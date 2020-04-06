PulseX

Intelligenter Impulshandelsalgorithmus mit kontrolliertem Risiko und dynamischer Steuerung von Handelsserien.

Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — Anforderung von Set-Dateien über private Nachrichten.


So funktioniert PulseX

PulseX EA ist ein eigenständiges, vollständig optimiertes Impulshandelssystem, das für eine Vielzahl von Währungspaaren geeignet ist. Der Expert Advisor analysiert die Marktstruktur und identifiziert Momente, in denen der Kurs einen kurzfristigen Impuls bildet und sich anschließend wieder abschwächt. Dieses Modell unterscheidet sich von klassischen Bounce-Systemen: PulseX analysiert sich stetig verändernde Kursbereiche und erkennt Momente, in denen der Kurs kontinuierlich von seiner langfristigen Dynamik abweicht. Dieser Ansatz gewährleistet ruhige, sichere Einstiege und gleichermaßen präzise Ergebnisse bei jedem Währungspaar.

Der Berater wurde für alle 28 wichtigsten Forex-Währungspaare getestet und optimiert, einschließlich USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD und JPY.


Hauptmerkmale von PulseX

• Intelligente Erkennung von Marktimpulsen und sofortiger Verlangsamung.

• Einfaches „Single Entry – Fixed SL/TP“-System oder stetiger Aufbau einer Positionsserie mit einem festen Gesamt-Stop-Loss.

• Adaptive Gewinnmitnahme, die auf Volatilität und Mikrotrendrichtung reagiert.

• Einfache Einrichtung und autonomer 24/7-Betrieb.

• Zuverlässiges Risikokontrollsystem – jeder Trade bzw. jede Tradeserie ist durch einen festen Stop-Loss streng begrenzt.

• Bevorzugt für stabiles, mehrmonatiges Trading mit geringem Drawdown.


Technische Anforderungen

• Zeitrahmen: M5

• Paare: Beliebige Währungspaare

• Kontotyp: Beliebiges Hedge-Konto

• Vorzugsweise: ECN-Konten mit niedrigem Spread

• Swaps: Günstige Bedingungen erhöhen die Nachhaltigkeit des langfristigen Handels


Trading-Tipps

• Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

• Die Verwendung mehrerer Paare erhöht die Kapitalbelastung – rechnen Sie mit mindestens 300 US-Dollar pro Paar.

• Der Berater ist für alle Währungen optimiert, die besten Ergebnisse sind jedoch bei Währungspaaren mit geringer Volatilität (ohne JPY) zu erwarten.

• PulseX ist ein Single-Pair-Algorithmus: Installieren Sie ihn nur bewusst auf mehreren Charts, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren.


Bei Fragen zu PulseX schreiben Sie mir bitte eine private Nachricht.

Weitere Produkte dieses Autors
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitys
Multifunktionales Handels-Dashboard vereinfacht den manuellen Handel. Visualisierung von Deals und Orders, Gewinn- und Verlustrechnung, One-Click-Trading, Ordermodifikation, Breakeven, Trailing Stop, Partial Stop Loss, Partial Take Profit, Schließen nach Zeit, Equity Stop Loss und Take Profit – all das ist mit einem oder wenigen Klicks, Hotkeys oder einfach durch Ziehen der Levels im Chart möglich. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie die notwendigen Szenarien testen und die Anwen
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Experten
Leistungsstarker Pullback-EA für den Handel mit jedem Forex-Paar. Live-Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - senden Sie eine private Nachricht, um die Set-Dateien anzufordern Schnellstart - Stellen Sie den EA auf das M15-Diagramm von EURGBP (nur verkaufen), EURCHF (nur kaufen), USDCAD (nur kaufen), EURUSD (nur verkaufen) ein. - Das einmalige Risiko beträgt ca. 300 USD pro Paar für das Mindestlos. Stellen Sie sicher, dass die Risiken für Sie akzeptabel sind. - Stellen Sie siche
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experten
Leistungsstarker Pullback-EA für den Handel mit jedem Forex-Paar. Live-Performance: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - senden Sie eine private Nachricht, um die Set-Dateien anzufordern Schnellstart - Stellen Sie den EA auf das M15-Diagramm von EURGBP (nur verkaufen), EURCHF (nur kaufen), USDCAD (nur kaufen), EURUSD (nur verkaufen) ein. - Das einmalige Risiko beträgt ca. 300 USD pro Paar für das Mindestlos. Stellen Sie sicher, dass die Risiken für Sie akzeptabel sind. - Stellen Sie siche
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experten
Ein präzisionsgefertigter Pullback-Handelsalgorithmus für den Devisenmarkt. Live-Performance : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 – keine festgelegten Dateien erforderlich, nur Standardwerte verwendet. So funktioniert es BounceEdge EA ist ein robuster Algorithmus, der Intraday-Rückgänge bei allen Forex-Paaren erfasst. Er analysiert währungsspezifische Kursbewegungen und eröffnet Trades in Erwartung einer Rückkehr zu früheren Kursniveaus. Das System ist vollständig für 28 Forex-Paare optimi
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indikatoren
Fine Timeframes ist ein Indikator für MT5, der Zeitrahmen unterhalb einer Minute bietet. Er erstellt Charts mit Intervallen von 1 bis 30 Sekunden und ermöglicht Ihnen so den Zugriff auf Marktbewegungen, die auf Minuten- und Stundencharts unsichtbar bleiben, während gleichzeitig die volle Handelsfunktionalität erhalten bleibt: Sie können Positionen genauso wie auf Standard-Zeitrahmen eröffnen und schließen. Fine Timeframes funktioniert nur mit Live-Ticks und ist nicht für den Strategietester konz
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Utilitys
Equity Firewall ist ein Tool für MT5, das für die automatische Kontrolle von Drawdowns und das Risikomanagement auf Kontoebene entwickelt wurde. Es schützt das Kapital, insbesondere wenn mehrere Expert Advisors auf demselben Konto handeln und das Risiko plötzlicher Positionsvergrößerungen oder Drawdowns besteht. Testversion für Demokonten installieren Equity Firewall ermöglicht das Festlegen eines maximalen Gesamtdrawdowns, eines täglichen Verlustlimits und eines Gewinnziels, mit der Möglichkeit
