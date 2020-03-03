XaurusPro100
- Experten
- Daniyar Kabidenov
- Version: 17.71
- Aktivierungen: 10
Xaurus Pro100(S1) ist ein automatisiertes technisches Rollover-Breakout-Handelssystem für den Volatilitätshandel mit variablem Risiko pro Handel, das eine flexible, automatische, genaue und bequeme Einrichtung und Optimierung für alle Märkte ermöglicht.
Struktur des Dokuments
- Allgemeine Informationen
- Beschreibung der Strategien
- Vorbereitung auf den Handel
- Setup-Beispiele
- Testen an der Historie
- Pro100-Optimierung
- Eingabe-Parameter
- Änderungen der Version
- Andere
Abschnitt 1: Allgemeine Informationen
- Für unerfahrene Händler mit minimaler Erfahrung, die das Szenario "Herunterladen, installieren und vergessen" verwenden. Bei diesem Szenario sollte man nicht vergessen, dass die Verantwortung für die Handelsentscheidungen und die Angemessenheit des Einsatzes dieses Systems unter den gegebenen Bedingungen in jedem Fall allein beim Händler liegt. Daher empfehlen wir dringend, dass Sie vor der Einführung des Roboters in den Handel Ihre eigenen gründlichen historischen Tests durchführen, sich vergewissern, dass Sie über genügend Mittel auf Ihrem Konto verfügen, um mit dem Handel zu beginnen, und die Beschreibungen der Strategie und der mit ihr verbundenen Risiken sorgfältig lesen.
- Für erfahrene Trader und solche, die es werden wollen, bieten wir einen detaillierten Leitfaden für die Entwicklung Ihrer eigenen tiefgreifenden Anpassungsoptionen für jeden Markt, jede Risikobereitschaft, die Tiefe der Testhistorie und den Chart-Zeitraum. Während die Strategien selbst, die die Grundlage des Handels bilden, eine "Black Box" bleiben, da sie das "Know-how" der Entwickler sind, geht es vor allem um die Details der Algorithmusimplementierung. Die Algorithmen selbst sind für einen Trader mit minimaler Handelserfahrung aufgrund ihrer visuellen Prüfung intuitiv verständlich. Wir haben ein solches spezielles Testsystem geschaffen, bei dem die "Geschlossenheit" der Hauptparameter des Algorithmus kein Hindernis für seine umfassende Abstimmung ist, und zwar für den gesamten Bereich der bedeutenden Parameter, deren Streubereich wir im Voraus festgelegt haben und der in ein äußerst bequemes und verständliches System der zweistufigen Optimierung eingebettet ist, einschließlich der allgemeinen Abstimmung und der Feinabstimmung, die in einem beschleunigten Modus durchgeführt werden, so dass man in relativ kurzer Zeit repräsentative Ergebnisse für den gesamten breiten Bereich der Parametervarianten erhält.
Abschnitt 2: Beschreibung der Strategien
Abschnitt 3: Einstellung der Parameter
Das Einstellen der Handelsparameter besteht aus 2 Teilen:
- Auswahl eines Brokers, Kontotyps, Instruments (Handelssymbol), Zeitrahmen und Mindesteinlage.
- Einstellung der Parameter desXaurus Pro100 Handelsalgorithmus.
Nach der Auswahl und Einrichtung der oben beschriebenen grundlegenden Handelsbedingungen ist dieEinrichtung des Handelsalgorithmus selbst so einfach wie möglich. Zu Beginn öffnet der Benutzer den Chart des Handelsinstruments, das mit dem ausgewählten Setup übereinstimmt, in der Zeitperiode des Charts, die der kleineren der drei im Roboter-Setup verwendeten Zeitperioden entspricht. Für die grundlegenden Beispiele desXaurus Pro100 S1-Setups ist das Instrument beispielsweise Spot-Gold (XAUUSD), die verwendeten Zeitrahmen entsprechen dem täglichen (D1) und dem stündlichen (H1) Zeitrahmen, d.h. es ist notwendig (vorzugsweise, obwohl es nicht entscheidend ist), den Chart des kleineren der beiden Zeitrahmen (H1) zu öffnen und die Arbeit darauf einzustellen. Um die Parameter einer bestimmten ausgewählten Variante eines Setups einzustellen, müssen neben der Systemnummer 3 Zahlen angegeben werden - die Setup-Nummer (Setup No.), die Feinabstimmung (Fine tune) und die Mindesteinlage (Min. depo parameter - money management). Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs sowie im Abschnitt Screenshots.
Abschnitt 4: Einrichtungsbeispiele (System #1)
- Setup Nr. 135360, Feinabstimmung 1109, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
- Setup Nr. 132288, Feinabstimmung 1912, Min. Depot 70 USD = 7000 USC (oder 5000 USD) Depo 70 USD = 7000 USC (oder 7000 USD)
- Setup # 4325, Feinabstimmung 1841, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
- Einstellung # 17508, Feineinstellung 540, Min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD) Depo 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
- Einstellung # 1252, Feinabstimmung 1909, Min. Depot 30 USD = 3000 USC (oder 5000 USD) Depo 30 USD = 3000 USC (oder 3000 USD)
- Einstellung # 288161, Feineinstellung 1908, Min. Depot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)
- Einstellung #276313, Feinabstimmung 1345, Mindestdepot 10 USD = 1000 USC (oder 1000 USD)
- Einstellung #26069, Feinabstimmung 0, min. Depot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)
- Einstellung #148544, Feineinstellung 1809, min. Depot 50 USD = 5000 USC (oder 5000 USD)
- Einstellung # 356769, Feinabstimmung 0, Mindestdepot 100 USD = 10000 USC (oder 10000 USD)
Testberichte über die historischen Ergebnisse dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt Screenshots in diesem Leitfaden. Die .ini-Dateiender Testereinstellungenfür das automatische Laden in den Strategietester des MT5-Terminals können im Blogpost unter dem Link heruntergeladen werden.
Abschnitt 5: Testen in der Historie
Wenn Sie kein Konto bei RoboForex haben, können Sie zu Testzwecken ein beliebiges MT5-Terminal eines beliebigen Brokers verwenden (z.B. dasauf dieser Website heruntergeladene Terminal ), nachdem Sie sich mit Ihrem Invest-Passwort mit Ihrem Demokonto verbunden haben, indem Siediesen Anweisungen folgen.
Abschnitt 6: Pro100-Optimierung
Dieser Abschnitt ist für "fortgeschrittene Benutzer" des MT5-Terminals gedacht. Um die Strategie zu optimieren, müssen Sie den Modus "Open Price Only" des niedrigsten verwendeten TF (standardmäßig H1) verwenden. In den Parametern ist es notwendig, -1 im Feld "Setup No." anzugeben, und dann auf "Start" Optimierung im Tester zu klicken. Wir empfehlen dringend, ein benutzerdefiniertes Optimierungskriterium zu verwenden. Nach der allgemeinen Optimierung empfehlen wir, die besten Varianten, die bei der letzten allgemeinen Optimierung (nach Tick-TF-Eröffnungskursen) gefunden wurden, im Modus "Jeder Tick auf der Grundlage realer Ticks" zu überprüfen (natürlich muss man sich vorher vergewissern, dass diese sehr realen Ticks für den ausgewählten Zeitraum der Geschichte dieses Instruments mit diesem Broker und Kontotyp verfügbar sind). Dazu kehren Sie unmittelbar nach Abschluss der allgemeinen Optimierung zu den "Standardparametern" in der Registerkarte "Tester-Parameter" zurück (rechte Maustaste an beliebiger Stelle in der Registerkarte), dann zum Parameter "Forward" des Expert Advisors (nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Einstellung "Forward" in der Registerkarte "Einstellungen", die in diesem Szenario immer deaktiviert ist, d.h. nicht verwendet wird), geben Sie mit einem umgekehrten Vorzeichen (-) die Anzahl der Varianten für die weitere Überprüfung an (z.B. "-100" für die Überprüfung der besten 100 Ergebnisse der letzten Optimierung). Und (durch Auswahl von "Jedes Häkchen..." anstelle von "Nur offene Preise" auf der Registerkarte "Testereinstellungen") klicken Sie danach erneut auf "Start". Beachten Sie, dass der Tester im Optimierungsmodus "Every tick..." die gesamte Tick-Historie für jeden Test-Agenten in den Speicher lädt, was zu dem Optimierungsfehler "no memory for ticks generating" (kein Speicher für die Erzeugung von Ticks) führt. Wenn dieser Fehler auftritt, ist es notwendig, den gesamten Test erneut zu starten, da die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, nachdem mehrere Agenten auf der Registerkarte "Agenten" des Testers deaktiviert wurden. Wenn Sie etwas nicht verstehen, kontaktieren Sie uns bitte in einer privaten Nachricht, wir werden Ihnen alles erklären und "an den Fingern" zeigen.
Abschnitt 7: Eingabeparameter
Sehen Sie einen Screenshot der Eingabeparameter im Abschnitt Screenshots. Beschreibung:
Allgemeine Optionen
- Signal TF - Die Periode des Charts der Haupthandelslogik des Expert Advisors. Standardmäßig ist sie auf D1 eingestellt.
- Support TF - Hilfszeitrahmen der EA-Algorithmen, d.h. der Zeitrahmen, in dem die EA-Algorithmen einmal pro Periode bei der Eröffnung von Candlesticks aktiviert werden. Dieses Verhalten und diese Begrenzung ermöglichen eine effiziente und schnelle zweistufige Optimierung des Handelsalgorithmus auf der Grundlage der vergangenen Historie (siehe Abschnitt Optimierung in diesem Handbuch), was die Grundlage der ursprünglichen Entwicklungsmethodik ist, die der Einzigartigkeit und Effizienz des vorgeschlagenen Handelsansatzes insgesamt zugrunde liegt. Dieser Zeitraum sollte kleiner oder gleich dem Kerzen-TF-Parameter sein. Wir empfehlen Paare wie D1 / H1, H4 / M15, H1 / M5, M30 / M1. H1 ist standardmäßig eingestellt.
- Magic ID - "magische Nummer" der Expert Advisor Aufträge. Sie beeinflusst die korrekte Erkennung von "eigenen" Aufträgen und Positionen durch den Expert Advisor auf dem Handelskonto.
Einstellung des Pro100-Systems (Einstellung Pro100)
- System Nr. - Nummer des Handelssystems. Im Moment ist nur 1 System implementiert (Codename S1). Sie entspricht der Nummer 1 in diesem Parameter, der nicht verändert werden sollte, da sonst der Expert Advisor nicht startet.
- Setup-Nr. - Setup-Nummer, die aus den entsprechenden Informationsfeldern der Test-Screenshots mit verteilten Setup-Beispielen entnommen werden sollte (siehe Abschnitt Screenshots und Setup-Beispiele). Im Falle einer allgemeinen Optimierung sollte hier der Wert "-1" eingestellt werden, bevor Sie im Tester auf die Schaltfläche "Start" klicken. In diesem Fall werden die auszuwählenden Setups automatisch vom Algorithmus berechnet, ohne dass der Benutzer vor dem Start der Optimierung in diese Berechnung eingreifen muss. Im Falle eines regulären Tests und/oder Handels sollte in diesem Feld die Nummer des Haupteinstellungssatzes (positive Zahl) eingegeben werden.
- Feinabstimmung - Die Nummer derFeinabstimmung des Setups. Sollte verwendet werden, wenn eine nicht-negative Setup-Nr. eingestellt wird, um deren Feinabstimmungsnummer anzugeben. Kann positiv sein, Standardwert ist 0 (was keine Feinabstimmung bedeutet und ebenfalls akzeptabel ist). Um die Feinabstimmung zu optimieren, muss hier der Wert "-1" eingestellt werden, nachdem ein nicht-negativer Wert im Parameter Setup-Nr. angegeben wurde. Es ist auch möglich, einen allgemeinen (Setup-Nr.) und einen Feinabstimmungs-Optimierungslauf gleichzeitig einzurichten. Ein ausführliches Benutzerhandbuch für die Pro100-Optimierung wird in Kürze erstellt und veröffentlicht. Bis dahin werden die Autoren des Expert Advisors gerne alle Geheimnisse mit Ihnen persönlich teilen, wenn Sie uns über den PM-Mechanismus kontaktieren.
- Forward - Wird angegeben, wenn ein Forward-Test durchgeführt wird (im Sinne einer Überprüfung der tiefen Historie von Real-Ticks, nicht im Sinne einer Überprüfung der Out-of-Sample-Periode). Dies ist ein wichtiger Teil der Entwicklungs- und Testmethodikvon Pro100. Bei einem gewöhnlichen einzelnen Testlauf sowie bei normalem Handel wird dieser Parameter nicht verwendet. Siehe auch den Abschnitt "Optimierung" in diesem Handbuch.
Geld-Management
- Minimale Einlage - Ein positiver Wert bedeutet, dass für die in diesem Parameter angegebene Anzahl von Geldmitteln auf der Einlage 0,01 Lots bei der Eröffnung der Grundaufträge jeder Handelsserie geöffnet werden. Wenn hier zum Beispiel 1000 angegeben wird und 12345 Geldmittel in der Kontowährung zum Zeitpunkt der Eröffnung der ersten Orders jeder Serie von Geschäften auf dem Depot sind, dann werden Orders mit der Lotgröße 12345 / 1000 * 0,01 * 0,01 = 0,12 eröffnet (345 werden auf den nächsten Wert der Anzahl der Dezimalstellen gerundet, entsprechend den Lotschritt-Einstellungen des Brokers). Der MM-Parameter ist ein wichtiger Bestandteil jedes einzelnen Setups (Setup No. - Fine tune - Min. depo).
- Equity no less - wenn es notwendig ist, den maximalen Drawdown auf die Fonds zu kontrollieren, ist es notwendig, hier direkt das minimale Niveau der Fonds in der Währung der Einlage zu spezifizieren, wenn es erreicht wird, wird der Handel des Expert Advisors zwangsweise gestoppt, und der Expert Advisor wird aus dem Chart entladen, nachdem alle offenen Positionen geschlossen und die ausstehenden Aufträge gelöscht wurden. Wenn der Standardwert 0 ist, ist der Drawdown-Kontrollmechanismus nicht aktiviert.
Abschnitt 8: Versionsänderungen
13.10.2025 - Version6.0: Die erste Veröffentlichung des Produkts, das S1-System und seine Sets 131296, 148545-5371 und 16612-8189 wurden veröffentlicht.
14.10.2025 - Version7.0: Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit der späten Platzierung des Stoploss in einigen Sets gefunden und behoben, bei dem dieser aufgrund eines Fehlers für einige Aufträge lange Zeit nicht platziert wurde. Das Set 131296, das von dem Fehler betroffen war, wurde aus der Veröffentlichung entfernt, und stattdessen wurde das Set 336180-4809 als Standard-Set im Expert Advisor hinzugefügt.
14.10.2025 - Version7.0:kleinere Fehler behoben .
17.12.2025 - Version 17.0. Das Handelslogiksystem des Xaurus S1 Systems wurde verbessert, um die Zuverlässigkeit der Setups zu erhöhen. Die Beispiele der Testsets wurden aktualisiert, das Optimierungssystem Pro100 wurde verbessert. Allgemeine, umfangreiche Aktualisierung des Expert Advisors
Abschnitt 9. Sonstiges
Zum Thema Forward-Tests. Wir verwenden nicht den "klassischen" Mechanismus der Forward-Tests (eingebaut in den MT5 Strategy Tester auf der Registerkarte Einstellungen), und wir nennen "Forward" einen völlig anderen Mechanismus innerhalb der Pro100-Methodik. Der Grund, warum wir den "klassischen" Forward nicht verwenden (siehe auch die Abschnitte Eingabeparameter, Benutzerkriterien und Pro100-Optimierung in diesem Handbuch), ist folgender. Wir halten diesen Mechanismus für ein weitgehend nutzloses Phänomen, dessen Wert überschätzt und von der Mehrheit der Community ohne kritisches Nachdenken akzeptiert wird. Wenn wir nämlich den gesamten Testzeitraum (0) nehmen und ihn in "Probe" (1) und "Nachprobe" (2) aufteilen. Und wenn wir den gesamten Zeitraum auf einmal optimieren (0), erhalten wir nur die Varianten, die die Tests für die Zeiträume (1) und (2) zusammen bestanden haben und in beiden Teilzeiträumen Gewinne erzielen. Wenn wir zuerst die Periode (1) optimieren, dann die besten X Ergebnisse von den besten Ergebnissen nehmen und die Periode (2) nach ihnen optimieren, dann werden wir am Ende die besten Ergebnisse (1) erhalten, die auch in der Periode (2) führend sind, und alle anderen verwerfen, so dass wir am Ende die gleiche Stichprobe erhalten, die wir erhalten würden, wenn wir zunächst die gesamte Stichprobe (0) auf einmal optimieren würden, nur durch einen Umweg über die Aufteilung in Perioden (1) und (2) mit ihrer sukzessiven Optimierung, die einen imaginären Vorteil in Form der irrigen Vorstellung von der Premium-Zuverlässigkeit der gleichen exakten Ergebnisse, die auf einem solchen Umweg erhalten werden, bietet.