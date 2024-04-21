Der Indikator TwoMA Crosses zeigt Pfeile an, die darauf basieren, ob der kurzfristige gleitende Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt.

Ein gleitender Durchschnitt sagt nicht die Kursrichtung voraus. Stattdessen definiert er die aktuelle Richtung. Trotzdem verwenden Anleger gleitende Durchschnitte, um das Rauschen herauszufiltern.

Händler und Investoren neigen dazu, den EMA-Indikator zu verwenden, vor allem in einem sehr volatilen Markt, da er empfindlicher auf Preisänderungen reagiert als der SMA.





