Ema BTMM

Indicador EMA basado en BTMM

En BTMM, los colores comunes de EMA incluyen Amarillo para EMA 5, Rojo para EMA 13, Azul claro/Águila para EMA 50, Blanco para EMA 200, y Azul oscuro para EMA 800. Estas EMA codificadas por colores representan diferentes marcos temporales del mercado y se utilizan para identificar tendencias, posibles puntos de reversión y áreas de soporte y resistencia .

constan de

BlancoEMA200 por debajo de Aqua EMA 50 enuna tendencia alcista
Blanco EMA 200 por encima de Aqua EMA 50 en una tendencia bajista



