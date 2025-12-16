Fwd chart to telegram

Dieser EA wurde entwickelt, um Charts an Telegram zu übertragen, wie im Beispielbild dargestellt. Er bietet die Möglichkeit, Charts für den ausgewählten Zeitrahmen direkt an Telegram zu senden. Ein Beispielkanal ist zu Demonstrationszwecken enthalten. Nach der Installation können Sie Ihren eigenen Kanal oder eine andere bevorzugte Option auswählen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Beispielkanal ohne vorherige Ankündigung entfernt werden kann.





Der im Bild gezeigte Indikator dient nur zu Demonstrationszwecken.

