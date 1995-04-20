Indicador EMA basado en BTMM

En BTMM, los colores comunes de EMA incluyen Amarillo para EMA 5, Rojo para EMA 13, Azul claro/Águila para EMA 50, Blanco para EMA 200, y Azul oscuro para EMA 800. Estas EMA codificadas por colores representan diferentes marcos temporales del mercado y se utilizan para identificar tendencias, posibles puntos de reversión y áreas de soporte y

resistencia

constan de



Amarillo ( Mostaza): EMA 5

Rojo ( Ketchup): EMA 13

Azul claro ( Agua): EMA 50

Blanco ( Mayonesa): EMA 200

Azul oscuro ( Arándano): EMA 800

BlancoEMA200 por debajo de Aqua EMA 50 enuna tendencia alcista

Blanco EMA 200 por encima de Aqua EMA 50 en una tendencia bajista







