SwingMaster EA

🛡️Advanced Mehrschichtiges Handelssystem mit präzisen SAR-Trailing-Einstellungen und fortschrittlichem volatilitätsangepasstem Trailing Stop Loss (AVAT SL) mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandslinien.


- Für Experten: Automatisieren Sie Ihren Handelsstil vollständig. Keine schlaflosen Nächte oder stressigen, verzögerten Klicks mehr, um auf plötzliche Marktbewegungen und Volatilität zu reagieren.

- Für Einsteiger: Schützen Sie Ihre Trades vor der Unberechenbarkeit und Volatilität des Marktes mit vollautomatischen Expert Trading-Strategien und automatisiertem Management. Konfigurieren Sie jede Einstellung genau für Ihren Handelsstil und das Chartsymbol Ihrer Wahl.

- Dieser EA erkennt automatisch das Chartsymbol und die Pip-Größenberechnung des Brokers für seine Advanced Volatility Trailing SAR-Systemparameter. (z.B. XAUUSD, EUR/USD)

- Schützen Sie Ihre Trades mit automatisierten Layered Trades, SL/TP, Reverse Trades und Advanced Trailing SL mit Parabolic SAR.

- Verbessern Sie Ihren Handel mit SwingMaster EA: Legt automatisch schwebende Orders mit TP/SL auf Ihre Trades, fügt intelligente SAR-Trailing-Stops zu allen Orders hinzu, einschließlich Ihres ursprünglichen Trades, und beinhaltet ein robustes Risikomanagement für professionelle Ergebnisse über alle Symbole hinweg.


*Alle anderen Parameter müssen überprüft und getestet werden.


Preisgestaltung - $30 Einführungspreis. Zielpreis - $500


📈 Erschließen Sie intelligenteres Trading mit Layer Guardian EA


Stellen Sie sich einen Expert Advisor vor, der Ihre manuellen oder automatisierten Trades wie ein Falke beobachtet und dann strategisch geschichtete Pending Orders hinzufügt, um Chancen zu verstärken oder Reverse Trades zu eröffnen, um das Risiko abzusichern, während er Ihre Gewinne mit fortschrittlichen Parabolic SAR Trailing Stops schützt. SwingMaster EA tut genau das, entwickelt für ernsthafte Trader, die Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit in MetaTrader 5 verlangen.


Dieser EA wurde von erfahrenen MQL5-Entwicklern entwickelt und läuft auf einem einzigen Chart, überwacht aber alle Symbole, um eine nahtlose Integration in Ihre Strategie zu gewährleisten. Egal, ob Sie einem Trend folgen, ausbrechen oder ein Portfolio mit mehreren Symbolen verwalten, Layer Guardian verwandelt Ihre Kerngeschäfte mit minimalem Aufwand in ein verstärktes System.



✨ Die wichtigsten Funktionen, die ihn auszeichnen


- Intelligente Handelsüberwachung: Erkennt originale Trades (manuell oder gefiltert nach Kommentar/Magic Number) in Echtzeit und schließt eigene Trades für einen sauberen Betrieb aus.

- Dynamische Schichtung: Eröffnet 1-6 schwebende Limit-Orders in konfigurierbaren Abständen (vom Einstieg oder SL), mit Optionen für die Losgröße: Übereinstimmung mit dem Original, Multiplikation oder risikobasiert (% des Saldos). Beinhaltet automatische Positionsauffüllung und persistente Historienverfolgung, um Duplikate zu verhindern.

- Erweitertes SAR-Trailing: Unabhängige SAR-Einstellungen für Original-, Layer- und Reverse-Trades mit anpassbaren Zeitrahmen (1 Minute bis 1 Stunde), Abständen, Flip-Erkennung und Trendbestätigung - individuell anwendbar für optimalen Schutz.

- Robuste Risikokontrollen: Unabhängige Break-Even-Einstellungen für Layer, Reverses und ursprüngliche Trades mit Dollar-basierten Offset-Preisen, Gruppengewinnschließungen, Drawdown-Limits (% oder fester Betrag) und SL-Bewegungen zum Einstieg beim ersten TP-Treffer. Intelligente Löschung von schwebenden Layern bei ursprünglichem BE oder SL im Gewinn.

- Pro-Level-Management: Schließen/Löschen von Layern auf dem ursprünglichen TP/Gewinn, effiziente Handhabung von Multi-Symbol-Gruppen und Protokollierung aller Vorgänge zur Transparenz. Umfasst das automatische Auffüllen fehlender Positionen beim Neustart.



🔄 Smart Reverse Trading System für automatisches Hedging


- Verzögerte Reverse Trades: Planen Sie Reverse Trades so, dass sie nach konfigurierbaren Verzögerungen (1 Sekunde bis 8 Stunden) geöffnet werden, sobald ein ursprünglicher Trade erkannt wird, um eine sofortige Absicherung zu vermeiden und die Preisentwicklung abzuwarten.

- Individuelle SAR-Verwaltung: Jeder Reverse-Trade (max. 1-6) verwendet seinen eigenen SAR-Zeitrahmen, Abstandseinstellungen, Flip-Erkennung und Trendbestätigung für präzise, individuelle Trailing-Stops. Optimierte Serverkommunikation mit konfigurierbaren Aktualisierungsintervallen.

- Flexible Lot-Größe: Sie können die ursprüngliche Losgröße beibehalten, Multiplikatoren anwenden oder eine risikobasierte Größe (% des Saldos) für Reverse Trades verwenden.

- Intelligente Vermeidung von Duplikaten: Verhindert die Erstellung neuer Reverse Trades, wenn diese bereits existieren, und gewährleistet so einen sauberen Betrieb auch nach einem Neustart des EA. Persistente Verlaufsverfolgung für maximale Zählungen.

- Gewinnabhängige SL-Logik: Alle SAR Trailing Stops (Layer, Reverse Trades, Original Trades) werden nur aktualisiert, wenn sie profitabel sind.



📊 Volatilitätsangepasstes Trailing-System für dynamisches Risikomanagement


- ATR-basierte Volatilitätserfassung: Verwendet Average True Range (ATR) mit konfigurierbarem Zeitraum zur Messung der Marktvolatilität in Echtzeit.

- Dynamische Abstandsanpassung: Passt die Stop-Loss-Distanzen automatisch an das aktuelle Volatilitätsniveau an - engere Stops bei hoher Volatilität, Standardstops bei niedriger Volatilität.

- SAR-Richtungsfilterung: Subtile SAR-Richtungsfilterung für optimales Trailing (M5).

- Exponentiale Skalierung: Verwendet exponentielle Skalierung für Zeiten hoher Volatilität, um aggressiven Schutz während Marktturbulenzen zu bieten.

- Zwei Betriebsmodi: Hohe Volatilität läuft pro Tick mit verschärften Abständen, niedrige Volatilität läuft in konfigurierbaren Intervallen mit Basisabständen.

- Intelligentes Schwellenwertsystem: Ein konfigurierbarer Volatilitätsschwellenwert bestimmt, wann zwischen hoher und niedriger Volatilität umgeschaltet wird.

- Batch-Integration: Nahtlose Integration in ein bestehendes Batch-Modifikationssystem für effiziente Serverkommunikation.

- Empfindlichkeitsanpassung: Die konfigurierbare ATR-Periode passt die AVAT-Berechnungen an.


*Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie einen Marktumschwung erwarten, da sie die SL für alle Trades in der M5 SAR-Trendrichtung anpasst, auch die SL für Trades, die sich derzeit in einem Verlust befinden.
*Die Basis-SL ist standardmäßig ausgeschaltet, wobei SL-Auslöser nur bei hoher Volatilität aktiviert werden. Mit dieser Einstellung können Sie unter normalen Bedingungen entspanntere SAR-SL-Einstellungen beibehalten und vorzeitige Glattstellungen verhindern.



Echtzeit-Multi-Timeframe-S&R-Anzeige


- Live-S&R-Raster: Zeigen Sie sofort 1-6 Paare von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über alle Zeitrahmen (M30 bis 1W) direkt auf Ihrem Chart an, aktualisiert in Echtzeit.

- Intelligente Level-Erkennung: Automatische Berechnung und Darstellung von Schlüsselpreiszonen mit der Raymond Cloudy Day Berechnungsmethode.

- Farbkodierte Klarheit: Anpassbare Farben für Unterstützungs- und Widerstandslinien.

- Zeitrahmen-Etiketten: Jede Linie ist mit dem zugehörigen Zeitrahmen (z. B. H4, D1) gekennzeichnet, um einen sofortigen Kontext zu gewährleisten.

- Vollständig konfigurierbar: Wählen Sie die Anzahl der S&R-Paare (1-6).


*Perfekt für Multi-Timeframe-Analysen, Confluence-Trading und präzise Ein- und Ausstiegsplanung, ohne Ihren Chart oder die manuelle Zeichnung zu verlassen.



🎛️ Einfache Anpassung


Die Parameter sind für eine schnelle Einrichtung logisch gruppiert:

- Filterung: Nur manuelle Trades, alle außer EA, oder bestimmte Kommentare/magische Zahlen. (Der Kommentar hat Vorrang vor der magischen Zahl.

- Schichtung: Legen Sie Layer, Abstände (Pips), SL/TP (falls überschreibend), Lot-Logik, Break-Even-Einstellungen, separate SAR-Trailing-Einstellungen und den Umfang der Verlaufsverfolgung fest.

- Umgekehrte Trades: Konfigurieren Sie das Delay-Timing, die einzelnen SAR-Zeitrahmen, die Losgröße, die Break-even-Einstellungen, die Abstandseinstellungen und den Umfang der Historienverfolgung.

- Verwaltung: Aktivieren Sie Break-even für ursprüngliche Trades, Profit-Closes, Drawdown-Schutzmaßnahmen und SAR-Trailing für ursprüngliche Trades.

- Volatilitäts-Trailing: Konfigurieren Sie ATR-Zeitraum, Anpassungsfaktoren, Abstandsmultiplikatoren, Schwellenwerte und Skalierungsoptionen für dynamisches Risikomanagement.

- Die Standardeinstellungen sind anfängerfreundlich, aber Profis können eine Feinabstimmung für einen aggressiven oder konservativen Stil vornehmen.


🤖 Automatisierter Swing-Handel mit Volatilitätserkennung

SwingMaster EA revolutioniert den Swing-Handel durch die Nutzung von Volatilitäts-angepassten Trailing Stop (VAT SL)-Crossovers, ergänzt durch Trend- und Unterstützungs-/Widerstandsfilter für präzise Einstiege.


- Nutzt den M5-Zeitrahmen zur Bestimmung der Trendrichtung.

- Löst Handelseröffnungen aus, wenn der Kurs den VAT SL gegen den vorherrschenden Trend kreuzt.

- Erfordert eine 25%ige Nähe zu kartierten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus vor dem Einstieg für eine zusätzliche Bestätigung.

- Verwendet zeitrahmenbasierte Unterstützungs-/Widerstandskarten für eine robuste Niveauerfassung.

- Passt Unterstützung/Widerstand automatisch an den Chart-Zeitrahmen an.

- Flexible Losgrößenbestimmung: Wählen Sie feste Lots oder risikobasierte Größen (% des Saldos).

- Handelslimit: Standardmäßig ist die Anzahl der offenen Geschäfte auf 2 begrenzt, um das Risiko zu kontrollieren.

- Konfigurierbarer Break-Even: Passen Sie die Break-Even-Levels an, um Gewinne zu sichern.

- Lock Hours: Legen Sie Verzögerungen fest, um die Aktivierung von VAT SL zu verschieben, und passen Sie sie an Ihre Strategie an.

- Funktioniert mit Ihrer Volatilitäts-ATR-Periode und Ihren Schwellenwerteinstellungen.


*Überwachen Sie alle automatischen Trades auf Ihr eigenes Risiko. Dies ist ein hochgradig anpassbares Auto-Trading-Tool, das auf mehreren Zeitrahmen funktioniert und keine garantierten und konsistenten Gewinne bietet, da sich die Volatilität jeden Monat ändert, was die dominierende Variable für den Auto-Handel ist. Verwenden Sie es zusammen mit anderen Indikatoren und Marktanalysen für ein umfassendes Handelsmanagement. Führen Sie mit dem MT5 Strategy Tester einen gründlichen Backtest durch, um die Einstellungen zu optimieren und die Leistung vor dem Live-Handel zu bewerten.
*Perfekt für Power-User, die gerne tweaken und testen.

*Der Screenshot des Backtests ist ein Beispiel für eine präzise konfigurierte ATR-Periode und Volatilitätsschwelle mit einem entsprechenden Zeitrahmen (M5) (August - Oktober 2025)

*Nicht für den passiven Gebrauch bestimmt.


📈 Warum Trader es lieben


- Effizient: Speicheroptimierter Code mit null Fehlern - läuft reibungslos auf jedem VPS.

- Vielseitigkeit: Funktioniert in JEDEM Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen Paaren/Symbolen kompatibel.

- Ergebnisorientiert: Verbessert Strategien, indem es Chancen schichtet und gleichzeitig mit intelligentem Reverse Trading und volatilitätsangepasstem Trailing vor Abwärtsbewegungen schützt.

- Interaktive Benutzeroberfläche: Voll funktionsfähig mit Echtzeit-Schaltflächen für Break-Even, SAR-Trailing, Real-Time SAR Update (RTS) und Profit Taking Volatility Trailing (✅). Optisch ansprechende Oberfläche mit einem Live-Countdown-Timer für Reverse Trades.

- Benutzerorientiert: Klare Protokolle, kein Ballast - nur leistungsstarke Automatisierung mit fortschrittlichem Gewinnschutz.

- System-Anforderungen: MT5, $100+ Guthaben (empfohlen), VPS für 24/7 Nutzung.


Profi-Tipp: Passen Sie jede Einstellung an Ihren Handels- und Risikoaversionsstil an. Layer Guardian EA ist Ihr ultimativer Handelsverbündeter mit erweiterten Reverse-Trading-Fähigkeiten.



⚙️ Server-Optimierungsparameter:

Intelligente Filterung zur Vermeidung unnötiger Prüfungen.

Lokale Zwischenspeicherung für Positions- und Auftragsdaten.

Konfigurierbare Aktualisierungsintervalle.

Optimierte OnTick()-Funktion.

Fehlerbehandlung mit automatischer Abkühlung.

SAR-Aktualisierungsintervall: 55 Sekunden - Voreinstellung.

Positionsprüfungsintervall: 1 Sekunde - Standard.

Intervall der Auftragsprüfung: 1 Sekunde - Standard.

Batch-Modus: Aktiviert.

Virtueller SAR: Aktiviert.


Wenn Sie nach dem Kauf eine Anleitung zu den Eingabeparametern oder Feinabstimmungswerten für das AVAT SL-System für Ihr Handelspaar oder eine Erklärung für einen anderen Parameter benötigen, können Sie mir gerne eine private Nachricht schicken.


🚀 Zukünftiges Update:

Nahtlose Erkennung Ihres Chartsymbols (z. B. XAUUSD, EUR/USD) und intelligente Kalibrierung der Advanced Volatility-Adjusted Trailing Stop Loss (AVAT SL)-Parameter für dieses spezifische Handelspaar oder diesen Rohstoff, um Präzision und Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu gewährleisten.

Dieses Upgrade verspricht, Ihr Handelserlebnis durch die automatische Feinabstimmung der Volatilitätseinstellungen zu verbessern und bietet optimierten Schutz und Leistung ohne manuelle Anpassungen. Bleiben Sie dran für dieses praktische Update.


Sind Sie bereit, Ihre Trading-Management-Strategie zu schützen und zu automatisieren? Testen Sie SwingMaster EA noch heute.

Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experten
"Universal US100 HFT" ist ein Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der für den Handel mit dem NASDAQ 100 Index (US100) entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf kurzfristige Trades und nutzt kleinste Marktschwankungen, um Gewinne zu erzielen. Er verwendet keine risikoreichen Strategien wie Grid oder Martingale, was ihn sicherer und widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität macht. Hauptmerkmale: Hochfrequenz-Scalping:   Der Roboter ist für schnelle Trades mit minimaler Haltedauer konzipi
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experten
Deriv beitreten Link im Profil>>> Boom und Crash UPGRADE Das BOOM AND CRASH Upgrade ist ein 100% adaptiver Expertenberater, der auf Kursbewegungen basiert. Es hat einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery Algorithmus. Nur ein Handel zu einer Zeit. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach einem stabilen Wachstum auf lange Sicht sind. EINSTELLUNGEN SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GELDMANAGEMENT-KONSTANT
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experten
Golden Harvest MT5 automatisiertes Handelssystem ist ein Handelssystem für den Handel mit Gold. standardmäßig der Variablen für den Goldhandel durch die Verwendung der Funktion des Indikators Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 unter Verwendung der Martingale Handelsmethode. Gekoppelt mit der Verwendung des neuronalen Netzes, ist der Hauptteil der Suche nach guten Handelspositionen vor allem mit bb auf zwanzig Jahre Backtesting basiert. Holen Sie sich zufriedenstellende Handelsergebnisse,
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experten
任何交易者的最佳伙伴！ Dieser EA lädt. (1) Sie können automatisch Stop Loss und Take Profit für Aufträge ohne Stop Loss und Take Profit setzen. (2) Sie können Aufträge in den Gewinn nach einem bestimmten festgelegten Bereich, um Gewinne zu schützen. 3 Sie können den Take-Profit und Stop-Loss verschieben. Merkmale 1 Sie können automatisch Take-Profit und Stop-Loss für Aufträge ohne Stop-Loss und Take-Profit setzen. (2) Gewinn-Aufträge können auf eine bestimmte Gewinnspanne nach der Gewinnsich
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experten
Wir stellen Ihnen Mary Pippins FX vor: Ihr praktisch perfekter Partner für die Navigation im GBPUSD! VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF BACKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA AN! Haben Sie genug von den unvorhersehbaren Böen und Regengüssen auf dem GBPUSD-Markt? Hätten Sie gerne eine helfende Hand, um die "Schornsteinfeger" der Volatilität zu managen, besonders auf dem H1 Chart? Mary Pippins FX ist hier, um Ordnung und Raffinesse in Ihren
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Willkommen in der Welt des Präzisionshandels! Der CrossPulse EA ist mit einer detaillierten Handelslogik ausgestattet, um Ihnen, dem Händler, ein dynamisches und anpassbares Werkzeug an die Hand zu geben. Mit einem Preis von nur $65 ist dieser EA für diejenigen gedacht, die ihre Handelsstrategien selbst verfeinern und optimieren möchten. Bitte beachten Sie, dass CrossPulse nicht voroptimiert ist - es ist so aufgebaut, dass es eine Grundlage für Ihre Optimierung bietet und Ihnen die volle Kontro
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Tensline
Vladimir Karputov
Experten
Einfach, effizient, profitabel - ein Expert Advisor, der für Sie arbeitet Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Einfachheit und Kontrolle legen. Mit minimalen Einstellungen ist er unglaublich einfach zu konfigurieren und zu starten - keine komplexe Optimierung erforderlich. Hält jeweils nur eine Marktposition - kein Durcheinander, keine Überschneidungen. Flexible Strategieauswahl - wählen Sie die Strategie, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Backtesting-Ergebniss
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension