Suspends Orders For a Period of Time

🛡️ News Suspension EA - Automatischer Schutz bei Nachrichtenereignissen

Beschreibung:

News Suspension EA ist ein essentielles Risikomanagement-Tool, das speziell für XAUUSD (Gold)-Händler entwickelt wurde, die ihre Trades während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse schützen wollen.

Was macht dieser EA?

In Zeiten extremer Volatilität, die durch Wirtschaftsnachrichten verursacht werden, führt der EA automatisch die folgenden Aktionen aus:

✅ S chließt alle offenen Positionen im XAUUSD, um Ihr Kapital vor plötzlichen Bewegungen und übermäßigem Slippage zu schützen

✅ Löscht vorübergehend ausstehende Aufträge (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) und speichert gleichzeitig deren Informationen (Preis und Volumen)

✅ Automatische Wiederherstellung von schwebenden Aufträgen nach Ablauf der Aussetzungsperiode mit genau denselbenParameternSchlüsselmerkmale:

🕐 Automatische zeitplanbasierte Aktivierung - Konfigurieren Sie die genaue Startzeit und Aussetzungsdauer

📊 Empfohlener Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)

🎯 XAUUSD spezifisch - Optimiert für den Goldhandel

🔄 Arbeitet täglich - Führt automatisch jeden Tag zur eingestellten Zeit aus

📝 Detaillierte Protokollierung - Zeigt im Protokoll vollständige Informationen über alle durchgeführten Aktionen an

⚙️ Einfache Konfiguration:

StartTime : Startzeit der Aussetzung (Format HH:MM, Beispiel: "14:30")

DauerMinuten : Dauer der Unterbrechung in Minuten (Beispiel: 15)

Symbol_Trade : Zu überwachendes Symbol (passen Sie es je nach Ihrem Broker an: XAUUSD, XAUUSDm, GOLD, usw.)

Warum brauchen Sie diesen EA?

Während wichtiger Nachrichtenankündigungen (NFP, Zinsentscheidungen, Inflationsdaten usw.) kann es am Markt zu Schwankungen kommen:

Spreads weiten sich um bis zu 10-50 Pips aus

Massive Abweichungen bei der Auftragsausführung

heftige Bewegungen innerhalb von Sekunden, die Stopps aushebeln können

Ausführung von schwebenden Aufträgen zu unerwünschten Preisen

Dieser EA schützt Sie automatisch durch das Schließen von Positionen und das Aussetzen von Aufträgen während dieser kritischen Phasen.

Kompatibilität: ✅ Hedging-Konten ✅ Netting-Konten ✅ Kompatibel mit allen MT5-Brokern

Gebrauchsanweisung:

Ziehen Sie den EA auf ein XAUUSD M15-Chart Konfigurieren Sie die Startzeit entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers (Beispiel: "14:30" für 2:30 PM) Legen Sie die Dauer in Minuten fest (normalerweise 15-30 Minuten) Passen Sie den Symbolnamen an, falls Ihr Broker eine andere Bezeichnung verwendet (XAUUSDm, GOLD, usw.) Aktivieren Sie den automatischen Handel Der EA wird jeden Tag automatisch arbeiten!

Empfehlungen:

Überprüfen Sie die genaue Serverzeit Ihres Brokers, bevor Sie ihn konfigurieren

Stellen Sie sicher, dass der Symbolname genau mit dem Ihres Brokers übereinstimmt

Überwachen Sie das Protokoll beim ersten Mal, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.

Ideal zur Kombination mit Ihrer üblichen Handelsstrategie

Unterstützung:

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Konfiguration benötigen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Dieser EA schließt offene Positionen, öffnet sie aber NICHT automatisch nach der Aussetzung wieder. Er stellt nur die ausstehenden Aufträge wieder her, die gelöscht wurden. Wenn Sie diese Version wünschen, senden Sie mir bitte eine E-Mail an: penalversantiago3@gmail.com



