Ema BTMM
- Indicadores
- Teeraporn Satitman
- Versión: 3.0
- Actualizado: 28 noviembre 2025
Indicador EMA basado en BTMMEn BTMM, los colores comunes de EMA incluyen Amarillo para EMA 5, Rojo para EMA 13, Azul claro/Águila para EMA 50, Blanco para EMA 200, y Azul oscuro para EMA 800. Estas EMA codificadas por colores representan diferentes marcos temporales del mercado y se utilizan para identificar tendencias, posibles puntos de reversión y áreas de soporte y resistencia .
constan de
- Amarillo ( Mostaza):EMA 5
- Rojo ( Ketchup):EMA 13
- Azul claro ( Agua):EMA 50
- Blanco ( Mayonesa):EMA 200
- Azul oscuro ( Arándano):EMA 800
BlancoEMA200 por debajo de Aqua EMA 50 enuna tendencia alcista
Blanco EMA 200 por encima de Aqua EMA 50 en una tendencia bajista