Engulfing Zones MT5

🚀 Engulfing Zones MT5: Ihr Vorteil beim Price Action Trading 📊

Beschreibung

DerEngulfing Zones MT5-Indikator ist ein ausgeklügeltes, nicht nachmalendes Tool, das entwickelt wurde, um automatisch die wichtigstenEngulfing Candle Patterns (EG) und vor allemEngulfing Failures (EF) in Ihrem Chart zu erkennen, hervorzuheben und zu verfolgen.

Dieser von Coders Guru (XPWORX) entwickelte Indikator geht über die einfache Mustererkennung hinaus, indem er anhaltende, dynamischeUnterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage dieser hochwahrscheinlichen Candlestick-Ereignisse zeichnet. Identifizieren Sie institutionelles Angebot und Nachfrage mit kristallklaren visuellen Zonen, die auf Ihrem Chart verbleiben, bis sie durchbrochen werden, und die Ihnen eine leistungsstarke, zeitübergreifende Perspektive auf wichtige Marktwendepunkte bieten.

Hauptmerkmale & Handelsvorteile

Doppelte Mustererkennung: EG & EF

Der Indikator identifiziert zwei der kritischsten Preisaktionsereignisse:

  • Engulfing Zones (EG): Standardmäßige bullische und bearische Engulfing-Muster, die eine potenzielle Umkehr signalisieren und eine starke Nachfrage- (bullisch) oder Angebotszone (bärisch) schaffen.

  • Engulfing Fail Zones (EF): Auch bekannt alsEntschärfungsblöcke oder Bereiche, in denen ein Muster nicht durchkam und oft schwache Hände gefangen hält. Diese Fehlschläge signalisieren noch stärkere Preisbereiche, in denen der Markt wahrscheinlich umkehren oder sich vor einer größeren Bewegung konsolidieren wird.

Dynamische Multi-Timeframe-Zonen

  • Unabhängige Zeitrahmenanalyse: Sie können den Indikator so einstellen, dass er Muster auf einem anderen Zeitrahmen als dem von Ihnen betrachteten Chart berechnet (z. B. H4-Zonen erkennen, während Sie auf M15 handeln).

  • Persistente und visuelle Zonen: Zeichnet automatisch Zonen als anpassbare, gut sichtbare Rechtecke. Diese Zonen bleiben auf dem Chart als klare Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus für zukünftige Handelsentscheidungen erhalten.

  • Bullish- und Bearish-Identifikation: Trennt und färbtBullish-EG/EF-Zonen (grün/blau) und Bearish-EG/EF-Zonen (rot/magenta) klar ein.

Vollständige Anpassung

Passen Sie die Erkennungslogik des Indikators an Ihren Handelsstil an:

  • Auswahl des Engulfing-Typs: Wählen Sie zwischenBody Engulfing,Wick Engulfing oderFull Engulfing (Body + Wicks ) , um die Strenge der Mustererkennung feinabzustimmen.

  • Sichtbarkeitskontrolle: Schalten Sie um , um die Pfeilsignale , die farbigen Zonen und die beschreibenden Beschriftungen für ein übersichtliches Chart-Setupein-/auszublenden.

  • Filter für jüngste Zonen: Konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit hoher Relevanz, indem Sie nur diejüngsten "N" -Zonen anzeigen lassen.

  • Farbsteuerung: Volle Kontrolle über die Farben für alle vier Zonentypen und Beschriftungen .

Perfekt für

  • Händler von Angebot und Nachfrage: Visualisieren Sie genau die Zonen, in denen wahrscheinlich institutionelle Aktivitäten stattgefunden haben.

  • Price-Action-Spezialisten: Verbessern Sie Ihre Chartanalyse durch die präzise Erkennung von wichtigen Umkehr- und Fortsetzungsmustern.

  • Swing- und Daytrader: Erkennen Sie an wichtigen strukturellen Punkten wahrscheinliche Ein- und Ausstiege.

Technische Details

  • Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

  • Version: 1 .0 (Letzte Änderung: 2025.10.13)

  • Entwickler: Coders Guru (XPWORX)

  • Non-Repainting: Signale und Zonen sind bei Bar-Close endgültig.

🔥 Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, die wahre Struktur des Marktes zu sehen. Fügen Sie den Engulfing Zones MT5 Indikator noch heute zu Ihrem Toolkit hinzu!


