🛡️Advanced Mehrschichtiges Handelssystem mit präzisen SAR-Trailing-Einstellungen und fortschrittlichem volatilitätsangepasstem Trailing Stop Loss (AVAT SL) mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandslinien.





- Für Experten: Automatisieren Sie Ihren Handelsstil vollständig. Keine schlaflosen Nächte oder stressigen, verzögerten Klicks mehr, um auf plötzliche Marktbewegungen und Volatilität zu reagieren.

- Für Einsteiger: Schützen Sie Ihre Trades vor der Unberechenbarkeit und Volatilität des Marktes mit vollautomatischen Expert Trading-Strategien und automatisiertem Management. Konfigurieren Sie jede Einstellung genau für Ihren Handelsstil und das Chartsymbol Ihrer Wahl.

- Dieser EA erkennt automatisch das Chartsymbol und die Pip-Größenberechnung des Brokers für seine Advanced Volatility Trailing SAR-Systemparameter. (z.B. XAUUSD, EUR/USD)

- Schützen Sie Ihre Trades mit automatisierten Layered Trades, SL/TP, Reverse Trades und Advanced Trailing SL mit Parabolic SAR.

- Verbessern Sie Ihren Handel mit SwingMaster EA: Legt automatisch schwebende Orders mit TP/SL auf Ihre Trades, fügt intelligente SAR-Trailing-Stops zu allen Orders hinzu, einschließlich Ihres ursprünglichen Trades, und beinhaltet ein robustes Risikomanagement für professionelle Ergebnisse über alle Symbole hinweg.





*Alle anderen Parameter müssen überprüft und getestet werden.





Preisgestaltung - $30 Einführungspreis. Zielpreis - $500







📈 Erschließen Sie intelligenteres Trading mit Layer Guardian EA





Stellen Sie sich einen Expert Advisor vor, der Ihre manuellen oder automatisierten Trades wie ein Falke beobachtet und dann strategisch geschichtete Pending Orders hinzufügt, um Chancen zu verstärken oder Reverse Trades zu eröffnen, um das Risiko abzusichern, während er Ihre Gewinne mit fortschrittlichen Parabolic SAR Trailing Stops schützt. SwingMaster EA tut genau das, entwickelt für ernsthafte Trader, die Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit in MetaTrader 5 verlangen.





Dieser EA wurde von erfahrenen MQL5-Entwicklern entwickelt und läuft auf einem einzigen Chart, überwacht aber alle Symbole, um eine nahtlose Integration in Ihre Strategie zu gewährleisten. Egal, ob Sie einem Trend folgen, ausbrechen oder ein Portfolio mit mehreren Symbolen verwalten, Layer Guardian verwandelt Ihre Kerngeschäfte mit minimalem Aufwand in ein verstärktes System.









✨ Die wichtigsten Funktionen, die ihn auszeichnen





- Intelligente Handelsüberwachung: Erkennt originale Trades (manuell oder gefiltert nach Kommentar/Magic Number) in Echtzeit und schließt eigene Trades für einen sauberen Betrieb aus.

- Dynamische Schichtung: Eröffnet 1-6 schwebende Limit-Orders in konfigurierbaren Abständen (vom Einstieg oder SL), mit Optionen für die Losgröße: Übereinstimmung mit dem Original, Multiplikation oder risikobasiert (% des Saldos). Beinhaltet automatische Positionsauffüllung und persistente Historienverfolgung, um Duplikate zu verhindern.

- Erweitertes SAR-Trailing: Unabhängige SAR-Einstellungen für Original-, Layer- und Reverse-Trades mit anpassbaren Zeitrahmen (1 Minute bis 1 Stunde), Abständen, Flip-Erkennung und Trendbestätigung - individuell anwendbar für optimalen Schutz.

- Robuste Risikokontrollen: Unabhängige Break-Even-Einstellungen für Layer, Reverses und ursprüngliche Trades mit Dollar-basierten Offset-Preisen, Gruppengewinnschließungen, Drawdown-Limits (% oder fester Betrag) und SL-Bewegungen zum Einstieg beim ersten TP-Treffer. Intelligente Löschung von schwebenden Layern bei ursprünglichem BE oder SL im Gewinn.

- Pro-Level-Management: Schließen/Löschen von Layern auf dem ursprünglichen TP/Gewinn, effiziente Handhabung von Multi-Symbol-Gruppen und Protokollierung aller Vorgänge zur Transparenz. Umfasst das automatische Auffüllen fehlender Positionen beim Neustart.









🔄 Smart Reverse Trading System für automatisches Hedging





- Verzögerte Reverse Trades: Planen Sie Reverse Trades so, dass sie nach konfigurierbaren Verzögerungen (1 Sekunde bis 8 Stunden) geöffnet werden, sobald ein ursprünglicher Trade erkannt wird, um eine sofortige Absicherung zu vermeiden und die Preisentwicklung abzuwarten.

- Individuelle SAR-Verwaltung: Jeder Reverse-Trade (max. 1-6) verwendet seinen eigenen SAR-Zeitrahmen, Abstandseinstellungen, Flip-Erkennung und Trendbestätigung für präzise, individuelle Trailing-Stops. Optimierte Serverkommunikation mit konfigurierbaren Aktualisierungsintervallen.

- Flexible Lot-Größe: Sie können die ursprüngliche Losgröße beibehalten, Multiplikatoren anwenden oder eine risikobasierte Größe (% des Saldos) für Reverse Trades verwenden.

- Intelligente Vermeidung von Duplikaten: Verhindert die Erstellung neuer Reverse Trades, wenn diese bereits existieren, und gewährleistet so einen sauberen Betrieb auch nach einem Neustart des EA. Persistente Verlaufsverfolgung für maximale Zählungen.

- Gewinnabhängige SL-Logik: Alle SAR Trailing Stops (Layer, Reverse Trades, Original Trades) werden nur aktualisiert, wenn sie profitabel sind.









📊 Volatilitätsangepasstes Trailing-System für dynamisches Risikomanagement





- ATR-basierte Volatilitätserfassung: Verwendet Average True Range (ATR) mit konfigurierbarem Zeitraum zur Messung der Marktvolatilität in Echtzeit.

- Dynamische Abstandsanpassung: Passt die Stop-Loss-Distanzen automatisch an das aktuelle Volatilitätsniveau an - engere Stops bei hoher Volatilität, Standardstops bei niedriger Volatilität.

- SAR-Richtungsfilterung: Subtile SAR-Richtungsfilterung für optimales Trailing (M5).

- Exponentiale Skalierung: Verwendet exponentielle Skalierung für Zeiten hoher Volatilität, um aggressiven Schutz während Marktturbulenzen zu bieten.

- Zwei Betriebsmodi: Hohe Volatilität läuft pro Tick mit verschärften Abständen, niedrige Volatilität läuft in konfigurierbaren Intervallen mit Basisabständen.

- Intelligentes Schwellenwertsystem: Ein konfigurierbarer Volatilitätsschwellenwert bestimmt, wann zwischen hoher und niedriger Volatilität umgeschaltet wird.

- Batch-Integration: Nahtlose Integration in ein bestehendes Batch-Modifikationssystem für effiziente Serverkommunikation.

- Empfindlichkeitsanpassung: Die konfigurierbare ATR-Periode passt die AVAT-Berechnungen an.





*Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie einen Marktumschwung erwarten, da sie die SL für alle Trades in der M5 SAR-Trendrichtung anpasst, auch die SL für Trades, die sich derzeit in einem Verlust befinden.

*Die Basis-SL ist standardmäßig ausgeschaltet, wobei SL-Auslöser nur bei hoher Volatilität aktiviert werden. Mit dieser Einstellung können Sie unter normalen Bedingungen entspanntere SAR-SL-Einstellungen beibehalten und vorzeitige Glattstellungen verhindern.









⌚ Echtzeit-Multi-Timeframe-S&R-Anzeige





- Live-S&R-Raster: Zeigen Sie sofort 1-6 Paare von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über alle Zeitrahmen (M30 bis 1W) direkt auf Ihrem Chart an, aktualisiert in Echtzeit.

- Intelligente Level-Erkennung: Automatische Berechnung und Darstellung von Schlüsselpreiszonen mit der Raymond Cloudy Day Berechnungsmethode.

- Farbkodierte Klarheit: Anpassbare Farben für Unterstützungs- und Widerstandslinien.

- Zeitrahmen-Etiketten: Jede Linie ist mit dem zugehörigen Zeitrahmen (z. B. H4, D1) gekennzeichnet, um einen sofortigen Kontext zu gewährleisten.

- Vollständig konfigurierbar: Wählen Sie die Anzahl der S&R-Paare (1-6).





*Perfekt für Multi-Timeframe-Analysen, Confluence-Trading und präzise Ein- und Ausstiegsplanung, ohne Ihren Chart oder die manuelle Zeichnung zu verlassen.









🎛️ Einfache Anpassung





Die Parameter sind für eine schnelle Einrichtung logisch gruppiert:

- Filterung: Nur manuelle Trades, alle außer EA, oder bestimmte Kommentare/magische Zahlen. (Der Kommentar hat Vorrang vor der magischen Zahl.

- Schichtung: Legen Sie Layer, Abstände (Pips), SL/TP (falls überschreibend), Lot-Logik, Break-Even-Einstellungen, separate SAR-Trailing-Einstellungen und den Umfang der Verlaufsverfolgung fest.

- Umgekehrte Trades: Konfigurieren Sie das Delay-Timing, die einzelnen SAR-Zeitrahmen, die Losgröße, die Break-even-Einstellungen, die Abstandseinstellungen und den Umfang der Historienverfolgung.

- Verwaltung: Aktivieren Sie Break-even für ursprüngliche Trades, Profit-Closes, Drawdown-Schutzmaßnahmen und SAR-Trailing für ursprüngliche Trades.

- Volatilitäts-Trailing: Konfigurieren Sie ATR-Zeitraum, Anpassungsfaktoren, Abstandsmultiplikatoren, Schwellenwerte und Skalierungsoptionen für dynamisches Risikomanagement.

- Die Standardeinstellungen sind anfängerfreundlich, aber Profis können eine Feinabstimmung für einen aggressiven oder konservativen Stil vornehmen.





🤖 Automatisierter Swing-Handel mit Volatilitätserkennung

SwingMaster EA revolutioniert den Swing-Handel durch die Nutzung von Volatilitäts-angepassten Trailing Stop (VAT SL)-Crossovers, ergänzt durch Trend- und Unterstützungs-/Widerstandsfilter für präzise Einstiege.





- Nutzt den M5-Zeitrahmen zur Bestimmung der Trendrichtung.

- Löst Handelseröffnungen aus, wenn der Kurs den VAT SL gegen den vorherrschenden Trend kreuzt.

- Erfordert eine 25%ige Nähe zu kartierten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus vor dem Einstieg für eine zusätzliche Bestätigung.

- Verwendet zeitrahmenbasierte Unterstützungs-/Widerstandskarten für eine robuste Niveauerfassung.

- Passt Unterstützung/Widerstand automatisch an den Chart-Zeitrahmen an.

- Flexible Losgrößenbestimmung: Wählen Sie feste Lots oder risikobasierte Größen (% des Saldos).

- Handelslimit: Standardmäßig ist die Anzahl der offenen Geschäfte auf 2 begrenzt, um das Risiko zu kontrollieren.

- Konfigurierbarer Break-Even: Passen Sie die Break-Even-Levels an, um Gewinne zu sichern.

- Lock Hours: Legen Sie Verzögerungen fest, um die Aktivierung von VAT SL zu verschieben, und passen Sie sie an Ihre Strategie an.

- Funktioniert mit Ihrer Volatilitäts-ATR-Periode und Ihren Schwellenwerteinstellungen.





*Überwachen Sie alle automatischen Trades auf Ihr eigenes Risiko. Dies ist ein hochgradig anpassbares Auto-Trading-Tool, das auf mehreren Zeitrahmen funktioniert und keine garantierten und konsistenten Gewinne bietet, da sich die Volatilität jeden Monat ändert, was die dominierende Variable für den Auto-Handel ist. Verwenden Sie es zusammen mit anderen Indikatoren und Marktanalysen für ein umfassendes Handelsmanagement. Führen Sie mit dem MT5 Strategy Tester einen gründlichen Backtest durch, um die Einstellungen zu optimieren und die Leistung vor dem Live-Handel zu bewerten.

*Perfekt für Power-User, die gerne tweaken und testen.

*Der Screenshot des Backtests ist ein Beispiel für eine präzise konfigurierte ATR-Periode und Volatilitätsschwelle mit einem entsprechenden Zeitrahmen (M5) (August - Oktober 2025)

*Nicht für den passiven Gebrauch bestimmt.







📈 Warum Trader es lieben





- Effizient: Speicheroptimierter Code mit null Fehlern - läuft reibungslos auf jedem VPS.

- Vielseitigkeit: Funktioniert in JEDEM Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen Paaren/Symbolen kompatibel.

- Ergebnisorientiert: Verbessert Strategien, indem es Chancen schichtet und gleichzeitig mit intelligentem Reverse Trading und volatilitätsangepasstem Trailing vor Abwärtsbewegungen schützt.

- Interaktive Benutzeroberfläche: Voll funktionsfähig mit Echtzeit-Schaltflächen für Break-Even, SAR-Trailing, Real-Time SAR Update (RTS) und Profit Taking Volatility Trailing (✅). Optisch ansprechende Oberfläche mit einem Live-Countdown-Timer für Reverse Trades.

- Benutzerorientiert: Klare Protokolle, kein Ballast - nur leistungsstarke Automatisierung mit fortschrittlichem Gewinnschutz.

- System-Anforderungen: MT5, $100+ Guthaben (empfohlen), VPS für 24/7 Nutzung.





Profi-Tipp: Passen Sie jede Einstellung an Ihren Handels- und Risikoaversionsstil an. Layer Guardian EA ist Ihr ultimativer Handelsverbündeter mit erweiterten Reverse-Trading-Fähigkeiten.









⚙️ Server-Optimierungsparameter:

Intelligente Filterung zur Vermeidung unnötiger Prüfungen.

Lokale Zwischenspeicherung für Positions- und Auftragsdaten.

Konfigurierbare Aktualisierungsintervalle.

Optimierte OnTick()-Funktion.

Fehlerbehandlung mit automatischer Abkühlung.

SAR-Aktualisierungsintervall: 55 Sekunden - Voreinstellung.

Positionsprüfungsintervall: 1 Sekunde - Standard.

Intervall der Auftragsprüfung: 1 Sekunde - Standard.

Batch-Modus: Aktiviert.

Virtueller SAR: Aktiviert.





Wenn Sie nach dem Kauf eine Anleitung zu den Eingabeparametern oder Feinabstimmungswerten für das AVAT SL-System für Ihr Handelspaar oder eine Erklärung für einen anderen Parameter benötigen, können Sie mir gerne eine private Nachricht schicken.





🚀 Zukünftiges Update:

Nahtlose Erkennung Ihres Chartsymbols (z. B. XAUUSD, EUR/USD) und intelligente Kalibrierung der Advanced Volatility-Adjusted Trailing Stop Loss (AVAT SL)-Parameter für dieses spezifische Handelspaar oder diesen Rohstoff, um Präzision und Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu gewährleisten.

Dieses Upgrade verspricht, Ihr Handelserlebnis durch die automatische Feinabstimmung der Volatilitätseinstellungen zu verbessern und bietet optimierten Schutz und Leistung ohne manuelle Anpassungen. Bleiben Sie dran für dieses praktische Update.





Sind Sie bereit, Ihre Trading-Management-Strategie zu schützen und zu automatisieren? Testen Sie SwingMaster EA noch heute.