Nova PAX Trader

Nova PAX Trader es una automatización disciplinada que combina el SAR Parabólico y el ADX (Índice Direccional Medio), combinando la dirección de la tendencia, el impulso y la sincronización en un sistema de trading estructurado. Este EA identifica configuraciones donde el precio está claramente en tendencia y el impulso es fuerte, utilizando el SAR Parabólico para señales direccionales y el ADX para confirmar la fuerza de la tendencia.

En lugar de reaccionar a cada fluctuación del mercado, Nova PAX Trader espera una alineación clara: las operaciones se ejecutan sólo cuando el SAR Parabólico indica una dirección y el ADX confirma una tendencia fuerte, filtrando el ruido y los movimientos débiles.

Es un enfoque limpio, basado en reglas: operar con estructura, disciplina y sincronización.

Por qué los operadores eligen Nova PAX Trader

  • SAR Parabólico + ADX, totalmente automatizado:
    Combina la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso para entradas y salidas precisas.

  • Confirmación de tendencia y fuerza:
    Opera sólo cuando las señales parabólicas se alinean con una lectura fuerte del ADX.

  • Gestión del riesgo integrada:
    Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

  • Aplicable a múltiples mercados:
    Eficaz en divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

  • Claro, eficiente, transparente:
    Lógica simple, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.
Ningún EA garantiza resultados - pero Nova PAX Trader proporciona un enfoque estructurado de doble indicador para un trading de tendencia disciplinado.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.


Productos recomendados
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
OXI DCA machine
Nickey Magale
Asesores Expertos
Oxi - Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado que combina la lógica avanzada de la reversión a la media con el promediado estratégico del coste del dólar (DCA) para ayudarle a hacer crecer su cuenta de forma constante. Diseñado para trabajar a través de múltiples pares de divisas utilizando el análisis adaptativo y la gestión inteligente del comercio, Oxi ofrece una alta tasa de ganancias, controles flexibles, y la recup
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollad
Bliz Golden Strategy MT5
Abhishek Yadav
Asesores Expertos
La estrategia Golden Bliz es una estrategia que se basa en reglas específicas. No se limita a ser una estrategia independiente; Es una plataforma para que los comerciantes creen sus herramientas comerciales personalizadas. Con sus amplias funciones de personalización, puede diseñar un enfoque comercial que se alinee perfectamente con su estilo único y sus conocimientos del mercado. Esta estrategia se basa en reglas bien establecidas y ampliamente adoptadas en el mundo comercial moderno. Además,
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
Asesores Expertos
Yukon Gold EA – Asesor Experto Multiestrategia Yukon Gold EA es un moderno Asesor Experto multiestrategia que combina dos enfoques de trading probados: reversiones y rupturas. Ha sido desarrollado, probado y optimizado cuidadosamente durante muchos meses para lograr un equilibrio estable entre limitación de riesgos y maximización de beneficios. El EA está diseñado para limitar consistentemente las pérdidas mientras amplía dinámicamente las posiciones en fases de ganancias. Así, el riesgo perman
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Asesores Expertos
Master Gold Scalper EA es una estrategia EA combo 4: ESTRATEGIA_1: ESTOC+MA Esta es una simple estrategia de Forex Scalping usando los indicadores EMA200 y Estocástico para operar comprando o vendiendo juntos. ESTRATEGIA_2: 2MA+STOCH Este es un sistema de scalping dedicado al Oro, que combina dos indicadores: indicadores Estocásticos y 2MA con el objetivo de encontrar puntos de entrada de acuerdo a las tendencias actuales. ESTRATEGIA_3: MACD Estrategia de scalping que utiliza líneas de tende
Fast and the Furious
Anton Chuev
Asesores Expertos
El funcionamiento de este Asesor Experto está diseñado principalmente para eliminar posiciones no rentables según Martingala con recálculo del lote dependiendo de la situación del mercado. El EA utiliza Medias Móviles con diferentes periodos para determinar la fuerza de la tendencia y el momento para abrir una operación, así como el RSI para evitar abrir operaciones en el pico de una tendencia. El cálculo del lote se realiza automáticamente en función del depósito actual. Las operaciones se cier
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Asesores Expertos
King Ruay Scalper GOLD Plus EA El King Ruay Scalper GOLD Plus EA se basa en una estrategia de ruptura real-No AI, No Grid, No Martingale, No Promedio. Identifica los niveles clave de compra y venta y coloca órdenes stop de compra/venta en consecuencia. Una vez que se ejecuta una orden, el motor scalper se hace cargo de gestionar la posición de manera eficiente. Este EA es versátil y funciona en varios pares, incluyendo ORO y más. La configuración predeterminada está optimizada para el ORO, y pu
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
FanTrader está diseñado para operar en cualquier mercado (acciones, divisas, materias primas, futuros, criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Abanico de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51333 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marcos de tiempo Múltiples Estrategias en 4 categorías: Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Opera simultáneamente en c
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Nova DC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DC Trader está construido en torno a un modelo de ruptura basado en la precisión que capitaliza la compresión y expansión de los precios. Al identificar las fases de consolidación dinámica y los movimientos direccionales limpios, este Asesor Experto convierte la acción controlada del precio en una oportunidad consistente. En lugar de perseguir la volatilidad o depender de señales rezagadas, Nova DC Trader se centra en la estructura, la sincronización y la ejecución con gestión de riesgos. E
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Asesores Expertos
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY) JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4 , diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas. Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Asesores Expertos
NOCHE ARDIENTE SCALPER TODO EL NUEVO SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA RED AÑADIDO El scalping nocturno usando Stop Losses ha funcionado increíblemente bien en años anteriores a 2022. Blazing Night Scalper fue probado originalmente en más de 10 años de Tick Data utilizando Take profit y Stop Loss con resultados sorprendentes. Tan pronto como llegamos a 2022 los scalpers nocturnos se volvieron gradualmente más difíciles de obtener beneficios, probablemente debido a muchas razones, tales como el aum
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Asesores Expertos
EA Falcon es un algoritmo que se basa en dos estrategias principales que le permiten operar en la dirección de la tendencia principal con el uso de características adicionales para hacer que el comercio sea más seguro y razonable en términos de riesgo y ganancias. Estrategias: - Fractal asimétrico. Indicador personalizado. - Regresión lineal. Un indicador personalizado que permite que el EA opere solo en la dirección de la tendencia principal. Funciones: -Filtro de noticias. Le permite esp
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Nova FI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FI Trader le da una ventaja en los mercados volátiles utilizando el poder probado del indicador Force Index. Desarrollado por el renombrado trader Alexander Elder, el Force Index combina de forma única la acción del precio, el volumen y el impulso en una poderosa señal. Este Asesor Experto lleva ese concepto a la vida a través de una estrategia sensible y fácil de scalping. Tanto si está buscando movimientos rápidos como si se está adaptando a tendencias más amplias, Nova FI Trader está dis
Nova ST Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ST Trader se basa en uno de los indicadores de impulso más probados en el tiempo en el comercio - el oscilador estocástico . Desarrollado por George C. Lane, este oscilador es conocido por su capacidad para señalar con precisión las condiciones de sobrecompra y sobreventa, ayudando a los operadores a anticipar los puntos de inflexión antes de que sucedan. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del Oscilador Estocástico en un sistema de trading dinámico y disciplinado. Diseñado
Nova DC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DC Trader está construido en torno a un modelo de ruptura basado en la precisión que capitaliza la compresión y expansión de los precios. Al identificar las fases de consolidación dinámica y los movimientos direccionales limpios, este Asesor Experto convierte la acción controlada del precio en una oportunidad consistente. En lugar de perseguir la volatilidad o depender de señales rezagadas, Nova DC Trader se centra en la estructura, la sincronización y la ejecución con gestión de riesgos. E
Nova RVI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RVI Trader se basa en los principios del Índice de Vigor Relativo - un indicador que mide la convicción detrás de los movimientos de precios mediante la comparación de los precios de cierre y apertura en relación con los rangos de negociación recientes. Este oscilador, a menudo pasado por alto, destaca a la hora de identificar el verdadero impulso direccional y los posibles retrocesos antes de que sean obvios para el mercado en general. Con Nova RVI Trader , la información en bruto del RVI
Nova ENV Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ENV Trader se basa en una herramienta clásica de seguimiento de tendencias: el indicador Envelopes . Mediante la colocación de bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil, las envolventes ayudan a los operadores a identificar las zonas óptimas de entrada cuando el precio se desvía demasiado de su línea de base, señalando con claridad las posibles configuraciones de reversión o continuación. Este Asesor Experto toma la simplicidad del concepto de las Envolventes y lo refina e
Nova DEM Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DEM Trader aprovecha la profundidad analítica del indicador DeMarker (DEM) , una herramienta de impulso menos conocida pero muy eficaz desarrollada por Tom DeMark. Este indicador destaca en la detección de posibles máximos y mínimos del mercado mediante la comparación de la acción reciente de los precios para identificar el agotamiento antes de que sea obvio. Nova DEM Trader transforma estas señales tempranas en una estrategia de negociación disciplinada y basada en reglas. En lugar de reac
Nova ALG Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas. La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operacione
Nova AO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AO Trader se basa en los principios fundamentales del impulso y la aceleración del mercado, aprovechando el poder del Awesome Oscillator para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad con claridad y rapidez. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del histograma en operaciones estructuradas y con gestión del riesgo, eliminando la indecisión y la emoción de las operaciones de impulso. En lugar de basarse en medias móviles obsoletas o filtros retardados, Nova AO Trader
Nova VID Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova VID Trader funciona con la Media Dinámica de Índice Variable (VIDYA) , una media móvil inteligente y adaptable que responde a las condiciones del mercado en tiempo real. Este Asesor Experto aprovecha la fuerza del suavizado adaptativo para seguir las tendencias cuando son fuertes y hacerse a un lado cuando domina el ruido. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que se retrasan o sobrepasan, Nova VID Trader utiliza la ponderación dinámica de la volatilidad para ajustar su sensibi
Nova ICH Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ICH Trader se basa en el poder atemporal del sistema Ichimoku Kinko Hyo - rediseñado en una solución de trading totalmente automatizada que entiende la tendencia, el impulso y el equilibrio en un marco cohesivo. Este Asesor Experto no se limita a seguir el precio, sino que interpreta la estructura, el espacio y el sentimiento con precisión. Al analizar la dinámica de las nubes, los cruces y la distancia desde el equilibrio, Nova ICH Trader identifica oportunidades de alta probabilidad donde
Nova BB Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BB Trader se basa en el poder fundamental de las Bandas de Bollinger , transformando este indicador clásico de volatilidad en un moderno sistema de trading automatizado. Mediante el análisis del comportamiento del precio en relación con las bandas superior e inferior, este Asesor Experto busca capturar tanto los movimientos de ruptura como las configuraciones de reversión a la media, dependiendo del contexto. Nova BB Trader lee de forma inteligente la anchura de las bandas, la interacción d
Nova ADX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ADX Trader se basa en la fuerza probada del Índice Direccional Medio (ADX) , un indicador de la fuerza de la tendencia en el que confían los profesionales desde hace décadas. En lugar de adivinar el impulso, este Asesor Experto lo mide directamente, operando sólo cuando el mercado muestra convicción y claridad. Al combinar las lecturas del ADX con filtros direccionales, Nova ADX Trader evita condiciones débiles e indecisas y se centra exclusivamente en configuraciones direccionales de alta
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Nova TRX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova TRX Trader se basa en el poder de la Media Móvil Exponencial Triple (TRIX) , un oscilador de impulso que suaviza el ruido del mercado para revelar un sesgo direccional genuino. Este Asesor Experto utiliza las capacidades únicas de suavizado de TRIX para evitar señales falsas y detectar sólo los cambios más fuertes en la tendencia. En lugar de reaccionar de forma exagerada a cada parpadeo de volatilidad, Nova TRX Trader se centra en los cambios de impulso sostenidos, combinando los cruces de
Nova OSM Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova OSM Trader aprovecha la fuerza analítica de OsMA (Media Móvil de Oscilador) - un indicador de impulso híbrido que captura los cambios en el sentimiento del mercado a través de la convergencia y divergencia de las medias móviles. Al leer el pulso del impulso de los precios bajo la superficie, este EA identifica las zonas óptimas para operar con precisión y claridad. Nova OSM Trader se centra en los momentos en que el impulso se acumula o se desvanece en sincronía con la estructura de precios
Nova CCI Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CCI Trader es un Asesor Experto de precisión basado en el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) , un oscilador versátil diseñado para descubrir ciclos de mercado, condiciones de sobrecompra/sobreventa y cambios de impulso ocultos. Este EA transforma el potencial bruto del CCI en una estrategia disciplinada tanto para los operadores swing como para los que siguen tendencias. En lugar de actuar sobre el ruido o cruces arbitrarios, Nova CCI Trader utiliza la lógica de múltiples capas para
Nova CHK Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CHK Trader está diseñado en torno al Oscilador Chaikin , un indicador ponderado por volumen que combina la acción del precio con la dinámica del flujo monetario. Al aprovechar la relación entre la acumulación, la distribución y el impulso de los precios, este EA identifica los momentos en los que el interés institucional se alinea con el potencial de ruptura. Nova CHK Trader no persigue la volatilidad, sino que lee la intención subyacente del mercado. Con una lógica basada en los cambios de
Nova CBO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CBO Trader se basa en una estrategia limpia y táctica de ruptura de velas , un método que captura la expansión del precio después de velas de consolidación clave. Mediante la identificación de pausas estructuradas en el precio y el comercio de la ruptura, este EA se centra en el impulso con disciplina, no conjeturas. Ya se trate de barras interiores, rangos estrechos o compresiones de volatilidad, Nova CBO Trader supervisa la estructura de precios en tiempo real y ataca cuando el precio rom
Nova SAR Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SAR Trader es un Asesor Experto centrado en el seguimiento de tendencias basado en el clásico indicador SAR Parabólico , simplificado en un moderno motor de negociación para una ejecución disciplinada y direccional. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada cambio, este EA aplica estructura y contexto a sus entradas, filtrando el ruido y aislando los movimientos de impulso de alta calidad. Ya sea que esté operando en mercados de tendencia o en fases de rango con potencial de ruptura, Nov
Nova WPR Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WPR Trader es un Asesor Experto de reversión de precisión impulsado por el indicador Williams %R - rediseñado para identificar el agotamiento del impulso y ofrecer entradas limpias y calculadas en los puntos de inflexión del mercado. Ya sea que el mercado esté sobreextendido o atrapado en un rango, este EA está diseñado para medir el tiempo de las reversiones con estructura, no con conjeturas. En lugar de reaccionar a cada señal de sobrecompra o sobreventa, Nova WPR Trader filtra las entrad
Nova MAC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MAC Trader es un Asesor Experto de ingeniería de precisión construido sobre la sinergia entre el MACD y la EMA , que combina el impulso y la fuerza de la tendencia para ofrecer configuraciones comerciales fiables y basadas en reglas. En lugar de reaccionar al ruido, espera la alineación entre los cruces de medias móviles y los cambios de impulso MACD, asegurando que las entradas sean limpias, decisivas e intencionales. Nova MAC Trader prospera tanto en entornos de tendencia como de transi
Nova SMA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SMA Trader es un Asesor Experto disciplinado de seguimiento de tendencias basado en la clásica Media Móvil Simple (SMA) , una herramienta probada a lo largo del tiempo para capturar el impulso direccional con claridad y consistencia. Mientras que muchos persiguen indicadores complejos, este EA se nutre del poder de la simplicidad, esperando cruces limpios y confirmaciones de precios antes de entrar en acción. Diseñado para los operadores que creen en la fuerza de la lógica de tendencia estr
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Nova BBO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BBO Trader es un Asesor Experto centrado en rupturas, construido en torno a la estrategia Box Breakout - identificando zonas clave de consolidación donde el precio se contrae en rangos estrechos antes de movimientos explosivos. Mediante la detección de estas "cajas" y la espera de rupturas limpias y decisivas, este EA busca capitalizar el impulso que sigue. Perfecto para los operadores que desean automatizar un patrón clásico de acción del precio, Nova BBO Trader ofrece entradas claras y b
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Nova AMA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AMA Trader es un Asesor Experto refinado de captura de tendencias construido alrededor de la Media Móvil Adaptativa (AMA) - un indicador dinámico que se ajusta a las condiciones del mercado en tiempo real. A diferencia de las medias estáticas que se retrasan o fallan en los mercados agitados, Nova AMA Trader se adapta con precisión, lo que le permite capturar tendencias significativas y evitar señales falsas. Este EA está diseñado para los operadores que prefieren la automatización intelige
Nova SD Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova SD Trader está diseñado para explotar los extremos de volatilidad utilizando el concepto fundamental de la Desviación Estándar - no como un indicador pasivo, sino como un filtro activo para la oportunidad controlada. Este Asesor Experto monitoriza la expansión y contracción de la volatilidad para entrar en operaciones cuando el mercado se aleja demasiado de su norma estadística. En lugar de perseguir la aleatoriedad o reaccionar tarde, Nova SD Trader anticipa los momentos en los que es prob
Nova BER Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BER Trader es un sistema de trading disciplinado construido en torno al indicador Bears Power , que convierte la presión bruta del mercado en decisiones claras y basadas en reglas. Transforma un oscilador clásico en un enfoque totalmente automatizado que se nutre de los cambios de impulso y el control bajista. En lugar de perseguir el ruido o los movimientos superficiales, Nova BER Trader busca la auténtica presión bajista: momentos en los que los vendedores toman el mando y la estructura d
Nova BUL Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova BUL Trader es un sistema de negociación de precisión basado en el indicador Bulls Power , que capta los momentos en los que la fuerza compradora impulsa los mercados al alza con convicción. Transforma este oscilador clásico en una estrategia automatizada y disciplinada que filtra las señales débiles y se centra únicamente en el auténtico impulso alcista. En lugar de reaccionar a cada pequeño tick, Nova BUL Trader espera a la alineación correcta: cuando la energía alcista rompe la resistenci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario