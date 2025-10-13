AllChartsSyncChanger

All Charts Sync Changer Mini 在这里： 点击这里

All Charts Sync Changer+ 是 All Charts Sync Changer Mini 的高级版本。

无论您是多时间框架分析师，还是显示器有限的交易者，这个工具都将是您的强大盟友。


将您的MT5转变为专业的分析指挥中心。终极图表同步与高速切换工具

我想根据我的每种策略，瞬间切换我的整个图表设置。

我的工作区充斥着各种货币对、指数和商品，一片混乱。

我需要一个桌面级的分析环境，即使没有多显示器设置。

如果您准备好摆脱这些日常的挫败感，并以思想的速度控制您的图表，这个工具将把您的交易站提升到一个世界级的分析环境。

All Charts Sync Changer+ 是下一代EA工具，旨在使繁琐的图表管理成为过去。它使您能够将宝贵的时间集中在真正重要的事情上：分析和决策


新功能：通过“频道”实现完美的工作区管理

该工具的核心是强大的新频道功能，它将彻底改变您的整个分析工作流程。

频道是一种将图表分组为独立团队的方法。例如：

       
  • 频道 1： 您的外汇主要货币对分析组
    •    
  • 频道 2： 您的日元交叉盘分析组
    •    
  • 频道 3： 您的指数与商品组

您最多可以创建10个独立的指挥中心（父图表）。频道1的父图表将与其自己的子图表团队同步，而不会触及所有其他频道。

这最终使按策略或资产类别进行完美的图表管理成为现实。


两种强大模式，匹配您的交易风格

1. 多图表同步模式 - 专为专业交易者打造

非常适合运行多种策略或进行相关性分析的交易者。为每个策略分配一个频道，并设置多个指挥中心，如一个外汇主要货币对父图表和一个黄金与原油父图表。只需单击一下，即可立即切换您需要分析的图表组。

再也不会打断您的注意力。以思想的速度从一个分析无缝流向下一个分析。

2. 单一切换器模式 - 简化您的工作区

在笔记本电脑或单个显示器上彻底改变您的交易。此模式旨在最大化利用有限的屏幕空间，将单个图表窗口转变为强大的分析站。即时在多达10个不同的品种（如货币对、指数或商品）之间切换，而无需离开您的图表。

停止与无数缩小图表并造成混乱、难以阅读的工作区的标签作斗争。只需单击一下，您就可以循环浏览所有您喜欢的品种，同时保持您的指标和设置锁定不变。


主要特性与优势

       
  • 新功能：一键分组同步： 使用新的频道功能，即时更改特定图表组上的品种。在策略之间切换从未如此顺畅。
    •    
  • 最大化您的工作区： 消除无数图表标签的混乱，保持您的屏幕清洁有序。这对于单显示器交易者来说是一个游戏规则的改变者。
    •    
  • 持久的分析环境： 当您切换品种时，您的指标和设置保持原样。您的分析环境绝不会受到影响。
    •    
  • 灵活的品种管理： 向您的观察列表添加新品种就像从EA参数中选择它一样简单。无需创建新图表或重新加载模板。

快速简单的1分钟设置

无需复杂的配置。设置直观快捷。

       
  • 设置指挥中心（父图表）：将EA应用到您的主图表。将 Parent/ChildSttings 设置为 true，并将 ChannelNumber 设置为频道号（例如 1）。然后，为您想要的按钮分配品种。
    •    
  • 设置同步图表（子图表）：将EA应用到您想要同步的任何其他图表。将 Parent/ChildSttings 设置为 false，并分配与父图表相同的 ChannelNumber（例如 1）。
    •    
  • 选择交易品种： 使用 Inp_Btn1_Symbol 到 Inp_Btn10_Symbol 输入来为每个按钮设置品种。

注意：

       
  • 请为您要同步的每组图表使用不同的频道号。具有相同编号的子图表将同步在一起。
    •    
  • 父图表不会相互干扰，即使它们共享相同的频道号。

就是这样。您的专业分组同步环境已准备就绪。

   

我们以前曾提供过试用版，但由于可能违反MQL5 Market的条款，我们现在推出一个月租用选项以供试用。我们恳请您先使用此租用版本，然后再考虑购买完整版本。

   

重要提示： 除非品种已在您的MT5品种列表（市场报价）中启用，否则图表无法切换到该品种。请确保所有期望的品种都预先在此列表中可见。


为无缝体验而设计的周到功能

       
  • 精致的UI设计：控制按钮精确定位在图表的右上角。为了最大化紧凑性，我们特意将它们集成到图表区域本身，完全消除了对任何单独窗口的需求。通过利用MT5标准的“图表右移”功能，保证按钮永远不会干扰K线价格走势。
    •    
  • 广泛的品种支持： 从61个品种中选择，包括流行的外汇货币对、黄金（XAUUSD）、日经225（JPN225）、标准普尔500（US500）、原油（例如USOIL, XTIUSD）和比特币（BTCUSD）。
    •    
  • 完全自定义： 自由调整按钮的位置、大小、颜色和字体大小，为您独特的交易设置创建完美的布局。
    •    
  • 自动品种归一化： EA智能处理不同经纪商使用的品种后缀（例如“EURUSD.pro”或“GBPJPY_m”）。它几乎可以与任何经纪商开箱即用，无需手动调整。

该工具非常适合以下交易者：

       
  • 同时监控和分析多种策略或资产类别。
    •    
  • 定期执行多时间框架分析。
    •    
  • 跟踪多个货币对或商品之间的相关性。
    •    
  • 需要在笔记本电脑或有限的显示器设置上实现最高效率。
    •    
  • 希望按策略组织图表以实现深度专注。
    •    
  • 决心从他们的交易工作流程中消除每一个低效率环节。

停止在重复性任务上浪费宝贵的时间和精力。通过消除这种日常摩擦，您可以获得更多的时间进行分析，从而做出更敏锐、更自信的交易决策。

这不仅仅是购买一个工具的费用；这是对您的时间、您的专注力和您的交易优势的投资

立即获取 All Charts Sync Changer+，将您的交易提升到一个新的水平。


支持的品种

   

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*未来将添加更多品种。


免责声明

       
  • 本产品是一款旨在提高图表管理效率的实用工具。它不保证盈利。
    •    
  • 请注意，本产品是EA（Expert Advisor）实用程序，而不是指标。因此，如果您与MT5服务器的连接不稳定，您可能会遇到用户界面响应和同步功能的延迟。如果发生这种情况，请尝试单击终端右下角的连接状态栏以重新扫描服务器，或检查您的互联网连接稳定性。
