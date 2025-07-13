Gold ICT OrderBlock Expert
- Asesores Expertos
- Charles Antoine Dominique Julien Fournel
- Versión: 1.59
- Actualizado: 26 noviembre 2025
Gold ICT OrderBlock Expert es un Asesor Experto para la negociación automatizada de XAUUSD (Oro) en el marco temporal M6.
Se basa en conceptos estructurales de mercado de la metodología ICT: Bloques de órdenes, barridos de liquidez y cambios en la estructura del mercado.
El algoritmo busca configuraciones válidas durante las sesiones de Londres y Nueva York, aplicando un filtrado de tendencias, un control de riesgos basado en la volatilidad y una lógica de beneficios adaptativa.
Canal oficial (para preguntas relacionadas con el EA)
https://www.mql5.com/en/channels/goldictorderblock
SetFile ,Documentation & FAQ
FAQ, Documentation and preset files are available in the Comments and on myblog page.
Características
- Order Block Framework
Espera a que se confirme el retesteo de un Order Block antes de abrir una operación.
- Detección de Barrido de Liquidez
Identifica zonas donde la liquidez puede ser cazada antes de la reversión.
- Filtro de Tendencia
Utiliza una Media Móvil para permitir operaciones sólo en la dirección de la tendencia.
- Escalado de beneficios Fibonacci
Amplía los niveles de toma de beneficios utilizando niveles Fibonacci si se cumplen las condiciones.
- Stop & Trailing basados en ATR
Stop Loss y trailing stop se adaptan dinámicamente a la volatilidad del mercado.
- Modos de gestión del riesgo
Admite el modo de lote fijo o el modo de riesgo basado en porcentajes.
- Control de Sesión
Las operaciones sólo se permiten durante las sesiones de Londres y Nueva York (hora GMT).
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD
Timeframe: M6
Sesión: Londres / Nueva York
Los archivos preestablecidos se proporcionan en la sección Comentarios.
El usuario puede activar el modo "Sólo Compra" o "Sólo Venta" dependiendo de la tendencia del mercado.
Otros detalles
- Se incluye un filtro PD Array para validar la estructura del mercado antes de las entradas.
- Compatible con backtesting y optimización en MetaTrader 5.
- No requiere configuración compleja - simplemente cargue el EA y aplique los ajustes preestablecidos.
Aviso de Riesgo
Este Asesor Experto no garantiza ningún beneficio o resultado futuro.
El trading conlleva riesgos, incluyendo la pérdida potencial de capital.
Se recomienda probar este EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
Charles, Just wanted to thank you for sharing this EA - I have been testing it on a live account (slightly tweaked settings) and the results so far have been impressive. I will give it a few more weeks and report back. Cheers.