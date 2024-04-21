TwoMA Crosses
- Indikatoren
- Nedyalka Zhelyazkova
- Version: 5.0
Der Indikator TwoMA Crosses zeigt Pfeile an, die darauf basieren, ob der kurzfristige gleitende Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt.
Ein gleitender Durchschnitt sagt nicht die Kursrichtung voraus. Stattdessen definiert er die aktuelle Richtung. Trotzdem verwenden Anleger gleitende Durchschnitte, um das Rauschen herauszufiltern.
Händler und Investoren neigen dazu, den EMA-Indikator zu verwenden, vor allem in einem sehr volatilen Markt, da er empfindlicher auf Preisänderungen reagiert als der SMA.
Laden Sie den kostenlosen TwoMA Crosses EA aus dem ersten Kommentar im Kommentarbereichherunter .
VORTEILE
- Zeigt den vorherrschenden Trend perfekt an.
- Ermöglicht es dem Händler, dem Trend zu folgen, ohne in ein Dilemma zu geraten.
- Einfach zu befolgendes System.
PARAMETER
- "Einstellungen für schnellere MA1
- FastPeriod = 8;
- MA_METHOD = MODE_EMA
- MA_PRICE = PRICE_CLOSE
- "Einstellungen für langsamere MA2"
- SlowPeriod = 20;
- MA_METHODE = MODUS_EMA
- MA_PRICE = PRICE_CLOSE
- AlertOn - Alarme aktivieren.
- EmailAlert - E-Mail-Warnungen aktivieren.
- PushAlert - Aktiviert Push-Benachrichtigungen.
Die Verwendung des TwoMA Crosses-Indikators stellt sicher, dass ein Handel erst nach eindeutiger Bestätigung des Trends erfolgt.
