Symbol Info 指标将当前交易品种的关键信息通过可视化面板展示在图表上，方便交易者随时掌握市场信息并作出更好的交易决策。显示的内容涵盖了基本的交易数据、产品属性和交易规则等多方面信息。

主要功能：

交易品种名称与描述

指标显示当前交易品种的名称和详细描述，帮助用户识别当前的交易产品。

显示当前交易品种的点差、买入价（Bid）和卖出价（Ask），帮助交易者了解当前市场的价格情况及交易成本。

面板展示了当前品种的合约大小、允许的最小和最大交易手数，并提供交易手数的步进值，便于交易者根据账户条件和策略选择合适的交易手数。

提供交易品种的掉期利率，包括多头和空头的掉期率，以及适用三倍掉期的详细说明。

显示每一点波动的价值以及最小价格波动幅度（Tick Size），帮助交易者了解每次价格变动对其持仓的影响。

包括基础货币、盈亏货币和保证金货币等信息，帮助用户更好地理解交易品种的货币构成。

指标展示了交易品种的交易模式（如是否允许对冲）以及订单执行类型（如市价单、限价单等），确保交易者了解当前品种的交易规则。

使用场景：

快速了解交易品种信息： 在交易过程中，交易者可以通过面板快速查看交易品种的关键信息，避免频繁切换到其他界面查找数据。

为什么使用Symbol Info指标？

实时显示关键信息

Symbol Info 指标将交易品种的所有关键信息集中展示在一个面板上，避免了交易者频繁切换窗口或手动查找数据，提升了交易效率。

该指标涵盖了交易过程中所有关键的产品数据和规则信息，帮助交易者全面掌握当前品种的特性和交易条件。

信息通过面板直观展示，易于阅读，适合各种层次的交易者快速获取交易信息。

优势：

提高交易效率： 通过快速获取交易品种的所有关键数据，帮助交易者做出更快的决策，减少交易中的延迟。

总结：

Symbol Info 指标为交易者提供了一个简洁而全面的面板，显示了交易品种的所有关键信息。通过这款指标，交易者可以快速掌握市场变化、理解产品特性，并据此做出有效的交易决策。它特别适合需要实时查看多种交易数据的交易者，帮助提升交易效率并优化策略制定。



