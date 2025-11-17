Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal

Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS?
❌ Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT?
❌ Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könnten ENDLICH ABZIEHEN?


✅ Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin einECHTER VOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen,den ich selbst benutzt habe, um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden.

STOPPEN Sie damit, Zeit mit Indikatorenzu verschwenden, die nicht von echten Händlern erstellt wurden und keine nachweisliche Erfolgsbilanz haben!

✅ Beginnen Sie noch heute mit dem Easy30-Indikator - von mir persönlich entwickelt und verwendet, bereitsvon vielen ETSY-Käufern bewiesen , die jetzt konstant profitabel und gewinnbringend sind🔥🔥🔥


= ======= ======
EINFÜHRUNG:

EINFACH 30 - 100 PIPS TÄGLICH MIT EINTRAGUNGSKASTEN (Nicht übermalen!)🔥🔥🔥
Aktualisiert für den Marktzustand 2025👍👍👍
Jetzt ist V6

=============
5 STAR-Kundendienste
5 STAR Kundendienst
5 STAR Easiest Entry Tipps werden nach dem Kauf gegeben werden!
5 STERNE 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗘𝗧𝗦𝗬 𝗕𝗨𝗬𝗘𝗥

⭐ Ich bin ein 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥, 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 & 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 und schau dir unser Feedback und unsere Verkaufszahlen an!
✅FREE UPDATE ON NEWER VERSION für unsere Käufer ONLY!!
✅FREE UPDATE ON PROVEN SECRET SOP STRATEGY PDF nur für unsere Käufer!
✅KOSTENLOSER SUPPORT VON MIR, DA ICH SELBST TRADER BIN!


Bewährter und profitabler SOP-Leitfaden für Einstieg, Take Profit und Stop Loss.
Keine Rätselraten Arbeit. Befolgen Sie einfach die SOP-Regeln, die im SOP-PDF beschrieben sind.

✅ Leicht zu verstehen
✅ Nicht-umkehrbarer Indikator
✅ Aktualisiert für die Marktbedingungen von 2025
✅ Kann auf Prop Firm Broker verwendet werden
✅ Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 oder mehr

✅ Entwickelt von einem echten Trader für echte Ergebnisse.
= ======= ==============
BESTER ZEITRAHMEN FÜR DEN EINSTIEG:
= ======= ==============

XAUUSD GOLD - M5 und M15 als TF-Einstieg. H1 und H4 als größere TF-Trendreferenz.


= ======= ===============
VEREINFACHTE EINSTIEGSREGELN:
= ======= ===============

Grüne Box - Kauftrend
Rote Box - Verkaufstrend

Eintrag in der ersten Box nach dem Farbwechsel.
Zum Beispiel.

Buy Entry - Warten, bis die rote Box in die grüne Box wechselt.

Sell Entry - Warten, bis die grüne Box in die rote Box wechselt.
= ======= ==================
REGELN FÜR DEN EINSTIEG MIT HOHEM GEWINN:

==========================
Buy Entry - Warten Sie den Wechsel der Red Box zur Green Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine grüne Box aufweist.

Sell Entry - Warten Sie den Wechsel von Green Box zu Red Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine rote Box aufweist.

Details zu dieser Strategie werden in der SOP-PDF zusammen mit den Indikator-Dateien mitgeteilt.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗟𝗟 𝗚𝗘𝗧

- Indikator für nicht wiederholte Kauf-/Verkaufssignale
- Kaufen, wenn das erste grüne Kästchen erscheint
- Verkaufen, wenn das erste rote Kästchen erscheint
- SL/TP-Regeln mit einer bewährten mehr als 1:1,5 RR-Strategie
- Exklusive SOP PDF
- Enthält geheime, fortgeschrittene Strategien, um die Herausforderungen von Prop Firms zu bestehen
- Vereinfachte Regeln für konsistente Ausführung
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
- Bleiben Sie mit marktadaptiven Versionen immer einen Schritt voraus
- 1x Lizenzaktivierung

- Funktioniert auf MT4 oder MT5 (PC, Laptop, VPS)


💡 𝗪𝗛𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗧

- Einfach 30-100 Pips täglich mit Gold XAUUSD
- Bewährte Ergebnisse von Etsy-Käufern
- Schneller Support durch einen Händlerkollegen

- Entwickelt, um Ihnen zu helfen, FTMO, FundedNext und andere Top-Firmen zu bestehen


🎯 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Egal, ob Sie mit der Konsistenz kämpfen oder es leid sind, Herausforderungen zu vergeigen, dieser Indikator gibt Ihnen einen strukturierten Vorteil. Kein Schnickschnack - nur ein sauberes System, das funktioniert.



Die Leitlinien für das SOP-Handbuch können Sie hier herunterladen:

https://drive.google.com/drive/folders/1gnadJzn801OCJipzbI-mnbs5nAe-6lb0?usp=drive_link


