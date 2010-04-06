Robofxea Pro V1

Robofxea Pro - Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD y BTCUSD

Robofxea Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin). El sistema utiliza una estrategia de ruptura con órdenes pendientes e incluye características de gestión de riesgos tales como hard stop loss en cada operación, filtrado de noticias y protección de spreads. El sistema no utiliza martingala, rejilla, o estrategias de promediación.

Resultados de operaciones en vivo

Ver el rendimiento verificado de la cuenta en vivo:

Cuenta real de Vantage Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2329641

Cuenta real de ICMarkets: Supervisión del rendimiento en curso

Archivos de configuración optimizados

Los archivos de configuración preconfigurados están disponibles para su descarga:

XAUUSD (Oro) Ajustes: https://c.mql5.com/31/1566/xauusd_200_usd_set_file_robofea.set

BTCUSD (Bitcoin) Configuración: https://c.mql5.com/31/1566/btc_200_usd_set_file_robofea.set

Estos archivos contienen combinaciones de parámetros probadas para cada instrumento.

Estrategia de negociación

El sistema opera utilizando una metodología de ruptura combinada con la ejecución de órdenes pendientes.

Mecanismo de entrada

El EA identifica posibles niveles de ruptura basándose en la estructura de precios reciente. Las órdenes pendientes de stop de compra y stop de venta se colocan a distancias calculadas del precio actual. Cuando el precio alcanza estos niveles, se activan las órdenes y se abren posiciones con niveles predeterminados de stop loss y take profit.

Análisis de la acción del precio

El sistema supervisa las zonas de soporte y resistencia, los patrones de volatilidad y el impulso de los precios. La colocación de órdenes se adapta a las condiciones actuales del mercado. La estrategia se centra en captar movimientos cuando el precio sale de las zonas de consolidación.

Gestión del riesgo

Cada operación incluye un stop loss fijo. El tamaño de las posiciones se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo. El sistema incluye controles para las posiciones abiertas máximas y los límites de pérdidas diarias.

Funciones de seguridad y protección

Aplicación de Stop Loss

Cada posición abierta por el EA incluye un stop loss duro. La distancia del stop loss es configurable en los parámetros de entrada. La funcionalidad Trailing Stop desplaza el Stop Loss a medida que las posiciones entran en beneficios.

Filtrado de noticias

El EA incluye un sistema de filtrado de noticias que supervisa los próximos acontecimientos económicos de gran impacto. Durante el periodo de tiempo configurado antes y después de la publicación de noticias programadas, el sistema elimina las órdenes pendientes y evita la apertura de nuevas posiciones. Esto ayuda a gestionar el riesgo durante el aumento de la volatilidad en torno a los principales anuncios económicos.

Supervisión de diferenciales

La supervisión del diferencial en tiempo real impide la ejecución de operaciones en condiciones anormales. Cuando el diferencial supera el umbral máximo configurado, las órdenes pendientes se cancelan automáticamente. Las órdenes se sustituyen cuando el diferencial vuelve a niveles aceptables.

Gestión del dinero

El sistema se adapta a los requisitos específicos del broker, incluidos el tamaño mínimo del lote y los incrementos de los pasos de lote. Las comprobaciones de margen verifican la existencia de suficiente margen libre antes de colocar las órdenes. El cálculo automático del tamaño del lote se ajusta en función de la equidad de la cuenta y la configuración del porcentaje de riesgo.

Visualización de la información

Un panel en el gráfico muestra las métricas actuales de la cuenta, incluido el capital, las ganancias/pérdidas flotantes, el porcentaje de reducción y el número de operaciones activas. Cuando el filtro de noticias está activo, se muestra una cuenta atrás hasta el próximo evento programado.

Especificaciones técnicas

Instrumentos admitidos

XAUUSD (Oro) BTCUSD (Bitcoin)

Compatibilidad temporal

El EA funciona en cualquier marco de tiempo del gráfico. La lógica interna funciona independientemente del período del gráfico adjunto.

Requisitos de la cuenta

Saldo mínimo: 200 USD o equivalente Tipo de cuenta: Admite cuentas estándar, ECN, RAW o STP Apalancamiento: Ningún requisito específico (se recomienda 1:100 o superior para las cuentas más pequeñas) Modo de posición: No se requiere cobertura

Compatibilidad con brokers

El sistema funciona con brokers que ofrecen símbolos estándar XAUUSD y BTCUSD. La lógica de protección del spread se adapta a las diferentes condiciones de los brokers.

Uso de VPS

El funcionamiento continuo a través de VPS garantiza que el EA permanezca activo durante todas las sesiones de trading y evita interrupciones por problemas de conectividad local o a Internet.

Pasos de instalación

Paso 1: Colocación de archivos

Localice su carpeta de datos de MetaTrader 5 seleccionando Archivo > Abrir carpeta de datos en el menú MT5. Navegue hasta la subcarpeta MQL5/Experts. Copie el archivo EA en esta carpeta. Reinicie MetaTrader 5.

Paso 2: Adjuntar gráfico

Abra un gráfico para XAUUSD o BTCUSD. Localice Robofxea Pro en la ventana del Navegador bajo Asesores Expertos. Arrastre el EA al gráfico.

Paso 3: Cargar Configuración

Cuando aparezca la ventana de configuración, haga clic en el botón Cargar. Seleccione el archivo de configuración apropiado descargado de los enlaces proporcionados anteriormente. Utilice el archivo XAUUSD para los gráficos Gold y el archivo BTCUSD para los gráficos Bitcoin.

Paso 4: Configuración del Número Mágico

Si está ejecutando el EA en XAUUSD y BTCUSD simultáneamente, asigne un Número Mágico diferente a cada instancia en los parámetros de entrada. Esto previene conflictos de órdenes entre instancias.

Paso 5: Parámetro de validación

Localice el parámetro ValidationKickstart. Ajústelo a FORCE OFF para operaciones en vivo. Este parámetro sólo se utiliza durante la prueba y validación del producto.

Paso 6: Activar la negociación

Habilite el botón AutoTrading en la barra de herramientas de MT5. Compruebe que el EA muestra un icono de una cara sonriente en la esquina superior derecha del gráfico.

Paso 7: Confirmar Operación

Revise la pestaña Expertos en la parte inferior de MT5 para ver los mensajes de inicialización. El EA mostrará su configuración y confirmará que se ha iniciado correctamente.

Parámetros de Entrada

Manejo de Dinero

Riesgo por operación: Porcentaje del saldo de la cuenta arriesgado por posición (por defecto: 2,0%) Tamaño de lote fijo: Establezca 0 para el cálculo automático o introduzca el tamaño de lote fijo Tamaño de lote máximo: Límite superior para el tamaño de la posición Tamaño mínimo del lote: Límite inferior basado en los requisitos del broker

Controles de negociación

Número Mágico: Identificador único para órdenes EA Máximo de operaciones abiertas: Límite de posiciones simultáneas Días de Negociación: Especifique los días de la semana en los que se negociará Horario de negociación: Definir ventanas de tiempo de negociación activas

Stop Loss y Take Profit

Distancia Stop Loss: Distancia SL en pips desde el precio de entrada Distancia Take Profit: Objetivo principal de TP en pips Trailing Stop Activado: Activa la función de trailing stop Distancia de inicio de trailing stop: Nivel de beneficio para iniciar el arrastre Tamaño del paso de arrastre: Distancia para mover el SL a medida que aumenta el beneficio

Configuración del filtro de noticias

Activar Filtro de Noticias: Activar protección de eventos de noticias Minutos de Buffer de Noticias: Tiempo antes y después de las noticias para pausar la negociación Sólo alto impacto: Filtrar sólo noticias económicas importantes

Protección de diferencial

Diferencial máximo permitido: Cancela órdenes si el spread excede este nivel en pips Frecuencia de Comprobación del Spread: Intervalo para verificar las condiciones del spread

Parámetros de la estrategia de ruptura

Distancia de ruptura: Distancia del pip para la colocación de órdenes pendientes Multiplicador de volatilidad: Ajusta la distancia de ruptura en función del movimiento reciente de los precios Expiración de la orden: Minutos antes de que las órdenes pendientes sean canceladas y reemplazadas

Solución de problemas

EA no coloca órdenes

Verifique las siguientes condiciones: Es posible que el diferencial actual supere el diferencial máximo permitido Es posible que el filtro de noticias esté activo debido a un evento económico próximo Es posible que se haya alcanzado el límite de pérdidas diarias Es posible que esté vigente la restricción de horas de negociación Margen insuficiente para el tamaño de lote calculado.

Error: Tamaño de lote no válido

Compruebe las especificaciones del broker para el tamaño de lote mínimo y el paso de lote haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo en Market Watch y seleccionando Especificación. Ajuste el parámetro Tamaño mínimo del lote para que coincida con los requisitos del corredor.

Error: No hay dinero suficiente

Reduzca el porcentaje de riesgo por operación o aumente el saldo de la cuenta. El EA calcula el tamaño de la posición en función de la distancia de stop loss y el capital disponible.

Error: Contexto de Operación Ocupado

Esta es una condición temporal. El EA reintentará la operación automáticamente.

Error Paradas no válidas

Compruebe la especificación del símbolo para el requisito de nivel mínimo de stop. Aumente el parámetro Distancia de Stop Loss para superar el mínimo del corredor si es necesario.

No hay actividad después de la instalación

Confirme que AutoTrading esté habilitado en la barra de herramientas de MT5 Verifique que ValidationKickstart esté configurado en FORCE OFF Asegúrese de que el nombre del símbolo en el gráfico coincida exactamente (distingue mayúsculas de minúsculas) Revise la pestaña Expertos para ver los mensajes de error específicos

Problemas con el nombre del símbolo

Algunos brokers utilizan variaciones como GOLD, XAUUSDm, o XAUUSD.suffix. Si su corredor utiliza nombres no estándar, póngase en contacto con el soporte a través de la sección de comentarios para obtener orientación.

Información de soporte

El soporte del producto se proporciona a través de la sección de comentarios MQL5 y el sistema de mensajería privada.

Cuando solicite asistencia, incluya Captura de pantalla de la pestaña Expertos mostrando los mensajes de error Captura de pantalla de los parámetros de entrada Nombre del corredor y tipo de cuenta Descripción del problema

Consulte la pestaña de Comentarios con regularidad para conocer las actualizaciones del producto y las soluciones más comunes.

Información sobre la versión

Versión actual: 1.2.0

Las actualizaciones y mejoras se proporcionan sin coste adicional para los clientes existentes.

Divulgación de riesgos

Operar con divisas, oro, bitcoin y otros productos apalancados implica un riesgo sustancial de pérdida. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor.

Ninguna estrategia o sistema de negociación puede garantizar los beneficios ni eliminar las pérdidas. Los resultados pasados, ya sean reales o indicados por pruebas históricas de estrategias, no son indicativos de resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente.

Antes de utilizar este producto con capital real, pruébelo a fondo en una cuenta de demostración. Comience con una configuración de riesgo conservadora y supervise de cerca el rendimiento. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder.

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas durante el uso de este producto. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados a la operativa automatizada.

Este producto se proporciona con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de negociación. El desarrollador no hace ninguna declaración con respecto a la rentabilidad o idoneidad para cualquier operador o condición de mercado en particular.

Productos recomendados
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Asesores Expertos
Este es un EA de Cobertura para Mercados Laterales El mercado es lateral el 80% del tiempo. Este EA funciona bien durante esta fase y acepta stop-losses (SL) durante periodos de noticias fuertes y tendencias fuertes. El backtest a tiempo completo muestra buenos resultados, pero si lo ejecuta en vivo y activa y desactiva el EA durante los períodos críticos, su eficiencia será aún mayor. Ventajas: Take Profit (TP) para órdenes individuales , lo que es muy beneficioso para minimizar el deslizamien
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
Core Vault X
Marvin Alain Bernard Barthelemy
5 (1)
Asesores Expertos
Visión general Core Vault X es un Asesor Experto profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. Combina un filtro de mercado adaptativo asistido por IA con una ejecución estricta basada en reglas para ofrecer una operativa automatizada disciplinada, selectiva y controlada. Sin martingala. Sin cuadrícula. Una operación cada vez. --- Características principales - Especialización sólo en XAUUSD - Optimizado para el marco temporal M15 - Filtrado de mercado as
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Zenvelope
Ferry Blondo Petnga Doukam
Asesores Expertos
Sólo GOLD M15 En el backtest: saldo inicial 1000$ y tamaño de lote 0.01 Esta es una de las estrategias de trading con ORO más consistentes que he probado. Más de 944 operaciones en los últimos 4 años Utilizando sólo UN poderoso indicador Riesgo/Recompensa: 1:3 Resultado: Ganancias masivas con drawdown estable. ¿Listo para operar en vivo? Abre una cuenta con fondos gratis aquí: https://www.axi.com/int/live-account?promocode=4713431
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Asesores Expertos
Estimados clientes: Yo, Pratham Barot, propietario y desarrollador de God Gold Martingale, quiero advertirles que se están publicando versiones falsas de mi Asesor Experto (EA) en varias páginas. Para proteger sus valiosos fondos y garantizar una experiencia segura, les rogamos que eviten estos productos falsificados. Compren y utilicen siempre nuestra plataforma genuina a través de plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, etc., que venden bots falsos que usan nuestro nombre. Esta
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Asesores Expertos
Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Asesores Expertos
AlgoFusion FX es un Asesor Experto (EA) avanzado, diseñado para traders que buscan un enfoque sólido, diversificado y multi-estrategia en el trading algorítmico. Creado para una gestión de riesgos excepcional, adaptabilidad al mercado y optimización del rendimiento, este EA integra modelos cuantitativos sofisticados y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la rentabilidad en entornos de mercado en constante cambio. Ya seas un trader institucional o un inversor individual, AlgoFusion F
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Asesores Expertos
Precio a $499 7 Copias restantes Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa
Euro GB Advance Grid
Mr Tanakorn Suwannawat
Asesores Expertos
Este EA está escrito para generar flujo de caja para usted. El uso del sistema Grid para obtener beneficios más fácil. Sólo tienes que configurar los valores de acuerdo a las instrucciones. El riesgo sería un riesgo seguro. Costo 1000 USD por 0.04 Lote y Objetivo de Ganancia = 20 USD. Por ejemplo , si el costo es de 2000 USD Lote Init = 0.04*2 = 0.08 Objetivo de beneficio = 20*2 = 40 El coste inicial debería ser de 1000 USD. Características - Abrir orden con Señal Segura. - Fácil de Configu
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Asesores Expertos
Valtoro Aurum EA MT5 Señales: !!MYFXBOOK PRONTO!!! !!PRECIO DE VENTA DE NAVIDAD, DISPONIBLE HASTA EL 26.12.2025!! ! !PRECIO ORIGINAL 1149$, NUEVO PRECIO 799$!!! XAUUSD - Gold Only: Señal oficial en condiciones reales Si hay señales de la comunidad que no están incluidas en la descripción del producto MQL5, no garantizamos su relevancia. Únase al chat del grupo MQL, donde podrá ver bajo el capó y encontrar respuestas a sus preguntas https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 El pr
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Asesores Expertos
BLao Gold es la última versión del EA de trading de oro, optimizado para un mejor rendimiento con un drawdown significativo. Funciona en todos los marcos temporales, ofrece un alto rendimiento y mantiene una configuración sencilla. Es mejor controlar el EA de forma semi-manual, por ejemplo, cuando el mercado está en una tendencia alcista, es mejor desactivar "Auto Sell" y el EA sólo ejecuta "BUY". Además, tiene una función de reconocimiento de tendencia según EMA para automáticamente "COMPRAR"
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Project Gold MT5
Zhi Cheng Guan
Asesores Expertos
Estimado inversor, Estoy desarrollando esta estrategia de comercio increíble, he desarrollado este sistema de comercio que le permiten obtener enormes ganancias con poco riesgo. Mi principal objetivo al desarrollar un sistema es el crecimiento estable bajo cualquier condición de mercado. Todos mis sistemas tienen que pasar estrictos criterios en términos de datos históricos. Es: Opera el XAUUSD con un enfoque en el crecimiento estable a largo plazo. No utiliza martingala ni ningún método de reji
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario