Nova PAX Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Parabolic SAR und den ADX (Average Directional Index) kombiniert und Trendrichtung, Momentum und Timing in einem strukturierten Handelssystem vereint. Dieser EA identifiziert Setups, bei denen der Preis eindeutig im Trend liegt und das Momentum stark ist, indem er den Parabolic SAR als Richtungsanzeiger und den ADX zur Bestätigung der Trendstärke verwendet.

Anstatt auf jede Marktschwankung zu reagieren, wartet der Nova PAX Trader auf eine klare Ausrichtung: Trades werden nur dann ausgeführt, wenn der Parabolic SAR eine Richtung anzeigt und der ADX einen starken Trend bestätigt, wobei Rauschen und schwache Bewegungen herausgefiltert werden.

Es ist ein sauberer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Struktur, Disziplin und Timing.

Warum Händler den Nova PAX Trader wählen

Parabolic SAR + ADX, vollautomatisch:

Kombiniert Trendrichtung und Momentumstärke für präzise Ein- und Ausstiege.

Trend- und Stärke-Bestätigung:

Handelt nur, wenn Parabolic-Signale mit einem starken ADX-Wert übereinstimmen.

Eingebautes Risikomanagement:

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Multi-Market-Anwendbarkeit:

Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - geeignet für H1- bis Tages-Charts.

Klar, effizient, transparent:

Einfache Logik, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova PAX Trader bietet einen strukturierten, dualen Indikatoransatz für disziplinierten Trendhandel.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.