Intelligenter Impulshandelsalgorithmus mit kontrolliertem Risiko und dynamischer Steuerung von Handelsserien.

Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — Anforderung von Set-Dateien über private Nachrichten.

So funktioniert PulseX

PulseX EA ist ein eigenständiges, vollständig optimiertes Impulshandelssystem, das für eine Vielzahl von Währungspaaren geeignet ist. Der Expert Advisor analysiert die Marktstruktur und identifiziert Momente, in denen der Kurs einen kurzfristigen Impuls bildet und sich anschließend wieder abschwächt. Dieses Modell unterscheidet sich von klassischen Bounce-Systemen: PulseX analysiert sich stetig verändernde Kursbereiche und erkennt Momente, in denen der Kurs kontinuierlich von seiner langfristigen Dynamik abweicht. Dieser Ansatz gewährleistet ruhige, sichere Einstiege und gleichermaßen präzise Ergebnisse bei jedem Währungspaar.

Der Berater wurde für alle 28 wichtigsten Forex-Währungspaare getestet und optimiert, einschließlich USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD und JPY.

Hauptmerkmale von PulseX

• Intelligente Erkennung von Marktimpulsen und sofortiger Verlangsamung.

• Einfaches „Single Entry – Fixed SL/TP“-System oder stetiger Aufbau einer Positionsserie mit einem festen Gesamt-Stop-Loss.

• Adaptive Gewinnmitnahme, die auf Volatilität und Mikrotrendrichtung reagiert.

• Einfache Einrichtung und autonomer 24/7-Betrieb.

• Zuverlässiges Risikokontrollsystem – jeder Trade bzw. jede Tradeserie ist durch einen festen Stop-Loss streng begrenzt.

• Bevorzugt für stabiles, mehrmonatiges Trading mit geringem Drawdown.

Technische Anforderungen

• Zeitrahmen: M5

• Paare: Beliebige Währungspaare

• Kontotyp: Beliebiges Hedge-Konto

• Vorzugsweise: ECN-Konten mit niedrigem Spread

• Swaps: Günstige Bedingungen erhöhen die Nachhaltigkeit des langfristigen Handels

Trading-Tipps

• Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

• Die Verwendung mehrerer Paare erhöht die Kapitalbelastung – rechnen Sie mit mindestens 300 US-Dollar pro Paar.

• Der Berater ist für alle Währungen optimiert, die besten Ergebnisse sind jedoch bei Währungspaaren mit geringer Volatilität (ohne JPY) zu erwarten.

• PulseX ist ein Single-Pair-Algorithmus: Installieren Sie ihn nur bewusst auf mehreren Charts, um das Gesamtrisiko zu kontrollieren.

Bei Fragen zu PulseX schreiben Sie mir bitte eine private Nachricht.