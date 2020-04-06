Suspends Orders For a Period of Time

🛡️ News Suspension EA - Protección Automática Durante Noticias

Descripción:

News Suspension EA es una herramienta esencial de gestión de riesgo diseñada específicamente para traders de XAUUSD (oro) que desean proteger sus operaciones durante eventos de noticias de alto impacto.

¿Qué hace este EA?

Durante períodos de volatilidad extrema causados por noticias económicas, el EA ejecuta automáticamente las siguientes acciones:

✅ Cierra todas las posiciones abiertas en XAUUSD para proteger tu capital de movimientos bruscos y slippage excesivo

✅ Elimina temporalmente las órdenes pendientes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) guardando su información (precio y volumen)

✅ Recrea automáticamente las órdenes pendientes una vez finalizado el período de suspensión, exactamente con los mismos parámetros

Características principales:

🕐 Activación automática basada en horarios - Configura la hora exacta de inicio y la duración de la suspensión

📊 Timeframe recomendado: M15 (15 minutos)

🎯 Específico para XAUUSD - Optimizado para trading de oro

🔄 Funciona diariamente - Se ejecuta automáticamente cada día a la hora configurada

📝 Registro detallado - Muestra información completa en el log sobre todas las acciones realizadas

⚙️ Configuración simple:

StartTime : Hora de inicio de suspensión (formato HH:MM, ejemplo: "14:30")

DurationMinutes : Duración de la suspensión en minutos (ejemplo: 15)

Symbol_Trade : Símbolo a monitorear (ajústalo según tu broker: XAUUSD, XAUUSDm, GOLD, etc.)

¿Por qué necesitas este EA?

Durante anuncios de noticias importantes (NFP, decisiones de tasas de interés, inflación, etc.), el mercado puede experimentar:

Spreads ampliados de hasta 10-50 pips

Slippage masivo en ejecución de órdenes

Movimientos violentos en segundos que pueden arrasar stops

Ejecución de órdenes pendientes en precios no deseados

Este EA te protege automáticamente cerrando posiciones y suspendiendo órdenes durante estos períodos críticos.

Compatibilidad: ✅ Cuentas Hedging (Cobertura) ✅ Cuentas Netting (Compensación) ✅ Compatible con todos los brokers de MT5

Instrucciones de uso:

Arrastra el EA a un gráfico de XAUUSD M15 Configura la hora de inicio según el horario de tu broker (ejemplo: "14:30" para las 2:30 PM) Establece la duración en minutos (generalmente 15-30 minutos) Ajusta el nombre del símbolo si tu broker usa una variación (XAUUSDm, GOLD, etc.) Activa el Auto Trading ¡El EA trabajará automáticamente cada día!

Recomendaciones:

Verifica el horario exacto de tu broker antes de configurar

Asegúrate de que el nombre del símbolo coincida exactamente con el de tu broker

Monitorea el log la primera vez para confirmar que funciona correctamente

Ideal para combinar con tu estrategia de trading habitual

Soporte:

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con la configuración, no dudes en contactarme.

Nota importante: Este EA cierra posiciones abiertas pero NO las reabre automáticamente después de la suspensión. Solo recrea las órdenes pendientes que fueron eliminadas. En caso de querer esa versión escribirme un correo a: penalversantiago3@gmail.com

