TradeAssistant Pro
- Indicadores
- Black Panther AI
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TRADE ASSISTANT PRO - Su mejor compañero de trading manual
TRADE ASSISTANT PRO es una potente utilidad de trading todo en uno diseñada para traders manuales que valoran la precisión, el control y la eficiencia. Tanto si es un scalper, day trader o swing trader, esta herramienta le ofrece todo lo que necesita al alcance de su mano para tomar decisiones de trading más rápidas e inteligentes.
Características principales:
✅ Multi-Timeframe & Multi-Symbol Display
Monitoriza múltiples pares y timeframes desde un único gráfico. Obtener información en tiempo real a través de los mercados sin cambiar los gráficos.
✅ S istema de alertas
Reciba alertas de niveles de precios clave, señales de negociación o actividad inusual. No se pierda ningún movimiento del mercado.
I nterfaz profesional con fuentes claras, paneles de arrastrar y soltar, compatibilidad con temas claros y oscuros, y mínimo desorden en los gráficos.
Perfecto para:
-
Operadores de Prop firm que gestionan el riesgo con precisión.
-
Scalpers que buscan una ejecución rápida.
-
Swing traders que gestionan múltiples pares con facilidad.
-
Principiantes que necesitan apoyo visual y herramientas estructuradas.
⚙️ Compatibilidad:
-
Funciona con cualquier símbolo (divisas, índices, criptomonedas, metales, etc.)
-
Soporta cuentas de compensación y cobertura
-
Plazos: Todos
-
Plataformas: MetaTrader 5
📦 Lo que obtienes:
-
Acceso de por vida a TRADE ASSISTANT PRO
-
Actualizaciones y mejoras de rendimiento gratuitas
-
Soporte 24/7 después de la compra
📌 Nota:
Este producto es una utilidad de trading manual y no una estrategia automatizada. Mejora tu control de trading y la toma de decisiones pero no coloca operaciones de forma autónoma.
💡 Toma el control de tus operaciones: ¡descarga TRADE ASSISTANT PRO hoy mismo y mejora tu experiencia de trading!