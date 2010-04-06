Robofxea Pro V1

Robofxea Pro - Sistema de Trading Automatizado para XAUUSD y BTCUSD

Robofxea Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin). El sistema utiliza una estrategia de ruptura con órdenes pendientes e incluye características de gestión de riesgos tales como hard stop loss en cada operación, filtrado de noticias y protección de spreads. El sistema no utiliza martingala, rejilla, o estrategias de promediación.

Resultados de operaciones en vivo

Ver el rendimiento verificado de la cuenta en vivo:

Cuenta real de Vantage Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2329641

Cuenta real de ICMarkets: Supervisión del rendimiento en curso

Archivos de configuración optimizados

Los archivos de configuración preconfigurados están disponibles para su descarga:

XAUUSD (Oro) Ajustes: https://c.mql5.com/31/1566/xauusd_200_usd_set_file_robofea.set

BTCUSD (Bitcoin) Configuración: https://c.mql5.com/31/1566/btc_200_usd_set_file_robofea.set

Estos archivos contienen combinaciones de parámetros probadas para cada instrumento.

Estrategia de negociación

El sistema opera utilizando una metodología de ruptura combinada con la ejecución de órdenes pendientes.

Mecanismo de entrada

El EA identifica posibles niveles de ruptura basándose en la estructura de precios reciente. Las órdenes pendientes de stop de compra y stop de venta se colocan a distancias calculadas del precio actual. Cuando el precio alcanza estos niveles, se activan las órdenes y se abren posiciones con niveles predeterminados de stop loss y take profit.

Análisis de la acción del precio

El sistema supervisa las zonas de soporte y resistencia, los patrones de volatilidad y el impulso de los precios. La colocación de órdenes se adapta a las condiciones actuales del mercado. La estrategia se centra en captar movimientos cuando el precio sale de las zonas de consolidación.

Gestión del riesgo

Cada operación incluye un stop loss fijo. El tamaño de las posiciones se calcula automáticamente en función del saldo de la cuenta y los parámetros de riesgo. El sistema incluye controles para las posiciones abiertas máximas y los límites de pérdidas diarias.

Funciones de seguridad y protección

Aplicación de Stop Loss

Cada posición abierta por el EA incluye un stop loss duro. La distancia del stop loss es configurable en los parámetros de entrada. La funcionalidad Trailing Stop desplaza el Stop Loss a medida que las posiciones entran en beneficios.

Filtrado de noticias

El EA incluye un sistema de filtrado de noticias que supervisa los próximos acontecimientos económicos de gran impacto. Durante el periodo de tiempo configurado antes y después de la publicación de noticias programadas, el sistema elimina las órdenes pendientes y evita la apertura de nuevas posiciones. Esto ayuda a gestionar el riesgo durante el aumento de la volatilidad en torno a los principales anuncios económicos.

Supervisión de diferenciales

La supervisión del diferencial en tiempo real impide la ejecución de operaciones en condiciones anormales. Cuando el diferencial supera el umbral máximo configurado, las órdenes pendientes se cancelan automáticamente. Las órdenes se sustituyen cuando el diferencial vuelve a niveles aceptables.

Gestión del dinero

El sistema se adapta a los requisitos específicos del broker, incluidos el tamaño mínimo del lote y los incrementos de los pasos de lote. Las comprobaciones de margen verifican la existencia de suficiente margen libre antes de colocar las órdenes. El cálculo automático del tamaño del lote se ajusta en función de la equidad de la cuenta y la configuración del porcentaje de riesgo.

Visualización de la información

Un panel en el gráfico muestra las métricas actuales de la cuenta, incluido el capital, las ganancias/pérdidas flotantes, el porcentaje de reducción y el número de operaciones activas. Cuando el filtro de noticias está activo, se muestra una cuenta atrás hasta el próximo evento programado.

Especificaciones técnicas

Instrumentos admitidos

XAUUSD (Oro) BTCUSD (Bitcoin)

Compatibilidad temporal

El EA funciona en cualquier marco de tiempo del gráfico. La lógica interna funciona independientemente del período del gráfico adjunto.

Requisitos de la cuenta

Saldo mínimo: 200 USD o equivalente Tipo de cuenta: Admite cuentas estándar, ECN, RAW o STP Apalancamiento: Ningún requisito específico (se recomienda 1:100 o superior para las cuentas más pequeñas) Modo de posición: No se requiere cobertura

Compatibilidad con brokers

El sistema funciona con brokers que ofrecen símbolos estándar XAUUSD y BTCUSD. La lógica de protección del spread se adapta a las diferentes condiciones de los brokers.

Uso de VPS

El funcionamiento continuo a través de VPS garantiza que el EA permanezca activo durante todas las sesiones de trading y evita interrupciones por problemas de conectividad local o a Internet.

Pasos de instalación

Paso 1: Colocación de archivos

Localice su carpeta de datos de MetaTrader 5 seleccionando Archivo > Abrir carpeta de datos en el menú MT5. Navegue hasta la subcarpeta MQL5/Experts. Copie el archivo EA en esta carpeta. Reinicie MetaTrader 5.

Paso 2: Adjuntar gráfico

Abra un gráfico para XAUUSD o BTCUSD. Localice Robofxea Pro en la ventana del Navegador bajo Asesores Expertos. Arrastre el EA al gráfico.

Paso 3: Cargar Configuración

Cuando aparezca la ventana de configuración, haga clic en el botón Cargar. Seleccione el archivo de configuración apropiado descargado de los enlaces proporcionados anteriormente. Utilice el archivo XAUUSD para los gráficos Gold y el archivo BTCUSD para los gráficos Bitcoin.

Paso 4: Configuración del Número Mágico

Si está ejecutando el EA en XAUUSD y BTCUSD simultáneamente, asigne un Número Mágico diferente a cada instancia en los parámetros de entrada. Esto previene conflictos de órdenes entre instancias.

Paso 5: Parámetro de validación

Localice el parámetro ValidationKickstart. Ajústelo a FORCE OFF para operaciones en vivo. Este parámetro sólo se utiliza durante la prueba y validación del producto.

Paso 6: Activar la negociación

Habilite el botón AutoTrading en la barra de herramientas de MT5. Compruebe que el EA muestra un icono de una cara sonriente en la esquina superior derecha del gráfico.

Paso 7: Confirmar Operación

Revise la pestaña Expertos en la parte inferior de MT5 para ver los mensajes de inicialización. El EA mostrará su configuración y confirmará que se ha iniciado correctamente.

Parámetros de Entrada

Manejo de Dinero

Riesgo por operación: Porcentaje del saldo de la cuenta arriesgado por posición (por defecto: 2,0%) Tamaño de lote fijo: Establezca 0 para el cálculo automático o introduzca el tamaño de lote fijo Tamaño de lote máximo: Límite superior para el tamaño de la posición Tamaño mínimo del lote: Límite inferior basado en los requisitos del broker

Controles de negociación

Número Mágico: Identificador único para órdenes EA Máximo de operaciones abiertas: Límite de posiciones simultáneas Días de Negociación: Especifique los días de la semana en los que se negociará Horario de negociación: Definir ventanas de tiempo de negociación activas

Stop Loss y Take Profit

Distancia Stop Loss: Distancia SL en pips desde el precio de entrada Distancia Take Profit: Objetivo principal de TP en pips Trailing Stop Activado: Activa la función de trailing stop Distancia de inicio de trailing stop: Nivel de beneficio para iniciar el arrastre Tamaño del paso de arrastre: Distancia para mover el SL a medida que aumenta el beneficio

Configuración del filtro de noticias

Activar Filtro de Noticias: Activar protección de eventos de noticias Minutos de Buffer de Noticias: Tiempo antes y después de las noticias para pausar la negociación Sólo alto impacto: Filtrar sólo noticias económicas importantes

Protección de diferencial

Diferencial máximo permitido: Cancela órdenes si el spread excede este nivel en pips Frecuencia de Comprobación del Spread: Intervalo para verificar las condiciones del spread

Parámetros de la estrategia de ruptura

Distancia de ruptura: Distancia del pip para la colocación de órdenes pendientes Multiplicador de volatilidad: Ajusta la distancia de ruptura en función del movimiento reciente de los precios Expiración de la orden: Minutos antes de que las órdenes pendientes sean canceladas y reemplazadas

Solución de problemas

EA no coloca órdenes

Verifique las siguientes condiciones: Es posible que el diferencial actual supere el diferencial máximo permitido Es posible que el filtro de noticias esté activo debido a un evento económico próximo Es posible que se haya alcanzado el límite de pérdidas diarias Es posible que esté vigente la restricción de horas de negociación Margen insuficiente para el tamaño de lote calculado.

Error: Tamaño de lote no válido

Compruebe las especificaciones del broker para el tamaño de lote mínimo y el paso de lote haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo en Market Watch y seleccionando Especificación. Ajuste el parámetro Tamaño mínimo del lote para que coincida con los requisitos del corredor.

Error: No hay dinero suficiente

Reduzca el porcentaje de riesgo por operación o aumente el saldo de la cuenta. El EA calcula el tamaño de la posición en función de la distancia de stop loss y el capital disponible.

Error: Contexto de Operación Ocupado

Esta es una condición temporal. El EA reintentará la operación automáticamente.

Error Paradas no válidas

Compruebe la especificación del símbolo para el requisito de nivel mínimo de stop. Aumente el parámetro Distancia de Stop Loss para superar el mínimo del corredor si es necesario.

No hay actividad después de la instalación

Confirme que AutoTrading esté habilitado en la barra de herramientas de MT5 Verifique que ValidationKickstart esté configurado en FORCE OFF Asegúrese de que el nombre del símbolo en el gráfico coincida exactamente (distingue mayúsculas de minúsculas) Revise la pestaña Expertos para ver los mensajes de error específicos

Problemas con el nombre del símbolo

Algunos brokers utilizan variaciones como GOLD, XAUUSDm, o XAUUSD.suffix. Si su corredor utiliza nombres no estándar, póngase en contacto con el soporte a través de la sección de comentarios para obtener orientación.

Información de soporte

El soporte del producto se proporciona a través de la sección de comentarios MQL5 y el sistema de mensajería privada.

Cuando solicite asistencia, incluya Captura de pantalla de la pestaña Expertos mostrando los mensajes de error Captura de pantalla de los parámetros de entrada Nombre del corredor y tipo de cuenta Descripción del problema

Consulte la pestaña de Comentarios con regularidad para conocer las actualizaciones del producto y las soluciones más comunes.

Información sobre la versión

Versión actual: 1.2.0

Las actualizaciones y mejoras se proporcionan sin coste adicional para los clientes existentes.

Divulgación de riesgos

Operar con divisas, oro, bitcoin y otros productos apalancados implica un riesgo sustancial de pérdida. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor.

Ninguna estrategia o sistema de negociación puede garantizar los beneficios ni eliminar las pérdidas. Los resultados pasados, ya sean reales o indicados por pruebas históricas de estrategias, no son indicativos de resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian constantemente.

Antes de utilizar este producto con capital real, pruébelo a fondo en una cuenta de demostración. Comience con una configuración de riesgo conservadora y supervise de cerca el rendimiento. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder.

El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas incurridas durante el uso de este producto. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados a la operativa automatizada.

Este producto se proporciona con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de negociación. El desarrollador no hace ninguna declaración con respecto a la rentabilidad o idoneidad para cualquier operador o condición de mercado en particular.