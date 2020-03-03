XaurusPro100

Xaurus Pro100(S1) ist ein automatisiertes technisches Rollover-Breakout-Handelssystem für den Volatilitätshandel mit variablem Risiko pro Handel, das eine flexible, automatische, genaue und bequeme Einrichtung und Optimierung für alle Märkte ermöglicht.


Struktur des Dokuments

  1. Allgemeine Informationen
  2. Beschreibung der Strategien
  3. Vorbereitung auf den Handel
  4. Setup-Beispiele
  5. Testen an der Historie
  6. Pro100-Optimierung
  7. Eingabe-Parameter
  8. Änderungen der Version
  9. Andere

Abschnitt 1: Allgemeine Informationen

Dieses Produkt ist kein "Gral", der den Händlern immer Gewinn bringt, und es ist auch kein Weihnachtsbaum, der mit glitzernden Girlanden aus bunten Tafeln geschmückt ist und einprägsame Slogans und Mottos ausruft, um den Käufern Staub in die Augen zu streuen. Dieses Produkt ist ein einfaches, aber gleichzeitig sehr leistungsfähiges und bequemes "Arbeitspferd", das ein völlig vorhersehbares Temperament und ein verständliches Verhalten in der täglichen Handelsrealität aufweist, das es dem Händler ermöglicht, bewusst und informiert Risiken einzugehen und gleichzeitig einen klaren und fundierten Plan für Handelsentscheidungen im Falle verschiedener Szenarien der Marktentwicklung zu haben.

Das Produkt ist für zwei Hauptkategorien von Nutzern konzipiert, die ihre Bedürfnisse durch zwei grundlegende Anwendungsfälle vollständig erfüllen können.
  • Für unerfahrene Händler mit minimaler Erfahrung, die das Szenario "Herunterladen, installieren und vergessen" verwenden. Bei diesem Szenario sollte man nicht vergessen, dass die Verantwortung für die Handelsentscheidungen und die Angemessenheit des Einsatzes dieses Systems unter den gegebenen Bedingungen in jedem Fall allein beim Händler liegt. Daher empfehlen wir dringend, dass Sie vor der Einführung des Roboters in den Handel Ihre eigenen gründlichen historischen Tests durchführen, sich vergewissern, dass Sie über genügend Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um mit dem Handel zu beginnen, und die Beschreibungen der Strategie und der mit ihr verbundenen Risiken sorgfältig lesen.
  • Für erfahrene Trader und solche, die es werden wollen, bieten wir einen detaillierten Leitfaden für die Entwicklung Ihrer eigenen tiefgreifenden Anpassungsoptionen für jeden Markt, jede Risikobereitschaft, die Tiefe der Testhistorie und den Chart-Zeitraum. Während die Strategien selbst, die die Grundlage des Handels bilden, eine "Black Box" bleiben, da sie das "Know-how" der Entwickler sind, geht es vor allem um die Details der Algorithmusimplementierung. Die Algorithmen selbst sind für einen Trader mit minimaler Handelserfahrung aufgrund ihrer visuellen Prüfung intuitiv verständlich. Wir haben ein solches spezielles Testsystem geschaffen, bei dem die "Geschlossenheit" der Hauptparameter des Algorithmus kein Hindernis für seine umfassende Abstimmung ist, und zwar für den gesamten Bereich der bedeutenden Parameter, deren Streubereich wir im Voraus festgelegt haben und der in ein äußerst bequemes und verständliches System der zweistufigen Optimierung eingebettet ist, einschließlich der allgemeinen Abstimmung und der Feinabstimmung, die in einem beschleunigten Modus durchgeführt werden, so dass man in relativ kurzer Zeit repräsentative Ergebnisse für den gesamten breiten Bereich der Parametervarianten erhält.
Bei Fragen zu diesem Produkt, seiner Konfiguration und Nutzung können Sie sich gerne "privat" an die Autoren des Ratgebers wenden.

Mit Respekt und viel Glück im Handel ,
Xaurus Pro100 Entwicklungsteam.

Abschnitt 2: Beschreibung der Strategien

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Roboters gibt es 1 System in seiner Zusammensetzung, seine Nummer ist 1. Dementsprechend führt die Angabe einer anderen Nummer im Parameter "System No." zu einem Fehler beim Start des Expert Advisors.

System 1(S1) ist ein mittelfristiges Trendumkehr-Handelssystem mit einem variablen Risikoniveau pro Transaktion, dessen Haupt-Handelsprinzip darin besteht, dass der Händler sich nicht um die aktuelle und zukünftige Richtung des Marktes kümmern muss, solange er sich sicher ist und der Markt dem Konzept der Trendhaftigkeit entspricht - dem Fehlen längerer Korridore, in denen es einen einfachen Preis gibt, der ohne signifikanten Anstieg oder Rückgang innerhalb der Grenzen der lokalen Preisniveaus schwankt.

Diese Strategie erspart es dem Händler, sich Gedanken über die Richtung des hier und jetzt, zu diesem bestimmten Zeitpunkt, gewählten Handels zu machen, bis die Grenze der Stärke dieses bestimmten Setups erreicht und überschritten wird, die von den spezifischen Einstellungen abhängt und mit dem erwarteten Rentabilitätsniveau zusammenhängt, das der Händler als optimal für sich selbst ansieht, wobei er das damit verbundene Niveau der potenziellen Stärke und der erwarteten Dauerhaftigkeit dieses Setups im Echtzeit-Handelsmodus versteht und akzeptiert. Aggressivere und profitablere Einstellungen sind risikoreicher, da sie dem aktuellen Kurs weniger Spielraum lassen, sich in einem Preiskorridor zu bewegen und darauf zu warten, dass ein größerer Trend einsetzt/umschlägt/fortgesetzt wird, und zwar auf Kosten höherer Gewinne bei einem günstigen Ergebnis, insbesondere angesichts des Effekts der Reinvestition, die in allen Fällen automatisch im EA zusammen mit einem kalibrierten Risikoniveau funktioniert. Bei der Reinvestition wächst der endgültige Gewinn einer Reihe von Handelsergebnissen (Berichtszeiträumen) exponentiell, während die aktuellen Risiken (der maximale Drawdown, der während desselben Zeitraums erreicht wurde) arithmetisch wachsen (können aber aus offensichtlichen und einleuchtenden Gründen 100 % der anfänglichen Einlage nicht überschreiten, während es keine prinzipiellen Beschränkungen für das Einlagenwachstum gibt, was in den Testbeispielen der Sets aus dem entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs deutlich zu sehen ist).

Abschnitt 3: Einstellung der Parameter

Dieser Abschnitt ist für Anfänger des MT5-Terminals bestimmt .

Das Einstellen der Handelsparameter besteht aus 2 Teilen:

  1. Auswahl eines Brokers, Kontotyps, Instruments (Handelssymbol), Zeitrahmen und Mindesteinlage.
  2. Einstellung der Parameter desXaurus Pro100 Handelsalgorithmus.
In diesem Handbuch, im Allgemeinen und in diesem Abschnitt im Besonderen, beschreiben wir eine spezifische Situation der Anwendung der "Setup"-Variante, die dem Trader (Benutzer) bereits zur Verfügung steht und die aus miteinander verbundenen festen (im Rahmen der Wahl nicht veränderbaren) Bedingungen besteht:

Die Wahl des Brokers und des Kontotyps - ist eine grundlegende Wahl, die auf der Verfügbarkeit des Handels mit dem gewünschten Instrument sowie den Handelsbedingungen, die mit diesem Setup verbunden sind, und mit dem verfügbaren geplanten Niveau der anfänglichen Mittel auf dem Konto sowie den Mindestanforderungen, die mit dem Setup verbunden sind (basierend auf den Bedingungen seines Standorts durch Prüfung der vergangenen Geschichte der Notierungen), bis hin zur Margenunterstützung von Transaktionen und dem Niveau des Stopout (erzwungene Schließung von Handelspositionen, wenn ein bestimmter Drawdown erreicht wird).

Ein Händler sollte bedenken, dass jeder spezifische Kontotyp bei jedem Broker diese beiden Merkmale aufweist, die berücksichtigt werden müssen, um nicht in eine Situation mit unangemessenem Handelsrisiko zu geraten, die nicht mit den Systemrisiken zusammenhängt, d.h. mit der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Marktes in der Zukunft, in dem dieses Setup nicht funktionieren wird. Daher ist es notwendig, im Voraus genau diese beiden Parameter herauszufinden: die Höhe des Magrin Call und die Höhe des Stopout, sowie den vom Broker zur Verfügung gestellten Leverage, und im Voraus zu prüfen, ob sie mit den Parametern übereinstimmen, die mit dem gewählten Set-up korrelieren (so dass sie besser oder gleich sind). Außerdem ist zu prüfen, ob das Mindestguthaben auf dem Konto zum Zeitpunkt des Handelsbeginns für dieses Setup ausreicht.

Außerdem muss die Übereinstimmung der Zeitzone der Notierungen dieses Brokers mit denjenigen Notierungen überprüft werden, an denen Tests dieses Setups während seiner Vorbereitung durch den Entwickler vorgenommen wurden. Falls diese Überprüfungen und Parameter für Sie nicht ganz klar und trivial sind, sind die Autoren des Expert Advisors immer gerne bereit, Ihnen bei der Entscheidung zu helfen. Spezifische Parameter für jedes Beispiel-Setup, das wir in diesem Handbuch veröffentlichen, finden Sie im nächsten Abschnitt dieses Handbuchs, ihre Testcharts sind im Abschnitt Screenshots zu finden.

Wir empfehlen für den Handel mit RoboForex Pro Broker, reale Handelskonten, wo die Mindesteinzahlungsanforderungen um das 100-fache reduziert sind, weil der eingezahlte Betrag in Dollar automatisch mit 100 multipliziert wird (USC). Das heißt, der empfohlene Startbetrag von 10000 Dollar auf diesen Konten wird zu 100 Dollar, um den Handel zu beginnen (100 USD = 10000 USC). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens sind alle von uns veröffentlichten Beispiele von Sets für das S1-System entwickelt worden und werden für den Handel auf RoboForex Pro-Konten empfohlen. Darüber hinaus haben wir uns bei der Entwicklung dieser Sets genau an der detaillierten und tiefen Historie der Kurse orientiert, die bei diesem Broker auf den Pro-Servern verfügbar sind.

Nach der Auswahl und Einrichtung der oben beschriebenen grundlegenden Handelsbedingungen ist dieEinrichtung des Handelsalgorithmus selbst so einfach wie möglich. Zu Beginn öffnet der Benutzer den Chart des Handelsinstruments, das mit dem ausgewählten Setup übereinstimmt, in der Zeitperiode des Charts, die der kleineren der drei im Roboter-Setup verwendeten Zeitperioden entspricht. Für die grundlegenden Beispiele desXaurus Pro100 S1-Setups ist das Instrument beispielsweise Spot-Gold (XAUUSD), die verwendeten Zeitrahmen entsprechen dem täglichen (D1) und dem stündlichen (H1) Zeitrahmen, d.h. es ist notwendig (vorzugsweise, obwohl es nicht entscheidend ist), den Chart des kleineren der beiden Zeitrahmen (H1) zu öffnen und die Arbeit darauf einzustellen. Um die Parameter einer bestimmten ausgewählten Variante eines Setups einzustellen, müssen neben der Systemnummer 3 Zahlen angegeben werden - die Setup-Nummer (Setup No.), die Feinabstimmung (Fine tune) und die Mindesteinlage (Min. depo parameter - money management). Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs sowie im Abschnitt Screenshots.


Abschnitt 4: Einrichtungsbeispiele (System #1)

Alle diese Beispiele wurden auf RoboForex Pro Servern entwickelt und getestet (Modellierungsmodus Jeder Tick basiert auf realen Ticks, Zeitraum 2018.01 - 2025.12), Leverage 1:2000, Margin Call = 100%, Stopout = 40%, Kurszeitzone GMT+3. Beachten Sie, dass die Unterschiede in den Kursen und Handelsbedingungen verschiedener Kontotypen und verschiedener Broker beträchtlich sind, so dass es für eine erfolgreiche Anpassung des Roboters an andere Server und Broker erforderlich sein kann, ihn neu zu optimieren (siehe den entsprechenden Abschnitt des Leitfadens unten). Testinstrument: XAUUSD, Zeitrahmen H1 / D1 / H1, System Nr. 1 .

  1. Setup Nr. 135360, Feinabstimmung 1109, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
  2. Setup Nr. 132288, Feinabstimmung 1912, Min. Depot 70 USD = 7000 USC (oder 5000 USD) Depo 70 USD = 7000 USC (oder 7000 USD)
  3. Setup # 4325, Feinabstimmung 1841, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
  4. Einstellung # 17508, Feineinstellung 540, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD) Depo 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
  5. Einstellung # 1252, Feinabstimmung 1909, Min. Depot 30 USD = 3000 USC (oder 5000 USD) Depo 30 USD = 3000 USC (oder 3000 USD)
  6. Einstellung # 288161, Feineinstellung 1908, Min. Depot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)
  7. Einstellung #276313, Feinabstimmung 1345, Mindestdepot 10 USD = 1000 USC (oder 1000 USD)
  8. Einstellung #26069, Feinabstimmung 0, min. Depot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)
  9. Einstellung #148544, Feineinstellung 1809, min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
  10. Einstellung # 356769, Feinabstimmung 0, Mindestdepot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)

Testberichte über die historischen Ergebnisse dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt Screenshots in diesem Leitfaden. Die .ini-Dateiender Testereinstellungenfür das automatische Laden in den Strategietester des MT5-Terminals können im Blogpost unter dem Link heruntergeladen werden.


Abschnitt 5: Testen in der Historie

Wir empfehlen die Server des TypsRoboForex-Pro für die Durchführung (Wiederholung) der Testsets aus den obigen Beispielen, da auf ihnen eine geprüfte und tiefgehende Historie der Goldkurse (XAUUSD) verfügbar ist, die bei den meisten anderen von uns getesteten Brokern (einschließlich des Typs der ECN-Server desselben Brokers RoboForex) unzureichend und/oder von schlechter Qualität ist. Wenn es notwendig ist, den Roboter für andere Arten von Kursquellen einzustellen, kann es notwendig sein, ihn neu zu optimieren (siehe nächster Abschnitt), außerdem ist es notwendig, solche Quellen gründlich auf Qualitätsanforderungen und Vollständigkeit der Kursgeschichte auf ihnen zu überprüfen, was gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert.

Wenn Sie kein Konto bei RoboForex haben, können Sie zu Testzwecken ein beliebiges MT5-Terminal eines beliebigen Brokers verwenden (z.B. dasauf dieser Website heruntergeladene Terminal ), nachdem Sie sich mit Ihrem Invest-Passwort mit Ihrem Demokonto verbunden haben, indem Siediesen Anweisungen folgen.


Abschnitt 6: Pro100-Optimierung

Dieser Abschnitt ist für "fortgeschrittene Benutzer" des MT5-Terminals gedacht. Um die Strategie zu optimieren, müssen Sie den Modus "Open Price Only" des niedrigsten verwendeten TF (standardmäßig H1) verwenden. In den Parametern ist es notwendig, -1 im Feld "Setup No." anzugeben, und dann auf "Start" Optimierung im Tester zu klicken. Wir empfehlen dringend, ein benutzerdefiniertes Optimierungskriterium zu verwenden. Nach der allgemeinen Optimierung empfehlen wir, die besten Varianten, die bei der letzten allgemeinen Optimierung (nach Tick-TF-Eröffnungskursen) gefunden wurden, im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage realer Ticks" zu überprüfen (natürlich muss man sich vorher vergewissern, dass diese sehr realen Ticks für den ausgewählten Zeitraum der Geschichte dieses Instruments mit diesem Broker und Kontotyp verfügbar sind). Dazu kehren Sie unmittelbar nach Abschluss der allgemeinen Optimierung zu den "Standardparametern" in der Registerkarte "Tester-Parameter" zurück (rechte Maustaste an beliebiger Stelle in der Registerkarte), dann zum Parameter "Forward" des Expert Advisors (nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Einstellung "Forward" in der Registerkarte "Einstellungen", die in diesem Szenario immer deaktiviert ist, d.h. nicht verwendet wird), geben Sie mit einem umgekehrten Vorzeichen (-) die Anzahl der Varianten für die weitere Überprüfung an (z.B. "-100" für die Überprüfung der besten 100 Ergebnisse der letzten Optimierung). Und (durch Auswahl von "Jedes Häkchen..." anstelle von "Nur offene Preise" auf der Registerkarte "Testereinstellungen") klicken Sie danach erneut auf "Start". Beachten Sie, dass der Tester im Optimierungsmodus "Every tick..." die gesamte Tick-Historie für jeden Test-Agenten in den Speicher lädt, was zu dem Optimierungsfehler "no memory for ticks generating" (kein Speicher für die Erzeugung von Ticks) führt. Wenn dieser Fehler auftritt, ist es notwendig, den gesamten Test erneut zu starten, da die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, nachdem mehrere Agenten auf der Registerkarte "Agenten" des Testers deaktiviert wurden. Wenn Sie etwas nicht verstehen, kontaktieren Sie uns bitte in einer privaten Nachricht, wir werden Ihnen alles erklären und "an den Fingern" zeigen.


Abschnitt 7: Eingabeparameter

Sehen Sie einen Screenshot der Eingabeparameter im Abschnitt Screenshots. Beschreibung:

Allgemeine Optionen

  • Signal TF - Die Periode des Charts der Haupthandelslogik des Expert Advisors. Standardmäßig ist sie auf D1 eingestellt.
  • Support TF - Hilfszeitrahmen der EA-Algorithmen, d.h. der Zeitrahmen, in dem die EA-Algorithmen einmal pro Periode bei der Eröffnung von Candlesticks aktiviert werden. Dieses Verhalten und diese Begrenzung ermöglichen eine effiziente und schnelle zweistufige Optimierung des Handelsalgorithmus auf der Grundlage der vergangenen Historie (siehe Abschnitt Optimierung in diesem Handbuch), was die Grundlage der ursprünglichen Entwicklungsmethodik ist, die der Einzigartigkeit und Effizienz des vorgeschlagenen Handelsansatzes insgesamt zugrunde liegt. Dieser Zeitraum sollte kleiner oder gleich dem Kerzen-TF-Parameter sein. Wir empfehlen Paare wie D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 ist standardmäßig eingestellt.
  • Magic ID - "magische Nummer" der Expert Advisor Aufträge. Sie beeinflusst die korrekte Erkennung von "eigenen" Aufträgen und Positionen durch den Expert Advisor auf dem Handelskonto.

Einstellung des Pro100-Systems (Einstellung Pro100)

  • System Nr. - Nummer des Handelssystems. Im Moment ist nur 1 System implementiert (Codename S1). Sie entspricht der Nummer 1 in diesem Parameter, der nicht verändert werden sollte, da sonst der Expert Advisor nicht startet.
  • Setup-Nr. - Setup-Nummer, die aus den entsprechenden Informationsfeldern der Test-Screenshots mit verteilten Setup-Beispielen entnommen werden sollte (siehe Abschnitt Screenshots und Setup-Beispiele). Im Falle einer allgemeinen Optimierung sollte hier der Wert "-1" eingestellt werden, bevor Sie im Tester auf die Schaltfläche "Start" klicken. In diesem Fall werden die auszuwählenden Setups automatisch vom Algorithmus berechnet, ohne dass der Benutzer vor dem Start der Optimierung in diese Berechnung eingreifen muss. Im Falle eines regulären Tests und/oder Handels sollte in diesem Feld die Nummer des Haupteinstellungssatzes (positive Zahl) eingegeben werden.
  • Feinabstimmung - Die Nummer derFeinabstimmung des Setups. Sollte verwendet werden, wenn eine nicht-negative Setup-Nr. eingestellt wird, um deren Feinabstimmungsnummer anzugeben. Kann positiv sein, Standardwert ist 0 (was keine Feinabstimmung bedeutet und ebenfalls akzeptabel ist). Um die Feinabstimmung zu optimieren, muss hier der Wert "-1" eingestellt werden, nachdem ein nicht-negativer Wert im Parameter Setup-Nr. angegeben wurde. Es ist auch möglich, einen allgemeinen (Setup-Nr.) und einen Feinabstimmungs-Optimierungslauf gleichzeitig einzurichten. Ein ausführliches Benutzerhandbuch für die Pro100-Optimierung wird in Kürze erstellt und veröffentlicht. Bis dahin werden die Autoren des Expert Advisors gerne alle Geheimnisse mit Ihnen persönlich teilen, wenn Sie uns über den PM-Mechanismus kontaktieren.
  • Forward - Wird angegeben, wenn ein Forward-Test durchgeführt wird (im Sinne einer Überprüfung der tiefen Historie von Real-Ticks, nicht im Sinne einer Überprüfung der Out-of-Sample-Periode). Dies ist ein wichtiger Teil der Entwicklungs- und Testmethodikvon Pro100. Bei einem gewöhnlichen einzelnen Testlauf sowie bei normalem Handel wird dieser Parameter nicht verwendet. Siehe auch den Abschnitt "Optimierung" in diesem Handbuch.

Geld-Management

  • Minimale Einlage - Ein positiver Wert bedeutet, dass für die in diesem Parameter angegebene Anzahl von Geldmitteln auf der Einlage 0,01 Lots bei der Eröffnung der Grundaufträge jeder Handelsserie geöffnet werden. Wenn hier zum Beispiel 1000 angegeben wird und 12345 Geldmittel in der Kontowährung zum Zeitpunkt der Eröffnung der ersten Orders jeder Serie von Geschäften auf dem Depot sind, dann werden Orders mit der Lotgröße 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 eröffnet (345 werden auf den nächsten Wert der Anzahl der Dezimalstellen gerundet, entsprechend den Lotschritt-Einstellungen des Brokers). Der MM-Parameter ist ein wichtiger Bestandteil jedes einzelnen Setups (Setup No. - Fine tune - Min. depo).
  • Equity no less - wenn es notwendig ist, den maximalen Drawdown auf die Fonds zu kontrollieren, ist es notwendig, hier direkt das minimale Niveau der Fonds in der Währung der Einlage zu spezifizieren, wenn es erreicht wird, wird der Handel des Expert Advisors zwangsweise gestoppt, und der Expert Advisor wird aus dem Chart entladen, nachdem alle offenen Positionen geschlossen und die ausstehenden Aufträge gelöscht wurden. Wenn der Standardwert 0 ist, ist der Drawdown-Kontrollmechanismus nicht aktiviert.


Abschnitt 8: Versionsänderungen

13.10.2025 - Version6.0: Die erste Veröffentlichung des Produkts, das S1-System und seine Sets 131296, 148545-5371 und 16612-8189 wurden veröffentlicht.

14.10.2025 - Version7.0: Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit der späten Platzierung des Stoploss in einigen Sets gefunden und behoben, bei dem dieser aufgrund eines Fehlers für einige Aufträge lange Zeit nicht platziert wurde. Das Set 131296, das von dem Fehler betroffen war, wurde aus der Veröffentlichung entfernt, und stattdessen wurde das Set 336180-4809 als Standard-Set im Expert Advisor hinzugefügt.

14.10.2025 - Version7.0:kleinere Fehler behoben .

17.12.2025 - Version 17.0. Das Handelslogiksystem des Xaurus S1 Systems wurde verbessert, um die Zuverlässigkeit der Setups zu erhöhen. Die Beispiele der Testsets wurden aktualisiert, das Optimierungssystem Pro100 wurde verbessert. Allgemeine, umfangreiche Aktualisierung des Expert Advisors


Abschnitt 9. Sonstiges

Zum Thema Martingale, gibt es in diesem EA die Verwendung von Martingale oder nicht. Wenn wir uns von einem formalen Standpunkt aus nähern und jede Erhöhung des Lots nach einem verlorenen Handel als Martingal ansehen, dann ist Martingal von einem formalen Standpunkt aus in diesem Expert Advisor. Allerdings haben wir, d.h. Wir, d.h. die Autoren und Entwickler des Roboters, interpretieren diesen Mechanismus jedoch anders und bringen ihn mit einem Handelskonzept in Verbindung, das der Optionsstrategie "Straddle" ähnelt, d.h. dem Volatilitätshandel, bei dem sich der Händler der Sorge um die Trendrichtung entledigt, während der Trend selbst, am Ende eines bestimmten Zeitintervalls (im Falle der Optionsstrategie), oder durch die Tatsache seiner Entwicklung während der Wahl einer flachen Richtung (im Falle von Xaurus Pro), der Preis sich als die vom Händler erwartete Trendbewegung herausstellt, wodurch er von der Vorhersage der allgemeinen Form des Marktverhaltens profitiert, anstatt von einer Reihe spezifischer individueller Episoden des Preisverhaltens in ihm in spezifischen Situationen von Transaktionen und lokalen Prognosen, die mit ihnen verbunden sind. Der Preis für die Verwirklichung des Mechanismus des "Volatilitätshandels" auf den Spotmärkten/CFD und ähnlichen "geradlinig" gehandelten Vermögenswerten ist also ein variables Risikoniveau pro Transaktion (das durch die Erhöhung der Losgröße bei Umkehrungen realisiert wird) und die Situation, in der mit dem Wachstum dieses Niveaus im Prozess der Akkumulation der aktuellen Umkehrungen einer Serie von Transaktionen der potenzielle Gewinn der gesamten Serie wächst, und zwar so, dass das Gesamtrisiko/Gewinn-Verhältnis nicht abnimmt oder sogar merklich wächst, bis zum Erreichen der Grenze der Stärke dieser besonderen Konstellation, im Prozess der Akkumulation der aktuellen Umkehrungen einer Serie von Transaktionen. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse aus den obigen Ausführungen, wir werden nicht gegen die Definition unserer Handelsstrategie als Martingal argumentieren, aber wir selbst halten uns vernünftigerweise nicht an diese systemische Eigenschaft.


Zum Thema Forward-Tests. Wir verwenden nicht den "klassischen" Mechanismus der Forward-Tests (eingebaut in den MT5 Strategy Tester auf der Registerkarte Einstellungen), und wir nennen "Forward" einen völlig anderen Mechanismus innerhalb der Pro100-Methodik. Der Grund, warum wir den "klassischen" Forward nicht verwenden (siehe auch die Abschnitte Eingabeparameter, Benutzerkriterien und Pro100-Optimierung in diesem Handbuch), ist folgender. Wir halten diesen Mechanismus für ein weitgehend nutzloses Phänomen, dessen Wert überschätzt und von der Mehrheit der Community ohne kritisches Nachdenken akzeptiert wird. Wenn wir nämlich den gesamten Testzeitraum (0) nehmen und ihn in "Probe" (1) und "Nachprobe" (2) aufteilen. Und wenn wir den gesamten Zeitraum auf einmal optimieren (0), erhalten wir nur die Varianten, die die Tests für die Zeiträume (1) und (2) zusammen bestanden haben und in beiden Teilzeiträumen Gewinne erzielen. Wenn wir zuerst die Periode (1) optimieren, dann die besten X Ergebnisse von den besten Ergebnissen nehmen und die Periode (2) nach ihnen optimieren, dann werden wir am Ende die besten Ergebnisse (1) erhalten, die auch in der Periode (2) führend sind, und alle anderen verwerfen, so dass wir am Ende die gleiche Stichprobe erhalten, die wir erhalten würden, wenn wir zunächst die gesamte Stichprobe (0) auf einmal optimieren würden, nur durch einen Umweg über die Aufteilung in Perioden (1) und (2) mit ihrer sukzessiven Optimierung, die einen imaginären Vorteil in Form der irrigen Vorstellung von der Premium-Zuverlässigkeit der gleichen exakten Ergebnisse, die auf einem solchen Umweg erhalten werden, bietet.


