡️ ¡No espere a la próxima sacudida del mercado! Descargue ahora Stochastic Sniper y comience a obtener beneficios con una precisión inigualable.

