Gold ICT OrderBlock Expert es un Asesor Experto para la negociación automatizada de XAUUSD (Oro) en el marco temporal M6.

Se basa en conceptos estructurales de mercado de la metodología ICT: Bloques de órdenes, barridos de liquidez y cambios en la estructura del mercado.



El algoritmo busca configuraciones válidas durante las sesiones de Londres y Nueva York, aplicando un filtrado de tendencias, un control de riesgos basado en la volatilidad y una lógica de beneficios adaptativa.





SetFile ,Documentation & FAQ



FAQ, Documentation and preset files are available in the Comments and on myblog page.

Características



- Order Block Framework

Espera a que se confirme el retesteo de un Order Block antes de abrir una operación.



- Detección de Barrido de Liquidez

Identifica zonas donde la liquidez puede ser cazada antes de la reversión.



- Filtro de Tendencia

Utiliza una Media Móvil para permitir operaciones sólo en la dirección de la tendencia.



- Escalado de beneficios Fibonacci

Amplía los niveles de toma de beneficios utilizando niveles Fibonacci si se cumplen las condiciones.



- Stop & Trailing basados en ATR

Stop Loss y trailing stop se adaptan dinámicamente a la volatilidad del mercado.



- Modos de gestión del riesgo

Admite el modo de lote fijo o el modo de riesgo basado en porcentajes.



- Control de Sesión

Las operaciones sólo se permiten durante las sesiones de Londres y Nueva York (hora GMT).



Configuración recomendada



Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M6

Sesión: Londres / Nueva York

Los archivos preestablecidos se proporcionan en la sección Comentarios.



El usuario puede activar el modo "Sólo Compra" o "Sólo Venta" dependiendo de la tendencia del mercado.



Otros detalles



- Se incluye un filtro PD Array para validar la estructura del mercado antes de las entradas.

- Compatible con backtesting y optimización en MetaTrader 5.

- No requiere configuración compleja - simplemente cargue el EA y aplique los ajustes preestablecidos.



Aviso de Riesgo



Este Asesor Experto no garantiza ningún beneficio o resultado futuro.

El trading conlleva riesgos, incluyendo la pérdida potencial de capital.

Se recomienda probar este EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.



