TradeAssistant Pro

TRADE ASSISTANT PRO - Ihr ultimativer Begleiter für den manuellen Handel

TRADE ASSISTANT PRO ist ein leistungsfähiges All-in-One-Handelswerkzeug für manuelle Händler, die Wert auf Präzision, Kontrolle und Effizienz legen. Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie brauchen, um schnellere und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.

🚀 Hauptmerkmale:

✅ Multi-Timeframe & Multi-Symbol-Anzeige

Überwachen Sie mehrere Paare und Timeframes von einem einzigen Chart aus. Erhalten Sie Echtzeit-Informationen über alle Märkte, ohne die Charts wechseln zu müssen.

✅ Alarmsystem

Erhalten Sie Alarme für wichtige Kursniveaus, Handelssignale oder ungewöhnliche Aktivitäten. Verpassen Sie nie wieder eine Marktbewegung.

✅ S aubere, reaktionsfähige Benutzeroberfläche

Professionelle Benutzeroberfläche mit klaren Schriftarten, Drag-and-Drop-Panels, Unterstützung für dunkle und helle Themen und minimaler Unordnung im Chart.

🧠 Perfekt für:

Prop-Firmen-Händler , die ihr Risiko präzise verwalten.

Scalper , die eine schnelle Ausführung suchen.

Swing-Trader , die mehrere Paare mit Leichtigkeit verwalten.

Anfänger, die visuelle Unterstützung und strukturierte Tools benötigen.

⚙️ Kompatibilität:

Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Indizes, Kryptowährungen, Metalle, usw.)

Unterstützt Netting- und Hedging-Konten

Zeitrahmen: Alle

Plattformen: MetaTrader 5

📦 Was Sie bekommen:

Lebenslanger Zugang zu TRADE ASSISTANT PRO

Kostenlose Updates und Leistungsverbesserungen

24/7 Support nach dem Kauf

📌 Hinweis:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein manuelles Handelswerkzeug und nicht um eine automatisierte Strategie. Es verbessert Ihre Handelskontrolle und Entscheidungsfindung, platziert aber keine Trades selbstständig.

💡 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades - laden Sie TRADE ASSISTANT PRO noch heute herunter und verbessern Sie Ihr Trading-Erlebnis!



