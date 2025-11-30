Easy Scalping Box Signal For Bitcoin Btcusd

Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS?
❌ Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, dieKONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT?
❌ Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könntenENDLICH ABZIEHEN?


✅ Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin einECHTERVOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen,den ich selbst benutzt habe, um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden.

STOPPEN Sie damit, Zeit mit Indikatorenzu verschwenden, die nicht von echten Händlern erstellt wurden und keine nachweisliche Erfolgsbilanz haben!

✅ Beginnen Sie noch heute mit dem Easy30-Indikator - von mir persönlich entwickelt und verwendet, bereitsvon vielen ETSY-Käufern bewiesen , die jetzt konstant profitabel und gewinnbringend sind🔥🔥🔥


= ======= ======
EINFÜHRUNG:

EINFACH 30 - 100 PIPS TÄGLICH MIT EINTRAGUNGSKASTEN (Nicht übermalen!)🔥🔥🔥
Aktualisiert für den Marktzustand 2025👍👍👍
Jetzt ist V6

=============
5 STAR-Kundendienste
5 STAR Kundendienst
5 STAR Easiest Entry Tipps werden nach dem Kauf gegeben werden!
5 STERNE 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗧 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟 𝗕𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗘𝗧𝗦𝗬 𝗕𝗨𝗬𝗘𝗥

⭐ Ich bin ein 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥, 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗟𝗢𝗣𝗘𝗥 & 𝗦𝗘𝗟𝗟𝗘𝗥 und schau dir unser Feedback und unsere Verkaufszahlen an!
✅FREE UPDATE ON NEWER VERSION für unsere Käufer ONLY!!
✅FREE UPDATE ON PROVEN SECRET SOP STRATEGY PDF nur für unsere Käufer!
✅KOSTENLOSER SUPPORT VON MIR, DA ICH SELBST TRADER BIN!


Bewährter und profitabler SOP-Leitfaden für Einstieg, Take Profit und Stop Loss.
Keine Rätselraten Arbeit. Befolgen Sie einfach die SOP-Regeln, die im SOP-PDF beschrieben sind.

✅ Leicht zu verstehen
✅ Nicht-umkehrbarer Indikator
✅ Aktualisiert für die Marktbedingungen von 2025
✅ Kann auf Prop Firm Broker verwendet werden
✅ Verwenden Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5 oder mehr

✅ Entwickelt von einem echten Trader für echte Ergebnisse.
= ======= ==============
BESTER ZEITRAHMEN FÜR DEN EINSTIEG:
= ======= ==============


BTCUSD - M5 und M15 als TF-Einstieg. H1 und H4 als größere TF-Trendreferenz.


= ======= ===============
VEREINFACHTE EINSTIEGSREGELN:
= ======= ===============

Grüne Box - Kauftrend
Rote Box - Verkaufstrend

Eintrag in der ersten Box nach dem Farbwechsel.
Zum Beispiel.

Buy Entry - Warten, bis die rote Box in die grüne Box wechselt.

Sell Entry - Warten, bis die grüne Box in die rote Box wechselt.
= ======= ==================
REGELN FÜR DEN EINSTIEG MIT HOHEM GEWINN:

==========================
Buy Entry - Warten Sie den Wechsel der Red Box zur Green Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine grüne Box aufweist.

Sell Entry - Warten Sie den Wechsel von Green Box zu Red Box bei TF Entry ab .
Vergewissern Sie sich dann, dass der TF-Trend (Bigger TF) derzeit ebenfalls eine rote Box aufweist.

Details zu dieser Strategie werden in der SOP-PDF zusammen mit den Indikator-Dateien mitgeteilt.
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗟𝗟 𝗚𝗘𝗧

- Indikator für nicht wiederholte Kauf-/Verkaufssignale
- Kaufen, wenn das erste grüne Kästchen erscheint
- Verkaufen, wenn das erste rote Kästchen erscheint
- SL/TP-Regeln mit einer bewährten mehr als 1:1,5 RR-Strategie
- Exklusive SOP PDF
- Enthält geheime, fortgeschrittene Strategien, um die Herausforderungen von Prop Firms zu bestehen
- Vereinfachte Regeln für konsistente Ausführung
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
- Bleiben Sie mit marktadaptiven Versionen immer einen Schritt voraus
- 1x Lizenzaktivierung

- Funktioniert auf MT4 oder MT5 (PC, Laptop, VPS)


💡 𝗪𝗛𝗬 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗜𝗧

- Einfach 30-100 Pips täglich mit dem BTCUSD-Paar
- Bewährte Ergebnisse von Etsy-Käufern
- Schnelle Unterstützung durch einen befreundeten Trader

- Entwickelt, um Ihnen zu helfen, FTMO, FundedNext und andere Top-Firmen zu bestehen


🎯 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗣 𝗙𝗜𝗥𝗠 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦

Egal, ob Sie mit der Konsistenz kämpfen oder es leid sind, Herausforderungen zu vergeigen, dieser Indikator gibt Ihnen einen strukturierten Vorteil. Kein Schnickschnack - nur ein sauberes System, das funktioniert.



Die Leitlinien für das SOP-Handbuch können Sie hier herunterladen:

https://drive.google.com/file/d/1qfFmSdOe-MflEp-YNZ6mkN5OvlSyKbcI/view?usp=sharing



Empfohlene Produkte
Easy Scalping Box Signal For Currency Pairs
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indikatoren
Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS ? Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT ? Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könnten ENDLICH ABZIEHEN ? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ein ECHTER VOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen, den ich selbst benutzt habe , um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden . STOPPEN Sie damit , Zeit mit Indikatoren zu verschwen
Strong Move
Triet Lam Minh
Indikatoren
Dieser Indikator kombiniert RSI(14) und ADX(14), um ein Signal für eine starke Kursbewegung zu erkennen. Wenn das Signal erscheint (dargestellt durch den gelben Punkt) und der Preis sinkt, sollten Sie einen VERKAUFsauftrag erteilen. Andernfalls sollten Sie einen KAUF-Auftrag erteilen. In diesem Fall ist die Stärke der Bewegung stark (normalerweise nach einer Seitwärtsperiode), so dass wir TP um das 3-fache von SL setzen können .
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Experten
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Ihre in dem Indikator Rule Plotter erstellten Strategien zu testen und auszuführen. Verwendung: Laden Sie den Indikator Rule Plotter - Werkzeug zur Erstellung von Handelssystemen ohne Programmierkenntnisse kostenlos herunter. Entwickeln Sie dann Ihre Strategien mit dem Rule Plotter-Indikator. Führen Sie schließlich Ihre erstellten Strategien mit diesem Expert Advisor aus. Parameter: Strategie: Ihr im Rule Plotter-Indikator erstelltes Handelssystem. Lot:
FREE
Dark Point MT5
Marco Solito
4.78 (449)
Indikatoren
Dark Point ist ein Indikator für den Intraday-Handel. Dieser Indikator basiert auf einer Trendfolgestrategie , die auch die Verwendung des atr zur Bestimmung der richtigen Volatilität vorsieht. Mit diesem Indikator können wir bei guten Preisen einsteigen, um dem starken Trend des aktuellen Instruments zu folgen. If you love Dark Point, consider adding some power: Dark Power Wichtigste Vorteile Leicht sichtbare Gewinnmitnahme-/Stop-Loss-Linien Intuitive Richtungspunkte/Pfeile durch Farben Nützli
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Gap on chart
Aleksey Vyazmikin
Indikatoren
Der Indikator "Gap on chart" ermöglicht es Ihnen, Preisunterschiede auf dem Chart zu sehen. Die Lückenniveaus erstrecken sich über die Zeit, bis der Preis die Preislücke überdeckt. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit einzustellen - welche Größe der Lücke in Punkten angezeigt wird und welche Tiefe der Geschichte analysiert werden soll. Für den Einsatz im automatischen Handel wird die Nummerierung der Preislücken nach der Methode LIFO verwendet, dh die letzte gebildete Preislü
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indikatoren
TDI Laguerre Der TDI Laguerre ist eine Weiterentwicklung des beliebten Indikators Traders Dynamic Index (TDI) . Er ersetzt den klassischen RSI durch einen Laguerre-Filter , um eine flüssigere, sensiblere und präzisere Darstellung der Preisbewegung zu ermöglichen. Diese fortschrittliche Version kombiniert Volatilitätselemente, gleitende Durchschnitte und visuelle Signalerkennung mit konfigurierbaren Warnmeldungen.  Was leistet dieser Indikator? Dieser Indikator stellt dar: Eine geglättete Laguer
Weighted Trend Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Gewichtetes Trendhistogramm“ für MT5, ohne Neuzeichnung. – Der gewichtete Trendhistogramm-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte. – Er richtet sich an Trader, die Trendstrategien bevorzugen. – Der Indikator hat zwei Farben: Gelb für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden). – Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC. – Dieser Indikator lässt sic
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Deposit Supercharger
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Deposit Supercharger: Optimierter Trendindikator Dieser Indikator basiert auf drei Indikatoren der technischen Analyse und zwei Filtern, die genauere Signale liefern. Beschreibung: Technische Indikatoren: Der Indikator arbeitet auf der Grundlage von drei technischen Analyse-Indikatoren, die helfen, die Trendrichtung und potenzielle Umkehrpunkte zu bestimmen. Filter: Zur Filterung der Signale werden die Höchst- und Tiefstkurse der letzten zwei Tage (Unterstützungs- und Widerstandsniveaus) sowie
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Indikatoren
RangeZone-Indikator Allgemeiner Überblick: Globaler Börsenhandel von Ost nach West Die weltweiten Finanzmärkte funktionieren nach dem Prinzip der kontinuierlichen Handelssitzungen, bei denen die Aktivitäten mit der Sonne von einem Finanzzentrum zum anderen wandern. Diese Dynamik zu verstehen, ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel! Wie sich der Handel rund um die Welt bewegt: Asiatische Sitzung ( Sydney, Tokio): Eröffnet als erstes und gibt den Ton für die tägliche Volatilität an Japanisc
Gravity Bands MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (3)
Indikatoren
Schwerkraftbänder Ein leistungsfähiger All-in-One-Marktstruktur-, Momentum- und Trendrahmen für jeden Intraday-Händler. Der Gravity Bands Indicator wurde für Trader entwickelt, die Klarheit wollen - nicht Lärm. Ob Sie nun scalpen oder Daytraden, dieses Tool bietet Ihnen eine klare visuelle Struktur des Marktes: Wo der Trend ist Wo sich das Momentum beschleunigt Wo Strukturverschiebungen stattfinden Wo der Preis fair oder ausgedehnt istWann Sitzungen aktiviert werden und die Volatilität beginnt D
ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
ZIGZAG und FRACTAL CANDLE PRO ( nur Kerzen, keine RSI-Stärkeplatte) " Geeignet für QQE RITZ " > Check My Product ist ein fortschrittliches System zur Visualisierung von Marktstrukturen, das für eine präzise Trenderkennung entwickelt wurde und auf einer dynamischen fraktalen Logik und einer adaptiven Swing-Validierung basiert. Es identifiziert nahtlos höhere Hochs (HH), niedrigere Tiefs (LL) und strukturelle Schlüsselverschiebungen, so dass Händler den wahren Rhythmus von Marktübergängen mit ins
FREE
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indikatoren
Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen. Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP) - und Stop-Loss (SL) -Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen. Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Experten
Einführung von Genius EA Creator für MetaTrader 5: Vereinfachen Sie Ihren automatisierten Handel wie nie zuvor Sind Sie bereit, Ihren Handel zu automatisieren, ohne sich um die Programmierung zu kümmern? Der Genius EA Creator für MetaTrader 5 bietet Ihnen eine flexible und leistungsstarke Plattform, die jeder nutzen kann, um Ihre Handelsaktivitäten zu verändern. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Sie werden es zu schätzen wissen, dass Sie mit diesem Tool Strategien entwerfen und
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Lineare Regressionskanal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, Preistrends und mögliche Umkehrpunkte zu erkennen. Durch die Berechnung und Darstellung linearer Regressionskanäle, Bänder und zukünftiger Projektionen bietet dieser Indikator
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Morning and Evening Star Alert
Giovanna Talio
Indikatoren
SCHAUEN SIE SICH AUCH MEINE ANDERE PRODUKTE! 100 % GEWINN PRO MONAT---- MEIN NEUES SIGNAL HIER -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signale+Mein# Morgen- und Abendstern sind 2 berühmte und zuverlässige Candlestick-Muster, die sehr hilfreich sind, um eine bevorstehende Trendwende zu erkennen. Dieser Indikator findet für Sie diese Muster auf Ihrem Chart und sendet Ihnen eine Warnung, sobald ein Muster zu 100 % ausgebildet ist. Um diesen Indikator noch zuverlässiger zu mac
Percent R Trend Exhaustion MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der %R Trend Exhaustion Indicator ist ein vielseitiges technisches Analysetool für MetaTrader 5, das von einem beliebten TradingView-Indikator übernommen wurde. Er wurde entwickelt, um Händlern bei der Identifizierung von Trenderschöpfungspunkten, potenziellen Umkehrungen und Trendfortsetzungssignalen unter verschiedenen Marktbedingungen zu helfen. Der Indikator bietet mehrere Anzeigemodi und anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstrategien, ergänzt durch zusätzliche Funktio
ZeroLag TrendCandle Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
ZeroLag TrendCandle — Kerzenfärbung & Signalsystem in Echtzeit (Kein Repainting) ZeroLag TrendCandle ist ein Echtzeit-Trend-Erkennungstool , das eine nicht neu zeichnende Kerzenfärbung auf Basis einer fortschrittlichen Analyse des Williams Percent Range (WPR) Indikators anwendet. Es erkennt Trendwechsel, Impulsveränderungen und potenzielle Umkehrpunkte mithilfe eines dynamischen Farbsystems— und ermöglicht Tradern, die aktuelle Marktrichtung sofort mit einem klaren und intuitiven Chart zu erke
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Ein einfacher Trendindikator in NRTR-Form mit Einzeichnung von Stop-Loss- und Take-Profit-Linien, deren Farbe und Bewegungsrichtung durch den aktuellen Trend bestimmt werden. Der Indikator hat die Fähigkeit, Warnungen, E-Mail-Nachrichten und Push-Signale zu senden, wenn sich die Trendrichtung ändert. Es ist zu beachten, dass der Wert des Eingangsparameters des Indikators Abweichung der Take-Profit-Linie in Punkten für jeden finanziellen Vermögenswert in jedem Zeitrahmen individuell ausgewählt we
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" für MT5 wurde erstellt, um die Analyse zum Zeitpunkt des Handels zu erleichtern. Die HLC Bar wurde von Richard Wyckoff verwendet und wird derzeit häufig in "VSA" -Operationen verwendet. Wyckoff stellte fest, dass die Verwendung von High, Low und Close den Graphen viel sauberer und einfacher zu analysieren machte. Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" ermöglicht: # Ändern Sie die Balkenbreite; # Lassen Sie die Leiste dieselbe Farbe; # Und markieren Sie die Bar, d
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Everyday Easy Scalping Gold With Box Signal
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indikatoren
Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS ? Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT ? Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könnten ENDLICH ABZIEHEN ? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ein ECHTER VOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen, den ich selbst benutzt habe , um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden . STOPPEN Sie damit , Zeit mit Indikatoren zu verschwen
Funded Prop Firm With Xauusd Gold Box Signal Entry
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indikatoren
Ihr PROP FIRM Konto wird immer wieder geplündert ? Sie haben immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTE GEWINNE LIEFERT und IHR HERAUSFORDERUNGSKONTO ÜBERSTEIGT ? Sind Sie es leid, die Herausforderung immer und immer wieder zu wiederholen und sich verzweifelt zu wünschen, Sie könnten ENDLICH FUNDED und mit dem RÜCKZUG beginnen? Mach dir keine Sorgen. Ich bin eine ECHTE PROP FIRM und FULL TIME TRADER und ich werde mit Ihnen teilen die sehr Indikator I VE BEEN
Easy Scalping Box Signal For Currency Pairs
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indikatoren
Sie bekommen immer wieder MARGIN CALLS ? Haben Sie immer noch keinen Indikator oder eine Technik gefunden, die KONSTANTEN TÄGLICHEN GEWINN LIEFERT ? Haben Sie es satt, Geld einzuzahlen und wünschen sich verzweifelt, Sie könnten ENDLICH ABZIEHEN ? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin ein ECHTER VOLLZEITHÄNDLER und ich werde mit Ihnen den Indikator teilen, den ich selbst benutzt habe , um erfolgreich ein Vollzeithändler zu werden . STOPPEN Sie damit , Zeit mit Indikatoren zu verschwen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension