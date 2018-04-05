Stock CFD Trader Multi Symbol Multi Indicator

Este EA negocia CFD de acciones, ETF e índices.

Ofrece capacidad multisímbolo, 7 indicadores y algunas funcionalidades flexibles.

Indicadores

  • Medias móviles
  • ADX
  • Bollinger
  • RSI
  • Puntos pivote
  • Fractales
  • Puntos de oscilación de la acción del precio


Funcionalidad adicional

  • Lote Dinámico
  • Multiplicador de apalancamiento (1,0 = Sin apalancamiento)
  • Take Profit de grupo de cestas
  • Take Profit y Stop Loss individuales
  • Elección de la dirección de negociación (sólo compra, sólo venta, compra y venta)
  • Cierre de Señal Opuesta
  • Filtro de tiempo de negociación
  • Ajuste del Buffer para cada Indicador (Distancia de Entrada)


Detalles importantes

    • Este EA no tiene ajustes por defecto sugeridos. Puede ser rápida y fácilmente optimizado por usted para descubrir su configuración preferida (yo encontré la mía bastante rápido).

    • Los ajustes por defecto no son negociables ni comprobables: todos los indicadores están desactivados, el campo de símbolos muestra AAAA;BBBB;CCCC;DDDD, y TP y SL no están configurados.

    • Cuando opere, optimice o haga backtesting, asegúrese de que los símbolos de su elección están presentes en la ventana "market watch".
    • Cuando optimice o haga backtesting, elija el modelado "1 minuto OHLC".

    • Elija "Cada Tick" o "Cada Tick Basado en Ticks Reales" si desea realizar un backtest de una estrategia de scalping (backtesting muy lento).

    • Incluso cuando utilice "1 minuto OHLC", asegúrese de que el resultado coincide razonablemente con el de "Cada Tick Basado en Ticks Reales".
    • Asegúrese de que su backtest muestra los swaps. Si no es así, tendrá que calcularlos manualmente.

    • Si desea operar, simplemente conecte el EA al gráfico EURUSD.

    • Al inicio de cada backtest, y sólo en backtest, el EA abre una operación de 0.01 EURUSD que dura unos 30 minutos. Era necesario para la validación MQL5.


    Sólo usted puede decidir qué operar y cómo. Este EA es simplemente un instrumento en sus manos.


    ¡Mucho éxito!


    DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este EA es sólo una herramienta de software. No soy un asesor financiero o gestor de inversiones. No proporciono consejos o recomendaciones financieras. Cualquier backtest capturas de pantalla que se muestran aquí se basan en mi propia configuración personal y son sólo para fines ilustrativos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Sus decisiones de negociación e inversión son enteramente su propia responsabilidad.



    # Trader de bolsa


