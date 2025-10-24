SignalsSections
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 reviews
Reliability
11 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2025 78%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
433
Profit Trades:
348 (80.36%)
Loss Trades:
85 (19.63%)
Best trade:
11.92 EUR
Worst trade:
-17.93 EUR
Gross Profit:
349.14 EUR (17 180 pips)
Gross Loss:
-172.59 EUR (5 801 pips)
Maximum consecutive wins:
31 (36.21 EUR)
Maximal consecutive profit:
36.21 EUR (31)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading activity:
13.00%
Max deposit load:
43.32%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
3.79
Long Trades:
229 (52.89%)
Short Trades:
204 (47.11%)
Profit Factor:
2.02
Expected Payoff:
0.41 EUR
Average Profit:
1.00 EUR
Average Loss:
-2.03 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-26.90 EUR)
Maximal consecutive loss:
-26.90 EUR (8)
Monthly growth:
42.44%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.16 EUR
Maximal:
46.59 EUR (13.61%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.46% (46.08 EUR)
By Equity:
26.45% (68.42 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
CHFJPY-ECN 29
GBPUSD-ECN 29
USDCAD-ECN 27
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
GBPAUD-ECN 23
AUDUSD-ECN 21
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
CHFJPY-ECN 76
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN 13
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
GBPAUD-ECN 3
AUDUSD-ECN -2
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN 1.2K
GBPUSD-ECN 238
USDCAD-ECN 906
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
GBPAUD-ECN 696
AUDUSD-ECN -15
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11.92 EUR
Worst trade: -18 EUR
Maximum consecutive wins: 31
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +36.21 EUR
Maximal consecutive loss: -26.90 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
No reviews
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
