Robofxea Pro V1

Robofxea Pro - Automatisiertes Handelssystem für XAUUSD und BTCUSD

Robofxea Pro ist ein automatisiertes Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt wurde. Das System verwendet eine Breakout-Strategie mit schwebenden Aufträgen und beinhaltet Risikomanagement-Funktionen wie einen harten Stop-Loss für jeden Handel, Nachrichtenfilterung und Spread-Schutz. Das System verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungsstrategien.

Live-Handelsergebnisse

Sehen Sie sich die überprüfte Performance Ihres Live-Kontos an:

Vantage Markets Live-Konto: https://www.mql5.com/en/signals/2329641

ICMarkets Live-Konto: Performance-Überwachung im Gange

Optimierte Einstellungsdateien

Vorkonfigurierte Einstellungsdateien sind zum Download verfügbar:

XAUUSD (Gold) Einstellungen: https://c.mql5.com/31/1566/xauusd_200_usd_set_file_robofea.set

BTCUSD (Bitcoin) Einstellungen: https://c.mql5.com/31/1566/btc_200_usd_set_file_robofea.set

Diese Dateien enthalten getestete Parameterkombinationen für jedes Instrument.

Handelsstrategie

Das System arbeitet mit einer Breakout-Methode in Kombination mit der Ausführung von Pending Orders.

Einstiegs-Mechanismus

Der EA identifiziert potenzielle Ausbruchsniveaus auf der Grundlage der jüngsten Preisstruktur. Schwebende Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders werden in berechneten Abständen zum aktuellen Kurs platziert. Wenn der Preis diese Niveaus erreicht, werden die Orders ausgelöst und die Positionen werden mit vorher festgelegten Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus eröffnet.

Preisaktionsanalyse

Das System überwacht Unterstützungs- und Widerstandszonen, Volatilitätsmuster und die Preisdynamik. Die Orderplatzierung passt sich an die aktuellen Marktbedingungen an. Die Strategie konzentriert sich auf das Erfassen von Bewegungen, wenn der Preis aus Konsolidierungsbereichen ausbricht.

Risikomanagement

Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss. Die Positionsgröße wird automatisch auf der Grundlage des Kontostands und der Risikoparameter berechnet. Das System umfasst Kontrollen für maximal offene Positionen und tägliche Verlustlimits.

Sicherheit und Schutzfunktionen

Stop-Loss-Implementierung

Jede vom EA eröffnete Position enthält einen harten Stop-Loss. Der Stop-Loss-Abstand ist in den Eingabeparametern konfigurierbar. Die Trailing-Stop-Funktionalität verschiebt den Stop-Loss, wenn sich die Positionen in den Gewinn bewegen.

Filterung von Nachrichtenereignissen

Der EA enthält ein System zur Filterung von Nachrichten, das bevorstehende wichtige wirtschaftliche Ereignisse überwacht. Während des konfigurierten Zeitraums vor und nach geplanten Nachrichtenveröffentlichungen entfernt das System ausstehende Aufträge und vermeidet die Eröffnung neuer Positionen. Dies hilft beim Risikomanagement während erhöhter Volatilität im Umfeld wichtiger wirtschaftlicher Ankündigungen.

Spread-Überwachung

Die Spread-Überwachung in Echtzeit verhindert die Ausführung von Geschäften unter abnormalen Bedingungen. Wenn der Spread den konfigurierten Höchstwert überschreitet, werden schwebende Aufträge automatisch storniert. Die Orders werden ersetzt, wenn der Spread wieder auf ein akzeptables Niveau sinkt.

Geld-Management

Das System passt sich den maklerspezifischen Anforderungen an, einschließlich der Mindestlosgröße und der Losgrößenschritte. Margenprüfungen stellen sicher, dass eine ausreichende freie Marge vorhanden ist, bevor Aufträge erteilt werden. Die automatische Losgrößenberechnung passt sich an die Einstellungen für Kontokapital und Risikoprozentsatz an.

Anzeige von Informationen

Auf dem Chart werden aktuelle Kontokennzahlen wie Eigenkapital, gleitender Gewinn/Verlust, prozentualer Drawdown und die Anzahl der aktiven Trades angezeigt. Wenn der Nachrichtenfilter aktiv ist, wird ein Countdown bis zum nächsten geplanten Ereignis angezeigt.

Technische Daten

Unterstützte Instrumente

XAUUSD (Gold) BTCUSD (Bitcoin)

Timeframe-Kompatibilität

Der EA funktioniert auf jedem Chart-Zeitrahmen. Die interne Logik arbeitet unabhängig von der angehängten Chartperiode.

Kontoanforderungen

Mindestguthaben: 200 USD oder Gegenwert Kontotyp: Standard-, ECN-, RAW- oder STP-Konten werden unterstützt Leverage: Keine besonderen Anforderungen (1:100 oder höher für kleinere Konten empfohlen) Positionsmodus: Hedging nicht erforderlich

Broker-Kompatibilität

Das System funktioniert mit Brokern, die die Standardsymbole XAUUSD und BTCUSD anbieten. Die Logik des Spread-Schutzes passt sich an unterschiedliche Broker-Bedingungen an.

VPS-Nutzung

Der kontinuierliche Betrieb über VPS stellt sicher, dass der EA während aller Handelssitzungen aktiv bleibt und Unterbrechungen durch lokale Computer- oder Internetverbindungsprobleme vermieden werden.

Installationsschritte

Schritt 1: Dateiplatzierung

Suchen Sie Ihren MetaTrader 5-Datenordner, indem Sie im MT5-Menü Datei > Datenordner öffnen wählen. Navigieren Sie zum Unterordner MQL5/Experts. Kopieren Sie die EA-Datei in diesen Ordner. Starten Sie MetaTrader 5 neu.

Schritt 2: Chart-Anhang

Öffnen Sie einen Chart für XAUUSD oder BTCUSD. Suchen Sie Robofxea Pro im Navigator-Fenster unter Expert Advisors. Ziehen Sie den EA auf den Chart.

Schritt 3: Einstellungen laden

Wenn das Einstellungsfenster erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Laden. Wählen Sie die entsprechende Set-Datei aus, die Sie über die oben angegebenen Links heruntergeladen haben. Verwenden Sie die XAUUSD-Set-Datei für Gold-Charts und die BTCUSD-Set-Datei für Bitcoin-Charts.

Schritt 4: Konfiguration der magischen Zahl

Wenn Sie den EA gleichzeitig auf XAUUSD und BTCUSD ausführen, weisen Sie jeder Instanz in den Eingabeparametern eine andere Magic Number zu. Dies verhindert Orderkonflikte zwischen den Instanzen.

Schritt 5: Überprüfungsparameter

Suchen Sie den Parameter ValidationKickstart. Setzen Sie diesen für den Live-Handel auf FORCE OFF. Dieser Parameter wird nur während der Produktprüfung und -validierung verwendet.

Schritt 6: Aktivieren Sie den Handel

Aktivieren Sie die Schaltfläche AutoTrading in der MT5-Symbolleiste. Vergewissern Sie sich, dass der EA ein lächelndes Gesicht in der oberen rechten Ecke des Charts anzeigt.

Schritt 7: Bestätigen Sie den Betrieb

Überprüfen Sie die Registerkarte Experten am unteren Rand des MT5 auf Initialisierungsmeldungen. Der EA wird seine Einstellungen anzeigen und den erfolgreichen Start bestätigen.

Parameter eingeben

Geld-Management

Risiko pro Handel: Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Position riskiert wird (Standard: 2,0%) Feste Losgröße: Für automatische Berechnung auf 0 setzen oder feste Losgröße eingeben Maximale Losgröße: Obere Grenze für die Positionsgröße Minimale Losgröße: Untere Grenze basierend auf den Anforderungen des Brokers

Handelskontrollen

Magische Nummer: Eindeutige Kennung für EA-Aufträge Maximal offene Trades: Limit für gleichzeitige Positionen Handelstage: Legen Sie fest, an welchen Wochentagen gehandelt werden soll Handelszeiten: Legen Sie aktive Handelszeitfenster fest

Stop Loss und Take Profit

Stop-Loss-Abstand: SL-Abstand in Pips vom Einstiegskurs Take Profit-Abstand: Primäres TP-Ziel in Pips Trailing Stop Aktiviert: Aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität Trailing Start Distance: Gewinnniveau zu Beginn des Trailing Trailing Step Size: Abstand zum Verschieben des SL bei steigendem Gewinn

Nachrichtenfilter-Einstellungen

Nachrichtenfilter aktivieren: Aktivieren Sie den Schutz vor Nachrichtenereignissen Nachrichtenpuffer-Minuten: Zeit vor und nach den Nachrichten, um den Handel zu pausieren Nur hohe Auswirkungen: Nur wichtige Wirtschaftsnachrichten filtern

Spread-Schutz

Maximal zulässiger Spread: Stornierung von Aufträgen, wenn der Spread diesen Wert in Pips übersteigt Spread Check Frequency: Intervall für die Überprüfung der Spread-Bedingungen

Parameter der Breakout-Strategie

Breakout-Abstand: Pip-Abstand für die Platzierung von Pending Orders Volatilitätsmultiplikator: Passt die Breakout-Distanz auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen an Order-Verfall: Minuten bevor schwebende Orders storniert und ersetzt werden

Fehlersuche

EA platziert keine Orders

Überprüfen Sie die folgenden Bedingungen: Der aktuelle Spread übersteigt möglicherweise die Einstellung für den maximal zulässigen Spread Der Nachrichtenfilter ist möglicherweise aufgrund eines bevorstehenden wirtschaftlichen Ereignisses aktiv Das Tagesverlustlimit wurde möglicherweise erreicht Die Beschränkung der Handelszeiten ist möglicherweise in Kraft Unzureichende Marge für die berechnete Losgröße

Fehler: Ungültige Losgröße

Überprüfen Sie die Broker-Spezifikationen für die minimale Lotgröße und den Lotschritt, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in Market Watch klicken und Spezifikation wählen. Passen Sie den Parameter Mindestlosgröße an die Anforderungen des Brokers an.

Fehler: Nicht genug Geld

Reduzieren Sie den Prozentsatz des Risikos pro Handel oder erhöhen Sie den Kontostand. Der EA berechnet die Positionsgröße basierend auf dem Stop-Loss-Abstand und dem verfügbaren Eigenkapital.

Fehler: Handelskontext ist ausgelastet

Dies ist ein vorübergehender Zustand. Der EA wird den Vorgang automatisch wiederholen.

Fehler: Ungültige Stops

Überprüfen Sie die Symbol-Spezifikation auf minimale Stop-Level-Anforderungen. Erhöhen Sie den Parameter Stop Loss Distance, um das Minimum des Brokers zu überschreiten, falls erforderlich.

Keine Aktivität nach der Installation

Bestätigen Sie, dass AutoTrading in der MT5-Symbolleiste aktiviert ist Überprüfen Sie, ob ValidationKickstart auf FORCE OFF gesetzt ist Stellen Sie sicher, dass der Symbolname im Chart genau übereinstimmt (Groß- und Kleinschreibung wird beachtet) Überprüfen Sie die Registerkarte Experten auf spezifische Fehlermeldungen

Probleme mit dem Symbolnamen

Einige Broker verwenden Variationen wie GOLD, XAUUSDm oder XAUUSD.suffix. Wenn Ihr Broker nicht standardisierte Bezeichnungen verwendet, wenden Sie sich bitte über den Kommentarbereich an den Support, um Hilfe zu erhalten.

Informationen zur Unterstützung

Der Produktsupport wird über den MQL5-Kommentarbereich und das private Nachrichtensystem bereitgestellt.

Wenn Sie Unterstützung anfordern, fügen Sie bitte Folgendes bei: Screenshot der Registerkarte Experten mit Fehlermeldungen Screenshot der Eingabeparameter Brokername und Kontotyp Beschreibung des Problems

Prüfen Sie die Registerkarte Kommentare regelmäßig auf Produktaktualisierungen und allgemeine Lösungen.

Informationen zur Version

Aktuelle Version: 1.2.0

Updates und Verbesserungen werden ohne zusätzliche Kosten für bestehende Kunden bereitgestellt.

Risiko-Offenlegung

Der Handel mit Devisen, Gold, Bitcoin und anderen gehebelten Produkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten.

Keine Handelsstrategie und kein System kann Gewinne garantieren oder Verluste ausschließen. Die Performance in der Vergangenheit, ob tatsächlich oder durch historische Tests von Strategien, ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Marktbedingungen ändern sich ständig.

Bevor Sie dieses Produkt mit echtem Kapital einsetzen, testen Sie es gründlich auf einem Demokonto. Beginnen Sie mit konservativen Risikoeinstellungen und beobachten Sie die Performance genau. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Der Entwickler ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, die bei der Verwendung dieses Produkts entstehen. Der Benutzer übernimmt alle mit dem automatisierten Handel verbundenen Risiken.

Dieses Produkt wird zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung oder Handelsempfehlung dar. Der Entwickler macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Rentabilität oder Eignung für einen bestimmten Händler oder eine bestimmte Marktsituation.