Trades:
433
Profit Trades:
348 (80.36%)
Loss Trades:
85 (19.63%)
Best trade:
11.92 EUR
Worst trade:
-17.93 EUR
Gross Profit:
349.14 EUR (17 180 pips)
Gross Loss:
-172.59 EUR (5 801 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (36.21 EUR)
Maximal consecutive profit:
36.21 EUR (31)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading activity:
13.00%
Max deposit load:
43.32%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
3.79
Long Trades:
229 (52.89%)
Short Trades:
204 (47.11%)
Profit Factor:
2.02
Expected Payoff:
0.41 EUR
Average Profit:
1.00 EUR
Average Loss:
-2.03 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-26.90 EUR)
Maximal consecutive loss:
-26.90 EUR (8)
Monthly growth:
42.44%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.16 EUR
Maximal:
46.59 EUR (13.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.46% (46.08 EUR)
By Equity:
26.45% (68.42 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|CHFJPY-ECN
|29
|GBPUSD-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|27
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|GBPAUD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|21
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|CHFJPY-ECN
|76
|GBPUSD-ECN
|0
|USDCAD-ECN
|13
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|GBPAUD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-2
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|GBPUSD-ECN
|238
|USDCAD-ECN
|906
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|GBPAUD-ECN
|696
|AUDUSD-ECN
|-15
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
Best trade: +11.92 EUR
Worst trade: -18 EUR
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +36.21 EUR
Maximal consecutive loss: -26.90 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
999 USD per month
78%
0
0
USD
USD
266
EUR
EUR
11
99%
433
80%
13%
2.02
0.41
EUR
EUR
26%
1:500