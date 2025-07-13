Gold ICT OrderBlock Expert

4.43

Gold ICT OrderBlock Expert es un Asesor Experto para la negociación automatizada de XAUUSD (Oro) en el marco temporal M6.
Se basa en conceptos estructurales de mercado de la metodología ICT: Bloques de órdenes, barridos de liquidez y cambios en la estructura del mercado.

El algoritmo busca configuraciones válidas durante las sesiones de Londres y Nueva York, aplicando un filtrado de tendencias, un control de riesgos basado en la volatilidad y una lógica de beneficios adaptativa.


Canal oficial (para preguntas relacionadas con el EA)

https://www.mql5.com/en/channels/goldictorderblock


SetFile ,Documentation & FAQ

FAQ, Documentation and preset files are available in the Comments and on myblog page.

¡Mi Broker : Fusion Markets bajas comisiones, bajo spread !


Características

- Order Block Framework
Espera a que se confirme el retesteo de un Order Block antes de abrir una operación.

- Detección de Barrido de Liquidez
Identifica zonas donde la liquidez puede ser cazada antes de la reversión.

- Filtro de Tendencia
Utiliza una Media Móvil para permitir operaciones sólo en la dirección de la tendencia.

- Escalado de beneficios Fibonacci
Amplía los niveles de toma de beneficios utilizando niveles Fibonacci si se cumplen las condiciones.

- Stop & Trailing basados en ATR
Stop Loss y trailing stop se adaptan dinámicamente a la volatilidad del mercado.

- Modos de gestión del riesgo
Admite el modo de lote fijo o el modo de riesgo basado en porcentajes.

- Control de Sesión
Las operaciones sólo se permiten durante las sesiones de Londres y Nueva York (hora GMT).

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD
Timeframe: M6
Sesión: Londres / Nueva York
Los archivos preestablecidos se proporcionan en la sección Comentarios.

El usuario puede activar el modo "Sólo Compra" o "Sólo Venta" dependiendo de la tendencia del mercado.

Otros detalles

- Se incluye un filtro PD Array para validar la estructura del mercado antes de las entradas.
- Compatible con backtesting y optimización en MetaTrader 5.
- No requiere configuración compleja - simplemente cargue el EA y aplique los ajustes preestablecidos.

Aviso de Riesgo

Este Asesor Experto no garantiza ningún beneficio o resultado futuro.
El trading conlleva riesgos, incluyendo la pérdida potencial de capital.
Se recomienda probar este EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

Comentarios 35
jackthepipper11
14
jackthepipper11 2025.12.09 06:57 
 

Charles, Just wanted to thank you for sharing this EA - I have been testing it on a live account (slightly tweaked settings) and the results so far have been impressive. I will give it a few more weeks and report back. Cheers.

Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.12.01 21:23 
 

ti ringrazio per questo EA ! valido!

Ronin_777
24
Ronin_777 2025.11.26 14:16 
 

Hi! Could you add an option UseLimitEntries = true to the trading expert? This would significantly reduce the number of losing trades. Is it possible to implement this?

Filtro:
Polloloco6799
21
Polloloco6799 2025.12.16 12:08 
 

de momento esta en prueva, hace bien su trabajo felicidades

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.16 20:54
Thanks a lot for this !
mdtv2025
16
mdtv2025 2025.12.10 04:10 
 

I try many set-up and modify set up , but it not ruuning with me??! can some-one take me an guide

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.10 11:23
Hello, you can find setfiles and documentation here https://www.mql5.com/en/blogs/post/764473
bas44
24
bas44 2025.12.09 11:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.09 14:13
Thank you!
jackthepipper11
14
jackthepipper11 2025.12.09 06:57 
 

Charles, Just wanted to thank you for sharing this EA - I have been testing it on a live account (slightly tweaked settings) and the results so far have been impressive. I will give it a few more weeks and report back. Cheers.

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.09 07:22
It s a pleasure to read such review ! Next release ( 1
60 ) will be a game changer, i barely recode all the bot to improve efficiency even in trouble period such as a q4.
Arfian Nur Rohmat
163
Arfian Nur Rohmat 2025.12.06 04:05 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.06 07:23
Hello, there are here https://www.mql5.com/en/blogs/post/764473
alin_24
14
alin_24 2025.12.04 05:00 
 

hello bot don't create any trades. what's wrong??

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.04 05:27
I just sent you a message
pambrocio
21
pambrocio 2025.12.03 15:40 
 

ea does plase any trades

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.12.03 16:07
Hello ! send me a private message, we ll fix this !
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.12.01 21:23 
 

ti ringrazio per questo EA ! valido!

P Moatshe
18
P Moatshe 2025.11.30 18:38 
 

I downloaded, but it does not use the balance on account to take trades. I do not know wat to do

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.30 19:50
Send me a private message, we ll figure it out
brandonhutchy20
14
brandonhutchy20 2025.11.28 14:47 
 

hi, robot keeps saying daily loss limit reached but hasn't opened any trades? could you get back to me thanks

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.28 15:10
Hello, yes this bug has been up in the version 1.58 and it ll be fixed in the next release in couple of days. It mostly the panel keeping displayed while it should not. In the day after the trade can continue
Ronin_777
24
Ronin_777 2025.11.26 14:16 
 

Hi! Could you add an option UseLimitEntries = true to the trading expert? This would significantly reduce the number of losing trades. Is it possible to implement this?

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.26 16:11
Hello thank you for suggestion : how this should suppose to work ? If interesting i will implement it, we can discuss it in private
Antonio Jose
18
Antonio Jose 2025.11.26 03:09 
 

Para mim nao funciona aparece como desigado

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.26 16:09
May i help you ? Send me a private message
ミ DANNY【ヅ】。
16
ミ DANNY【ヅ】。 2025.11.21 03:16 
 

So good EA my account $300 to $1,400 on this week

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.21 05:57
Very nice ! What broker are you using ?
animeindo 423
18
animeindo 423 2025.11.20 07:31 
 

I'm still in the trial period, hopefully it will go well in the future

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.20 10:36
hope too ! Thanks for the review
Choppytrader
14
Choppytrader 2025.11.08 02:08 
 

hi I used the recommended settings but I find that it wants to trade 0.1 lots which is too much for my account. how can i set it to start with just 0.001 lot. i have minimum lot size set to 0.01 but this does not trigger the EA ti use 0.01 lots?

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.08 11:18
Hello, you can disable money management if you want static lot size OR set a balance level on the input first balance level and lower the risk percentage
Viktorija Betingyte
18
Viktorija Betingyte 2025.11.06 16:36 
 

What settings should I change to always have only 0.01 lots???

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.08 11:18
Hello, you can disable money management if you want static lot size
đuc vu
53
đuc vu 2025.11.04 16:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.04 16:11
Thank you !
ingenio dedineros
18
ingenio dedineros 2025.11.03 11:46 
 

Buenas podrias ayudarme a la instalación del robot que no se como funciona

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.03 11:54
Hello you have a documentation available on my mql5 blog
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:04 
 

Good!

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.02 06:41
Thank you !
Ruben Garcia
214
Ruben Garcia 2025.11.01 23:01 
 

Hi, to update to the new version, Is it necessary to uninstall and reinstall the bot?

Charles Antoine Dominique Julien Fournel
17900
Respuesta del desarrollador Charles Antoine Dominique Julien Fournel 2025.11.01 23:02
No you just have to update !
12
Respuesta al comentario