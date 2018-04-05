Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator
- Asesores Expertos
- Jan Krendel
- Versión: 1.16
- Activaciones: 10
Este EA negocia CFD de acciones, ETF e índices.
Ofrece capacidad multisímbolo, 7 indicadores y algunas funcionalidades flexibles.
Indicadores
- Medias móviles
- ADX
- Bollinger
- RSI
- Puntos pivote
- Fractales
- Puntos de oscilación de la acción del precio
Funcionalidad adicional
- Lote Dinámico
- Multiplicador de apalancamiento (1,0 = Sin apalancamiento)
- Take Profit de grupo de cestas
- Take Profit y Stop Loss individuales
- Elección de la dirección de negociación (sólo compra, sólo venta, compra y venta)
- Cierre de Señal Opuesta
- Filtro de tiempo de negociación
- Ajuste del Buffer para cada Indicador (Distancia de Entrada)
Detalles importantes
- Este EA no tiene ajustes por defecto sugeridos. Puede ser rápida y fácilmente optimizado por usted para descubrir su configuración preferida (yo encontré la mía bastante rápido).
- Los ajustes por defecto no son negociables ni comprobables: todos los indicadores están desactivados, el campo de símbolos muestra AAAA;BBBB;CCCC;DDDD, y TP y SL no están configurados.
- Cuando opere, optimice o haga backtesting, asegúrese de que los símbolos de su elección están presentes en la ventana "market watch".
- Cuando optimice o haga backtesting, elija el modelado "1 minuto OHLC".
- Elija "Cada Tick" o "Cada Tick Basado en Ticks Reales" si desea realizar un backtest de una estrategia de scalping (backtesting muy lento).
- Incluso cuando utilice "1 minuto OHLC", asegúrese de que el resultado coincide razonablemente con el de "Cada Tick Basado en Ticks Reales".
- Asegúrese de que su backtest muestra los swaps. Si no es así, tendrá que calcularlos manualmente.
- Si desea operar, simplemente conecte el EA al gráfico EURUSD.
- Al inicio de cada backtest, y sólo en backtest, el EA abre una operación de 0.01 EURUSD que dura unos 30 minutos. Era necesario para la validación MQL5.
Sólo usted puede decidir qué operar y cómo. Este EA es simplemente un instrumento en sus manos.
¡Mucho éxito!
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este EA es sólo una herramienta de software. No soy un asesor financiero o gestor de inversiones. No proporciono consejos o recomendaciones financieras. Cualquier backtest capturas de pantalla que se muestran aquí se basan en mi propia configuración personal y son sólo para fines ilustrativos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Sus decisiones de negociación e inversión son enteramente su propia responsabilidad.
# Trader de bolsa