Nova PAX Trader es una automatización disciplinada que combina el SAR Parabólico y el ADX (Índice Direccional Medio), combinando la dirección de la tendencia, el impulso y la sincronización en un sistema de trading estructurado. Este EA identifica configuraciones donde el precio está claramente en tendencia y el impulso es fuerte, utilizando el SAR Parabólico para señales direccionales y el ADX para confirmar la fuerza de la tendencia.

En lugar de reaccionar a cada fluctuación del mercado, Nova PAX Trader espera una alineación clara: las operaciones se ejecutan sólo cuando el SAR Parabólico indica una dirección y el ADX confirma una tendencia fuerte, filtrando el ruido y los movimientos débiles.

Es un enfoque limpio, basado en reglas: operar con estructura, disciplina y sincronización.

Por qué los operadores eligen Nova PAX Trader

SAR Parabólico + ADX, totalmente automatizado:

Combina la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso para entradas y salidas precisas.

Confirmación de tendencia y fuerza:

Opera sólo cuando las señales parabólicas se alinean con una lectura fuerte del ADX.

Gestión del riesgo integrada:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicable a múltiples mercados:

Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

Claro, eficiente, transparente:

Lógica simple, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova PAX Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para un trading de tendencia disciplinado.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.