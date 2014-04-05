TradeAssistant Pro

TRADE ASSISTANT PRO - Su mejor compañero de trading manual

TRADE ASSISTANT PRO es una potente utilidad de trading todo en uno diseñada para traders manuales que valoran la precisión, el control y la eficiencia. Tanto si es un scalper, day trader o swing trader, esta herramienta le ofrece todo lo que necesita al alcance de su mano para tomar decisiones de trading más rápidas e inteligentes.

Características principales:

Multi-Timeframe & Multi-Symbol Display
Monitoriza múltiples pares y timeframes desde un único gráfico. Obtener información en tiempo real a través de los mercados sin cambiar los gráficos.

✅ S istema de alertas
Reciba alertas de niveles de precios clave, señales de negociación o actividad inusual. No se pierda ningún movimiento del mercado.


I nterfaz profesional con fuentes claras, paneles de arrastrar y soltar, compatibilidad con temas claros y oscuros, y mínimo desorden en los gráficos.

Perfecto para:

  • Operadores de Prop firm que gestionan el riesgo con precisión.

  • Scalpers que buscan una ejecución rápida.

  • Swing traders que gestionan múltiples pares con facilidad.

  • Principiantes que necesitan apoyo visual y herramientas estructuradas.

⚙️ Compatibilidad:

  • Funciona con cualquier símbolo (divisas, índices, criptomonedas, metales, etc.)

  • Soporta cuentas de compensación y cobertura

  • Plazos: Todos

  • Plataformas: MetaTrader 5

📦 Lo que obtienes:

  • Acceso de por vida a TRADE ASSISTANT PRO

  • Actualizaciones y mejoras de rendimiento gratuitas

  • Soporte 24/7 después de la compra

📌 Nota:

Este producto es una utilidad de trading manual y no una estrategia automatizada. Mejora tu control de trading y la toma de decisiones pero no coloca operaciones de forma autónoma.

💡 Toma el control de tus operaciones: ¡descarga TRADE ASSISTANT PRO hoy mismo y mejora tu experiencia de trading!


