Ema BTMM
- Indikatoren
- Teeraporn Satitman
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 5
EMA-Indikator auf der Grundlage des BTMMIm BTMM sind die üblichen EMA-Farben Gelb für EMA 5, Rot für EMA 13, Hellblau/Aqua für EMA 50, Weiß für EMA 200 und Dunkelblau für EMA 800. Diese farbcodierten EMAs repräsentieren verschiedene Marktzeitrahmen und werden verwendet, um Trends, potenzielle Umkehrpunkte und Bereiche von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren.
bestehen aus
- Gelb ( Senf):EMA 5
- Rot ( Ketchup):EMA 13
- Hellblau ( Wasser):EMA 50
- Weiß ( Mayonnaise):EMA 200
- Dunkelblau ( Blaubeere):EMA 800
Weißer EMA 200 unter Aqua EMA 50 in einem Aufwärtstrend
Weißer EMA 200 über Aqua EMA 50 in einem Abwärtstrend